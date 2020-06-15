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Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Раду: Это усилит оппозиционную команду

Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Раду: Это усилит оппозиционную команду

ВО "Батькивщина" не будет выдвигать своего кандидата на довыборах в Верховную Раду в 208 округе в Черниговской области и поддержит выдвижение главы Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом заявила председатель фракции Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что на 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата от украинских сил, человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей. Это Олег Ляшко. Потому что он в Черниговской области особенно работал сильно. Это, по сути, его родина. И там реально имеет большую поддержку людей, и поэтому я считаю, что в парламент должны принять те люди, которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов. И поэтому наша команда на нашем совместном заседании поддержала кандидатуру Олега Ляшко в качестве единого кандидата от украинских сил по 208 округу, и мы определенно не будем выдвигать своего кандидата, а будем призывать все украинские силы поддержать единую кандидатуру. Это будет правильно и это усилит оппозиционную команду в Верховной Раде Украины", - сказала Тимошенко в понедельник на брифинге в Верховной Раде.

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Ляшко уже поблагодарил "Юлю" в Twitter.

Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Раду: Это усилит оппозиционную команду 01

Отметим, что в 2016 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко называл Юлию Тимошенко "московською зозулею".

Автор: 

выборы (24728) Ляшко Олег (1642) Тимошенко Юлия (24590) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+33
Юля вже не московська зозуля
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15.06.2020 13:43
+26
Юля еще никогда так быстро не перескакивала а оппозицию и обратно
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15.06.2020 13:42
+20
Ахметов предложил Юле кеш. Иначе она бы Ляшко (человек Ахметова) не поддержала бы.
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15.06.2020 13:46
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ну и чё она достигла? )(уй да ни)(уя! Вылетит с Рады как и Ляшко. У нас в Запорожье РПЛ уже давно нет, и "Матькивщину" Старух развалил до основания. Два лаптя пара: Олежа и Йуля...
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15.06.2020 16:52 Ответить
Всё смешалось в доме Облонских Коли закувала та сива зозуля.
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15.06.2020 16:43 Ответить
ТАНДЕМ. КОЗА И ДОЯР...
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15.06.2020 16:48 Ответить
Ляшко хоть и гадость порядочная, но не такая продажная шлюха! Даже среди Шлюх есть принципы и границы внутренней ответственности и продажности. У молодой команды Зе нет никаких границ цинизма и продажности.
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15.06.2020 17:28 Ответить
тимошенко поддержала партию взяточников и убийц , для которых рыги в раде первые партнеры - теперь ее рейтинг рухнет вниз
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15.06.2020 17:38 Ответить
Бюту хана как партии и фракции. Юля надеется что Ляшко возьмет её в первую пятерку партийного списка на выборах
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15.06.2020 19:18 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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16.06.2020 00:35 Ответить
Нє, ну як це: ВР та й без блазня-ветерана?!
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15.06.2020 18:24 Ответить
Старі партії об'єднуються, тому що втрачають рейтинг
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15.06.2020 18:29 Ответить
Отакої!
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15.06.2020 19:15 Ответить
кричал Ляшко:" московська зозуля,московська зозуля..." висновок один єдиний-ворон воронові око не виклює! Украінська ******* політика-це орда.
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15.06.2020 20:44 Ответить
Прохання до власників сайту, адміністрації - наведіть порядок з цими шмаркатими порохоботами, зеленими ідіотами, бо постійно сидять на сайті і засирають все одним і тим же сміттям.Неможливо нормальній людині висловити свою думку, обмінятись враженням від новин... Таке враження, що читають Цензор і пишуть коментарі одні придурки. Нехай шукають, як заробити собі на хліб.
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16.06.2020 00:50 Ответить
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