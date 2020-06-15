ВАКС вынес первый тюремный приговор: депутат Киевского облсовета Мефодий приговорен к 5 годам заключения за получение $5 тыс. взятки
Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком. Суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к пяти годам лишения воли с конфискацией части имущества.
Об этом сообщили на странице Центра противодействия коррупции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Депутат от Радикальной партии предлагал бизнесмену за $5000 решить вопрос с правоохранительными органами. Во время получения этих денег Мефодия задержали", - говорится в сообщении.
В ВАКС добавили, что депутат Киевсовета получил взятку за влияние на сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества. Кроме пятилетнего срока лишения свободы, суд постановил конфисковать у него автомобиль.
Приговор может быть обжалован на протяжении 30 дней.
Также об этом написал нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин: "Первая "посадка" Антикорсуда! ... Начинаем ныть, что "небольшая рыба", "разве это деньги", депутат облсовета это не министр".
Напомним, что Мефодий в феврале-апреле 2019 года требовал и получил неправомерное вознаграждение в размере $5000. В октябре Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинение относительно него в Высший антикоррупционный суд. Мефодий попал в Киевский областной совет в октябре 2017 года как следующий после погибшего в ДТП депутата от Радикальной партии Бориса Панченко. До этого он работал в частных компания.
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Уррря-аааааа ! Таварисчи Зебилы !
Игорек, ты же за ЗЕЛЕМОЙСКОГО, реши проблему, как с унитазами на Ширлане
прізд..волейболіст хренів
21.02.2020 13:59 and so one
Порох со спецназом из ЕС пришел в Генпрокуратуру и
спросил БЕНЯдиктовну "ЗА ЧТО ?" ( на чистейшем русском языке писателя Тургенева, заметьте)
но БЕНЯдиктовна предпочла уписаться и сбежать из кабинета
вот этот значек "???????????????????" до сих пор висит в душной атмосфере ее кабинета
Так фантазировать, так стараться даже пациентам «в павловке» не всем удаётся ))))
я бы так сказал
день крупной посадки совпадет с Днем Второго Пришествия.
а иначе - никак
И не 300 от Насирова...
но, не волнуйтесь, они - "вечные жиды".
все равно вернутся гадить на несчастную украинскую землю.....
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Здається, є лише нюанси, коли злочин здійснено до 21.06.2017.
А за 6 млн уе - КАК В США 300 лет ?
+ клетчатое одеяло - еще и за моральный урон компенсацию выдадут...
5000=5 років
6000000=6000 років.
Или Вам областной депутат "не считается", только "народного" подавай ?
https://censor.net/news/3202037/timoshenko_podderjala_lyashko_na_dovyborah_v_radu_eto_usilit_oppozitsionnuyu_komandu
козел довго пручався, але його вмовили....
.
в церковь сходи, покайся!
в церковь сходи, покайся!
Попы давеча не в моде -теперича в тренде вирус- заменяет Христа,Аллаха,Будду, и всех известных святых...
Феодально-кріпацька шльондра,а не влада.
И всё же, несмотря на крики "Ура" от первой посадки, очень быстро (либо после апелляций / кассаций, либо после вмешательства Европейского Суда по правам человека) придёт понимание, что требование общества о "крови коррупционеров" (в плане максимально возможных сроков заключения и т.п.) всё же должно иметь какие-то берега. 5 лет лишения свободы за 5 тыс. долларов - это жестокий приговор, тем более в условиях наших туберкулёзных (а теперь и коронавирусных) тюрем. Суду, конечно, виднее, он учитывал все обстоятельства при вынесении приговора (может подсудимый не раскаялся и так далее), но при вилке от 3 до 8 лет (согласно санкции статьи) назначить 5 лет за 5 тысяч - по-моему это перебор. Он и за 3 года вдали от семьи, друзей, комфорта и без свободы проклянёт тот день, когда взял в руки эти деньги . . .
Почему-то думаю, что апелляционная инстанция должна снизить размер наказания. Ну, посмотрим.
Если бы Барыгу потрясли как следует,то и ермаков бы не было.
- Это я, козёл Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...