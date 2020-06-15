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На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Шевченковского райсдуа Киева, где проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. Несколько человек задержаны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Под зданием суда проходит акция в его поддержку. Вместе с тем, в один из моментов возникли потасовки между митингующими и правоохранителями. В результате как минимум трое участникав акции были задержаны. 

На данный момент митингующие жгут файеры.

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На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 01
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 02
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 03
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 04
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 05
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 06
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 07
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 08
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 09
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 10
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 11
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 12
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 13
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 14
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 15
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 16
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 17
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 18
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 19
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 20
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 21
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 22
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 23
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 24
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 25
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 26
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 27
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 28
На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные 29

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

драка (2019) Нацполиция (16458) суд (25092) Национальная гвардия (2116) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+41
На акции в поддержку Стерненко между митингующими и правоохранителями произошли потасовки: есть задержанные - Цензор.НЕТ 4149
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15.06.2020 15:07
+35
Це початок нового Майдану. Якщо майданівців та активістів будуть саджати за те що вони вбили нападника-бандита, це вже буде не Україна! Україна вільних людей це країна де кожен має парво носити вогнепальну зброю і вбивати бандитів які нападають на нього чи на інших і ми прийдемо до цієї України вільних людей! Вільні люди мають зброю!
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15.06.2020 15:08
+33
Дурашка, он оборонялся. Надо было штаны снять и раком стать?
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15.06.2020 15:07
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Що за музика на другому відео? Ну для мене важливо знати
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15.06.2020 20:14 Ответить
https://youtu.be/Gbv5ZQ_eUbQ
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15.06.2020 22:36 Ответить
Та не було бійки між........
було побиття!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2020 20:19 Ответить
В Штатах за подібне харкаються кров'ю. Авасусам, поки що, сходить з рук. Але на все є Божа воля. Українці терпелива нація. Незабаром побачимо і іншу рису.
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15.06.2020 20:44 Ответить
Кто такой этот Стерненко что столько кипиша из-за него. Какой-то чёрт галимый. Я в шоке)) ГОВНОцензор как обычно разжигает, ****** помойка))
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15.06.2020 20:54 Ответить
Аваковская беркутня избивает и пакет проукраинских активистов
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y
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15.06.2020 21:11 Ответить
https://youtu.be/mPpig67PPyU
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16.06.2020 01:17 Ответить
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