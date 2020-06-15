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Перечень лиц, обязанных подавать декларации, может быть расширен на этой неделе, - Стефанчук

Перечень лиц, обязанных подавать декларации, может быть расширен на этой неделе, - Стефанчук

В Украине на этой неделе могут расширить перечень лиц, которые должны подавать декларации. Верховная рада может принять соответствующий закон во втором чтении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в ходе заседания согласительного совета.

"На этой неделе запланировано в зале рассмотрение законопроекта о расширении субъектов декларирования. Мы давно говорили, что такие субъекты как руководители госкомпаний также должны подпадать под декларирование. Думаю, что оно будет поддержано в зале ВР", - отметил Стефанчук.

Кроме того, нардепы могут рассмотреть перезапуск системы интеллектуальной собственности в Украине.

"Еще один важный законопроект касается вопроса перезапуска системы интеллектуальной собственности в Украине. Хочу подчеркнуть, что этот законопроект был единогласно поддержан на комитете по экономической политике. Я тоже попрошу поддержки его в зале", - добавил вице-спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29244) декларация (1356) электронное декларирование (1025) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+5
І шо, туди знову не ввійдуть дяді з торбами по 6 мільйонів доларів кешем? Чи вони там є, але за деклараціями бідні як церковні миші, що доїдають держрезерв?
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15.06.2020 13:16
+4
Прокуроры и судьи , СБУ И министры - все должны сдавать декларации
ТАМ ГДЕ ВЕРОЯТНОСТЬ КОРРУПЦИИ ВЫСОКА - ТАМ СДАЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ
Учителей с заплатой в 4000 уе можно освободить от этой обязанности 😀😀😀
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15.06.2020 13:15
+4
добавят дворников в ОП и ВР, но уберут кумовьев и друзей клоуна.. и конечно же - внебрачных детей))
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15.06.2020 13:15
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Прокуроры и судьи , СБУ И министры - все должны сдавать декларации
ТАМ ГДЕ ВЕРОЯТНОСТЬ КОРРУПЦИИ ВЫСОКА - ТАМ СДАЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ
Учителей с заплатой в 4000 уе можно освободить от этой обязанности 😀😀😀
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15.06.2020 13:15 Ответить
З дуба рухнув? Мєдікі і пєдікі ото стовпи корупції України! А суді і прокурори, то так, шушара.
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15.06.2020 13:17 Ответить
Я думаю як би народ побачив декларації зазначених, особливо медиків що працюють в "безкоштовній медицині", світогляд багатьох би перевернувся. Не знаю як судді, але прокурори на їх фоні, були би дітвачнею.
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15.06.2020 13:43 Ответить
Перелік осіб, зобов'язаних подавати декларації, може бути розширений цього тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7324
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15.06.2020 13:44 Ответить
Усі перераховані подають її із 2015 року.
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15.06.2020 13:42 Ответить
Не кричи, они уже давно подают
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15.06.2020 13:52 Ответить
добавят дворников в ОП и ВР, но уберут кумовьев и друзей клоуна.. и конечно же - внебрачных детей))
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15.06.2020 13:15 Ответить
в общем, "лена заболела коронавирусом" - это очередное ШОУ от клоуна:

....Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", договор с которой, как и положено обновлен на 01.01.2020 г. и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины.

Там зарезервированы несколько палат со всем необходимым оборудованием и условиями, включая и изоляционный бокс для лечения инфекционных заболеваний.
Так положено и это правильно.
Вопрос состоит только в том, что никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской слыхом не слыхивал. Как нет в учреждении документальных следов этого.
Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Кроме того сообщение самой Зеленской о "бессимптомном протекании болезни" - очень опасный сигнал. Обычно бессимптомное протекание заболевания характерно для людей с пониженным уровнем иммунного ответа, что чревато быстрым развитием ковидной пневмонии.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны-фотографы?
Мы уверенны, что о здоровье Елены Владимировны не стоит беспокоится, с ней все хорошо.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. Сочувствие и добрые слова на фоне галопирующего кризиса важны для самого Зеленского.
Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Очевидно опасался взрыва бурной радости в стране. Да и мало ли ... Глядишь, а президент уже объявлен ВР недееспособным и Разумков там правит бал ...
Времена нынче такие ...
Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души.
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15.06.2020 13:24 Ответить
Це ж шоумен, що ви від нього бажаєте? Якщо опитування покажуть, що рейтинги підніме відосик, де він козу пялить, повірте, ви це відео побачите в прайм-тайм.
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15.06.2020 13:45 Ответить
Бред, особенно про безсимптомное течение. И абсолютное большинство в Украине проходят именно амбулаторное лечение ковидла
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15.06.2020 13:56 Ответить
І шо, туди знову не ввійдуть дяді з торбами по 6 мільйонів доларів кешем? Чи вони там є, але за деклараціями бідні як церковні миші, що доїдають держрезерв?
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15.06.2020 13:16 Ответить
Либертарианство наступает решительными шагами!
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15.06.2020 13:19 Ответить
Я вважаю, що чесній людині, яка має білі прибутки, сплачує усі податки, нічого не краде, не має чого боятись е.декларування. Тому, пропоную його запровадити для.... усіх, 100% громадян України

Ось тільки прошу, усіх "чесних і порядних" громадян України" не треба мене відразу усім посилати! Бо вас "чесних" більше 40 лямів, сайт обвалите
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15.06.2020 13:41 Ответить
да и пусть дворники жеков тоже подают...там самый олигархат прячется
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15.06.2020 14:09 Ответить
все граждане страны должны заполнить эти декларации.
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15.06.2020 16:50 Ответить
 
 