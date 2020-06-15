Кабмин должен как можно скорее выплатить страховки медикам, пострадавшим от COVID-19, - Зеленский

Вопрос страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 поднял президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Наши медики - герои. Это несомненно. Государство должно благодарить их не просто на словах. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно быстрее", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения в результате инфицирования коронавирусной болезнью такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему.

В ответ чиновники сообщили, что документы, необходимые для страховых выплат, были подготовлены.

"Медики не должны бояться ходить на работу, они должны чувствовать не только нашу моральную поддержку, но и знать, что государство заботится о них и способно позаботиться об их близких и детях. Также мы должны понимать, что сегодня не только от медиков, но и от каждого из нас зависит, насколько быстро Украина справится с последствиями эпидемии и сможет вернуться к привычной жизни. Поэтому надо придерживаться указанных карантинных норм даже после смягчения", - подчеркнул глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что будут вноситься изменения в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мер. Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это будет необходимо в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также читайте: Зеленский призывает нардепов безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий