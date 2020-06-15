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Новости Коронавирус и карантин
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Такого нашествия пневмоний не видел за все 24 года своей трудовой деятельности, - главврач больницы в Сарнах Иванюк

Такого нашествия пневмоний не видел за все 24 года своей трудовой деятельности, - главврач больницы в Сарнах Иванюк

В центральной районной больнице в Сарнах Ривненской области вынуждены дополнительно привлекать медперсонал: в регионе локальная вспышка коронавирусной болезни.

Об этом на своей странице в Facebook написал главврач больницы Василий Иванюк, передает Цензор.НЕТ.

По словам медика, в реанимации сейчас шесть тяжелых больных (один крайне тяжелый, он на неинвазивном аппарате ИВЛ).

В инфекционном отделении больницы – 23 больных, высокая температура у четверых, всем им требуется дополнительный кислород, "состояние здоровья тяжелое, у остальных пациентов - средней тяжести". Двое пациентов были выписаны, зато трое переведены из обсервационного отделения. На обсервации в терапевтическом корпусе - 43 пациента, все с пневмонией, у 15 из них высокая температура, в травматологии - еще семь больных (в том числе беременная женщина с тяжелой пневмонией).

"Друзья, скажу так, за всю свою трудовую деятельность, а она насчитывает 24 года, такого нашествия пневмоний я еще не видел, и, думаю, мои коллеги тоже", - подытожил он.

По словам врача, поступило еще 10 больных с пневмониями, уже есть пять ПЦР-подтверждений по коронавирусу. Он уточняет, что все заболевшие – либо из пгт Клесив, либо из окрестных сел: "К сожалению, все из одного очага".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 2448, из них 47 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

"Мы вынуждены дополнительно привлекать медицинский персонал для оказания помощи больным. Через неделю все медицинское сообщество должно праздновать свой профессиональный праздник, но какое может быть празднование, когда такое напряжение, загрузка, и такая ситуация. Когда большая часть больницы уже сегодня на "передке". Я думаю, что все равно людям сделаем приятные "сюрпризы", потому что для чего тогда это все делаем? Наши медицинские работники достойны самой высокой похвалы и уважения. Силы и терпения Вам, мои дорогие коллеги. Всем спасибо за поддержку и понимание. Господи !!! Помоги нам всем в этой нелегкой борьбе", - добавил он.

Такого нашествия пневмоний не видел за все 24 года своей трудовой деятельности, - главврач больницы в Сарнах Иванюк 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+9
Коронабєсіє. Нє?
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15.06.2020 14:11
+7
пусть он расскажет сколько было пневмоний со смертями в ноябре 2019 - феврале 2020!!! вот тогда смерть с косой ходила жестко.... а сейчас уже остаточное! причем, это по всей Украине(
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15.06.2020 14:15
+7
Слава найвеличнішому Бубачкє!
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15.06.2020 14:16
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Коронабєсіє. Нє?
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15.06.2020 14:11 Ответить
не, дурантин
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15.06.2020 22:24 Ответить
А нашествие финансирования для борьбы с вирусом и подавно не увидите.
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15.06.2020 14:11 Ответить
Это жертвы тех, кого без карантина пропустили из-за границы в Украину.
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15.06.2020 14:12 Ответить
Слава найвеличнішому Бубачкє!
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15.06.2020 14:16 Ответить
Если вы не знаете, то самоизоляцию должны проходить все прибывшие в течение 14 дней. Есть приложение Дія, в котором при помощи телефона следят за этим. Вам звонят в любое время суток, и вы должны быть дома, вы должны лично ответить по телефону и прислать своё фото. Манипуляции с этим чреваты огромными штрафами. Если вы на границе заявляете, что у вас нет смартфона, то вам предлагают пройти изоляцию в специальном организованном для этого месте. Обычно, смартфон после такой альтернативы сразу находится.

Так что государство сработало. Есть, конечно, варианты, когда граждане нарушают- это уже вопрос воспитания и элементарного пофигизма.

