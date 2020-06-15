Такого нашествия пневмоний не видел за все 24 года своей трудовой деятельности, - главврач больницы в Сарнах Иванюк

В центральной районной больнице в Сарнах Ривненской области вынуждены дополнительно привлекать медперсонал: в регионе локальная вспышка коронавирусной болезни.

Об этом на своей странице в Facebook написал главврач больницы Василий Иванюк, передает Цензор.НЕТ.

По словам медика, в реанимации сейчас шесть тяжелых больных (один крайне тяжелый, он на неинвазивном аппарате ИВЛ).

В инфекционном отделении больницы – 23 больных, высокая температура у четверых, всем им требуется дополнительный кислород, "состояние здоровья тяжелое, у остальных пациентов - средней тяжести". Двое пациентов были выписаны, зато трое переведены из обсервационного отделения. На обсервации в терапевтическом корпусе - 43 пациента, все с пневмонией, у 15 из них высокая температура, в травматологии - еще семь больных (в том числе беременная женщина с тяжелой пневмонией).

"Друзья, скажу так, за всю свою трудовую деятельность, а она насчитывает 24 года, такого нашествия пневмоний я еще не видел, и, думаю, мои коллеги тоже", - подытожил он.

По словам врача, поступило еще 10 больных с пневмониями, уже есть пять ПЦР-подтверждений по коронавирусу. Он уточняет, что все заболевшие – либо из пгт Клесив, либо из окрестных сел: "К сожалению, все из одного очага".

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"Мы вынуждены дополнительно привлекать медицинский персонал для оказания помощи больным. Через неделю все медицинское сообщество должно праздновать свой профессиональный праздник, но какое может быть празднование, когда такое напряжение, загрузка, и такая ситуация. Когда большая часть больницы уже сегодня на "передке". Я думаю, что все равно людям сделаем приятные "сюрпризы", потому что для чего тогда это все делаем? Наши медицинские работники достойны самой высокой похвалы и уважения. Силы и терпения Вам, мои дорогие коллеги. Всем спасибо за поддержку и понимание. Господи !!! Помоги нам всем в этой нелегкой борьбе", - добавил он.