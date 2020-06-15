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ВАКС вынес первый тюремный приговор: депутат Киевского облсовета Мефодий приговорен к 5 годам заключения за получение $5 тыс. взятки

ВАКС вынес первый тюремный приговор: депутат Киевского облсовета Мефодий приговорен к 5 годам заключения за получение $5 тыс. взятки

Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком. Суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к пяти годам лишения воли с конфискацией части имущества.

Об этом сообщили на странице Центра противодействия коррупции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Депутат от Радикальной партии предлагал бизнесмену за $5000 решить вопрос с правоохранительными органами. Во время получения этих денег Мефодия задержали", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рекордная взятка в $6 млн: суд арестовал Ильяшенко на 2 месяца с правом залога 84 млн грн

В ВАКС добавили, что депутат Киевсовета получил взятку за влияние на сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества. Кроме пятилетнего срока лишения свободы, суд постановил конфисковать у него автомобиль.

Приговор может быть обжалован на протяжении 30 дней.

Также об этом написал нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин: "Первая "посадка" Антикорсуда! ... Начинаем ныть, что "небольшая рыба", "разве это деньги", депутат облсовета это не министр".

ВАКС вынес первый тюремный приговор: депутат Киевского облсовета Мефодий приговорен к 5 годам заключения за получение $5 тыс. взятки 01

Напомним, что Мефодий в феврале-апреле 2019 года требовал и получил неправомерное вознаграждение в размере $5000. В октябре Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинение относительно него в Высший антикоррупционный суд. Мефодий попал в Киевский областной совет в октябре 2017 года как следующий после погибшего в ДТП депутата от Радикальной партии Бориса Панченко. До этого он работал в частных компания.

Автор: 

взятка (6158) депутат (3314) облсовет (538) приговор (1216) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1208)


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Топ комментарии
+17
За жалкие пять тысяч и расстрелять могут. Это ж не шесть миллионов)=
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15.06.2020 14:06
+11
аха...ха....а вот бы взял 6 лямов ничего бы ему не было....нищеброд..стыдно брать такие маленькие взятки...за это и наказан что бы не демпинговал
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15.06.2020 14:08
+11
подставили мефодия ибо мал ещё и глуп
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15.06.2020 14:09
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Правила форума Совет форумчан
За жалкие пять тысяч и расстрелять могут. Это ж не шесть миллионов)=
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15.06.2020 14:06 Ответить
зато за 250 миллионов, украденных Суркисами из Приватбанка, посадят все его руководство....... можетбыть, даже пожизненно !

Уррря-аааааа ! Таварисчи Зебилы !
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15.06.2020 14:35 Ответить
А коли порошенка посадять? 10 млрд доларів вкрадено з НБУ в 2008 році коли порошенко був Головою Ради НБУ. Може почати потрібно не з тисяч доларів а з мільярдів доларів і саджати не одного депутата, а всю політичну верхівку яка розграбувала Україну за 30 років?
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15.06.2020 14:48 Ответить
А чому не 100 лярдів?
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15.06.2020 14:50 Ответить
Сума неповернутих кредитів рефінансування НБУ, виданих в 2008 році складає 77 млрд грн, що дорівнює 10 млрд. доларів по курсу на день видачі кредита. Ці кредити ніхто навіть не намагався пустити на покращення ліквідності банків, їх перевели в долари і вивели в офшори! За крадіжку 10 млрд доларів мають сісти порошенко, ющенко, стельмах, всі власники і керівники банків, які виводили державні гроші в офшори. Всі ці люди сьогодні мільярдери та мільйонери і потрібно їх всіх посадити і конфіскувати їх власність для того щоб повернути гроші в НБУ!
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15.06.2020 15:00 Ответить
так в чем вопрос, взыщите, как рекомендует МВФ эти 77 миллиардов с Бени и ему подобных !!!!!

