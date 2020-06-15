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Новости Силовики
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Пациент с психическим расстройством сбежал из спецпалаты и убил врача-педиатра на Киевщине, - полиция. ФОТО

Пациент с психическим расстройством сбежал из спецпалаты и убил врача-педиатра на Киевщине, - полиция. ФОТО

В Киевской области мужчина с психическими расстройствами сбежал из специально оборудованной палаты и нанес смертельный удар врачу-педиатру, полиция открыла производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сообщается, что киевлянин приехал в гости к родственникам в одно из сел Володарского района, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь. Его успокоили и в сопровождении полицейских транспортировали в районную больницу.

После осмотра врачом-психиатром у мужчины были диагностированы психические расстройства и было принято решение поместить его в спецпалату, оборудованную металлической решеткой.

Пациент с психическим расстройством сбежал из спецпалаты и убил врача-педиатра на Киевщине, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Позже в полицию поступили еще несколько вызовов с просьбой утихомирить закрытого дебошира, который пытается сломать металлическую решетку. Полицейские каждый раз по несколько минут приезжали в больницу и помогали медикам.

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Пока работники больницы договаривались о дальнейшей транспортировке больного в столичное психиатрическое учреждение, мужчине удалось выйти из специально оборудованной палаты. Он проник в комнату медперсонала, где схватил нож и нанес им смертельный удар врачу-педиатру.

Сейчас полицейские задержали 45-летнего нападающего в порядке ст. 208 УПК Украины. Меру пресечения ему изберет суд.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) убийство (6484) врачи (1515) психиатрия (124)


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Топ комментарии
+25
Далекий від думки , що в районній лікарні могла бути обладнана "спецпалата" Швидше за все це було якесь технічне приміщення. Навряд чи в районній лікарні могла бути гамівною сорочка . Але ж зважаючи на агресивний стан хворого чому поліцаї не застосували кайданки , які в них напевно що були
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15.06.2020 12:43
+16
а чего копы в наручниках не перевезли в спец.помещение после первого-второго вызова???
припадочному ничего не будет (в смысле криминальной ответственности)
жаль, что не привязали его к койке или не пристегнули наручниками к решетке - может это спасло б жизнь медика...
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15.06.2020 12:53
+15
Ага, а потім по судах тягатимуть, як Стерненка...
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15.06.2020 12:37
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та пристрелить таких надо, что б сами не мучились и людей невинных не калечили/убивали
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15.06.2020 12:36 Ответить
Ага, а потім по судах тягатимуть, як Стерненка...
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15.06.2020 12:37 Ответить
Значит пристрелить по суду!
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15.06.2020 13:48 Ответить
Вчера читал подборку с фото как "лечили" 1-2 века назад.....
б*же - от игл в глаза и дальше в мозг, до горячих ванн на сутки, ну и ледяное обливание и т.д. тоже подумал - ну вот зачем мучать то?