То , о чем вы говорите, имело место ещё в начале пандемии, когда весь мир, не только Украина , были застигнуты врасплох. Готовых рецептов не было и не могло быть.
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15.06.2020 14:36 Ответить
ты Танюша как всегда - Крым это то же Украина - но цапы по чему то думают по другому - так у нас со всем ,ты видела шо творилось на море в Одессе на выходных - карантина нет - факт
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15.06.2020 14:46 Ответить
Вы можете думать, что угодно, но Крым- это Украина. Все практически мировое сообщество, за исключением нескольких отсталых и зависимых от мордора стран ,считают так же. За аннексию Крыма на рашку наложены санкции.
Касаемо моря, и что? Столпотворения нет, если вы об этом.
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15.06.2020 21:26 Ответить
Зебилы запретили людям старше 60 лет выходить из дома. Людей с подозрением на коронавирус затягивают в концлагеря. Ты наверно врач-паразит!
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15.06.2020 15:03 Ответить
Откровенная ложь. Все это было во время строгого карантина, сейчас послабления существенные. Можете гулять, сколько влезет, даже , если вам за 60
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15.06.2020 21:19 Ответить
Вы лжёте.
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16.06.2020 00:09 Ответить
Бабуля, ЗЕленое стадо и пандемия - вещи несовместимые.
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15.06.2020 15:10 Ответить
Так написано же: пришли из обсервации.
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15.06.2020 15:25 Ответить
пусть он расскажет сколько было пневмоний со смертями в ноябре 2019 - феврале 2020!!! вот тогда смерть с косой ходила жестко.... а сейчас уже остаточное! причем, это по всей Украине(
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15.06.2020 14:15 Ответить
очередной адепт "теорий заговоров".
Что там где "ходило"? Сколько "смертей"?
Домыслы и конспирология!
Где пруфы и статистика?
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15.06.2020 14:17 Ответить
ты не общался с персоналом областных и инфекционок... а я общался. в Запорожье было повально! кровати в инфекционке стояли в коридорах! а сейчас уже попроще, гораздо проще...
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15.06.2020 14:22 Ответить
Где пруфы и статистика?