Игорек, ты же за ЗЕЛЕМОЙСКОГО, реши проблему, как с унитазами на Ширлане
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15.06.2020 15:03 Ответить
порошенко та коломойський будуть сидіти в одній камері, для довічно засуджених з конфіскацією!
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15.06.2020 15:06 Ответить
А ты помиж нымы
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15.06.2020 16:03 Ответить
тількт у т оиму випадку, Горьок, якщо ти зробиш там сантехніку, прізд.. волейболіст хренів
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15.06.2020 17:08 Ответить
Ігорьоня, а ти впевнений, що вони не були повернуті? То, що вони всіх взули на валютних спекуляціях - то факт, а от на рахунок неповернення всіх 77 млрд., ти прибріхуєш.
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15.06.2020 17:21 Ответить
Гонтарева чітко заявила з трибуни ВРУ що 77 млрд грн які видані в 2008 році досі не повернуто і це вже безнадійна заборгованість, яку потрібно взискати з власників та менеджменту! Загальний обсяг рефінансування банків був сотні мільярдів гривень, але ці 77 млрд. грн виводились свідомо і відразу в офшори, отже ті хто давав ці кредити розуміли що ці гроші будуть вкрадені і фактично самі їх і виводили!
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16.06.2020 13:01 Ответить
Зараз свинота монітори захаркає.
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15.06.2020 14:54 Ответить
What state are you from?
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15.06.2020 15:27 Ответить
Do you wanna spin on your monitor?06.05.2020 12:51
21.02.2020 13:59 and so one
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15.06.2020 16:08 Ответить
Raska Federaska....
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15.06.2020 16:16 Ответить
на этот риторический вопрос, Игорек,

Порох со спецназом из ЕС пришел в Генпрокуратуру и

спросил БЕНЯдиктовну "ЗА ЧТО ?" ( на чистейшем русском языке писателя Тургенева, заметьте)

но БЕНЯдиктовна предпочла уписаться и сбежать из кабинета

вот этот значек "???????????????????" до сих пор висит в душной атмосфере ее кабинета
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15.06.2020 15:00 Ответить
Чому цієї інформації немає в прокуратурі?!?!?
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15.06.2020 15:26 Ответить
Підніміть виступ Голови НБУ Гонтаревої в парламенті, там всі факти про крадіжку 10 млрд доларів для відкриття кримінального провадження викладені! Можна навіть опитати Гонтареву та всіх Голів НБУ з 2008 року і отримати реальну картину того що відбувалось! А Гепрокуратура не має часу на роботу, бо приймає участь в корупційних оборудках по закриттю кримінальних справ!
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15.06.2020 15:34 Ответить
Бот «сулима иван» не твой брат? А может твой запасной аккаунт?
Так фантазировать, так стараться даже пациентам «в павловке» не всем удаётся ))))
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15.06.2020 16:05 Ответить
Ой ты идиот. Жах. Папа пьющий был?
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15.06.2020 15:53 Ответить
шо ты урякаешь......ЗА ТО ШО ОН ОТСИДИТ за 5 тысяч.....ЕМУ ВЕРНУТ 50 миллионов....ВОТ ЕСЛИ БЫЗЕЛЮ ПОСАДРИЛИ
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15.06.2020 16:14 Ответить
Треба визначити цей день вихідним і святковим. Тіпа "день першої посадки" .
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15.06.2020 14:40 Ответить
день образцово-показательной посадки мелкой школоты типа Мефодия

я бы так сказал

день крупной посадки совпадет с Днем Второго Пришествия.
а иначе - никак
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15.06.2020 14:56 Ответить
Это ж не шесть миллионов)=

И не 300 от Насирова...
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15.06.2020 16:54 Ответить
Вот поэтому "посадили", чтобы не мелочился.
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15.06.2020 19:12 Ответить
аха...ха....а вот бы взял 6 лямов ничего бы ему не было....нищеброд..стыдно брать такие маленькие взятки...за это и наказан что бы не демпинговал
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15.06.2020 14:08 Ответить
А ТЫНЕ ЗНАЕШЬ...КУДА ЗЕЛЯДЕЛ 300 миллиардов???ЗЕЛЯ теперь богаче путина
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15.06.2020 16:16 Ответить
Мелкая сошка из партии Шлюшко но все равно с почином.
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15.06.2020 14:08 Ответить
А за дачу 6 лямів мабуть нагородять.
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15.06.2020 14:08 Ответить
якщо тариф - по року за тисячу зелені, то 6 млн. дол. = 6 тис. років тюрми
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15.06.2020 14:08 Ответить
подставили мефодия ибо мал ещё и глуп
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15.06.2020 14:09 Ответить
по означенному выше тарифу, братьям Суркисам, как Кирилу-Мефодию, за $250 миллионов должны дать по 125 тысяч лет на каждого.

