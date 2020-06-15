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Сайт для прохождения пробного ВНО начал работать медленнее из-за большой нагрузки, - МОН

Сайт для прохождения пробного ВНО начал работать медленнее из-за большой нагрузки, - МОН

В Министерстве образования и науки заявили, что из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования стали работать медленнее. Тестовое испытание-онлайн можно пройти до 18:00 19 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Минобразования призывает всех абитуриентов не волноваться. Кроме того, там отмечают, что скачать тестовую тетрадь, бланк ответов с украинского языка и литературы и внести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня.

В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы.

В случае проблемы во время сдачи пробного ВНО МОН советует обращаться в региональные центры оценивания качества образования:

  • Винницкий

Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области

(0432) 65-65-35

[email protected]

  • Днепропетровский

Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области

(056) 790-24-99

[email protected]

  • Донецкий

Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области

(06264) 2-02-58

[email protected]

  • Ивано-Франковский

Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области

(0342) 75-09-75

[email protected]

  • Киевская

Регионы обслуживания: м. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области

(044) 227-02-92

[email protected]

  • Львовский

Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области

(032) 231-49-83

[email protected]

  • Одесский

Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области

(048) 784-69-95

[email protected]

  • Харьковский

Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области

(057) 705-07-37

[email protected]

  • Херсонский

Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь

(0552) 46-00-55

[email protected]

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Автор: 

Минобразования (1736) ВНО (417)


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https://mobile.twitter.com/nastusia001

https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 13 июн.

Щиро вітаю всіх абітурієнтів.
Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети.
Або просто підете у місцеві вузи
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15.06.2020 14:41 Ответить
а большая нагрузка стала большой неожиданностью...
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15.06.2020 14:43 Ответить
Так мощность серваке надо увеличить, тупо не успевает переварить поступающие благотворительные взносы
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15.06.2020 14:47 Ответить
у нас інтернетом покрито не більше половини шкіл, а університети його мають здебільшого "для галочки" і так, що з їх застарілого заліза не тягне жоден зум...
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15.06.2020 14:51 Ответить
а при чому тут вузи і школи. зараз в них дітей немає. перегруз домашніх провайдерів.
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15.06.2020 15:38 Ответить
Це зелене недорозуміння і тут не справилось
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15.06.2020 14:56 Ответить
 
 