Где фото и видео с телефонов?
Где заснятые очереди скорых на прием?
В "ноябре-феврале" больных пневмонией НЕ КЛАЛИ в инфекционные больницы.
Вот ты и прокололся.
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15.06.2020 14:57 Ответить
они у тебя доктора в ветклинике? или в Беларуси? брехло
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16.06.2020 10:58 Ответить
брешеш ти, чмо кацапське!!! а я справжній козак, запорізький! а ти хто таке, ч м о в панамці?
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19.06.2020 15:05 Ответить
Крым - это Украина! а вот лугандон пусть кацапия себе заберет! это нарост на теле Украины!!!
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23.06.2020 10:20 Ответить
в начале января наслаждался "отдыхом" под капельницами... собирались ложить в другое отделение, потому что в терапии уже не было мест... пневмоний раза в три было больше обычного... домой отлучиться на пару часов было опасно - койку могли и занять))) и это не считая тех, кто не лежал в стационаре, а просто приходил прокапаться... некоторым людям вмывали по очереди три поколения антибиотиков, потому что первые уже не действовали...
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15.06.2020 14:27 Ответить
Ну да було таке, але є нюанс, коли таке було в травнях- червнях, ось в чому питання.
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15.06.2020 14:29 Ответить
а Пекин вона снова переходит на "режим военного времени"... рогатый знает, что творится...
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15.06.2020 14:54 Ответить
Запорожье, Мариуполь - было, а может на западе не было эпидемии? У нас даже школы на карантин зимой закрывали.
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15.06.2020 15:32 Ответить
Знайомий з Західної України казав, що у них теж було багато пневмоній саме в той період.
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15.06.2020 23:46 Ответить
В Мариуполе тоже, но это был не короновирус. Потому что сейчас начинает проводиться ИФ - тестирование у тех людей, и он отрицательный. Наверно из Новосибирска не только короновирус вырвался при пожаре, но и другие вирусы из того же отдела.
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15.06.2020 15:28 Ответить
Так він ясно каже, що стільки скільки зараз ніколи не було, там же двома мовами написано.
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15.06.2020 14:20 Ответить
зараз? чи 3 мiсяцi тому?? це велика рiзниця!!!
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15.06.2020 14:21 Ответить
По 2 місяці в лікарнях не лежать, вчорашня новина на ФБ.
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15.06.2020 14:24 Ответить
корона вылезла в новосибирске 16-17 сентября во время взрыва в лаборатории... уже 30 сентября по области была вспышка орви с пневмонией -> екатеренбург-> челябинск... а в ухань завезли больные рашенские спортсмены 14 октября 2019; когда рашенская сборная приехала на международные военные соревнования .... -> там заразились и французы и итальянцы -именно они уже подтвердили , итальянский фехтовальщик сказал , что к концу соревнований в мед.пункте спортивного городка не было лекарств т.к. болели все.
поэтому в Украине болели с ноября -февраль Центр-Восток_Юг, а сейчас волна на Западе т.к. многие приехали с европы ...
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15.06.2020 15:38 Ответить
Мне тоже кажется, что версия с летучей мышью не выдерживает никакой критики
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15.06.2020 21:29 Ответить
Але тоді ніякого карантину не було.
Я не чула про неймовірну смертність.
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15.06.2020 23:48 Ответить
А почему "К сожалению, все из одного очага" ?
По моему, если бы они были из разных очагов было бы более печально.
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15.06.2020 14:15 Ответить
Клесів - центр бурштинокопання
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15.06.2020 14:27 Ответить
О как!
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15.06.2020 15:29 Ответить
так маски же не носят.
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15.06.2020 14:18 Ответить
Ну и почему эта новость появилась сперва в переводе на кацапском канале и до сих пор её нет на украинском? А ведь оригинал на украинском и переводить ничего не надо? Цензор реально украинский портал?
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15.06.2020 14:19 Ответить
А то, что прямой адрес https://censor.net/ - именно русскоязычный по умочанию, а украиноязычная версия - https://censor.net/ua - вам ничего не подсказали?
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15.06.2020 14:23 Ответить
В україномовній версії цієї новини ще немає, можливо це мається на увазі. А адреса та сама, коменти на тій версії будуть бачити і тут.
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15.06.2020 14:26 Ответить
Так отож, вдобавок основная версия - кацапская. Цензор реально украинский портал?
Переход между языками есть в любой версии в меню сверху справа. Если покликать, то увидишь, что новости по кацапски появляются первыми, а некоторые новости в украинском канале могут вообще не появится.
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15.06.2020 14:37 Ответить
Питання до всіх і особливо до лікарів. Шановні, коли ви ставили діагноз на підставі лабораторних досліджень і точного встановлення збудника хвороби, який її спричинив?
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15.06.2020 14:22 Ответить
А как ты точно установишь збудника? Тесты и не только на короновирус имеют очень низкую точность. Устанавливают на глазок, по симптомам. А сейчас под короновирус пишут все, и даже диабет, инфаркты и т.д.
