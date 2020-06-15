Перечень лиц, обязанных подавать декларации, может быть расширен на этой неделе, - Стефанчук

В Украине на этой неделе могут расширить перечень лиц, которые должны подавать декларации. Верховная рада может принять соответствующий закон во втором чтении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в ходе заседания согласительного совета.

"На этой неделе запланировано в зале рассмотрение законопроекта о расширении субъектов декларирования. Мы давно говорили, что такие субъекты как руководители госкомпаний также должны подпадать под декларирование. Думаю, что оно будет поддержано в зале ВР", - отметил Стефанчук.

Кроме того, нардепы могут рассмотреть перезапуск системы интеллектуальной собственности в Украине.

"Еще один важный законопроект касается вопроса перезапуска системы интеллектуальной собственности в Украине. Хочу подчеркнуть, что этот законопроект был единогласно поддержан на комитете по экономической политике. Я тоже попрошу поддержки его в зале", - добавил вице-спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис. ДОКУМЕНТ