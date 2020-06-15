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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг обстрелял из ПТРК позиции ВСУ возле н.п. Новоселовка-2, потерь нет, - Минобороны

С начала суток враг обстрелял из ПТРК позиции ВСУ возле н.п. Новоселовка-2, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по украинским позициям на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В период с 5:26 до 6:50 российские оккупационные войска осуществили 2 выстрела из противотанковых ракетных комплексов по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Новоселовка-2.

Украинские военнослужащие вели адекватные оборонительные действия.

По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 15 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, ликвидирован наемник РФ, - штаб

Минобороны (9322) обстрел (27114) операция Объединенных сил (6766)


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14.06.20р. Армійці спалили позицію окупантів

https://mil.in.ua/uk/news/armijtsi-spalyly-pozytsiyu-okupantiv/

С начала суток враг обстрелял из ПТРК позиции ВСУ возле н.п. Новоселовка-2, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 987
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15.06.2020 13:12 Ответить
 
 