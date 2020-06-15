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Кассационный суд окончательно восстановил Бочковского в должности главы ГСЧС, - адвокат Федоренко

Кассационный суд окончательно восстановил Бочковского в должности главы ГСЧС, - адвокат Федоренко

Сергей Бочковский окончательно восстановлен в должности руководителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил адвокат Игорь Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кассационный суд в составе Верховного суда поставил точку в деле о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Суд подтвердил решение как первой судебной инстанции - Окружного административного суда г.Киева от 26.04.2018, так и последующее решение апелляционной инстанции. Ими были признаны противоправными распоряжение Кабинета министров Украины от 25.03.2015 об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Он восстановлен в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015", - цитирует издание Федоренко.

Кроме того, адвокат сообщил, что в понедельник, 15 июня, Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать уголовное производство против Бочковского, которое в 2015 году было основанием для его увольнения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Также читайте: Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили первую зарплату, - адвокат Федоренко

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также суд определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности.

В свою очередь, МВД обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.

Бочковский также подал заявление в Кабмин о восстановлении в должности главы ГСЧС.

8 августа апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, частично удовлетворив апелляционную жалобу.

Автор: 

ГСЧС (4966) Бочковский Сергей (33)


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Топ комментарии
+21
Сколько там борову зарплаты набежало за пять лет? Надо скидываться. Следующий наверное Виктор Федорович.
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15.06.2020 13:18
+14
Слава потужній судовій реформі!
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15.06.2020 13:17
+13
Это *издец ребята, это зиздец.
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15.06.2020 13:24
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Слава потужній судовій реформі!
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15.06.2020 13:17 Ответить
Рюкзакову - «слава»! Который людей хватал без суда и следствия и на камеры их в наручники заковывал и убивал (музычко), вертолетами со всей Украины свозил к себе на «дойку»...
Слава! Слава! Слава!
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15.06.2020 14:50 Ответить
Сколько там борову зарплаты набежало за пять лет? Надо скидываться. Следующий наверное Виктор Федорович.
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15.06.2020 13:18 Ответить
Зарплату ему начали платить еще летом 2018
https://censor.net/news/3073584/eksglave_gschs_bochkovskomu_vyplatili_pervuyu_zarplatu_advokat_fedorenko
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15.06.2020 13:23 Ответить
зарплата+моральный ущерб+физический ущерб и полное бесплатное излечение этой твари+выслуга лет+ежемесячная премия 300%, полюбому витёк подтянется.
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15.06.2020 14:39 Ответить
С чего вы взяли, что он тварь? Так вам квакваков по 1+1 тогда сказал ?
Ну дык и славянск авакав на камеры за один день «освободил«....
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15.06.2020 14:52 Ответить
Ура! теперь нас в Украине цельных два начальник ГСЧС!!!
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15.06.2020 13:19 Ответить
ага..зеркало создано...
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15.06.2020 13:24 Ответить
За Ющенка було два генпрокурори, ділов на копійку.
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15.06.2020 14:29 Ответить
зе дно
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15.06.2020 13:21 Ответить
В том что суд 1 инстанции и апелляционный он выиграл в 17 и 18 годах тоже Зе виноват?
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15.06.2020 13:25 Ответить
Его вообще-то суд восстановил в должности в 2018м году - это уже кассация. Или Зе уже тогда успел все прибрать к рукам и Пэ тут вовсе ни при чем?
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15.06.2020 13:26 Ответить
В Конституции Украины четко написано кто при чем. А зелох - шавка криворожская, мамкин узурпатор власти
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15.06.2020 14:54 Ответить
Да у вас, шавок соевых, во всем зеля виноват - даже в том, что происходило прямо в середине каденции Порошенко.
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15.06.2020 17:26 Ответить
Это *издец ребята, это зиздец.
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15.06.2020 13:24 Ответить
лютый причем.
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15.06.2020 13:24 Ответить
Называйте вещи своими именами. Это полный ****** !!!
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15.06.2020 14:23 Ответить
Забанят если скажу, что думаю.
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15.06.2020 14:24 Ответить
Могу только так, *** ******* ***** * ** **** ***** ****!
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15.06.2020 14:26 Ответить
Нормальна людина працювати слідчим за ті копійки не буде. Тому до суду скеровують примітивну бєліберду, яку не може витягнути ні який прокурор. Процесульне керівництво - міф від портянкіна і потребує негайного виключення з КПК та розформування цього дебільного інституту разом зі слідсвом прокуратури. Правда? Чукотська генпрокурорша?
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15.06.2020 13:24 Ответить
Ви праві на 100%, але цю справу "валив" генплокулол Юа Луценко................
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15.06.2020 13:39 Ответить
Врать нехорошо, товарищ с признаками ольгино:

https://protocol.ua/ru/za_nepravdivie_pokazaniya_protiv_obviniteley_bochkovskogo_zaveli_delo/
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15.06.2020 14:57 Ответить
Или по вашей версии Луценко тогда ещё и вместо авакава работал ?!