но, не волнуйтесь, они - "вечные жиды".
все равно вернутся гадить на несчастную украинскую землю.....
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15.06.2020 14:53 Ответить
Ви за 6 "лімонів" коли саджати почнете???
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15.06.2020 14:10 Ответить
За 5 тыс - 5 лет. А за 6 лямов сколько лет?
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15.06.2020 15:49 Ответить
шесть.
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15.06.2020 16:04 Ответить
Я тоже хачу 6 лимонов
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15.06.2020 16:18 Ответить
Мария , фото (свое) в студию , могет ты фейсом не вышла , ну а если пройдешь , то возможно че-то обломится и тебе ( но не 6 конечно )
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15.06.2020 17:33 Ответить
шо так все просто?..ФЕЙС-- и ты с лимонами??
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15.06.2020 19:56 Ответить
не , грошей у меня не очень , но на форуме разные есть , может тебе повезет
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15.06.2020 20:03 Ответить
Хотя ета мендель..такая курица.....шо мне кажется шо у тебя есть 6 лимонов
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15.06.2020 19:58 Ответить
ахахаха) нашли козла отпущения!)) Мефодия)))
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15.06.2020 14:13 Ответить
Года через 3 выйдет, интересно что за машину конфисковали и почему только часть имущества а не все.
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15.06.2020 14:15 Ответить
Почекайте ще й не посадять.
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15.06.2020 14:18 Ответить
Так машина и есть часть имущества..., запорожец , наверное .
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15.06.2020 14:28 Ответить
его уже выпустили? по закону Савченко...
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15.06.2020 14:17 Ответить
п.с. если 2,5 года тянули следствие, а он типа в СИЗО числился, то могут уже и выпустить... либо под амнистию тоже могут выносить такие приговоры...
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15.06.2020 14:18 Ответить
Відсидів у СІЗО, у камері підвищеного комфорту 2,5 й по "закону" савченко вийшов. А от тому хто його здав схоже Жопа.
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15.06.2020 14:20 Ответить
Закон Савченко скасований 18 травня 2017:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Здається, є лише нюанси, коли злочин здійснено до 21.06.2017.
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15.06.2020 14:38 Ответить
Не злочин, а обрана мера пресечения - за решеткой.
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15.06.2020 14:58 Ответить
3 года за 5000 уе
А за 6 млн уе - КАК В США 300 лет ?
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15.06.2020 14:17 Ответить
Ты шо не умеешь пропорцию составлять???как в США----будетХ....Х=3.х6:300=5 лет нестрогого режима.А если унего есть СЕРДЦЕ и оно у него учасченно бьется---то..я так думаю...шо ничего и неукого не будет
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15.06.2020 16:24 Ответить
То есть не прямо пропорционально надо считать , а обратно пропорционально😀😀😀
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15.06.2020 16:29 Ответить
Если прямо пропорционально..ТО ТАГДА НАДО Зеленского первого отпистить...ибо 300 миллиардов больше чем 5 тысяч
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15.06.2020 16:38 Ответить
оно у него учасченно бьется---то..

