Есть основания полагать, что Мангера прячут в медучреждении. Независимые врачи проверят достоверность поставленного ему диагноза, - прокурор Сенюк

Прокуратура принимает меры по проверке установленного врачом диагноза Владислава Мангера

Об этом заявил прокурор Андрей Сенюк, комментируя доставку Владислава Мангера на заседание суда по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Офиса Генпрокурора Украины Мангер находится в больнице в Херсоне. Есть основания полагать, что Мангера прячут в медицинском заведении, которое выписало ему справку о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья. Подобную ситуацию мы наблюдали весной прошлого года, когда это же медицинское учреждение предоставило Мангеру справку, которая помогла ему избежать присутствия на судебном заседании об отстранении его от должности председателя Херсонского обласного совета. В июле главный врач этого учреждения был награжден отличием Херсонского областного совета с выплатой ему материального поощрения", - заявил прокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат

"Принимаются меры по проверке установленного врачом диагноза, в т.ч. с привлечением независимых врачей из других регионов, которые не находятся под влиянием херсонских реалий. В случае установления предоставление ложного заключения врача будет подниматься вопрос о привлечении врача к уголовной ответственности. Решение (суда. - Ред.), вынесенное на прошлой неделе, не дает возможности на принудительное задержание Мангера и доставку его на судебное заседание по изменению меры пресечения. В этих обстоятельствах Офис Генпрокурора Украины не может обеспечить участие Мангера в судебном заседании. Однако пбудет ринимать дальнейшие меры для обеспечения присутствия Мангера на судебном заседании по изменению меры пресечения", - добавил прокурор.







Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.