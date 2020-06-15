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На саммите Украина-ЕС в октябре планируем поднять вопрос обновления Соглашения об ассоциации, - вице-премьер Стефанишина

На саммите Украина-ЕС в октябре планируем поднять вопрос обновления Соглашения об ассоциации, - вице-премьер Стефанишина

Правительство Украины на саммите Украина-ЕС в октябре планирует поднять вопрос обновления Соглашения об ассоциации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я считаю, что нынешний саммит должен быть очень предметным. На нем должна идти речь об обновлении СА. Мы должны двигаться в направлении полной либерализации по всем четырем свободам", - сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина с 2009-2010 годов, когда были закрыты переговоры по большей части статей СА, сделала достаточно домашней работы, чтобы говорить о полной либерализации в направлении четырех свобод - свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

Правительство, в частности, считает необходимым обновление всех приложений и торговой части Соглашения.

"Ставки также будут предметом переговоров, но, конечно, речь не идет об обнулении всех ставок - мы еще не является страной Евросоюза", - сказала Стефанишина.

Кроме того, правительство рассматривает для Украины так называемый "норвежский трек", когда в Соглашении об ассоциации может быть закреплено, что ее целью является полная либерализация всех "четырех свобод", даже если после обновления в Соглашении еще не будет достаточно механизмов для этого.

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"Но соглашение может обновляться и потом - сколько необходимо", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, 80% Соглашения можно обновлять решением двусторонних органов Украина-ЕС. Но политический смысл - это уже предмет диалога не только с Евросоюзом, но и со всеми государствами-членами, поэтому об обновлении политической части Украины "говорить в самую последнюю очередь".

ассоциация (973) соглашение (1314) Евросоюз (17119) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Краще б не рипалися - бо з їхніми "талантами" тільки гірше зроблять...
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15.06.2020 15:02 Ответить
виканючать якийсь приставний стілець для сьомого підмітаючого
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15.06.2020 15:05 Ответить
Чим менше зараз різких рухів з боку цієї злочинної влади тим легше буде пережити в майбутньому це українському народу.
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15.06.2020 15:07 Ответить
На саміті Україна-ЄС у жовтні плануємо порушити питання поновлення Угоди про асоціацію, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 2381
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15.06.2020 17:15 Ответить
а ви в мене ас... ас.. асасі,с-ка!
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15.06.2020 15:04 Ответить
вы еще продержитесь до октября..
самокаты уже готовить начинайте лучше
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15.06.2020 15:23 Ответить
до жовтня вони вже будуть домо-господарками
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15.06.2020 22:21 Ответить
 
 