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15.06.2020 14:28 Ответить
До виникнення корони діабетики ще мали шанс трохи пожити, зараз діабет + корона це вирок.
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15.06.2020 14:30 Ответить
А сейчас под короновирус пишут все, и даже диабет, инфаркты и т.д.
И наоборот - это как начальство укажет.
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16.06.2020 00:01 Ответить
Ждем, когда протрубит 4-й ангел, походу нам *опа.
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15.06.2020 14:23 Ответить
по ходу, он уже протрубил, да не все услышали....
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15.06.2020 22:27 Ответить
Лікарі-паразити беруть гроші з державного бюджету за ліжко-місця, а не за вилікуваних пацієнтів.
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15.06.2020 14:31 Ответить
Сам ты паразит.
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15.06.2020 14:39 Ответить
Брешеш! Я гроші з державного бюджету не беру, а лікарі-паразити беруть.
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15.06.2020 14:59 Ответить
Так вот реформа же на это и направлена: где больше лежат больных- там и должны больше и зарабатывать.
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15.06.2020 15:37 Ответить
А нужно было учиться: школа, потом медин - теперь бы тебя хоть кто-то уважал. А так, ты обычное завистливое недоразумение
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15.06.2020 21:32 Ответить
Это Максиму Антоненко, простите , не вам адресовано
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15.06.2020 21:33 Ответить
Так вот реформа же на это и направлена: где больше лежат больных- там и должны больше и зарабатывать.
Как интересно... те чем хуже у вас зубы, чем больше там пломб, протезов итд, тем лучше медицина? На фиг эту бормашину - не хочу, чтоб меня много лечили - хочу быть здоровым.
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16.06.2020 00:05 Ответить
Мой коллега обратился после трех дней непрерывного кашля в конце ноября 2019 в больницу. Семейный доктор поставила диагноз: бронхит, Выписала сильнейшие антибиотики, и еще кучу всяких лекарств. Две недели на больничном. Второй коллега (видимо, заразился от первого) пошел в платную клинику, сделали, как положено, все анализы, диагноз острая вирусная инфекция, без антибиотиков, но тоже усиленная терапия. Оба выздоровели, симптомы и ход болезни был практически одинаков. До карантина и во время его не болели. Первый прошел проверку на антитела Covid-19, подтвердили: переболел. Судя по числу заболевших пневнонией, Covid был в Киеве еще с ноября. Вопрос к Минздраву и эпидемиологии: где ж вы были, уважаемые? Ведь придти может и зараза намного страшнее! Даже те деньги, что выделяют, надо отрабатывать. Но, походе, у нас в Украине могут только воровать.
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15.06.2020 14:45 Ответить
Навіщо стільки трьопу? Нехай зроблять тести, тоді й будеш мати про що говорити.
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15.06.2020 15:39 Ответить
Тетя, очки надень, там выше все написано, тесты сделаны.
Если пишешь на украинском, еще не факт, что есть мозги.
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15.06.2020 15:53 Ответить
А температура у них була ?
Так зрозуміла, другий Ваш колега у лікарні теж не лежав і обоє обійшлися без ускладення у вигляді пневмонії.
От в тому то і справа, що вірус був в Україні вже значно раніше.
І ніхто нічого особливого не відзначав і не документував, не здіймав тривогу.
І колеги спілкувалися з родинами, масок / рукавичок не носили ...
Зі слів знайомих про велику кількість пневмоній вдома в кінці осені - січень-лютий, йшлося про важку та атипову. Ще в одних знайомих син нещодавно помер від пневмонії, але тести вірус не показали.
Просто пневмонія. Хтозна, може, не визначили.
Таке враження, що ніхто толком нічого не знає до кінця: де пневмонія від вірусу, де - без вірусу, коли вірус є і коли нема.
Ніби вгадують. А тести так, для записування, як зручніше.
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16.06.2020 00:00 Ответить
Спасибо на добром слове, поскольку общался с обоими постоянно, то был в курсе. Симптомы абсолютно одинаковые у обоих: температура до 37.0, но сильный мокрый кашель, обильный отход мокроты, общая слабость, прослушивались сильные хрипы, рентген чистый （кроме области бронхов）, мазки и анализы крови брали у коллеги, который обращался в платную клинику и анализ крови делали, все чисто, никакой бактерии, а вот вирус нашли. Лечение прописали （не поверите!） обильным （!） питьем и ингаляцией минводы Боржоми （щелочная）, ингаляции ПУЛЬМИКОРП
реально облегчали дыхание； второй был в обычной районной поликлинике, без анализов сразу сильный назначили антибиотик+пробиотики, ЛАЗОЛВАН для облегчения отхода мокроты, чтобы убрать кашель таблетки травы термопсиса, сам применял домашние методы: чай с лимоном, красное вино сухое. Вот два подхода медицины: платная - по результатам анализов, районная киевская - по традиции исходя из симптомов. Слава Богу, не залечили... Выздоровели оба через две недели. Но общая слабость, неспособность сконцентрироваться, быстрое утомление проходили еще месяца два.
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16.06.2020 07:02 Ответить
Конец поста - умиляет.
Коспоть, у которого даже егО наместник(Пипа Римский) обосрался, должен услышать вопль рядового раба шоб забрать взад вирус взад, насланный "за грехи наши"(сотона же наслала), сев на бутылку из-за вируса(Коспоть не помогает чет), споссет ы сахарнит?
......

