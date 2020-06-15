Сайт для прохождения пробного ВНО начал работать медленнее из-за большой нагрузки, - МОН
В Министерстве образования и науки заявили, что из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования стали работать медленнее. Тестовое испытание-онлайн можно пройти до 18:00 19 июня.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Минобразования призывает всех абитуриентов не волноваться. Кроме того, там отмечают, что скачать тестовую тетрадь, бланк ответов с украинского языка и литературы и внести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня.
В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы.
В случае проблемы во время сдачи пробного ВНО МОН советует обращаться в региональные центры оценивания качества образования:
- Винницкий
Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области
(0432) 65-65-35
- Днепропетровский
Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области
(056) 790-24-99
- Донецкий
Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области
(06264) 2-02-58
- Ивано-Франковский
Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области
(0342) 75-09-75
- Киевская
Регионы обслуживания: м. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области
(044) 227-02-92
- Львовский
Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области
(032) 231-49-83
- Одесский
Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области
(048) 784-69-95
- Харьковский
Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области
(057) 705-07-37
- Херсонский
Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь
(0552) 46-00-55
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https://mobile.twitter.com/nastusia001 Настасья https://mobile.twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://mobile.twitter.com/nastusia001/status/1271691448119971845 13 июн.
Щиро вітаю всіх абітурієнтів.
Нарешті це нестерпне зно скасуюсь і ви зможете їздити, як всраті по різних містах, здавати екзамени на місці. Обирати в який вуз їхати, бо дати співпадатимуть. Нити батькам, що вам потрібна купа грошей на білети.
Або просто підете у місцеві вузи