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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус подтверждают не более чем у 5% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты, - Кличко

Коронавирус подтверждают не более чем у 5% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты, - Кличко

Из тех жителей столицы, которым делают ПЦР-тесты, коронавирусную инфекцию обнаруживают у 5 процентов людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Как я уже сообщал, в Киеве сегодня самый высокий показатель ПЦР-тестирования. - Более 85 тестов на 100 000 жителей города. Отмечу, что из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более 5% оказываются положительными, - отметил мэр Киева. - Вообще же, тем, кто заболел, делают два теста. Первый - для выявления болезни, и второй - когда человек клинически выздоровел", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор столичной школы, получившая положительный тест на COVID-19, никому не сообщила об этом и даже успела сходить на работу, - Кличко

карантин (16729) Киев (25516) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Нами закончен выборочное обследование и анализ вопроса о стоимости медицинских услуг в медицинских учреждениях Украины назначенных как базовые в преодолении эпидемии COVID-19 приказом Министерства здравоохранения Украины. По данному вопросу получены и проанализированы данные по 28 учреждениям здравоохранения.
Результаты обследования.
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается приобретается непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами.
В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата з выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
в 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные а прейскурантах платных услуг .
По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
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15.06.2020 12:50
+2
что за бред? если 80% тестов - здоровым быкам, как Кива, депутатам, попам(которые уже обосрались и придерживаются греха(не рассчитывают на Боба и Бена, а носят маски)), их семьям, которые жрут первоклассную жратву и прочим "подозрительным на вирус", то ясно шо у тя будет 5%(но среди тех кто уже задыхается, правда пока тесты обработают им - то уже гроб погружен в "лоно" земли и 3 дня уже как отпето его содержимое)
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15.06.2020 13:05
+2
Потому что те, у кого есть симптомы коронавируса, тестов не делают. Люди не хотят чтобы их отправили в концлагеря.
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15.06.2020 13:15
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Нами закончен выборочное обследование и анализ вопроса о стоимости медицинских услуг в медицинских учреждениях Украины назначенных как базовые в преодолении эпидемии COVID-19 приказом Министерства здравоохранения Украины. По данному вопросу получены и проанализированы данные по 28 учреждениям здравоохранения.
Результаты обследования.
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается приобретается непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами.
В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата з выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
в 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные а прейскурантах платных услуг .
По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
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15.06.2020 12:50 Ответить
кстати - цитата, ссылка приветствуется.
а так - верю. все такие православные, но не подойдут если не дашь бабла. кстати, как и у "братьев", даже в Москве!
б*же, и выжившие поциенты потом мямлят: Слово бобу, вылечили.
чотаржу

аптеки(дружественные)+главврачи и другие врачи при бабле, поциент кое-как подлечен(пожно с тем же успехом подорожник сушить и запаривать), все довольны
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15.06.2020 13:10 Ответить
сполько обшибон ни мохет допустит тих кто что обслидовал
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15.06.2020 13:27 Ответить
характеп ошиьок новорит что нааписано с телеыона
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15.06.2020 13:32 Ответить
что за бред? если 80% тестов - здоровым быкам, как Кива, депутатам, попам(которые уже обосрались и придерживаются греха(не рассчитывают на Боба и Бена, а носят маски)), их семьям, которые жрут первоклассную жратву и прочим "подозрительным на вирус", то ясно шо у тя будет 5%(но среди тех кто уже задыхается, правда пока тесты обработают им - то уже гроб погружен в "лоно" земли и 3 дня уже как отпето его содержимое)
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15.06.2020 13:05 Ответить
Потому что те, у кого есть симптомы коронавируса, тестов не делают. Люди не хотят чтобы их отправили в концлагеря.
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15.06.2020 13:15 Ответить
Потому что делают не тем кому нужно. А просто так всем богатеньким и знакомым. А больные неделями ждут результатов. Да и еще врачи специально отговаривают делать тесты.
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15.06.2020 13:32 Ответить
То мне знакомый врач (причем отделение закрыли на карантин), говорит что у них 70 процентов врачей без симптомов и с положительным результатом.
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15.06.2020 13:51 Ответить
Не более 4.9% это не более 200 тыс больных в день в Киеве. Через 20 дней все должны переболеть с такими темпами. Или не больше 5% это 0,005% тогда 20 человек Да умом виталю не понять.
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15.06.2020 14:05 Ответить
Якщо через такі піцюєр-тести прогнати всіх киян, то виявиться, що там "усього яких тисяч двісті інфікованих". На сьогодні з усіх європейських країн меншу, ніж в Україні кількість тестів "на душу населення" здійснено тільки в Албанії.
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15.06.2020 16:39 Ответить
 
 