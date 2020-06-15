Коронавирус подтверждают не более чем у 5% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты, - Кличко

Из тех жителей столицы, которым делают ПЦР-тесты, коронавирусную инфекцию обнаруживают у 5 процентов людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Как я уже сообщал, в Киеве сегодня самый высокий показатель ПЦР-тестирования. - Более 85 тестов на 100 000 жителей города. Отмечу, что из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более 5% оказываются положительными, - отметил мэр Киева. - Вообще же, тем, кто заболел, делают два теста. Первый - для выявления болезни, и второй - когда человек клинически выздоровел", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор столичной школы, получившая положительный тест на COVID-19, никому не сообщила об этом и даже успела сходить на работу, - Кличко