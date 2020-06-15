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Новости Убийство Гандзюк
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Есть основания полагать, что Мангера прячут в медучреждении. Независимые врачи проверят достоверность поставленного ему диагноза, - прокурор Сенюк

Есть основания полагать, что Мангера прячут в медучреждении. Независимые врачи проверят достоверность поставленного ему диагноза, - прокурор Сенюк

Прокуратура принимает меры по проверке установленного врачом диагноза Владислава Мангера

Об этом заявил прокурор Андрей Сенюк, комментируя доставку Владислава Мангера на заседание суда по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, передает Цензор.НЕТ

"По информации Офиса Генпрокурора Украины Мангер находится в больнице в Херсоне. Есть основания полагать, что Мангера прячут в медицинском заведении, которое выписало ему справку о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья. Подобную ситуацию мы наблюдали весной прошлого года, когда это же медицинское учреждение предоставило Мангеру справку, которая помогла ему избежать присутствия на судебном заседании об отстранении его от должности председателя Херсонского обласного совета. В июле главный врач этого учреждения был награжден отличием Херсонского областного совета с выплатой ему материального поощрения", - заявил прокурор.

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"Принимаются меры по проверке установленного врачом диагноза, в т.ч. с привлечением независимых врачей из других регионов, которые не находятся под влиянием херсонских реалий. В случае установления предоставление ложного заключения врача будет подниматься вопрос о привлечении врача к уголовной ответственности. Решение (суда. - Ред.), вынесенное на прошлой неделе, не дает возможности на принудительное задержание Мангера и доставку его на судебное заседание по изменению меры пресечения. В этих обстоятельствах Офис Генпрокурора Украины не может обеспечить участие Мангера в судебном заседании. Однако пбудет ринимать дальнейшие меры для обеспечения присутствия Мангера на судебном заседании по изменению меры пресечения", - добавил прокурор.

Есть основания полагать, что Мангера прячут в медучреждении. Независимые врачи проверят достоверность поставленного ему диагноза, - прокурор Сенюк 01

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

Автор: 

суд (25092) Сенюк (6) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+8
Даже не сомневайтесь - врачей можно купить 😀😀😀

Есть основания полагать, что Мангера прячут в медучреждении. Независимые врачи проверят достоверность поставленного ему диагноза, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 2688
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15.06.2020 15:35
+4
Є підстави вважати, що Мангера переховують у медустанові. Незалежні лікарі перевірять достовірність поставленого йому діагнозу, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 478
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15.06.2020 15:54
+3
Лікарів має супроводжувати спецназ СБУ, бо немає впевненості що лікарів пропустить санітарка без бахілів пройти до Мангера.
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15.06.2020 15:36
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Даже не сомневайтесь - врачей можно купить 😀😀😀

Есть основания полагать, что Мангера прячут в медучреждении. Независимые врачи проверят достоверность поставленного ему диагноза, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 2688
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15.06.2020 15:35 Ответить
Вот, я о том же! Пусть укроется "клетчатым" одеялом и на каталку (иногда помогает)! Инвалидное кресло, это уже не в тренде. Я советую не повторятся и появиться ему в суде на кушетке в "коматозном" состоянии подключенным к аппарату ИВЛ или пойти еще дальше, в гробу у белых тапочках с справкой "о смерти" в зубах, суду ничего не останется как закрыть дело, ну а в "чудесное воскресенье" верят немало десятков миллионов!
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15.06.2020 15:54 Ответить
А Насырлов где? Пэтя его судил судил, а он не сидит. Зеля Менгера судит судит, а он не сидит. Такое у нас правосудие. Никто из высокопоставленных бандитов не сидит. Людям пускают пыль в глаза и дело прикрывают. Такая власть не имеет право существовать. Перед законом должны быть равны все. Украинцам не нужны высокопоставленные воры и убийцы.
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15.06.2020 17:37 Ответить
10 марта 2020 года в Словакии прошла операция по аресту 13 судей за договорные решения судов
Власть Старая там тоже срослось с судами , а кто то вёл записи телефонных разговоров и за дела 2006 года начались аресты
Сейчас задача разделить суды и власть
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15.06.2020 17:57 Ответить
Лікарів має супроводжувати спецназ СБУ, бо немає впевненості що лікарів пропустить санітарка без бахілів пройти до Мангера.
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15.06.2020 15:36 Ответить
Ох уж этот Мангер, однозначно действовали профессионалы, сложное дело...
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15.06.2020 15:38 Ответить
Что-то Жульки не слышно с заявлениями о "политических преследованиях"....
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15.06.2020 15:39 Ответить
а де будуть ховати криворагуля, коли настане час платити по рахунках?
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15.06.2020 15:40 Ответить
Є підстави вважати, що Мангера переховують у медустанові. Незалежні лікарі перевірять достовірність поставленого йому діагнозу, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 478
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15.06.2020 15:54 Ответить
...очевидно рядом с его дедом, который расстреливал демонстрации в Кривом Рогу
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15.06.2020 16:17 Ответить
"В июле главный врач этого учреждения был награжден отличием Херсонского областного совета с выплатой ему материального поощрения" . У херсонской мафии с чувством юмора все гут.
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15.06.2020 15:40 Ответить
Повний нЄо-фЄодвлізм - Верховенство Права вмерло в Україні не народившись....- тільки тому дорога в ЕС та НАТО...
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15.06.2020 15:51 Ответить
Але тільки за умовою, що вони зголосяться шукати усіх Мангерів, перевіряти лікарняні на "липовість" та здійснювати судочинство згідно українського законодавства, бо Україна не згодна утримувати трутнів!
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15.06.2020 16:26 Ответить
А що після комісії незалежних лікарів буде з залежними лікарями?
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15.06.2020 15:51 Ответить
Все как всегда.
Кушнарев, Тимошенко, Насиров, Мангер... и т.д. и т.п.
Как только светит посадка, - тут же резко заболевают.
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15.06.2020 16:03 Ответить
"незалежні лікарі" від кого? - Від прокуратури?...
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15.06.2020 16:24 Ответить
 
 