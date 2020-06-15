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Коронавирус подтверждают не более чем у 5% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты, - Кличко
Из тех жителей столицы, которым делают ПЦР-тесты, коронавирусную инфекцию обнаруживают у 5 процентов людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Как я уже сообщал, в Киеве сегодня самый высокий показатель ПЦР-тестирования. - Более 85 тестов на 100 000 жителей города. Отмечу, что из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более 5% оказываются положительными, - отметил мэр Киева. - Вообще же, тем, кто заболел, делают два теста. Первый - для выявления болезни, и второй - когда человек клинически выздоровел", - сообщил Кличко.
Топ комментарии
+3 secret secret_too
показать весь комментарий15.06.2020 12:50
+2 Борис Козлов #446474
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+2 Максим Атаманюк #439819
показать весь комментарий15.06.2020 13:15
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Результаты обследования.
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается приобретается непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами.
В 23 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата з выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
в 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные а прейскурантах платных услуг .
По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
а так - верю. все такие православные, но не подойдут если не дашь бабла. кстати, как и у "братьев", даже в Москве!
б*же, и выжившие поциенты потом мямлят: Слово бобу, вылечили.
чотаржу
аптеки(дружественные)+главврачи и другие врачи при бабле, поциент кое-как подлечен(пожно с тем же успехом подорожник сушить и запаривать), все довольны