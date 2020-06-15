Кабмин должен как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19, - Зеленский
Вопрос страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 поднял президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Наши медики - герои. Это несомненно. Государство должно благодарить их не просто на словах. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно быстрее", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения в результате инфицирования коронавирусной болезнью такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему.
В ответ чиновники сообщили, что документы, необходимые для страховых выплат, были подготовлены.
"Медики не должны бояться ходить на работу, они должны чувствовать не только нашу моральную поддержку, но и знать, что государство заботится о них и способно позаботиться об их близких и детях. Также мы должны понимать, что сегодня не только от медиков, но и от каждого из нас зависит, насколько быстро Украина справится с последствиями эпидемии и сможет вернуться к привычной жизни. Поэтому надо придерживаться указанных карантинных норм даже после смягчения", - подчеркнул глава государства.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что будут вноситься изменения в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мер. Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это будет необходимо в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
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....Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", договор с которой, как и положено обновлен на 01.01.2020 г. и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины.
Там зарезервированы несколько палат со всем необходимым оборудованием и условиями, включая и изоляционный бокс для лечения инфекционных заболеваний.
Так положено и это правильно.
Вопрос состоит только в том, что никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской слыхом не слыхивал. Как нет в учреждении документальных следов этого.
Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Кроме того сообщение самой Зеленской о "бессимптомном протекании болезни" - очень опасный сигнал. Обычно бессимптомное протекание заболевания характерно для людей с пониженным уровнем иммунного ответа, что чревато быстрым развитием ковидной пневмонии.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны-фотографы?
Мы уверенны, что о здоровье Елены Владимировны не стоит беспокоится, с ней все хорошо.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. Сочувствие и добрые слова на фоне галопирующего кризиса важны для самого Зеленского.
Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Очевидно опасался взрыва бурной радости в стране. Да и мало ли ... Глядишь, а президент уже объявлен ВР недееспособным и Разумков там правит бал ...
Времена нынче такие ...
Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. ...... Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Хочу такую работу=)
У них епоха бідності то все.
Один гребаный пиар - шмаркля напомил, шмаркля настаивает, шмаркля требует и т.д. Совок.
1. Сколько врачей, медсестёр, нянечек умерло?
2. А сколько врачей, медсестёр, нянечек получили инвалидность?
3. Знает ли бубочка порядок получения инвалидности в нашей стране?
4. Почему Держстат закрыл статистику по смертност зв 2020?
5. Кто ответит за всё это безобразие?
6. Когда нам перестанут врать?
15 Июня 13:48 0
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Уряд Зеленського ввів податок на смартфони, планшети, телевізори та папір - гроші йдуть двом приватним фірмам
Від сьогодні дві приватні контори будуть збирати 5% податку, що ввів Уряд Зеленського, с кожного смартфона, планшету, телевізору та навіть офісного паперу. І це не жарт.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text Закон про управління майновими правами правовласників та рішення Міністерства економіки закріпили цей податок законодавчо. Очікуємо мінімум 5% подорожчання всіх цих товарів. Тому що імпортери техніки повинні включити у вартість товару збір за приватне копіювання і виплачувати його організації колективного управління (ОКУ), а вона виплачуватиме винагороду авторам.
Представники бізнесу стверджують, що цей податок є анахронізмом та просто дозволяє збагачуватись окремим особистостям, що володіють двома приватними компаніями по розподілу цих коштів. Та дають додаткові переваги постачальникам контрабанди. Є й інші питання, наприклад, ви користуєтесь платним контентом, то це означає, що з вас беруть 5% відрахувань за контент, а потім ви ще сплачуєте окремо за той же контент. Це як?
Так що перед нами черговий приклад схем від посадовців зеленського для звичайного особистого збагачення.