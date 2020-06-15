Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Раду: Это усилит оппозиционную команду

ВО "Батькивщина" не будет выдвигать своего кандидата на довыборах в Верховную Раду в 208 округе в Черниговской области и поддержит выдвижение главы Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом заявила председатель фракции Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что на 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата от украинских сил, человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей. Это Олег Ляшко. Потому что он в Черниговской области особенно работал сильно. Это, по сути, его родина. И там реально имеет большую поддержку людей, и поэтому я считаю, что в парламент должны принять те люди, которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов. И поэтому наша команда на нашем совместном заседании поддержала кандидатуру Олега Ляшко в качестве единого кандидата от украинских сил по 208 округу, и мы определенно не будем выдвигать своего кандидата, а будем призывать все украинские силы поддержать единую кандидатуру. Это будет правильно и это усилит оппозиционную команду в Верховной Раде Украины", - сказала Тимошенко в понедельник на брифинге в Верховной Раде.

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Ляшко уже поблагодарил "Юлю" в Twitter.

Отметим, что в 2016 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко называл Юлию Тимошенко "московською зозулею".