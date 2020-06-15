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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин должен как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19, - Зеленский

Кабмин должен как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19, - Зеленский

Вопрос страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 поднял президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Наши медики - герои. Это несомненно. Государство должно благодарить их не просто на словах. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно быстрее", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения в результате инфицирования коронавирусной болезнью такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему.

В ответ чиновники сообщили, что документы, необходимые для страховых выплат, были подготовлены.

"Медики не должны бояться ходить на работу, они должны чувствовать не только нашу моральную поддержку, но и знать, что государство заботится о них и способно позаботиться об их близких и детях. Также мы должны понимать, что сегодня не только от медиков, но и от каждого из нас зависит, насколько быстро Украина справится с последствиями эпидемии и сможет вернуться к привычной жизни. Поэтому надо придерживаться указанных карантинных норм даже после смягчения", - подчеркнул глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что будут вноситься изменения в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мер. Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это будет необходимо в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также читайте: Зеленский призывает нардепов безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий

Автор: 

выплаты (645) Зеленский Владимир (20343) карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Кабмин должен как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3499
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15.06.2020 13:25
+9
Кабмин должен как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5041
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15.06.2020 13:26
+5
в общем, "лена заболела коронавирусом" - это очередное ШОУ от клоуна:

....Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", договор с которой, как и положено обновлен на 01.01.2020 г. и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины.

Там зарезервированы несколько палат со всем необходимым оборудованием и условиями, включая и изоляционный бокс для лечения инфекционных заболеваний.
Так положено и это правильно.
Вопрос состоит только в том, что никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской слыхом не слыхивал. Как нет в учреждении документальных следов этого.
Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Кроме того сообщение самой Зеленской о "бессимптомном протекании болезни" - очень опасный сигнал. Обычно бессимптомное протекание заболевания характерно для людей с пониженным уровнем иммунного ответа, что чревато быстрым развитием ковидной пневмонии.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны-фотографы?
Мы уверенны, что о здоровье Елены Владимировны не стоит беспокоится, с ней все хорошо.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. Сочувствие и добрые слова на фоне галопирующего кризиса важны для самого Зеленского.
Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Очевидно опасался взрыва бурной радости в стране. Да и мало ли ... Глядишь, а президент уже объявлен ВР недееспособным и Разумков там правит бал ...
Времена нынче такие ...
Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души.
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15.06.2020 13:25
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Кабмин должен как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3499
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15.06.2020 13:25 Ответить
В шаге от Мечты!
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15.06.2020 13:29 Ответить
Это точно порохобот
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15.06.2020 13:32 Ответить
зебіл 100%, порохоботи не такі тупорилі
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15.06.2020 13:49 Ответить
Вы хуже тупорылые)))
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15.06.2020 13:54 Ответить
птн пнх
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15.06.2020 14:42 Ответить
думка вас,російських свиней- не цікава.
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15.06.2020 14:47 Ответить
в общем, "лена заболела коронавирусом" - это очередное ШОУ от клоуна:

....Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", договор с которой, как и положено обновлен на 01.01.2020 г. и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины.

