Введение второго уровня пенсионной системы в Украине принесет негативные последствия, - Международная организация труда
Жители стран, в которых был внедрен второй уровень пенсионной системы, не получили декларируемой пользы от его введения.
Об этом "24 каналу" заявил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук, передает Цензор.НЕТ.
В 1980-х года некоторые страны Латинской Америки внедрили второй уровень пенсионной системы. Первой стала Чили, чуть позже: Перу, Аргентина, Колумбия и другие.
Еще 14 стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии уже после развала социалистического блока присоединились к внедрению второго уровня. По информации на 2018 год, 18 стран из этих 30 отменили приватизацию пенсионной системы.
"Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларируемой пользы от введения второго уровня не получили. Все финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей", - отметил Савчук.
Савчук описал последствия полной или частичной приватизации пенсий:
- Уровень охвата этими пенсиями не увеличился. То есть он либо оставался на том же уровне, либо же уменьшился;
- Размер пенсионных выплат сократился. Увеличилось как гендерное неравенство, так и неравенство в доходах;
- Расходы на передачу управления в частные фонды вторичной системы были значительными;
- Застрахованные лица, которые хотели перейти из одного частного фонда в другой, должны были нести непомерные расходы;
- Высокие административные расходы самих пенсионных фондов несравненно выше административных расходов государственного пенсионного фонда;
- Потеря государством рычагов управления. Регуляторные и надзорные функции перешли частным пенсионным фондам.
Эксперт добавляет, что на основе проанализированных данных этих стран нет оснований ожидать, что введение второго уровня в Украине принесет другой, лучший результат. Между тем, все те негативные последствия, с которыми столкнулись указанные страны, могут стать реальностью и для нашей страны.
Отметим, что среди стран Восточной Европы и бывшего СССР, приватизировавших пенсионные системы: Россия, Литва, Румыния, Словакия, Македония, Чехия, Армения, Венгрия, Казахстан, Хорватия, Польша, Латвия, Болгария, Эстония.
Напомним, ранее Минсоцполитики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы.
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Якщо людина працює офіційно та відраховує до ПФ, то вона має право на пенсію. Всім, хто так працює держава гарантує мінімальну пенсію, а все, що людина відкладе на інший рахунок - то вже справа кожної окремої людини. Ті, хто працює на держ.службі - мають право на повну державну пенсію, розмір якої залежить від стажу на державній посаді...
Розумію, що сире, але ідея, на мою думку, зовсім не погана
И в третих, нужно уравнять пенсионный возраст для всех одинаково. А не мусорам другим отбросам устроили льготные выходы на пенсию в 35-45 лет, а потом занимаются бандитизмом от нечего делать
Ну в реальной жизни так оно и есть. И копишь в той форме, что тебе удобно, и дармоедов никаких не содержишь...
Личные накопления - вопрос частный
Кто писал эту заметку???
Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР.
Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)
Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
Во всех странах с успешной пенсионной системой (Нидерланды, Дания, Австралия и т.д.), есть второй уровень. Т.е. есть гарантированные выплаты от государства + частные пенсионные фонды.