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Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского". ДОКУМЕНТ

Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в "тупик Коломойского".

Об этом Филатов сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского. Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено ещё два варианта названия: "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1" С размещением на фасадах барельефов с изображением журналистов - авторов фальшивок. Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной громады с целью обсуждения новых названий", - говорится в сообщении.

По словам Филатова, "контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину", что улицу Короленко "полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции".

"Хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра. Эта улица теперь как суслик, которую люди, называющие себя журналистами, не видят, а она есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестия. ... И, да, следующая к переименованию - уничтоженная Коломойским "ДнепрАрена". Предполагаемое новое название "АренаБена". Далее - везде, где этот человек отметился в родном городе", - подчеркнул мэр Днепра.

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В письменном предложении Филатова говорится: "В связи с отсутствием этой улицы на карте я вынужден обратиться к городской комиссии по присвоению наименований (переименований) улицам, переулкам, проспектам, площадям, паркам, скверам, мостам и другим объектам, расположенным на территории города Днепра, с просьбой рассмотреть переименования бывшей улице Короленко".

"Для улицы предлагают три новых названия. Улица Смытая - как исторический мостик между прошлым и настоящим, а также реальное положение вещей в Днепре. Балка "Медиахолдинга УНИАН и 1 + 1" - как увековечение памяти об информационных ресурсах, которые первыми обратили внимание на "отсутствие наземной и подземной части бывшей улицы Короленко". Еще одно предложенное наименование - тупик Игоря Валерьевича Коломойского", - говорится в сообщении.

Филатов просит членов комиссии безотлагательно рассмотреть инициативу о переименовании смытой дождем улицы Короленко, выбрать лучший вариант, который наиболее соответствует запросам общества, и, после проведения общественных слушаний, подать соответствующие предложения Днепровскому городскому совету для утверждения.

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Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре Тупик Коломойского 01
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре Тупик Коломойского 02

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) 1+1 (167) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+77
В Днепре "тупик" Коломойского, а в кресле президента "тупак" Коломойского!!!
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15.06.2020 14:30
+59
Альбертыч-ты лучший.
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15.06.2020 14:30
+39
тут вже всю країну треба назвати Тупік Коломойського
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15.06.2020 14:31
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Альбертыч-ты лучший.
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15.06.2020 14:30 Ответить
- «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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15.06.2020 14:45 Ответить
Місцева бидло-тусовка публічно обсцикає коломойського. Так і менти можуть страх втратити і посадити коломойського і реально конфіскувати все бабло! Оце буде нєжданчік для Бєні.
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15.06.2020 15:11 Ответить
Приколист.
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15.06.2020 14:52 Ответить
Троль 80-го рівня
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15.06.2020 23:28 Ответить
Классно бы было
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15.06.2020 14:30 Ответить
В Днепре "тупик" Коломойского, а в кресле президента "тупак" Коломойского!!!
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15.06.2020 14:30 Ответить
Может и в Киеве появится когда -нибудь тупик Зеленского.
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15.06.2020 14:54 Ответить
Ох, как бы "фонарь Зеленского" или "каштан Зеленского" не появились бы!
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15.06.2020 15:56 Ответить
тут вже всю країну треба назвати Тупік Коломойського
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15.06.2020 14:31 Ответить
Почему выбрали дебила? Есть же люди нормальные.
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15.06.2020 14:31 Ответить
Я про зе.
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15.06.2020 14:31 Ответить
а хіба це треба уточнювати?
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15.06.2020 14:34 Ответить
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15.06.2020 14:38 Ответить
Та всі зрозуміли.
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15.06.2020 14:46 Ответить
Та ми зрозуміли.
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15.06.2020 14:58 Ответить
а в Кривом Рогу много тупиков?...
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15.06.2020 14:31 Ответить
Весь Кривой Рог один большой тупик😀
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15.06.2020 14:35 Ответить
Я бы даже больше сказал - один большой эволюционный тупик...
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15.06.2020 14:47 Ответить
это была попытка совершить ритуал вызова лариски? Сейчас же прибежит рассказывать как она не могла ничего с собой поделать и проголосовала за бубачку против Порошенко.
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15.06.2020 14:44 Ответить
Слышь ты, ублюдок малолетний. Закрой свой грязный рот и тебе туде не напихают
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15.06.2020 17:32 Ответить
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 562
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15.06.2020 14:31 Ответить
задай цим зеленопопим жару
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15.06.2020 14:33 Ответить
По словам Филатова, "контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину", что улицу Короленко "полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции".

