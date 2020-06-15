Такого нашествия пневмоний не видел за все 24 года своей трудовой деятельности, - главврач больницы в Сарнах Иванюк
В центральной районной больнице в Сарнах Ривненской области вынуждены дополнительно привлекать медперсонал: в регионе локальная вспышка коронавирусной болезни.
Об этом на своей странице в Facebook написал главврач больницы Василий Иванюк, передает Цензор.НЕТ.
По словам медика, в реанимации сейчас шесть тяжелых больных (один крайне тяжелый, он на неинвазивном аппарате ИВЛ).
В инфекционном отделении больницы – 23 больных, высокая температура у четверых, всем им требуется дополнительный кислород, "состояние здоровья тяжелое, у остальных пациентов - средней тяжести". Двое пациентов были выписаны, зато трое переведены из обсервационного отделения. На обсервации в терапевтическом корпусе - 43 пациента, все с пневмонией, у 15 из них высокая температура, в травматологии - еще семь больных (в том числе беременная женщина с тяжелой пневмонией).
"Друзья, скажу так, за всю свою трудовую деятельность, а она насчитывает 24 года, такого нашествия пневмоний я еще не видел, и, думаю, мои коллеги тоже", - подытожил он.
По словам врача, поступило еще 10 больных с пневмониями, уже есть пять ПЦР-подтверждений по коронавирусу. Он уточняет, что все заболевшие – либо из пгт Клесив, либо из окрестных сел: "К сожалению, все из одного очага".
"Мы вынуждены дополнительно привлекать медицинский персонал для оказания помощи больным. Через неделю все медицинское сообщество должно праздновать свой профессиональный праздник, но какое может быть празднование, когда такое напряжение, загрузка, и такая ситуация. Когда большая часть больницы уже сегодня на "передке". Я думаю, что все равно людям сделаем приятные "сюрпризы", потому что для чего тогда это все делаем? Наши медицинские работники достойны самой высокой похвалы и уважения. Силы и терпения Вам, мои дорогие коллеги. Всем спасибо за поддержку и понимание. Господи !!! Помоги нам всем в этой нелегкой борьбе", - добавил он.
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Так что государство сработало. Есть, конечно, варианты, когда граждане нарушают- это уже вопрос воспитания и элементарного пофигизма.
То , о чем вы говорите, имело место ещё в начале пандемии, когда весь мир, не только Украина , были застигнуты врасплох. Готовых рецептов не было и не могло быть.
Касаемо моря, и что? Столпотворения нет, если вы об этом.
Что там где "ходило"? Сколько "смертей"?
Домыслы и конспирология!
Где пруфы и статистика?
Где фото и видео с телефонов?
Где заснятые очереди скорых на прием?
В "ноябре-феврале" больных пневмонией НЕ КЛАЛИ в инфекционные больницы.
Вот ты и прокололся.
поэтому в Украине болели с ноября -февраль Центр-Восток_Юг, а сейчас волна на Западе т.к. многие приехали с европы ...
Я не чула про неймовірну смертність.
По моему, если бы они были из разных очагов было бы более печально.
Переход между языками есть в любой версии в меню сверху справа. Если покликать, то увидишь, что новости по кацапски появляются первыми, а некоторые новости в украинском канале могут вообще не появится.
И наоборот - это как начальство укажет.
Как интересно... те чем хуже у вас зубы, чем больше там пломб, протезов итд, тем лучше медицина? На фиг эту бормашину - не хочу, чтоб меня много лечили - хочу быть здоровым.
Если пишешь на украинском, еще не факт, что есть мозги.
Так зрозуміла, другий Ваш колега у лікарні теж не лежав і обоє обійшлися без ускладення у вигляді пневмонії.
От в тому то і справа, що вірус був в Україні вже значно раніше.
І ніхто нічого особливого не відзначав і не документував, не здіймав тривогу.
І колеги спілкувалися з родинами, масок / рукавичок не носили ...
Зі слів знайомих про велику кількість пневмоній вдома в кінці осені - січень-лютий, йшлося про важку та атипову. Ще в одних знайомих син нещодавно помер від пневмонії, але тести вірус не показали.
Просто пневмонія. Хтозна, може, не визначили.
Таке враження, що ніхто толком нічого не знає до кінця: де пневмонія від вірусу, де - без вірусу, коли вірус є і коли нема.
Ніби вгадують. А тести так, для записування, як зручніше.
реально облегчали дыхание； второй был в обычной районной поликлинике, без анализов сразу сильный назначили антибиотик+пробиотики, ЛАЗОЛВАН для облегчения отхода мокроты, чтобы убрать кашель таблетки травы термопсиса, сам применял домашние методы: чай с лимоном, красное вино сухое. Вот два подхода медицины: платная - по результатам анализов, районная киевская - по традиции исходя из симптомов. Слава Богу, не залечили... Выздоровели оба через две недели. Но общая слабость, неспособность сконцентрироваться, быстрое утомление проходили еще месяца два.
Коспоть, у которого даже егО наместник(Пипа Римский) обосрался, должен услышать вопль рядового раба шоб забрать взад вирус взад, насланный "за грехи наши"(сотона же наслала), сев на бутылку из-за вируса(Коспоть не помогает чет), споссет ы сахарнит?
......
Правду говорят - самые отстойные страны - те у которых православие.
я не смеюсь, поскольку уже даже и не смешны эти стенания, противоречивые, показушные и вызывающие, да, смех))
Чим твоя віра вірніша?
Обоснуй.
Или не утверждающий = должен доказывать?
я вот те, без обид, скажу шо дай мне тыщу евро и завтра я те принесу 5х5 500-евровых банкнот - поверишь?
так и тут. ты мне скажешь - докажи шо "неналюбишь", ну вот - и именно я тебе должен доказать.
так и с попами. кстати, "юог" - это профессия.
это как бы дядь Васю называть "Мужик"(но мужиков сотни миллионов).
и кстати, мне 1 молдаван грил шо "чувак" - это кастрированный баран(в животноводстве), так что, мужик, я ниче доказывать не буду т.к. не должен.
Все это говорит о том, что вместо предоставления людям реальной и релевантной информации лахматят бабушку (или другими словами - по пи..де ладошкой)
А всего собираются построить три такие больницы. https://rg.ru/2020/02/26/reg-cfo/v-moskve-postroiat-tri-novye-infekcionnye-bolnicy.html
https://censor.net/comments/locate/3202049/019214e3-1612-70c0-89d0-c664c6c7401e