На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Шевченковского райсдуа Киева, где проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. Несколько человек задержаны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Под зданием суда проходит акция в его поддержку. Вместе с тем, в один из моментов возникли потасовки между митингующими и правоохранителями. В результате как минимум трое участникав акции были задержаны.

На данный момент митингующие жгут файеры.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.