+ клетчатое одеяло - еще и за моральный урон компенсацию выдадут...
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15.06.2020 16:58 Ответить
Я буду опладувати стоячи коли такий вирок брату Єрмака дасть суд. Слабо?
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15.06.2020 14:18 Ответить
не дождетесь !!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2020 15:10 Ответить
да ..они дураки....одного посадили за 2000 лет. из ОЛИМПА.и шо..???Мне на исповеди батюшка говорил...шо только ГОСПОДЬ НЕ ВОРУЕТ...потому шо весь мир принадлежит ГОСПОДУ..Тут надо думать шото другое...НАДО ДАТЬ ВОРОВАТЬ ВСЕМ.
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15.06.2020 16:42 Ответить
Для вас депутатишка из облсовета - это ОЛИМП? Поднимите свой взор немного выше. Видите сияющие облака, из которых торчит педаль велосипеда? ОЛИМП вот там. А это так.. сатиры рогатые.
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15.06.2020 16:57 Ответить
железный ЗМЕЙ...эта педаль веласипета----не может быть ОЛИМПОМ...ибо ОЛИМП--это совершенство.А мне просто эта педалька напоминает ОГРОМНОГО ДУРЫНДУ--маленького размера..Хотя Гитлер тоже был маленький..Вот он похож на Гитлера...но токи без усов...А почемуГИТЛЕР БЫЛ ПЛОХОЙ..потому шо его обманула женщина....Слава Богу шо у нашего Хитлера харошая женщина
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15.06.2020 19:53 Ответить
Ну так вот же! Зебил достиг совершенства. Но не в том, в чём нормальные люди . По уровню инфантилизма и идиотии с ним могут соперничать разве что те, кто за него проголосовал. Так что в этом смысле он - идеал!
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15.06.2020 20:00 Ответить
Проста арифметика:
5000=5 років
6000000=6000 років.
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15.06.2020 14:19 Ответить
У "Українських суддів" іньша 3-5 тисячь - 3-5 років. 3-5 мілйонів - умовно або домашній "арешт" . Чому сподіваюсь самі здагадаєтесь
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15.06.2020 14:22 Ответить
Не верю! Поверю после того,как начнут сажать судей,прокуроров,министров,депутатов. А пока какого то козла-Мефодия сделали козлом отпущения
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15.06.2020 14:21 Ответить
Так он депутат

Или Вам областной депутат "не считается", только "народного" подавай ?
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15.06.2020 15:15 Ответить
панове математики, дивіться вище, я там вже все порахував
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15.06.2020 14:23 Ответить
А як там братик Єрмака? Ні не корупція? Діло відкрили вже?
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15.06.2020 14:24 Ответить
вопше якийсь хльопчик
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15.06.2020 14:28 Ответить
Радикальна партія - соратники Пороха? Чому зебіли такі тупі?

https://censor.net/news/3202037/timoshenko_podderjala_lyashko_na_dovyborah_v_radu_eto_usilit_oppozitsionnuyu_komandu
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15.06.2020 14:40 Ответить
Забули вказати, що з відтермінуванням покараненням на пять років, почитайте рішення суду. А той, кого піймали на хабарі у мільйон, отримує відтермінування на мільйон років. Усе по зесправедливості.
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15.06.2020 14:31 Ответить
ну, тепьйор заживем! корупцію подолано.
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15.06.2020 14:37 Ответить
А украл бы 5 лямов, получил бы 5 месяцев условно
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15.06.2020 14:42 Ответить
Поздравляю ВАКС с поимкой козла отпущения.
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15.06.2020 14:51 Ответить


козел довго пручався, але його вмовили....

.
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15.06.2020 15:09 Ответить
Та погодите. Этого цирка уже много было. Покричат-покричат, а потом по апелляции (или аппеляции, хрен их разберёшь) отпустят и привет. Да и потом, депутат облсовета.. они б ещё уборщицу привлекли за скижженые моющие..
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15.06.2020 16:53 Ответить
Сколько же должны сидеть те, кто украл миллионы? Хоть один сидит?
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15.06.2020 14:52 Ответить
Надеюсь, Кирилл на подходе?
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15.06.2020 14:57 Ответить
*********** !!!!
в церковь сходи, покайся!
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15.06.2020 15:07 Ответить
*********** !!!!
в церковь сходи, покайся! ВАКС ухвалив перший тюремний вирок: депутата Київської облради Мефодія засуджено до 5 років ув'язнення за одержання $5 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 5077

Попы давеча не в моде -теперича в тренде вирус- заменяет Христа,Аллаха,Будду, и всех известных святых...
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15.06.2020 17:03 Ответить
Офайненно, хто би що не казав, а перший корупціонер у буцигарні - це хоч дрібна, але перемога. Тепер шановний Олександр може "з честю" нашкрябати на стіні камери "перший нах".
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15.06.2020 15:09 Ответить
Немає слів,цей виродок знущається з українців, глузючи "починайте нити",коли 5-ть косарів передачі з 15-и на таможні відбирають зі словами "не положено-иди в суд".
Феодально-кріпацька шльондра,а не влада.
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15.06.2020 15:10 Ответить
Я, разумеется, за то, чтобы коррупционеров сажали. Причём, сумма взятки, конечно, имеет второстепенное значение - тут важен сам вред, который наносится общественным отношениям этой заразой. Тем более, что решался не какой-нибудь вопрос выдачи справки и т.п., а вопрос, связанный с судебно-правоохранительной сферой, то есть параллельно ещё и посягательство на авторитет государства в вопросах справедливости суда был.

