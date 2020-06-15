С начала суток враг обстрелял из ПТРК позиции ВСУ возле н.п. Новоселовка-2, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по украинским позициям на донецком направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В период с 5:26 до 6:50 российские оккупационные войска осуществили 2 выстрела из противотанковых ракетных комплексов по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Новоселовка-2.
Украинские военнослужащие вели адекватные оборонительные действия.
По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет.
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https://mil.in.ua/uk/news/armijtsi-spalyly-pozytsiyu-okupantiv/