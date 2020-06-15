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Новости Взяточники
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Рекордная взятка в $6 млн: суд арестовал Ильяшенко на 2 месяца с правом залога 84 млн грн

Рекордная взятка в $6 млн: суд арестовал Ильяшенко на 2 месяца с правом залога 84 млн грн

Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании под стражей отстраненного от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко - подозреваемого по делу о взятке руководству антикоррупционных органов Украины.

Согласно решению, которое суд объявил 15 июня, Иляшенко должен находиться под стражей в течение 60 суток, до 10 августа включительно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Суд также определил как альтернативную меру пресечения возможность внесения залога в размере 84 миллионов 80 тысяч гривен.

В случае внесения залога подозреваемый должен придерживаться, в частности, таких обязанностей: прибывать к следователю по его вызову, не выезжать из Киева без разрешения следователя или прокурора, носить электронный браслет.

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Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней.

Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Откуда можно взять $6 млн кэша? Это результат работы нелегальной системы уклонения от уплаты налогов, которая процветает сейчас в Украине

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве

ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

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Автор: 

НАБУ (4221) арест (10455) взятка (6158) САП (2064) Антикоррупционный суд (1208) Ильяшенко Николай (10)


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Топ комментарии
+8
"Сдается мне то была комедия". За взятку 180 миллионов залог 80
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15.06.2020 12:38
+6
Кино и немцы))) Если ты вор и взяточник - главная столько напыздыть, шоб можно было залог фнести и гулять))) зецирк
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15.06.2020 12:35
+4
Яка країна, така у ній, поротягом 30 років, кадрова політика. Усе згнило.
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15.06.2020 12:35
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Браво
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15.06.2020 12:32 Ответить
Ага украинский бизнес:
чиновник берет взятку 6 млн. долларов но его ловят...
он отдает по миллиону следствию и суду,
его оправдывают и восстанавливают на работе
и он спокойно продолжает брать взятки дальше...
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15.06.2020 13:39 Ответить
Яка країна, така у ній, поротягом 30 років, кадрова політика. Усе згнило.
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15.06.2020 12:35 Ответить
Ай да маладец! Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки....
Теперяче всех страждущих, и мыслящих...
О..., давай проще, жертва COVID-19, тут тебе и амнистия, тут тебе и жертва, тут тебе и соцвыплаты с пенсией
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15.06.2020 16:05 Ответить
Кино и немцы))) Если ты вор и взяточник - главная столько напыздыть, шоб можно было залог фнести и гулять))) зецирк
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15.06.2020 12:35 Ответить
Тю, він за закриття справи давав 6млн, а тут залог всього 3млн.
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15.06.2020 12:55 Ответить
Мабуть малося на увазі, що це не його гроші. Він передава.
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15.06.2020 13:42 Ответить
Ну а я про що говорив!
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15.06.2020 12:35 Ответить
"Сдается мне то была комедия". За взятку 180 миллионов залог 80
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15.06.2020 12:38 Ответить
можно делать ставки, за сколько часов этот "слуга народа" "соберет" необходимую сумму...
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15.06.2020 12:43 Ответить
Он и при Пете работал на этой же должности.
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15.06.2020 12:47 Ответить
І при януковочі...
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15.06.2020 12:56 Ответить
Ну так давали же трое, вот и разделили.
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15.06.2020 12:45 Ответить
В гривнах должно было быть 1 800 000 000 грн.
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15.06.2020 12:49 Ответить
Ноль лишний.
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15.06.2020 12:53 Ответить
Все там правильно написано - застава має бути 1.8 ярда, а не оцей сміх.
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15.06.2020 13:00 Ответить
Це не його гроші.
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15.06.2020 13:43 Ответить
168 000 000
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15.06.2020 13:46 Ответить
Взятку уже конфисковали) Сразу)) Или вы этого не знали, или специально придуриваетесь))
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15.06.2020 14:40 Ответить
Да легко за столько лет работы в налоговой да еще и не потопляемый при любой власти "Ильяшенко попал в столичную налоговую при Клименко как лояльный "регионал", получил высокую должность главы районной налоговой. Но его карьерный рост продолжился и после революции - при Насирове. Он стал первым заместителем начальника налоговой Киева, и стал куратором самой доходной темы - возмещение НДС..."Источник: https://censor.net/r3201885 так что через день два выйдет под залог
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15.06.2020 12:40 Ответить
Со взятки всем по разносил прокурорам судьям и т..д, еще и себе немного осталось, профит.
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15.06.2020 12:40 Ответить
у мене чомусь не виникає сумнівів, що за нього буде внесено заставу
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15.06.2020 12:43 Ответить
Классика - махровые коррупционеры работают в налоговой!
Кто бы сомневался.....
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15.06.2020 12:45 Ответить
матимо нагоду спостерігати клоунаду за участі судової гілки олігархічної системи влади, от тільки хто тут кловуни а хто спостерігачі - питання.
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15.06.2020 12:46 Ответить
а вот теперь НАБУ при внесении этих 84 лямов тому, кто будет вносить залог, должны спросить - откуда деньжата? если не будет объяснений и/или ранее эта сумма (довольно таки приличная) не была задекларирована - за нарушение финмониторинга, грязные деньги конфисковать в доход государства, и требовать новый денежный залог! и так - пока у этих прохиндеев и воров все бабло не закончится!)))))
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15.06.2020 12:46 Ответить
Та кого це цікавить! Прийшов Вася приніс дві торби доларів, ну і ладно.
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15.06.2020 13:01 Ответить
И кого вы этим пугать собрались? Все же знают, напряг с баблом - к Мельничуку бежать надо. Он займёт.
Экс-комбат "Айдара" и народный депутат группы "Воля Народа" Сергей Мельничук задекларировал один триллион гривен наличными (более $38 млрд). Об этом говорится в его

