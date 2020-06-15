Рекордная взятка в $6 млн: суд арестовал Ильяшенко на 2 месяца с правом залога 84 млн грн

Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании под стражей отстраненного от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко - подозреваемого по делу о взятке руководству антикоррупционных органов Украины.

Согласно решению, которое суд объявил 15 июня, Иляшенко должен находиться под стражей в течение 60 суток, до 10 августа включительно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Суд также определил как альтернативную меру пресечения возможность внесения залога в размере 84 миллионов 80 тысяч гривен.

В случае внесения залога подозреваемый должен придерживаться, в частности, таких обязанностей: прибывать к следователю по его вызову, не выезжать из Киева без разрешения следователя или прокурора, носить электронный браслет.

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Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней.

Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

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По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве

ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

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