«... В ноябре прошлого года Главное следственное управление МВД завершило расследование о злоупотреблениях чиновниками служебным положением, вымогательстве у подчиненных неправомерной выгоды в виде денег и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт был передан в суд...»
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15.06.2020 14:59 Ответить
самий комерційний суд в світі вирішив, що рафік бочковський невинуватий
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15.06.2020 13:25 Ответить
ще адна пабєда маладой та чесной команди
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15.06.2020 13:28 Ответить
Суд повернув Бочковського на посаду з виплатою зарплатні у 2017му роцу, у 2018му апеляційний суд відтвердив відновлення Бочковського на посаді, зараз це підтвердив ще й касаційний суд. А почалося все з ідіотського його звільнення - не змогли все по закону оформити. І це "перемога" ще тої команди Порошенка-Яценюка.
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15.06.2020 13:38 Ответить
вже рік як Зе команда на всіх місцях, а у вас досі барига винен
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15.06.2020 14:26 Ответить
А що - як змінюється президент - новий починає бути винним у подіях, які мали місце за каденці попереднього?

У вас дуже цікава логіка - все, що доброго робиться - то є "ще заслуга Порошенка", а все, що було зроблено поганого, навіть якщо це було зроблено ще при Порошенку - то Зеля винний, бо "вже рік як Зе команда..."
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15.06.2020 17:28 Ответить
ну ок давайте 5досягнень(реальних, а не свиснутих в попередиків, не придуманих в підконтрольних змі) зелі.
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16.06.2020 09:51 Ответить
Так для вас будь-які досягнення будуть або "свиснутими у попередників", або "придуманими". Я ж про це й писав.
При тому провали попередників, навіть якщо вони були у 2017му році - для вас все одно - провина Зелі, "бо попередників вже рік немає". Отака у вас "логіка".
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16.06.2020 11:33 Ответить
так за 2019, починаючи з *каранації* поважного урода. можу підказати- закон про депутатську недотрканність(у авторвстві прошенка)
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16.06.2020 12:19 Ответить


Точно - "у авторстві прошенка". Лікуй вавку у голові - той закон, що був прийнятий, не має до твого порошенка жодного відношення.
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16.06.2020 12:26 Ответить
от зєлєбоба. ану заглянь на сайт верховної ради
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16.06.2020 12:35 Ответить
Порошенко там - типу "ініціатор", а не автор. І прийнятий цей закон саме СН при Зеленському - при Порошенкові це закон не був прийнятий - а було 2 річне тягання кота за яйця.
Геть ніякої заслуги Порошенка у цьому немає - залишився би він президентом - це закон ще 5 років бі подавали-відкликали і так і не прийняли би.
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16.06.2020 12:44 Ответить
перше читання закон коли пройшов? при зе він пішов на 2читаня і в цілому. так пп не є автором закону(тут група юристів його розробляла) як і Зе, але подання його. он при зебілу прийняли так званий закон про імпічмент- закон ні а чьом! жоден імпічмент по ньому не проведеш! бо Зе засцяв перед законом про спецкомісії
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16.06.2020 12:59 Ответить
При Зе його прийняли, при Пе - ні. Не "не втигли", а просто не прийняли.

