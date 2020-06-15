Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского". ДОКУМЕНТ
Мэр Днепра Борис Филатов официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в "тупик Коломойского".
Об этом Филатов сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского. Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено ещё два варианта названия: "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1" С размещением на фасадах барельефов с изображением журналистов - авторов фальшивок. Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной громады с целью обсуждения новых названий", - говорится в сообщении.
По словам Филатова, "контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину", что улицу Короленко "полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции".
"Хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра. Эта улица теперь как суслик, которую люди, называющие себя журналистами, не видят, а она есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестия. ... И, да, следующая к переименованию - уничтоженная Коломойским "ДнепрАрена". Предполагаемое новое название "АренаБена". Далее - везде, где этот человек отметился в родном городе", - подчеркнул мэр Днепра.
В письменном предложении Филатова говорится: "В связи с отсутствием этой улицы на карте я вынужден обратиться к городской комиссии по присвоению наименований (переименований) улицам, переулкам, проспектам, площадям, паркам, скверам, мостам и другим объектам, расположенным на территории города Днепра, с просьбой рассмотреть переименования бывшей улице Короленко".
"Для улицы предлагают три новых названия. Улица Смытая - как исторический мостик между прошлым и настоящим, а также реальное положение вещей в Днепре. Балка "Медиахолдинга УНИАН и 1 + 1" - как увековечение памяти об информационных ресурсах, которые первыми обратили внимание на "отсутствие наземной и подземной части бывшей улицы Короленко". Еще одно предложенное наименование - тупик Игоря Валерьевича Коломойского", - говорится в сообщении.
Филатов просит членов комиссии безотлагательно рассмотреть инициативу о переименовании смытой дождем улицы Короленко, выбрать лучший вариант, который наиболее соответствует запросам общества, и, после проведения общественных слушаний, подать соответствующие предложения Днепровскому городскому совету для утверждения.
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за бубачкупротив Порошенко.
Дружили-дружили два еврея, а потом поссорились и один сразу оказался "одиозным олигархом", а кто другой, нам тоже скоро доложат.
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Близько половини народних депутатів з фракції "Слуги народу" є гривневими мільйонерами.
Понеділок, 15 червня 2020, 14:26
Про це повідомив "Комітет виборців України" з посиланням на декларації депутатів.
Уточнюється, що мільйонерами в національній валюті є 153 депутати з 247 народних обранців фракції "Слуги народу".
Зокрема, десятки мільйонів гривень заощаджень задекларували народні депутати Андрій Герус, і Гео Лерос, а також голова фракції Давид Арахамія.
Найбагатшими серед депутатів фракції є:
Олег Воронько - 123 млн. Грн .;
Олександр Сова - 79 млн. Грн .;
Андрій Герус - 38 млн. Грн .;
Роман Мулик - 24 млн. Грн .;
Остап Шипайло - 22 млн. Грн .;
Руслан Горбенко - 22 млн. Грн .;
Олександр Трухін - 21 млн. Грн .;
Давид Арахамія - 21 млн. Грн .;
Гео Лерос - 20 млн. Грн .;
Артем Культенко - 19 млн. Грн.
У Шевченківському районному суді Києва, де 15 червня триває засідання з розгляду питання про обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку, кілька публічних осіб попросили про взяття активіста на поруки.
З такими заявами виступила колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, колишній в'язень угруповання «ЛНР» Володимир Жемчугов, депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Марія Іонова, Ольга Стефанишина та інші політики й громадські діячі.
Біля будівлі суду посилена охорона, присутні представники поліції і Нацгвардії. Після 14:00 під судом відбулися сутички силовиків та демонстрантів, які прийшли на підтримку Стерненка. Причина сутички наразі не відома.
Но пока зЭ его крышует....
Кстати, как насчет Шутовского заезда?