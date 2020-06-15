Лазебная о суррогатном материнстве: "К нам все еще относятся как к стране третьего мира"
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная считает необходимым в кратчайшие сроки решить правовые проблемы защиты права детей и женщин-суррогатных матерей.
"Тема суррогатного материнства является чрезвычайно дискуссионной и уязвимой. Для Минсоцполитики главное - это дети и защита их прав. Есть вещи, которые нужно урегулировать на межгосударственном уровне. Поскольку из-за несогласованности украинского и иностранного законодательства возникают проблемы с легализацией таких детей за рубежом", - сказала Лазебная в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Как пример, она привела ситуацию, когда в Испании законодательство не позволяет зарегистрировать детей, рожденных суррогатными матерями за рубежом и предоставить им испанское гражданство, и такие дети получают гражданство Украины и в дальнейшем проходят процедуру признания отцовства или усыновления собственными родителями.
"Также вопрос о соблюдении прав женщин, потому что к нам все еще относятся как к стране третьего мира", - посетовала Лазебная.
По ее мнению, нынешних норм Гражданского и Семейного кодексов, а также приказа Минздрава, недостаточно, поэтому, в Минсоцполитики считают, что нужно срочно решить правовые проблемы и защитить права детей и женщин суррогатных матерей.
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А мы не?
сейчас как к шапито Кварталу - 95..., с блазнем во главе...
а как высчитывается то?
производим все шо надо. правда "дороги" и ..... мдаааа, тут список целый
Кто же виноват что население последовательно голосует за всяких проходимцев и аферистов ?
Был всего один нормальный Президент - так решили заменить его на арлекина.
Если оградить население от блевотины, изрыгаемой ежедневно всякими Ньюсвонями и прочими Г+Г, то возможно постепенное возвращение в реальный мир.
т.е. страна - которая самолеты .... ну, проектирует и по 2-3 штуки за год делает, которая делает ступени для трамповских ракет - "третий мир"?
министр такой походу даже борщ сварить не сможет.
"министр", а дай.те.ка этим матерям работу, как не в третьем мире, а?
это как бомж бы сокрушался шо его угостили не "мохито", а "спиртито".
она точно на своем месте?
и за этот мазохизм топят совки - ыыыы, а вот когда-то....(с завода носили и обменивали на пальто, если завезли)
в любой стране есть шо если при бабле - то будут облизывать, а гражданам - на зеленку, но заплати, на аспирин, но сам принимай, раз не купил в "дружественной аптеке"
*** так, це страшнойє заблуждєнійє - ми вже пробиваємо дно якогось 100500 міра
Т.к. в большинстве такие страны были бедны и бесполезны для геополитики (поэтому их и не перетянули к себе ни те, ни эти) - со временем значение термина изменилось.
А "развивающимися странами" их назвали политкорректные м*даки. Потому что у них "развивающаяся страна" - страна, в которой нифига не развито. ИЧСХ, это ни разу не значит, что они "развиваются".
суррогатное материнство это тоже базовое ресурсное производство