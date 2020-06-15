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Новости Коронавирус и карантин
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Вариант полной отмены ВНО в этом году рассматривается, но только если будет стойкий рост распространения коронавируса, - главный санврач Ляшко

Вариант полной отмены ВНО в этом году рассматривается, но только если будет стойкий рост распространения коронавируса, - главный санврач Ляшко

Внешнее независимое оценивание в 2020 году действительно может не состояться - в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели.

Об этом в комментарии LB.ua рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Все будет зависть от эпидситуации. В субботу на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено. Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня", - рассказал он.

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Виктор Ляшко сказал, что если ситуация будет примерно такой, как сегодня, то ВНО состоится в запланированные даты. На вопрос о том, в каком случае ВНО в этом году не состоится, он ответил: "Если у нас будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции. Индикаторы ещё не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя - инцидентность, загруженность больниц и тестирование, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случае на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37. То есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост".

Отвечая на вопрос, почему под сомнением находится проведение ВНО, в то время как, например, работают все детские сады, где контакт между детьми гораздо более близкий и длительный, Ляшко сказал, что в случае описанного выше роста темпов распространения вируса детские сады также будут закрыты.

Он подчеркнул, что в силах всех граждан сдерживать распространение вируса: мыть руки, держать социальную дистанцию, надевать маски в местах скопления людей. А также сообщать в Госпотребслужбу про нарушения правил карантина в кафе и магазинах.

Автор: 

вступительная кампания (288) карантин (16729) ВНО (417) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Якщо любителі хабарів від освіти, хочуть закопати рейтинг Зе, раніше ніж він його хоронить за своїм графіком, то звісно потрібно ЗНО відміняти.Отримаєте все швидко і зразу!
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15.06.2020 13:01 Ответить
Кримінальну відповідальність за здоров'я та життя дітей ніхто не відміняв. При очевидній загрозі (зараження небезпечним вірусом). ХТО ПОНЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.ПРАВИЛЬНО- ДЕРЖАВНІ ЧИНОВНИКИ, А ВИ КРИКУНИ (ОСВІТЯНИ) УМИЄТЕ РУКИ, ВИ ТЕЖ НЕ ЗА ДІТЕЙ ДБАЄТЕ, А ЗА ГРОШІ, ЯКІ ВАМ ВИДІЛЯТЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗНО.
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15.06.2020 16:03 Ответить
ЗНО - одна із найбільш толкових реформ Ющенка і навіть Яник з Табачніком не ризикнули його скасувати, хоча ректорі-хабарники ну дуже це просили!
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15.06.2020 13:17 Ответить
https://mobile.twitter.com/nastusia001

https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia00 1 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 13 июн.

Щиро вітаю всіх абітурієнтів.
Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети.
Або просто підете у місцеві вузи
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15.06.2020 13:53 Ответить
Допускать отмену ВНО нельзя. ВНО- последний оплот борьбы с Коррупцией в этой стране. Сдадим его и вся молодёжь уедет из страны.
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15.06.2020 15:18 Ответить
можно відмінити ДПА у ЗНО, видати атестати по середнім оцінкам за рік, як то зробили з ДПА-4клас і ДПА-11клас. і таким чином зменшиться кількість учасників ЗНО. бо пистимуть його тоді лише ті хто йде у вузи. Відміна ДПА-11клас ще допоможе тим, що вступають закордоном, устигнути подати доки, бо з ДПА-11клас при ЗНО вони не встигають.
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15.06.2020 15:35 Ответить
ВНО!? Это путь к превращению наших детей в бездарей. Они тупо зубрят эти тесты, абсолютно разучиваясь думать. Идет отвратительное натаскивание на лотерею, в которой не менее 30% фальшивых ошибочных ответов, часто совершенно двусмысленных. Можно и так и этак. Но забит один зачастую ошибочный ответ. Дети общаются с бездушной машиной, а не с живым преподавателем!
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15.06.2020 18:37 Ответить
 
 