Пациент с психическим расстройством сбежал из спецпалаты и убил врача-педиатра на Киевщине, - полиция. ФОТО

В Киевской области мужчина с психическими расстройствами сбежал из специально оборудованной палаты и нанес смертельный удар врачу-педиатру, полиция открыла производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сообщается, что киевлянин приехал в гости к родственникам в одно из сел Володарского района, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь. Его успокоили и в сопровождении полицейских транспортировали в районную больницу.

После осмотра врачом-психиатром у мужчины были диагностированы психические расстройства и было принято решение поместить его в спецпалату, оборудованную металлической решеткой.



Фото: сайт полиции

Позже в полицию поступили еще несколько вызовов с просьбой утихомирить закрытого дебошира, который пытается сломать металлическую решетку. Полицейские каждый раз по несколько минут приезжали в больницу и помогали медикам.

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Пока работники больницы договаривались о дальнейшей транспортировке больного в столичное психиатрическое учреждение, мужчине удалось выйти из специально оборудованной палаты. Он проник в комнату медперсонала, где схватил нож и нанес им смертельный удар врачу-педиатру.

Сейчас полицейские задержали 45-летнего нападающего в порядке ст. 208 УПК Украины. Меру пресечения ему изберет суд.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.