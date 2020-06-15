С начала суток враг обстрелял из ПТРК позиции ВСУ возле н.п. Новоселовка-2, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по украинским позициям на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В период с 5:26 до 6:50 российские оккупационные войска осуществили 2 выстрела из противотанковых ракетных комплексов по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Новоселовка-2.

Украинские военнослужащие вели адекватные оборонительные действия.

По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 15 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, ликвидирован наемник РФ, - штаб