электронной https://public.nazk.gov.ua/declaration/38ca0a6a-cad5-4cc1-bb68-************ декларации за 2015 год.
При этом следует отметить, что депутатская зарплата за год составила 73 478 гривен.
Знаю Сивоха - врёт. Но неужели так выгодно было Луганскую область от сепаров освобождать?
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15.06.2020 13:06 Ответить
НАЗК разрешило Мельничуку исправить свой "триллион"
Народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Мельничук исправил данные о доходах в декларации за 2015 год.
Исправленную декларацию он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 16 февраля.
В разделе "Денежные активы" Мельничук указал 10 млн гривен наличными вместо триллиона гривен, как декларировал ранее.
Как известно, 8 ноября Мельничук обратился в НАЗК, чтобы ему позволили исправить данные о доходах с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.
Впервые электронную декларацию Мельничук подал 29 октября, отметив в ней триллион гривен. Мельничук утверждал, что задекларирует триллион, чтобы доказать недостатки системы е-декларирования.
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15.06.2020 22:34 Ответить
Ильяшенко стал довольно известен, после того как журналисты "Слідство.Інфо" опубликовали данные по недвижимости - 11 квартир, загородный дом, земельные участки, в декларации задекларированы наличные. Ни у одного чиновника, задекларировавших ( не сомневайтесь, что есть и сверх задекларированных так сказать в матраце) наличные млн. денежных средств дома никогда и никем не проверялись, теперь в случае "недостающей" суммы ( ну должно же плясать с подаными в прошлые годы декларации) оформят только на бумаге от друзей, знакомых
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15.06.2020 13:07 Ответить
опять залог в разы меньше взятки, петя будто и не уходил, все также потужные реформы
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15.06.2020 12:56 Ответить
зєля наче і не приходив!
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15.06.2020 13:01 Ответить
о,у этого застава повыше будет, в тренде...
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15.06.2020 12:58 Ответить
Найдите владельца центра, обналичившего эту сумму - и расстреляйте.
Надо же с кого-то начинать борьбу с коррупцией.
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15.06.2020 13:01 Ответить
Сейчас жена из прикроватной тумбочки достанет 15 см денег и все будет нормально. Надо чуток подождать...
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15.06.2020 13:20 Ответить
Этому ловкачу найти каких-то 80 млн- без проблем. А потом оправдательный приговор за неимением состава преступления. Возврат обратно залога, и теплое место, может в другой структуре
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15.06.2020 13:22 Ответить
А вот вам хер, а не залог, скажет Ильяшенко и из рекламного буклета Малюськи выберет себе камеру 5* за сумму в 1000 раз меньше залога
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15.06.2020 13:31 Ответить
красавчик) вот это уровень)) но сколько тогда президент получает??? как, и куда вести Украину???
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15.06.2020 15:06 Ответить
курс доллара за сутки вырос с 6 до 14 гривн
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15.06.2020 18:36 Ответить
 
 