И всё же, несмотря на крики "Ура" от первой посадки, очень быстро (либо после апелляций / кассаций, либо после вмешательства Европейского Суда по правам человека) придёт понимание, что требование общества о "крови коррупционеров" (в плане максимально возможных сроков заключения и т.п.) всё же должно иметь какие-то берега. 5 лет лишения свободы за 5 тыс. долларов - это жестокий приговор, тем более в условиях наших туберкулёзных (а теперь и коронавирусных) тюрем. Суду, конечно, виднее, он учитывал все обстоятельства при вынесении приговора (может подсудимый не раскаялся и так далее), но при вилке от 3 до 8 лет (согласно санкции статьи) назначить 5 лет за 5 тысяч - по-моему это перебор. Он и за 3 года вдали от семьи, друзей, комфорта и без свободы проклянёт тот день, когда взял в руки эти деньги . . .
Почему-то думаю, что апелляционная инстанция должна снизить размер наказания. Ну, посмотрим.
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15.06.2020 15:11 Ответить
Зате у вишиванці.
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15.06.2020 15:21 Ответить
Давайте не будем портить друг другу праздник. Первого коррупционера наказали. Глядишь, судьи ВАКС осмелеют, войдут во вкус и кого повыше накажут. С 2014 года резонансных взяток пруд пруди.
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15.06.2020 15:23 Ответить
Первого коррупционера наказали.

Если бы Барыгу потрясли как следует,то и ермаков бы не было.
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15.06.2020 17:06 Ответить
Все ворюги обожают вышиванки. Как опознавательный знак, как признание в кражах, корупции, разбоях и прочих формах присвоения. А если нет возможности украсть - так и любить Украину незачто.
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15.06.2020 15:38 Ответить
А где ж он отбывать наказание будет, ежели министр юстиции и слуга суркисов Молюск зоны и сизо с молотка пустил...
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15.06.2020 15:42 Ответить
Это сакральная жертва - ему заплатили лям зелени, чтобы отсидел 2 года и вышел. Кого-то же для вида надо сажать.
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15.06.2020 15:48 Ответить
- Кто там ходит в огороде?
- Это я, козёл Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...
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15.06.2020 15:53 Ответить
Мало просил, на том и погорел. Спорим всех 6ти миллионники выйдут под залог в пару лямов грн... ?
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15.06.2020 16:00 Ответить
46 лямов. Что в прочем для них месячный доход.
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15.06.2020 17:08 Ответить
Виновен в коррупции.Депутат.Осуждён судом.Реальный срок.Блин,как будто о другой стране читаюНе,ну понятно,что был бы осуждён при гетьмане-так этот день бы красным в календаре сделали.Также,естественно,понятно,что "мелкая рыба".Но в любом случае лучше,чем предыдущее пятилетнее НИЧЕГО.Так что плюс.
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15.06.2020 16:13 Ответить
Канарейка, сидящая у вас на руке, может клюнуть вас в лицо. Потому, что она своим крошечным мозгом не воспринимает человека целиком и защищает руку от лица. Сажатели, бл.. Ь.
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15.06.2020 16:13 Ответить
хух. понеслось. надо крутить вместо рекламы по всем каналам эту инфу.,, рекламу пропускать никто не будет.
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15.06.2020 16:47 Ответить
когда покажут в робе тюремной тогда и хвастайтесь .а это какой то шлак срок этот
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15.06.2020 17:01 Ответить
морду наел хоть цуценят бей
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15.06.2020 17:43 Ответить
А чего уж, хороший уход, хорошее питание.
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15.06.2020 19:24 Ответить
а за 5 пимонов взятки надо давать 5 тыс лет отсидки ,
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15.06.2020 17:59 Ответить
 
 