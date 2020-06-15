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Новости
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За время карантина количество безработных в Украине выросло почти на 155 тыс. чел. - Госслужба занятости

За время карантина количество безработных в Украине выросло почти на 155 тыс. чел. - Госслужба занятости

Количество безработных с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Государственная служба занятости.

Согласно ее данным, за минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.

Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тыс. чел. - до 430,4 тыс. чел.

Ведомство также уточнило, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тыс. - от физических лиц-предпринимателей без наемных работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус безработного за время карантина получили 276 тыс. человек, - Шмыгаль

По 14 тыс. таких запросов принято положительные решения для выплат более чем 125 тыс. сотрудников, указала Госслужба занятости.

"Направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 млн грн", - отметила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, Кабинет Министров 27 апреля выделил 4,7 млрд грн для выплаты помощи по частичной безработице на период карантина. Ею могут воспользоваться работодатели и частные предприниматели (независимо от наличия наемных сотрудников), которые остановили или сократили свою деятельность из-за карантина.

безработица (451) Госслужба занятости (115) Кабмин (14026)


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Топ комментарии
+3
Цензор ведет прокацапскую политику стимулируя людей читать новости по русски, т.к. сперва они появляются на русском анале, причем с обязательным переводом на кацапский, а потом, когда их уже все прочитали и они не актуальны, постят на украинский канал. Это как понимать? Почему русскоязычный канал в приоритете перед украинским???
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15.06.2020 14:33
+2
Днями на "Першому" у Ганапольського якась слуга народу рвала на собі спідню білизну, що Шмигаль і його зєльоная *******, створили 150 тисяч робочих місць! Оце мабуть саме вони і є.
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15.06.2020 14:31
+1
Вот жеж бездельники, пусть идут плитку ложат, как завещал премьер Шморгаль
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15.06.2020 14:27
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Вот жеж бездельники, пусть идут плитку ложат, как завещал премьер Шморгаль
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15.06.2020 14:27 Ответить
І как учіт камуністіческая зільоная партія.
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15.06.2020 14:32 Ответить
Зеленые для того и карантин организовывали и ложнопандемию, чтобы олиграхи богатели, а народ терял работу и нищал. Все свои задачи выполнили.
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15.06.2020 15:00 Ответить
Бубачка понавозив безробітних.
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15.06.2020 14:30 Ответить
Днями на "Першому" у Ганапольського якась слуга народу рвала на собі спідню білизну, що Шмигаль і його зєльоная *******, створили 150 тисяч робочих місць! Оце мабуть саме вони і є.
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15.06.2020 14:31 Ответить
Ну правильно. Пусть с голоду дохнут. Это и есть главная цель дурантинов. Мировая элита как раз и переживает о золотом миллиарде.
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15.06.2020 14:31 Ответить
Цензор ведет прокацапскую политику стимулируя людей читать новости по русски, т.к. сперва они появляются на русском анале, причем с обязательным переводом на кацапский, а потом, когда их уже все прочитали и они не актуальны, постят на украинский канал. Это как понимать? Почему русскоязычный канал в приоритете перед украинским???
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15.06.2020 14:33 Ответить
Гугл глючить патамушта.
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15.06.2020 14:34 Ответить
Гугл тут не при чем, это конкретная пророссийская политика. Вот почему здесь в коментах выливают тонны говна на ЗЕ и никто этих тролей не банит..
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15.06.2020 14:41 Ответить
Хе-хе! Я теж не відстаю від них і при нагоді теж виливаю на нього відро лайна.
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15.06.2020 14:48 Ответить
Вот поэтому сперва новости пишут по кацапски, что бы такие как ты ху йлотроли паРашинские, русскоязычные могли быстро её прочитать и быстро ответить заняв верхние рядки коментов. А если бы наоборот, то пока переведут, пока осилят, а коментов уже набежит куча.
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15.06.2020 14:52 Ответить
Дивно читати це на тому самому "кацапському"... Особливо у відповідь на коментар, написаний мовою...
Як там по-кацапскі (саме так правильно, через дефіс): "Чудньі дєла твоі, Господі!"
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15.06.2020 14:58 Ответить
Спершу тут новини пишуть кацапською, щоб такі як ти руськомовні ху йлотролі паРашинські могли її скоріше прочитати, щоб заняти верхні рядки коментів. А якщо інакше, то поки переведуть, поки обміркують та коментів вже куча набіжить.
Так тобі зрозуміло?
То, що дозволене мені не дозволене українському порталу, якщо він реально український та проукраїнський.
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15.06.2020 15:10 Ответить
Ти не перший, кому я скажу таке:
Чисто мокшанська звичка переводити розмову на особистість опонента, ображати особу, з якою спілкується. При цьому наявність фактів чи доказів в полеміці, за звичай, відсутня...
Я лишень констатував факт відповіді "московскім нарєчієм велікорусского язьіка" (як називав насправді "русскій" В. Даль) на допис мовою. І подальший мій коментар виходив з цього факту. Доволі елементарний ланцюжок "причина-наслідок"
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15.06.2020 15:27 Ответить
Безробіття на березень 2019 року складало 340,7 тис. (https://buh.ligazakon.net/news/185621_bezrabotitsa-v-marte-sokratilos-na-7 )
Те ж саме на початок травня нинішнього - 456,8 тис. (https://prm.ua/kilkist-bezrobitnih-v-********-perevishhila-450-tisyach-osib/ )
Це лише цифри. Думай...Те...
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15.06.2020 14:34 Ответить
Думайте тільки, що зараз багатьох безробітних позбавляють можливості заробляти гроші в чужих країнах. Заробітчани своїми переводами з-за кордону тримали цю вбиту економіку.
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15.06.2020 14:37 Ответить
У фракції "Слуга Народу" серед 247 народних депутатів є 153 мільйонери, відтак https://zik.ua/news/politics/tymoshenko_ofitsiino_stala_dolarovoiu_milionerkoiu_967355 мільйонером є кожен другий депутат монобільшості. Про це https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3919736181401442?__xts__[0]=68.ARD2u4I8p7zVtjGPIJ1_ypkV_xDY8JTVP4b-WsHSmCNnS28pO3hZMZ8R-4HqSD2bIViBTntf1_zGNAEdKJUcUKwl4c6kXpdtnUFgdHtlm5N7saB9uXYypT6vMoReXnawSJ47eHyCc098MLKsOFtpiLTpVGdVjHZaoQGUaQo_Mfb5nRAZPLl6lyDbj7u3Uq6OmE5HbXLMrBvG2_JqoOtSQnTCLjVomR8o6sPRsp2g116aPH7prJ3M-ou3CZRGjkpD9a3ZoiFrR8nJTOC3UN70rnOe0B_3C5dP7qLFYHGqPcpTiFBmlqVdHA7iDfkxpoLxw3BnQjrOCto48G61apge6Q&__tn__=-R повідомили у громадській організації "Комітет виборців України" з посиланням на декларації нардепів.
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15.06.2020 16:18 Ответить
 
 