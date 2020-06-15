Порошенко на суде о госизмене Януковича: "Попытка не признавать российскую агрессию, которая звучит в зале апелляционного суда, является антигосударственной и антиконституционной". ВИДЕО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" во время выступления в апелляционном суде по делу о государственной измене беглого экс-президента Януковича возмутился попыткой стороны защиты в угоду России переложить ответственность за оккупацию Крыма и войну на Донбассе на Украину и оправдать российскую агрессию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Попытка не признавать российскую агрессию, которая звучит в зале Киевского апелляционного суда, является антигосударственной и антиконституционной. В течение всех 5 лет на всех международных площадках был признан факт российской агрессии в Крыму, которая началась 20 февраля 2014. Захвата Крыма де-факто было закончен 27-28 февраля. Я лично свидетельствую о том, что Крым был захвачен русскими войсками во время моего визита", - подчеркнул пятый президент.

"Подчеркиваю, что за потерю территории Украины, которую весь мир и международное право квалифицирует как российскую агрессию, незаконную аннексию Крыма, которая подпадает под все определения международного права, и я бы просил Высокий Суд использовать именно эту терминологию, а не "потеря территории", отвечает за это бывший президент Янукович, который легитимизировал аннексию", - добавил Порошенко.

По словам Порошенко, когда он прибыл в Крым в 2014 году, то лично видел российские войска, имел информацию об их присутствии на аэродроме в Симферополе, о десантных кораблях из Новороссийска.

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"Если вы проанализируете информацию, которая стала публичной, о перехвате разговоров руководства РФ, они давали четкие указания об атаках на меня и недопуске в Симферополь. И всесторонне мне препятствовали. Но меня это не остановило, и я провел все необходимые встречи в Крыму. Кстати, я был единственным, кто приехал с этой миссией. Когда я вернулся в Украину, внес предложения немедленно организовать консультативную группу, в которой представители Верховной Рады Крыма принять участие не смогли, потому что Крым уже находился под оккупацией", - рассказал пятый президент.

Порошенко также попросил суд обратить внимание, что в то время уже было совершено убийство активиста, крымского татарина во время массовых акций, организованных оккупационными властями. Крым уже превратился в оккупированную и аннексированную территорию.

"Решение президента Януковича обратиться к президенту РФ Путину вопреки Конституции с приглашением иностранных войск на территорию Украины и осуществление агрессии сделало его преступником. Преступление Януковича был продемонстрирован 1 марта 2014 российским представителем на Совете безопасности ООН. Тогда представителем российской власти было продемонстрировано письмо, которым Янукович приглашал оккупационные войска на территорию Украины, которыми были предприняты попытки легитимизировать российскую агрессию в Крыму", - объяснил лидер "Европейской солидарности".

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