Дружили-дружили два еврея, а потом поссорились и один сразу оказался "одиозным олигархом", а кто другой, нам тоже скоро доложат.
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15.06.2020 14:33 Ответить
Филатов не еврей. Юрыст Коломойского, но не еврей.
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15.06.2020 14:35 Ответить
Вата тупая
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15.06.2020 14:36 Ответить
Не представляйся, дорогой. Сразу говори, что хотел.
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15.06.2020 14:45 Ответить
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15.06.2020 14:58 Ответить
Альбертыч, ты сделал мой день!
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15.06.2020 14:34 Ответить
А он торляка еще тот ))
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15.06.2020 14:37 Ответить
Та майте совесть пусть сначала помрет))) Шо за культ личности?!
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15.06.2020 14:40 Ответить
ты на что намекаешь? - это ж антисиметизм... и ксенофобия заодно.
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15.06.2020 14:48 Ответить
Расизм сразу.
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15.06.2020 15:02 Ответить
Нет более мстительной женщины, чем обиженная шлюха. )))
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15.06.2020 14:41 Ответить
Тогда и пару переулков надо сразу переименовывать в могилу Бори филатова
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15.06.2020 14:42 Ответить
Креативчик неплохой. В Харькове тоже сообразили Ленина поменять на Леннона, а улицу Спартака (предводителя римских рабов) на улицу Спартака (спортивное общество).
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15.06.2020 14:45 Ответить
Интересно.. ну с лениным всё понятно, но чем Спартак харьковским рыгам не угодил...
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15.06.2020 14:55 Ответить
Кстати, не рыги занимаются переименованием, а буржуазные патриоты. Они боятся, что рабы могут восстать.
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15.06.2020 14:59 Ответить
Не смешите меня. Это Кернес - буржуазный патриот?
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15.06.2020 16:50 Ответить
Переименовывает не Кернес, а комиссия по декоммунизации, в которую входят сплошные буржуазные патриоты.
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15.06.2020 21:37 Ответить
И ви мне таки будете расказывать, чт оесть комиссия, а Кернес там не при делах?
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16.06.2020 12:00 Ответить
Вы мне тоже тут не говорите, что я таки не понимаю: сами видите по маршалу Жукову, какая борьба идет между комиссией и мэром.
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16.06.2020 12:53 Ответить
реконструкция еще не завершена...
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 2414
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15.06.2020 14:46 Ответить
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 9908

..
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 8693

....
Филатов официально предложил назвать одну из улиц в Днепре "Тупик Коломойского" - Цензор.НЕТ 399

....
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15.06.2020 14:47 Ответить
Гарно має бути, схожа на нашу Кобилянську. Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі "тупик Коломойського" - Цензор.НЕТ 7347
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15.06.2020 15:06 Ответить
правильно. ещё нужна улица откат порошенко, ахмет взрывает ахата брагина, шапки яныка, вышки бойка, сейшельского плокулола,... вообщем хорошая идея.
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15.06.2020 14:50 Ответить
Вас Венедиктова шукає а ви на ЦН, дуже потрібні свідчення про відкати Порошенко.
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15.06.2020 14:53 Ответить
у них всё есть. вопрос продажности системы держит всё на тормозах.
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15.06.2020 14:56 Ответить
Тобто і тут завулок.
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15.06.2020 14:58 Ответить
Проспект Зеленой навозной мухи Зе-ЗЕ ..
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15.06.2020 14:51 Ответить
Тоже мне орнитолог ! Есть пингвин Гумбольдта. А теперь ещё будет тупик Коломойского.
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15.06.2020 14:52 Ответить
Тупик українською буде завулок, стикався коли документи робив, комп'ютер туро не розумів.
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15.06.2020 14:52 Ответить
хіба не Тупий Кут))
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15.06.2020 15:23 Ответить
Глухий кут. Завулок означає "закоулок".
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15.06.2020 17:17 Ответить
Филатову пофіг на мову. Він "рузкий"
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15.06.2020 17:33 Ответить
Половина депутатів "Слуги народу" є мільйонерами
Близько половини народних депутатів з фракції "Слуги народу" є гривневими мільйонерами.

