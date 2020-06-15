Вариант полной отмены ВНО в этом году рассматривается, но только если будет стойкий рост распространения коронавируса, - главный санврач Ляшко

Внешнее независимое оценивание в 2020 году действительно может не состояться - в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели.

Об этом в комментарии LB.ua рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Все будет зависть от эпидситуации. В субботу на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено. Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня", - рассказал он.

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Виктор Ляшко сказал, что если ситуация будет примерно такой, как сегодня, то ВНО состоится в запланированные даты. На вопрос о том, в каком случае ВНО в этом году не состоится, он ответил: "Если у нас будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции. Индикаторы ещё не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя - инцидентность, загруженность больниц и тестирование, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случае на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37. То есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост".

Отвечая на вопрос, почему под сомнением находится проведение ВНО, в то время как, например, работают все детские сады, где контакт между детьми гораздо более близкий и длительный, Ляшко сказал, что в случае описанного выше роста темпов распространения вируса детские сады также будут закрыты.

Он подчеркнул, что в силах всех граждан сдерживать распространение вируса: мыть руки, держать социальную дистанцию, надевать маски в местах скопления людей. А также сообщать в Госпотребслужбу про нарушения правил карантина в кафе и магазинах.