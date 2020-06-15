Кассационный суд окончательно восстановил Бочковского в должности главы ГСЧС, - адвокат Федоренко
Сергей Бочковский окончательно восстановлен в должности руководителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Об этом заявил адвокат Игорь Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кассационный суд в составе Верховного суда поставил точку в деле о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Суд подтвердил решение как первой судебной инстанции - Окружного административного суда г.Киева от 26.04.2018, так и последующее решение апелляционной инстанции. Ими были признаны противоправными распоряжение Кабинета министров Украины от 25.03.2015 об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Он восстановлен в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015", - цитирует издание Федоренко.
Кроме того, адвокат сообщил, что в понедельник, 15 июня, Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать уголовное производство против Бочковского, которое в 2015 году было основанием для его увольнения.
Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.
Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.
Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.
26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также суд определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности.
В свою очередь, МВД обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.
Бочковский также подал заявление в Кабмин о восстановлении в должности главы ГСЧС.
8 августа апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, частично удовлетворив апелляционную жалобу.
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Слава! Слава! Слава!
https://censor.net/news/3073584/eksglave_gschs_bochkovskomu_vyplatili_pervuyu_zarplatu_advokat_fedorenko
Ну дык и славянск авакав на камеры за один день «освободил«....
https://protocol.ua/ru/za_nepravdivie_pokazaniya_protiv_obviniteley_bochkovskogo_zaveli_delo/
«... В ноябре прошлого года Главное следственное управление МВД завершило расследование о злоупотреблениях чиновниками служебным положением, вымогательстве у подчиненных неправомерной выгоды в виде денег и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт был передан в суд...»
бочковськийневинуватий
У вас дуже цікава логіка - все, що доброго робиться - то є "ще заслуга Порошенка", а все, що було зроблено поганого, навіть якщо це було зроблено ще при Порошенку - то Зеля винний, бо "вже рік як Зе команда..."
При тому провали попередників, навіть якщо вони були у 2017му році - для вас все одно - провина Зелі, "бо попередників вже рік немає". Отака у вас "логіка".
Точно - "у авторстві прошенка". Лікуй вавку у голові - той закон, що був прийнятий, не має до твого порошенка жодного відношення.
Геть ніякої заслуги Порошенка у цьому немає - залишився би він президентом - це закон ще 5 років бі подавали-відкликали і так і не прийняли би.
Щодо того, що там ЗЕ засцяв - ну то й Пе так само засцяв, бо ніякого закону про імпічмент не прийняв за 6 років.
Вместе с кулей в Люба от лица народного фронта они с первых дней рады предидущего созыва палки в колёса петру и Турчинову втыкали...
Уже забыли, кто проводил эту спецоперацию?
Потужный министр......
Но так как сегодня в стране и обществе наступили времена Кривого зеркала, где каждое быдло мнит себя экспертом по всем вопросам и полководцами солнечной системы, то все по их мнению верно - во всем виновата одна единственная личность пытавшаяся впервые за последние минимум 300 лет вытянуть нас из болота и спасти от распада...
Но быдлу всё равно невозможно что-либо доказать потому, что оно всего лишь быдло...
У нас смертная казнь как вид наказания отменён ( 1996 г) в соответствии с европейской пенитенциарной практикой и нормами международного права, подписантом деклараций и конвенций которых является уже несколько десятков лет Украина
Дело может быть и «фактовое» и возбуждено на основании «слухов» безотносительно кого-либо, просто для «развязывания рук» следствию для непосредственного осуществления и выполнения следственных действий ( которые модно осуществлять только лишь после вынесения постановления об открытии производства) по установлению и сбору доказательственной базы причастности/непричастности лица или подтверждения факта самого события...
Предполагаю, что по бочковатому дело было «фактовым», которое пытались реализовать грубо говоря на основании доносов его подчиненных и которое расследовало мвд ввиду отстутвия в то время гбр/набу/сап/ высшантикорсуд
Рюкзак на сегодняшний день - долларовый миллиардер. О чем сам хвастается в интервью о своих общих бизнесах с Коломойским