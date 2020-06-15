Пациент с психическим расстройством сбежал из спецпалаты и убил врача-педиатра на Киевщине, - полиция. ФОТО
В Киевской области мужчина с психическими расстройствами сбежал из специально оборудованной палаты и нанес смертельный удар врачу-педиатру, полиция открыла производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Сообщается, что киевлянин приехал в гости к родственникам в одно из сел Володарского района, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь. Его успокоили и в сопровождении полицейских транспортировали в районную больницу.
После осмотра врачом-психиатром у мужчины были диагностированы психические расстройства и было принято решение поместить его в спецпалату, оборудованную металлической решеткой.
Позже в полицию поступили еще несколько вызовов с просьбой утихомирить закрытого дебошира, который пытается сломать металлическую решетку. Полицейские каждый раз по несколько минут приезжали в больницу и помогали медикам.
Пока работники больницы договаривались о дальнейшей транспортировке больного в столичное психиатрическое учреждение, мужчине удалось выйти из специально оборудованной палаты. Он проник в комнату медперсонала, где схватил нож и нанес им смертельный удар врачу-педиатру.
Сейчас полицейские задержали 45-летнего нападающего в порядке ст. 208 УПК Украины. Меру пресечения ему изберет суд.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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б*же - от игл в глаза и дальше в мозг, до горячих ванн на сутки, ну и ледяное обливание и т.д. тоже подумал - ну вот зачем мучать то?
кстати, блогер есть на Ютубе, был стрим с другим блогером, оба были в психушках, типо "шиза", но по "подмахнутом" диагнозе - такого понарассказывали что тоже жесть. в Рашке естесственно, но у нас я х.з., наверное тоже не сюсюкают, не?
НО рехформу продолжаем! и продолжаем сокращать психиатрию!
так шо может оказаться шо "герой новости" простой чувак, ударивший сына начальника какого-то, в ответ на..... ну тут список большой.
так шо - да, нечего верить тому шо пишут. пишут же на заборах шо Цой - жив, но он как Ленин, так же "жив"
Никакие районные больницы общего профиля не имеют антипсихотиков и специалистов, способных правильно рассчитать дозу.
В состоянии психомоторного возбуждения полиция должно зафиксировать человека и везти в психбольницу, а не в какую-то районную больницу общего профиля. Или сразу вызывается психбригада, которая знает, что в таких случаях делать.
припадочному ничего не будет (в смысле криминальной ответственности)
жаль, что не привязали его к койке или не пристегнули наручниками к решетке - может это спасло б жизнь медика...