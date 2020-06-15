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Введение второго уровня пенсионной системы в Украине принесет негативные последствия, - Международная организация труда

Введение второго уровня пенсионной системы в Украине принесет негативные последствия, - Международная организация труда

Жители стран, в которых был внедрен второй уровень пенсионной системы, не получили декларируемой пользы от его введения.

Об этом "24 каналу" заявил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук, передает Цензор.НЕТ.

В 1980-х года некоторые страны Латинской Америки внедрили второй уровень пенсионной системы. Первой стала Чили, чуть позже: Перу, Аргентина, Колумбия и другие.

Еще 14 стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии уже после развала социалистического блока присоединились к внедрению второго уровня. По информации на 2018 год, 18 стран из этих 30 отменили приватизацию пенсионной системы.

"Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларируемой пользы от введения второго уровня не получили. Все финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей", - отметил Савчук.

Также читайте: Внедрение предложений Минсоцполитики о накопительной пенсии грозит потерей до 100 млрд грн уже заработанных льготных выплат, - специалисты страховой математики

Савчук описал последствия полной или частичной приватизации пенсий:

- Уровень охвата этими пенсиями не увеличился. То есть он либо оставался на том же уровне, либо же уменьшился;
- Размер пенсионных выплат сократился. Увеличилось как гендерное неравенство, так и неравенство в доходах;
- Расходы на передачу управления в частные фонды вторичной системы были значительными;
- Застрахованные лица, которые хотели перейти из одного частного фонда в другой, должны были нести непомерные расходы;
- Высокие административные расходы самих пенсионных фондов несравненно выше административных расходов государственного пенсионного фонда;
- Потеря государством рычагов управления. Регуляторные и надзорные функции перешли частным пенсионным фондам.

Эксперт добавляет, что на основе проанализированных данных этих стран нет оснований ожидать, что введение второго уровня в Украине принесет другой, лучший результат. Между тем, все те негативные последствия, с которыми столкнулись указанные страны, могут стать реальностью и для нашей страны.

Отметим, что среди стран Восточной Европы и бывшего СССР, приватизировавших пенсионные системы: Россия, Литва, Румыния, Словакия, Македония, Чехия, Армения, Венгрия, Казахстан, Хорватия, Польша, Латвия, Болгария, Эстония.

Напомним, ранее Минсоцполитики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная

Автор: 

МОТ (10) пенсионная реформа (1205)


