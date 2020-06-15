За время карантина количество безработных в Украине выросло почти на 155 тыс. чел. - Госслужба занятости
Количество безработных с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Государственная служба занятости.
Согласно ее данным, за минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.
Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тыс. чел. - до 430,4 тыс. чел.
Ведомство также уточнило, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тыс. - от физических лиц-предпринимателей без наемных работников.
По 14 тыс. таких запросов принято положительные решения для выплат более чем 125 тыс. сотрудников, указала Госслужба занятости.
"Направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 млн грн", - отметила пресс-служба ведомства.
Как сообщалось, Кабинет Министров 27 апреля выделил 4,7 млрд грн для выплаты помощи по частичной безработице на период карантина. Ею могут воспользоваться работодатели и частные предприниматели (независимо от наличия наемных сотрудников), которые остановили или сократили свою деятельность из-за карантина.
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камуністіческаязільоная партія.
Як там по-кацапскі (саме так правильно, через дефіс): "Чудньі дєла твоі, Господі!"
Так тобі зрозуміло?
То, що дозволене мені не дозволене українському порталу, якщо він реально український та проукраїнський.
Чисто мокшанська звичка переводити розмову на особистість опонента, ображати особу, з якою спілкується. При цьому наявність фактів чи доказів в полеміці, за звичай, відсутня...
Я лишень констатував факт відповіді "московскім нарєчієм велікорусского язьіка" (як називав насправді "русскій" В. Даль) на допис мовою. І подальший мій коментар виходив з цього факту. Доволі елементарний ланцюжок "причина-наслідок"
Те ж саме на початок травня нинішнього - 456,8 тис. (https://prm.ua/kilkist-bezrobitnih-v-********-perevishhila-450-tisyach-osib/ )
Це лише цифри. Думай...Те...