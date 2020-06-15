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Рада заслушает отчет Марченко об использовании средств из фонда по борьбе с COVID-19 и Мандзий о проведении ВНО, - "слуга народа" Корниенко

Рада заслушает отчет Марченко об использовании средств из фонда по борьбе с COVID-19 и Мандзий о проведении ВНО, -

На часе вопросов к правительству в Верховной Раде хотят заслушать главу Министерства финансов Сергея Марченко. Также нардепы ожидают доклад от Кабмина по поводу проведения внешнего независимого оценивания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета.

"О приглашении на день правительства: мы поддерживаем приглашение господина министра финансов, господина Марченко, по ситуации с использованием средств из так называемого COVID-фонда. Чтобы он доложил нам, как ведется отработка всех этих проектов", - отметил парламентарий.

Кроме того, нардепы хотят заслушать информацию Министерства образования и науки о проведении ВНО.

"По поводу исполняющего обязанности министра образования - думаю в рабочем порядке, как и все члены правительства, она будет присутствовать на заседании дня правительства и сможет ответить на все вопросы относительно внешнего независимого оценивания", - добавил депутат.

Позже глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что на час вопросов к правительству пригласят министра финансов и и.о. министра образования. Он отметил, что и.о. министра образования должен доложить по вопросам отмены пробного ВНО и условий проведения ежегодного ВНО в условиях карантина.

"Мы делаем 10 минут от одного (Сергея Марченко. - Ред.), 10 минут от второго (и.о. министра образования. - Ред.), они садятся в ложу правительства. Есть 20 минут на вопросы от депутатских фракций и групп, но вы определяетесь, к кому вы обращаетесь с вопросом. И далее 20 минут мы оставляем на вопросы от народных депутатов. Прошу поддержать и проголосовать. Фракции определились именно с такой процедурой", - заявил Разумков.

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Автор: 

ВР (29244) ВНО (417) Марченко Сергей (298) Разумков Дмитрий (1520) Корниенко Александр (658) Мандзий Любомира (56)


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Рада заслушает отчет Марченко об использовании средств из фонда по борьбе с COVID-19 и Мандзий о проведении ВНО, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1714

Рада заслушает отчет Марченко об использовании средств из фонда по борьбе с COVID-19 и Мандзий о проведении ВНО, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9450
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15.06.2020 12:51 Ответить
Зеленые слуги вводят новый СКРЫТЫЙ НАЛОГ сборов для владельцев смартфонов, телевизоров , планшетов, офисной техники - не менее 5 % стоимости за пользование контентом частных двух организаций, которыми владеют именно зеленые слуги. Делают бабло на всем.
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15.06.2020 13:04 Ответить
А мишей з Держрезерву вже слухали?
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15.06.2020 12:53 Ответить
О, зараз почнеться арія із опери "как много сдєлали ми дєл, как мало получілі денех"!
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15.06.2020 12:53 Ответить
Все. Дно."Наш" премьер министр заявил,что в Молдове ВТОРАЯ ВОЛНА пандемии! Слов нет. Ну какая волна,если еще не было пика? Где их находят,таких одаренных?
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15.06.2020 13:13 Ответить
их не научили в школе как нужно, а вложили совкову норму - запугивай, перкручивая как можешь.
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15.06.2020 15:42 Ответить
Они вообще не знают что делают! То карантин,то послабления,то опять карантин,то опять послабления,то опять строгий карантин! И вот так три месяца,в то время как нормальные страны,бывшие в худшем положении,уже выправили ситуацию!
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15.06.2020 20:07 Ответить
их не научили в школе как нужно, а вложили совкову норму - запугивай, перкручивая как можешь.
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15.06.2020 15:43 Ответить
 
 