Сайт для прохождения пробного ВНО начал работать медленнее из-за большой нагрузки, - МОН

В Министерстве образования и науки заявили, что из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования стали работать медленнее. Тестовое испытание-онлайн можно пройти до 18:00 19 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Минобразования призывает всех абитуриентов не волноваться. Кроме того, там отмечают, что скачать тестовую тетрадь, бланк ответов с украинского языка и литературы и внести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня.

В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы.

В случае проблемы во время сдачи пробного ВНО МОН советует обращаться в региональные центры оценивания качества образования:

Винницкий

Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области

(0432) 65-65-35

[email protected]

Днепропетровский

Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области

(056) 790-24-99

[email protected]

Донецкий

Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области

(06264) 2-02-58

[email protected]

Ивано-Франковский

Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области

(0342) 75-09-75

[email protected]

Киевская

Регионы обслуживания: м. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области

(044) 227-02-92

[email protected]

Львовский

Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области

(032) 231-49-83

[email protected]

Одесский

Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области

(048) 784-69-95

[email protected]

Харьковский

Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области

(057) 705-07-37

[email protected]

Херсонский

Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь

(0552) 46-00-55

[email protected]

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