Понеділок, 15 червня 2020, 14:26

Про це повідомив "Комітет виборців України" з посиланням на декларації депутатів.

Уточнюється, що мільйонерами в національній валюті є 153 депутати з 247 народних обранців фракції "Слуги народу".

Зокрема, десятки мільйонів гривень заощаджень задекларували народні депутати Андрій Герус, і Гео Лерос, а також голова фракції Давид Арахамія.

Найбагатшими серед депутатів фракції є:

Олег Воронько - 123 млн. Грн .;
Олександр Сова - 79 млн. Грн .;
Андрій Герус - 38 млн. Грн .;
Роман Мулик - 24 млн. Грн .;
Остап Шипайло - 22 млн. Грн .;
Руслан Горбенко - 22 млн. Грн .;
Олександр Трухін - 21 млн. Грн .;
Давид Арахамія - 21 млн. Грн .;
Гео Лерос - 20 млн. Грн .;
Артем Культенко - 19 млн. Грн.
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15.06.2020 14:55 Ответить
Партия миллионеров. А где это и в какой стране миллионеры были "слугами народа"?
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15.06.2020 15:48 Ответить
А улица победы 73% зедебилов,будет? Или Оманский проезд,можно ,еще тупик дермака.
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15.06.2020 14:56 Ответить
Уляна Супрун та кілька депутатів Ради пропонують взяти Стерненка на поруки

У Шевченківському районному суді Києва, де 15 червня триває засідання з розгляду питання про обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку, кілька публічних осіб попросили про взяття активіста на поруки.

З такими заявами виступила колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, колишній в'язень угруповання «ЛНР» Володимир Жемчугов, депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Марія Іонова, Ольга Стефанишина та інші політики й громадські діячі.

Біля будівлі суду посилена охорона, присутні представники поліції і Нацгвардії. Після 14:00 під судом відбулися сутички силовиків та демонстрантів, які прийшли на підтримку Стерненка. Причина сутички наразі не відома.
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15.06.2020 14:59 Ответить
Я за него проголосую как за кандидата в президенты ! Чувак сказал --чувак сделал !
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15.06.2020 14:59 Ответить
и что он сделал?
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15.06.2020 17:34 Ответить
Борису Альбертовичу "зачьот"!!!
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15.06.2020 15:00 Ответить
То есть этот продажный деятель считает, что он сделает благо как мер города для жителей улицы Короленко?
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15.06.2020 15:09 Ответить
Можна ще одну назву - "площа Вовы пол-шестого"
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15.06.2020 15:12 Ответить
то в Кривом Рогу...так сказать на малой Родине )))
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15.06.2020 16:52 Ответить
Поважаю це рішення! Тепер, на жаль, чекайте, Альбертовичу, обшуків, звинувачень у хабарях і т. п. Шмаркля сциклива, але й мстива.
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15.06.2020 15:17 Ответить
Филатов "отрыл" томагавк войны , и говорит что бЭня...- есть просто чьмо и ***** , которое должно иметь 350 лет буцыгарни по юриспруденции США
Но пока зЭ его крышует....
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15.06.2020 15:19 Ответить
я смотрел как Дубинский Филатова поливал помоями..... и да, тут я за Филатова. нельзя смотреть однобоко, возможно что Филатов ночью бабушек переводит через улицы жуковых, или как там еще недодекоммунизированные?)
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15.06.2020 15:20 Ответить
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15.06.2020 15:28 Ответить
И сразу этот тупик перерыть бульдозерами, и начинать искать там снаряды времен ВОВ.
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15.06.2020 15:37 Ответить
Голосую за Тупик Коломойского.
Кстати, как насчет Шутовского заезда?
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15.06.2020 16:07 Ответить
А мені видається, що краще було б "Развод Бені", чи Беня развояється!
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15.06.2020 16:10 Ответить
И «конец зеленского» неплохо бы обустроить
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15.06.2020 16:17 Ответить
Шо то мне кацца, что на такую замануху попадут все остальные кроме Коломойского. У Валерича хватит бабла переименовать все остальные улицы в тупики этих юмористов, а Днепр переименовать в Днепроколомойск. А этих юмористов заставить думать о ответе на вечный вопрос "Кому было хуже".
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15.06.2020 16:26 Ответить
В українській мові нема такого слова. Можна глухий кут Коломойського.
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15.06.2020 17:15 Ответить
 
 