кстати, блогер есть на Ютубе, был стрим с другим блогером, оба были в психушках, типо "шиза", но по "подмахнутом" диагнозе - такого понарассказывали что тоже жесть. в Рашке естесственно, но у нас я х.з., наверное тоже не сюсюкают, не?
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15.06.2020 12:53 Ответить
вот вам и покойничек... печально
НО рехформу продолжаем! и продолжаем сокращать психиатрию!
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15.06.2020 12:36 Ответить
Разве врачи имеют право ограничивать свободу граждан? Врача жаль, но дебошира можно было и в кутузку закрыть
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15.06.2020 12:37 Ответить
Мають. Якщо соціально небезпечний.
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15.06.2020 15:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=asbQqu4OhAw Да уж .
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15.06.2020 12:38 Ответить
А чому тільки в Києві? Там ще не всі псіхушки закрили за непотрібністю?
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15.06.2020 12:41 Ответить
Если буйный по русски говорит ,нужно таких отправлять в серую зону или утихомирить таблетками, .а потом на обмен передать российской стороне
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15.06.2020 13:03 Ответить
полиция открыла дело, ну и что дальше: опять упекут в дурку, опять сбежит и опять кого-то прикончит, и опять будет косить под дурника ( но сбежать-то смог - во де вопрос ).
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15.06.2020 12:42 Ответить
Когда психбольницы закроют можно будет осудить его родственников, за то что знали что он опасен и при этом не держали его в погребе под замком.
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15.06.2020 12:46 Ответить
Так человек с психозом замок перегрызет и из погреба выкопается. А родственников посадят за неоказание надлежащей медицинской помощи и жестокое обращение.
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15.06.2020 12:54 Ответить
Так отож. Государство отказывается содержать одного больного в лечебнице, а вместо этого придётся содержать всех его родственников в тюрьме. Сплошная выгода!
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15.06.2020 13:09 Ответить
А если бы Защищался , - Живой Был бы , - Хотя и посадили бы. А так нормальный человек Убит , а Сумасшедший на Воле , у его справка уже Есть.Кто делает законы , то же со Справками , свой своему глаз не Выколет.
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15.06.2020 12:43 Ответить
Далекий від думки , що в районній лікарні могла бути обладнана "спецпалата" Швидше за все це було якесь технічне приміщення. Навряд чи в районній лікарні могла бути гамівною сорочка . Але ж зважаючи на агресивний стан хворого чому поліцаї не застосували кайданки , які в них напевно що були
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15.06.2020 12:43 Ответить
жах)
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15.06.2020 12:45 Ответить
в країні тихенько все зроблено так, щоб псих міг убити доктора, (які скоро втечуть у Європу ВСІ, а псіхи остануться в Україні добивати тих, хто що не виїхав)!!!
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15.06.2020 12:51 Ответить
не финансируется психиатрия, дореформировали
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15.06.2020 12:54 Ответить
Какая больница, его нужно было или сразу везти в дурку или закрыть в КПЗ.
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15.06.2020 12:50 Ответить
либо дерьмовая спецпалата с ее металличесекой решеткой,либо псих здоровый до..я,либо аминазину с серой недали...
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15.06.2020 12:51 Ответить
кстати да - судя по тому шо нам в новостях скармливают, то это приближается к тому шо вопят попы(по части наглой лжи)
так шо может оказаться шо "герой новости" простой чувак, ударивший сына начальника какого-то, в ответ на..... ну тут список большой.
так шо - да, нечего верить тому шо пишут. пишут же на заборах шо Цой - жив, но он как Ленин, так же "жив"
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15.06.2020 12:56 Ответить
вообще-то это решается медикаментозно , а не вызывать полицию к человеку с псих расстройствами, тут уже и полицейских привлечь можно за издевательство над больным......
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15.06.2020 12:53 Ответить
Медикаментозно - это тащить больного к семейному врачу, выстоять многодневную очередь, получить-сдать анализы, получить направление к специалисту, тот заглянет в медицинскую карту, потом в справочник и наконец назначит укол. Представляете сколько больной может убить по пути людей?
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15.06.2020 13:15 Ответить
Медикаментозно это решается в психбольнице.
Никакие районные больницы общего профиля не имеют антипсихотиков и специалистов, способных правильно рассчитать дозу.
В состоянии психомоторного возбуждения полиция должно зафиксировать человека и везти в психбольницу, а не в какую-то районную больницу общего профиля. Или сразу вызывается психбригада, которая знает, что в таких случаях делать.
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15.06.2020 13:19 Ответить
а чего копы в наручниках не перевезли в спец.помещение после первого-второго вызова???
припадочному ничего не будет (в смысле криминальной ответственности)
жаль, что не привязали его к койке или не пристегнули наручниками к решетке - может это спасло б жизнь медика...
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15.06.2020 12:53 Ответить
Буйные могут и с решеткой передвигаться по больнице. Наручники могут ещё больше взбесить буйного,а вообще должны были с ним заниматься немедля специалисты.
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15.06.2020 13:07 Ответить
Таких хворих в стані збудження необхідно відразу госпіталізувати в спеціалізованому медичному закладі.
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15.06.2020 13:17 Ответить
у нас хороших буйних мало таких ми видвінім во власть шоб вже коли розкрив іпало то вся країна затряслась...
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15.06.2020 13:06 Ответить
Зебіли дають гроші лікарням за ліжко-місця, а не за вилікуваних пацієнтів.
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15.06.2020 13:26 Ответить
кекуж лолуж
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15.06.2020 14:21 Ответить
Хорошо одно - что врач-педиатр не защищался. Ибо если бы выжил, то его по судам бы затаскали. А если бы - не дай бог - синячок нападающему оставил, что срок бы припаяли. А так вот - на фоне нашего законодательства - остался невиновным. И все-все могу теперь его чистосердечно жалеть. Ибо он невинен. Не сволочь, которая сопротивлялась. Думаете я шучу? Ничуть
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15.06.2020 14:50 Ответить
Якщо викликали поліцію повторно то впевнений для того, щоб ті забрали його до себе. А тепер поліція намагається відпетляти. "захистники"
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15.06.2020 15:04 Ответить
Знаю дану ситуацію з перших вуст. Цей покидьок ламав двері заґратованої спецпалати півночі. Поліція відмовлялася повторно приїхати до лікарні. Медики протягом 2 годин телефонували у місцевий відділок, але безрезультатно. Вже потім змушені були телефонувати на гарячу лінію, але навіть після цього наряд з'явився не відразу. Виламавши двері цей обдовбаний кинувся на медперсонал, забравши у кімнаті відпочинку медсестер кухонний ніж. Медсестри тікали хто-куди. Одна, навіть з вікна 2-го поверху на дерево скочила. Ургентна лікарка-педіатр не встигла втекти. Цей нелюд перерізав їй сонну артерію. Сам втік. Знайшла поліція лише через 40 хвилин. Загибла незаміжня, без дітей, залишилася одинока мати.
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15.06.2020 16:59 Ответить
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16.06.2020 00:07 Ответить
За останні роки виник величезний дефіцит лікарів -психіатрів і середнього медперсоналу (продавець помідорів на базарі більше має доходу, аніж лікар чи медсестра) . Молоді лікарі масово виїжджають в Європу працювати дрібним мед.персоналом, і не шкодують. У психіатр.галузі заплановані масштабні скорочення, тисячі хворих можуть опинитися без нормальної допомоги і нагляду під опікою стареньких немічних батьків з пенсією у 2 тисячі гривень.
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15.06.2020 17:18 Ответить
Шкода, що не кРадуцького, шкода, що не "на пазли".
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15.06.2020 18:37 Ответить
так а шож врачи не вкололи этому ******** какое нибудь успокоительное.
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15.06.2020 19:42 Ответить
Может, не "педиатру", а "психиатру"? Чего детскому врачу в психотделении-то быть? Аффтар! Ты уверен, Что там был педиатр?
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16.06.2020 07:41 Ответить
 
 