Щодо того, що там ЗЕ засцяв - ну то й Пе так само засцяв, бо ніякого закону про імпічмент не прийняв за 6 років.
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16.06.2020 13:14 Ответить
закон про спецкомісії(які де факто встановлювали процедуру імпічменту) був прийнятий в першому читані при ПП, і був заветований вже зеленим недомірком. тому сматрітє ширє
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16.06.2020 13:47 Ответить
Дооо. А що заважало прийняти цей закон, коли соєва барига була президентом і могла підписати цей закон? Не вистачило 6 рочків? А як був посланий народом - то одразу й закон змогли прийняти, вже при іншопу президенті?
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16.06.2020 15:17 Ответить
йой, бачу у вас навіть з амематикою туго...6рочків...коли в нас 5річний термін зрештою а що мєшало смєлому підписати цей закон???? невже очко теж жим жим
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16.06.2020 15:44 Ответить
Думаю - заважало те саме, що й баризі. При ньому ж цей закон так і не прийняли, бо він йому не потрібен був.
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16.06.2020 15:47 Ответить
Уточнение : персонально - авакяна ( настоящая его фамилия, которую он стыдится)...
Вместе с кулей в Люба от лица народного фронта они с первых дней рады предидущего созыва палки в колёса петру и Турчинову втыкали...
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15.06.2020 15:01 Ответить
Бедный Украинский налогоплательщик, как эту свору трутней прокормить? Ты их в дверь, они в окно...
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15.06.2020 13:29 Ответить
Ну и как вам Аваков с показательным задержанием?
Уже забыли, кто проводил эту спецоперацию?
Потужный министр......
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15.06.2020 13:32 Ответить
При чем здесь задержание к продажному следствию и судьям?
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15.06.2020 13:46 Ответить
А почему Аваков в этом деле не рвёт подмётки, как в деле Шеремета?
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15.06.2020 13:56 Ответить
Так «Продажное следствие» ведомство ж Авакова и проводило
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15.06.2020 15:03 Ответить
Расстреливать надо, а не люстрировать
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15.06.2020 13:36 Ответить
Ежели всех причастных расстрелять, не останется кого люстрировать... себя самих разве что...
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15.06.2020 15:04 Ответить
Кто-то еще сомневается какое решение будет по 6 млн.$ ...?
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15.06.2020 13:36 Ответить
Работа правоохранительной системы идет по принципу - "шумим,братцы,шумим" или "шуму много, шерсти мало, сказал чёрт, обдирая кошку".
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15.06.2020 13:52 Ответить
Когда под руководителями ведомств начинают шататься кресла, то именно так они и работают. Авакян доказал свою несостоятельность с первых дней работы в кабмине. И больше сидел в фейсбуке, чем занимался проблемами вверенного ему ведомства. Окончательно обосрался с музычко и взятием за щеку у Славянска. Но его спасли кабмин яйценюка и «партнеры» по коалиции из нф, не дав его уйти с поста...
Но так как сегодня в стране и обществе наступили времена Кривого зеркала, где каждое быдло мнит себя экспертом по всем вопросам и полководцами солнечной системы, то все по их мнению верно - во всем виновата одна единственная личность пытавшаяся впервые за последние минимум 300 лет вытянуть нас из болота и спасти от распада...
Но быдлу всё равно невозможно что-либо доказать потому, что оно всего лишь быдло...
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15.06.2020 15:10 Ответить
а извинения за это...честного человека....так.по нему видно, что не крал...негодяи.
Касаційний суд остаточно поновив Бочковського на посаді глави ДСНС, - адвокат Федоренко - Цензор.НЕТ 2992
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15.06.2020 13:53 Ответить
Скільки проблем!!! А якщо б його ще в 2015 повісили, то зараз ніяких проблем не було б.
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15.06.2020 13:56 Ответить
Трюдо своему предложите.
У нас смертная казнь как вид наказания отменён ( 1996 г) в соответствии с европейской пенитенциарной практикой и нормами международного права, подписантом деклараций и конвенций которых является уже несколько десятков лет Украина
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15.06.2020 15:14 Ответить
На чуваке уголовное обвинение, а его даже уволить не могут, не то что посадить с 2015 года! Еще и зарплату за 5 лет выплатят. А вы, босота, гните горбы на заводах!
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15.06.2020 14:29 Ответить
Обвинения в уголовных производствах не указывают на виновность лица или его отсутствие - если грубо и коротко. Это компетенция суда.
Дело может быть и «фактовое» и возбуждено на основании «слухов» безотносительно кого-либо, просто для «развязывания рук» следствию для непосредственного осуществления и выполнения следственных действий ( которые модно осуществлять только лишь после вынесения постановления об открытии производства) по установлению и сбору доказательственной базы причастности/непричастности лица или подтверждения факта самого события...
Предполагаю, что по бочковатому дело было «фактовым», которое пытались реализовать грубо говоря на основании доносов его подчиненных и которое расследовало мвд ввиду отстутвия в то время гбр/набу/сап/ высшантикорсуд
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15.06.2020 15:25 Ответить
Привет Авакову. А помните какую шумиху поднял наш министр МВД ? И все закончилось пшиком ,тоже будет и с делом Шеремета. Вот почему то даже политически никто не ответил ?Не говоря уже об уголовной ответственности
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15.06.2020 15:09 Ответить
Единственное чем занимался авакян все это время у власти - устранением и нейтрализацией своих политических и бизнес конкурентов, а также укреплением и развитием своей собственной бизнесимперии.
Рюкзак на сегодняшний день - долларовый миллиардер. О чем сам хвастается в интервью о своих общих бизнесах с Коломойским
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15.06.2020 15:17 Ответить
Никакой борьбы с коррупцией не будет, судьи работают на коррупционеров. Порошенко вместо того чтобы реформировать суды, лишь еще больше укрепил в судах коррупцию. А судьи сейчас сидят в своих креслах пожизненно, так что про борьбу с коррупцией лет на 20 - 25 можно забить, решения и приговоры будут и дальше в пользу коррупционеров, к бабке не ходи.

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15.06.2020 17:43 Ответить
Как у вас все просто, ох уж этот Порошенко, и откуда все это ворье берется, видать с Марса завезли...
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15.06.2020 20:01 Ответить
 
 