Там зарезервированы несколько палат со всем необходимым оборудованием и условиями, включая и изоляционный бокс для лечения инфекционных заболеваний.
Так положено и это правильно.
Вопрос состоит только в том, что никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской слыхом не слыхивал. Как нет в учреждении документальных следов этого.
Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Кроме того сообщение самой Зеленской о "бессимптомном протекании болезни" - очень опасный сигнал. Обычно бессимптомное протекание заболевания характерно для людей с пониженным уровнем иммунного ответа, что чревато быстрым развитием ковидной пневмонии.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны-фотографы?
Мы уверенны, что о здоровье Елены Владимировны не стоит беспокоится, с ней все хорошо.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. Сочувствие и добрые слова на фоне галопирующего кризиса важны для самого Зеленского.
Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Очевидно опасался взрыва бурной радости в стране. Да и мало ли ... Глядишь, а президент уже объявлен ВР недееспособным и Разумков там правит бал ...
Времена нынче такие ...
Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души.
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15.06.2020 13:25 Ответить
Дуракам закон не писан
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15.06.2020 13:27 Ответить
в это могли поверить только те кто его выбирал ''полшестого'' с вавкой в голове CLOWN-95
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15.06.2020 13:57 Ответить
Та на моря Вовік з Лєнкою двинули.
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15.06.2020 14:51 Ответить
Кабмин должен как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5041
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15.06.2020 13:26 Ответить
Виртуальный Зеленский вещает из самоизоляции.
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15.06.2020 13:26 Ответить
Кабмин должен как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7716
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15.06.2020 13:30 Ответить
точнее - разыграть шоу с иммитацией заражения жены))
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. ...... Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
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15.06.2020 13:33 Ответить
что то пошло не так )не видел еще ни одного сочувствующего
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15.06.2020 13:48 Ответить
Прям чувствую как казначейство зажжужало словно вулик и начало выплаты.
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15.06.2020 13:31 Ответить
зеленый дурень неплохо устроился, - ему все должны, а он "никому ничего не должен".
Хочу такую работу=)
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15.06.2020 13:31 Ответить
Ну максимум на пианино прийдется сбацать.
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15.06.2020 13:32 Ответить
Ух, я бы её осмотрел!
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15.06.2020 13:31 Ответить
тем что инвалидность получили?
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15.06.2020 13:33 Ответить
А где хоть 1 с ботофермы Зеленского? Или на такие темы ботофермы не ходят?
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15.06.2020 13:33 Ответить
Да тут персики проплаченный сидят
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15.06.2020 13:34 Ответить
ты персик проплаченный?так ты опять явно не туда попал
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15.06.2020 13:55 Ответить
Песики проплаченные продали свое мнение за ретину гречку
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15.06.2020 13:36 Ответить
В спам, ЗЕбильное
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15.06.2020 13:36 Ответить
Да хай погавкает.
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15.06.2020 13:38 Ответить
Гавкаете вы тут псины помойные
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15.06.2020 13:52 Ответить
Накакать на тебя, **** *** *** ********* !
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15.06.2020 13:54 Ответить
персик, иди к своим здоровее будешь
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15.06.2020 13:56 Ответить
Ой. Та нащо їм ті гроші.
У них епоха бідності то все.
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15.06.2020 13:36 Ответить
Какие страховки, о чём вы? Если АТОшникам льготы начинают отменять, то что уже о врачах говорить...
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15.06.2020 13:36 Ответить
Приняли клоунский закон о компенсациях медикам, получившим инвалидность вследствии ковид-19, а таковых нет ни одного в мире.
Один гребаный пиар - шмаркля напомил, шмаркля настаивает, шмаркля требует и т.д. Совок.
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15.06.2020 13:36 Ответить
Кабмін должєн, але я нічого не обіцяю, - Зе. Хто ще вірить цьому брехуну?
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15.06.2020 13:39 Ответить
по недавним опросам 39% мудрого нарида...
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15.06.2020 13:43 Ответить
Несколько риторических вопросов:
1. Сколько врачей, медсестёр, нянечек умерло?
2. А сколько врачей, медсестёр, нянечек получили инвалидность?
3. Знает ли бубочка порядок получения инвалидности в нашей стране?
4. Почему Держстат закрыл статистику по смертност зв 2020?
5. Кто ответит за всё это безобразие?
6. Когда нам перестанут врать?
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15.06.2020 13:42 Ответить
Обіцяного три роки ждуть, медикам треба потерпіти бо влада звикла тільки обіцянки роздавати
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15.06.2020 13:45 Ответить
откуда???? если ты вместе с опой ,в карантин, на себя 75лимонов потратили, а транш МВФ тебе нацбанк отказался на руки выдавать
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15.06.2020 13:52 Ответить
Страховки выплачивает страховая компания при возникновении страхового случая. Страховую компанию с названием "Кабмин" не нашел...
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15.06.2020 13:59 Ответить
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

15 Июня 13:48 0

0
Уряд Зеленського ввів податок на смартфони, планшети, телевізори та папір - гроші йдуть двом приватним фірмам

Від сьогодні дві приватні контори будуть збирати 5% податку, що ввів Уряд Зеленського, с кожного смартфона, планшету, телевізору та навіть офісного паперу. І це не жарт.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text Закон про управління майновими правами правовласників та рішення Міністерства економіки закріпили цей податок законодавчо. Очікуємо мінімум 5% подорожчання всіх цих товарів. Тому що імпортери техніки повинні включити у вартість товару збір за приватне копіювання і виплачувати його організації колективного управління (ОКУ), а вона виплачуватиме винагороду авторам.
Представники бізнесу стверджують, що цей податок є анахронізмом та просто дозволяє збагачуватись окремим особистостям, що володіють двома приватними компаніями по розподілу цих коштів. Та дають додаткові переваги постачальникам контрабанди. Є й інші питання, наприклад, ви користуєтесь платним контентом, то це означає, що з вас беруть 5% відрахувань за контент, а потім ви ще сплачуєте окремо за той же контент. Це як?
Так що перед нами черговий приклад схем від посадовців зеленського для звичайного особистого збагачення.
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15.06.2020 14:22 Ответить
Кабмін має якнайшвидше виплатити страховки медикам, які постраждали від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2956
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15.06.2020 14:43 Ответить
А що ще не виплатили? Я думав,що давно з цими виплатами розрахувались. А то бач як вийшло. Знову спрезидент добрий,а міністри погані,знову бубочку підставляють ))))) не дають робити ))))
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15.06.2020 14:50 Ответить
 
 