Правду говорят - самые отстойные страны - те у которых православие.
я не смеюсь, поскольку уже даже и не смешны эти стенания, противоречивые, показушные и вызывающие, да, смех))
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15.06.2020 14:48 Ответить
Чувак, ну от ти ВІРИШ, що Бога нема.
Чим твоя віра вірніша?
Обоснуй.
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15.06.2020 14:55 Ответить
а чего я должен во что-то "верить" то?

Или не утверждающий = должен доказывать?

я вот те, без обид, скажу шо дай мне тыщу евро и завтра я те принесу 5х5 500-евровых банкнот - поверишь?
так и тут. ты мне скажешь - докажи шо "неналюбишь", ну вот - и именно я тебе должен доказать.
так и с попами. кстати, "юог" - это профессия.
это как бы дядь Васю называть "Мужик"(но мужиков сотни миллионов).

и кстати, мне 1 молдаван грил шо "чувак" - это кастрированный баран(в животноводстве), так что, мужик, я ниче доказывать не буду т.к. не должен.
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15.06.2020 15:13 Ответить
В Украине ввели локдаун... причина - страшный коронавирус. Что должно было быть сделано в первую очередь для контроля процесса и понимания ситуации? В первую очередь должна была быть налажена оперативная отчетность по смертности: в разрезе причин. И такая отчетность должна была предоставляться ежедневно, по всем регионам страны. Что происходит все это время? Все это время появляются какие-то мутные интервьюеры, блогеры и т.д, которые вещают о страшном коронавирусе. Зато информацию по смертности госстат не предоставляет.
Все это говорит о том, что вместо предоставления людям реальной и релевантной информации лахматят бабушку (или другими словами - по пи..де ладошкой)
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15.06.2020 14:56 Ответить
Увы, дают "всё в целом, средняя температура по больнице", а ведь именно развернутая статистика （если она есть） и покажет ВСЕМ реальное положение дел. Написал через фейсбук запросы Костюмову и Шмыгалю, ответов нет.
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15.06.2020 15:56 Ответить
Еще одно доказательство того что тесты делают только в особо тяжелых случаях.
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15.06.2020 14:57 Ответить
К сожаления несмотря на летний период и самоотверженную работу медиков,короновирус набирает ход, количество заболевших, пневмоний и смертей растет, колличество специализированных мест, которые в убогом состоянии в больницах и медиков не хватает, с наступлением холодов ситуация ухудшится, времени для подготовки новых мест нет, финансирования тоже нет, чем занимается Президент и правительство, как всегда берут себе и оформляют на население кредиты и делят бюджет на высокие "Зе" тарифы олигархам за э/э, на % по облигациям внутреннего займа,которые не одна цивилизованная страна не платит, тырят деньги с бюджета на дороги с откатами которые не выдерживают срок службы, помогают олигархам занимать монопольное положение в экономике , скупают активы, убирают конкурентов с рынков жертуя инвестором -населением как с Укрбуд, короче занимаются используя власть своим бизнесом во вред населению и государству в котором живет население.
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15.06.2020 15:12 Ответить
Потому и не верю ни на йоту зеленой шмаркле, миллиарды на аферы Геруса-Ахметова есть, а на создание современных больниц, оказывается, нет.
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15.06.2020 15:58 Ответить
В отличие от боксерского Киева, под Москвой всего за месяц карантина построили в чистом поле новую современную инфекционную больницу площадью 81 000 кв. м на 900 пациентов. https://www.forbes.ru/biznes/398975-predlozhili-tak-chto-nelzya-otkazatsya-kto-i-kak-postroil-za-mesyac-infekcionnuyu
А всего собираются построить три такие больницы. https://rg.ru/2020/02/26/reg-cfo/v-moskve-postroiat-tri-novye-infekcionnye-bolnicy.html
https://censor.net/comments/locate/3202049/019214e3-1612-70c0-89d0-c664c6c7401e
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15.06.2020 16:50 Ответить
пневмонія, не коронавірус! не палимся
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15.06.2020 15:23 Ответить
Секрет такого количества пневмоний лежит под носом - ЯНТАРЬ мыть продолжают нарастающими темпами. Это же как индийская река Ганг вовремя поломничества. Старатели постоянно в холодной воде, и потные от жары, валятся с ног от усталости и жадности - прямой путь к пневмонии.
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15.06.2020 15:46 Ответить
 
 