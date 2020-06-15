Порошенко на суде о госизмене Януковича: "Попытка не признавать российскую агрессию, которая звучит в зале апелляционного суда, является антигосударственной и антиконституционной". ВИДЕО
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" во время выступления в апелляционном суде по делу о государственной измене беглого экс-президента Януковича возмутился попыткой стороны защиты в угоду России переложить ответственность за оккупацию Крыма и войну на Донбассе на Украину и оправдать российскую агрессию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Попытка не признавать российскую агрессию, которая звучит в зале Киевского апелляционного суда, является антигосударственной и антиконституционной. В течение всех 5 лет на всех международных площадках был признан факт российской агрессии в Крыму, которая началась 20 февраля 2014. Захвата Крыма де-факто было закончен 27-28 февраля. Я лично свидетельствую о том, что Крым был захвачен русскими войсками во время моего визита", - подчеркнул пятый президент.
"Подчеркиваю, что за потерю территории Украины, которую весь мир и международное право квалифицирует как российскую агрессию, незаконную аннексию Крыма, которая подпадает под все определения международного права, и я бы просил Высокий Суд использовать именно эту терминологию, а не "потеря территории", отвечает за это бывший президент Янукович, который легитимизировал аннексию", - добавил Порошенко.
По словам Порошенко, когда он прибыл в Крым в 2014 году, то лично видел российские войска, имел информацию об их присутствии на аэродроме в Симферополе, о десантных кораблях из Новороссийска.
"Если вы проанализируете информацию, которая стала публичной, о перехвате разговоров руководства РФ, они давали четкие указания об атаках на меня и недопуске в Симферополь. И всесторонне мне препятствовали. Но меня это не остановило, и я провел все необходимые встречи в Крыму. Кстати, я был единственным, кто приехал с этой миссией. Когда я вернулся в Украину, внес предложения немедленно организовать консультативную группу, в которой представители Верховной Рады Крыма принять участие не смогли, потому что Крым уже находился под оккупацией", - рассказал пятый президент.
Порошенко также попросил суд обратить внимание, что в то время уже было совершено убийство активиста, крымского татарина во время массовых акций, организованных оккупационными властями. Крым уже превратился в оккупированную и аннексированную территорию.
"Решение президента Януковича обратиться к президенту РФ Путину вопреки Конституции с приглашением иностранных войск на территорию Украины и осуществление агрессии сделало его преступником. Преступление Януковича был продемонстрирован 1 марта 2014 российским представителем на Совете безопасности ООН. Тогда представителем российской власти было продемонстрировано письмо, которым Янукович приглашал оккупационные войска на территорию Украины, которыми были предприняты попытки легитимизировать российскую агрессию в Крыму", - объяснил лидер "Европейской солидарности".
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Висновок: Порошенко довів, що не боїться жодного суду. Сявки овоща/шарія допитували Пороха, як обвинувачуваного; але в них ніфіга не вийшло взагалі куди-небудь "загнати" справжнього Президента.
Когда я вернулся в Украину\\\\\\\\\\\\\\\\
Зачем так говорить? Выглядит что сам уже чуть ли не легитимизировал аннексию, которой(ну, типо "референдум") еще не произошло.
С Порошенко нельзя договариваться, я ему не верю.
С Путиным можно, я ему верю. У него мир в глазах.
Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/petroporoshenko Facebook написав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Злочин пана Януковича був продемонстрований 1 березня 2014 року російським представником на Раді безпеки ООН. Тоді представником російської влади було продемонстровано лист, яким пан Янукович запрошував окупаційні війська на територію України, якими були здійснені спроби легітимізувати російську агресію в Криму. Я прибув до Криму і особисто бачив російські війська і мав інформацію про їх присутність на аеродромі у Сімферополі, про десантні кораблі з Новоросійська", - повідомив п'ятий президент.
Порошенко підкреслив, що як народний депутат України він голосував за постанову про самоусунення Віктора Януковича.
"Згідно з текстом постанови, у зв'язку з самоусуненням президента Януковича в умовах анексії Криму і російської агресії, необхідно було вжити заходи щодо забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України. Голосуючи цю постанову, ми діяли у відповідності до Конституції", - написав політик.
"За втрату території України, яку весь світ і міжнародне право кваліфікує як російську агресію, незаконну анексію Криму, яка підпадає під усі визначення міжнародного права, і я би просив Високий Суд використовувати саме цю термінологію, а не "втрата території", відповідає за це колишній президент Янукович, який легітимізував анексію", - наголосив Порошенко.
"На превеликий жаль але не НАТО проґавило окупацію Крима, а в 2008 році коли Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО. Тепер сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Українські Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена потужного блоку НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче фашистське виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
Может все таки это Зинка сделала?
Суд установил: "Действующий Президент Украины пригласил росийские войска в Украину".
Порошенко, как свидетель, обманул суд?