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Топ комментарии
+8
а кто сказал, что эти гаврики стремятся таким образом что-то улучшить для людей... банальное избавление от лишних расходов на рабов...
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15.06.2020 14:12
+7
Пенсия должна состоять из двух составляющих. 1. каждый гражданин Украины достигший пенсионного возраста должен получать пенсию не ниже прожиточного минимума. 2. к прожиточному минимуму уже должно добавляться накопительная пенсия, кто сколько накопил за свою никчемную жизнь.
И в третих, нужно уравнять пенсионный возраст для всех одинаково. А не мусорам другим отбросам устроили льготные выходы на пенсию в 35-45 лет, а потом занимаются бандитизмом от нечего делать
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15.06.2020 14:18
+6
Так может вы лучше мусорам и госохране повысите лучше пенсионный возраст. Или что ето за х***ня когда молодые здоровые бугаи никогда не работавшие в 35-45 лет уже пенсионеры?
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15.06.2020 14:13
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а кто сказал, что эти гаврики стремятся таким образом что-то улучшить для людей... банальное избавление от лишних расходов на рабов...
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15.06.2020 14:12 Ответить
Вони хотять на карман грошей зірвати, все інше їм до сраки.
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15.06.2020 15:12 Ответить
Так может вы лучше мусорам и госохране повысите лучше пенсионный возраст. Или что ето за х***ня когда молодые здоровые бугаи никогда не работавшие в 35-45 лет уже пенсионеры?
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15.06.2020 14:13 Ответить
Лохотрон починає і виграє.
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15.06.2020 14:14 Ответить
Десь під схожою темою бачив доволі розумний коментар і трішки його змінив:
Якщо людина працює офіційно та відраховує до ПФ, то вона має право на пенсію. Всім, хто так працює держава гарантує мінімальну пенсію, а все, що людина відкладе на інший рахунок - то вже справа кожної окремої людини. Ті, хто працює на держ.службі - мають право на повну державну пенсію, розмір якої залежить від стажу на державній посаді...
Розумію, що сире, але ідея, на мою думку, зовсім не погана
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15.06.2020 14:17 Ответить
Звертаєшся в бугальтерію щоб вони перечисляли на твій окремий рахунок в банку певний відсоток зарплати. Всі діла.
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15.06.2020 14:21 Ответить
Десь так, але, зважаючи на розвиток економіки, треба ще ті кошти переводити у валюту, щоб не знецінилися після чергової шахрайської схеми від "поважного бізнесмена" (за словами найвеличнішого)...
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15.06.2020 14:39 Ответить
У нас в Канаде именно так всё и работает. Я, работая на госорганизацию, отчисляю на стандартную пенсию как все, и ещё отдельно (раз в три больше) на пенсию для госслужащих. А в частном секторе люди отчисляют на свои пенсионные счета. И всё это не облагается подоходным сейчас, а будет облагаться при снятии.
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15.06.2020 17:57 Ответить
Пенсия должна состоять из двух составляющих. 1. каждый гражданин Украины достигший пенсионного возраста должен получать пенсию не ниже прожиточного минимума. 2. к прожиточному минимуму уже должно добавляться накопительная пенсия, кто сколько накопил за свою никчемную жизнь.
И в третих, нужно уравнять пенсионный возраст для всех одинаково. А не мусорам другим отбросам устроили льготные выходы на пенсию в 35-45 лет, а потом занимаются бандитизмом от нечего делать
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15.06.2020 14:18 Ответить
2. к прожиточному минимуму уже должно добавляться накопительная пенсия, кто сколько накопил за свою никчемную жизнь.

Ну в реальной жизни так оно и есть. И копишь в той форме, что тебе удобно, и дармоедов никаких не содержишь...
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15.06.2020 14:26 Ответить
Запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні може мати негативні наслідки, - Міжнародна організація праці - Цензор.НЕТ 417
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15.06.2020 14:37 Ответить
Кто сказал, что государство точно должно заниматься вопросом пенсий? Особенно наше.
Личные накопления - вопрос частный
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15.06.2020 14:44 Ответить
Врут все, украинские пенсы - самые щастливые в мире, не знают куда деваться от светящихся на них со всех сторон грошей
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15.06.2020 14:51 Ответить
В Чехии пенсионная система - государственная.
Кто писал эту заметку???
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15.06.2020 15:05 Ответить
Зєльоні мочать лахов, що за них голосували! Оце прикол!
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15.06.2020 15:13 Ответить
Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР. Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис.

Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР.

Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)

Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.

Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
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15.06.2020 16:11 Ответить
Хорошее дело, надо ещё и название МММ.
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15.06.2020 16:31 Ответить
З заяви Міжнародної організації праці випливає, що середня пенсія в Україні - 2 тисячі грн. - це дуже добре, І нічого не треба робити для її збільшення. А може реально вивести бізнес з тіні, щоб він платив 100% податків, проконтролювати рух його коштів в офшори, реально перевірити, чому деякі бізнесмени при офіційній зарплаті у 10-20 тисяч їздять на авто ціною в мільйони і т.д. ? І навіщо нас порівнювати з Колумбією, де весь бізнес контрольований наркобаронами чи з дуже специфічними латиноамериканськими країнами, де ледь не вчора були військові корумповані режими? Може краще хоча б порівняти з Албанією, де ВВП, середня зарплата і пенсія вищі від наших? В країні, де немає великої промисловості, яка не освоює космос.... То може питання в чесності (патріотизмі) бізнесу???
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15.06.2020 17:07 Ответить
Странный эксперт.
Во всех странах с успешной пенсионной системой (Нидерланды, Дания, Австралия и т.д.), есть второй уровень. Т.е. есть гарантированные выплаты от государства + частные пенсионные фонды.
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15.06.2020 17:47 Ответить
 
 