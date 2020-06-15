Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского". ДОКУМЕНТ

Мэр Днепра Борис Филатов официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в "тупик Коломойского".

Об этом Филатов сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского. Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено ещё два варианта названия: "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1" С размещением на фасадах барельефов с изображением журналистов - авторов фальшивок. Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной громады с целью обсуждения новых названий", - говорится в сообщении.

По словам Филатова, "контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину", что улицу Короленко "полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции".

"Хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра. Эта улица теперь как суслик, которую люди, называющие себя журналистами, не видят, а она есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестия. ... И, да, следующая к переименованию - уничтоженная Коломойским "ДнепрАрена". Предполагаемое новое название "АренаБена". Далее - везде, где этот человек отметился в родном городе", - подчеркнул мэр Днепра.

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В письменном предложении Филатова говорится: "В связи с отсутствием этой улицы на карте я вынужден обратиться к городской комиссии по присвоению наименований (переименований) улицам, переулкам, проспектам, площадям, паркам, скверам, мостам и другим объектам, расположенным на территории города Днепра, с просьбой рассмотреть переименования бывшей улице Короленко".

"Для улицы предлагают три новых названия. Улица Смытая - как исторический мостик между прошлым и настоящим, а также реальное положение вещей в Днепре. Балка "Медиахолдинга УНИАН и 1 + 1" - как увековечение памяти об информационных ресурсах, которые первыми обратили внимание на "отсутствие наземной и подземной части бывшей улицы Короленко". Еще одно предложенное наименование - тупик Игоря Валерьевича Коломойского", - говорится в сообщении.

Филатов просит членов комиссии безотлагательно рассмотреть инициативу о переименовании смытой дождем улицы Короленко, выбрать лучший вариант, который наиболее соответствует запросам общества, и, после проведения общественных слушаний, подать соответствующие предложения Днепровскому городскому совету для утверждения.

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