Депутат из Германии Эме хвалил "выборы" в оккупированном Крыму за полученные от России деньги, - Der Spiegel
Весной 2018 года депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Эме уехал в оккупированный украинский Крым. На полуострове он расхваливал то, как на захваченной Москвой украинской территории были проведены выборы президента России.
Но, как выяснило издание Der Spiegel, поездка Эме была профинансирована российским парламентом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В письменном заявлении к Парламентской ассамблее Совета Европы Эме указал, что находился на оккупированных Москвой территориях на протяжении четырех дней в марте 2018 года. Там он следил за переизбранием Владимира Путина президентом РФ в рамках "миссии наблюдателей на выборах". Но поездку полностью оплатил Комитет по иностранным делам Госдумы России. Впечатления Эме от "выборов", за которыми он наблюдал, полностью соответствовали интересам его спонсоров в Москве.
С точки зрения Германии, голосование на оккупированной территории противоречит международному закону. Кроме того, были сообщения о нарушениях. Но депутат от "Альтернативы для Германии" публично заявлял о том, что был "приятно удивлен" тем, "насколько хорошо организованы" российские выборы.
Финансовые вливания со стороны России опасны не только в политическом смысле. Согласно закону Германии, депутатам Бундестага запрещено получать "денежное вознаграждение", если "услуга" за это предусматривает использование их полномочий в интересах донора. Эме агрессивно продвигает пророссийские позиции в Бундестаге. В мае 2019 года, например, он вел кампанию за то, чтобы Россию вернуть в Совет Европы. Эме не захотел давать комментарий Der Spiegel о своей поездке в Крым. Всю информацию он передал администрации немецкого парламента.
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ай-ай-ай!
ты совок?
вы же в курсе, почему после "вероломщины", совки сразу перешли на "фошисты напале"?(рабочая соц. партия совкам была как - два народа "братья" воюют)
а перед этим, в годы сюсюканья, даже фильм про "алексцандра невского" сняи с проката и запретили.
совок = ложь.
как с Финляндией было - с 20-ю танками напали на "случайно" проводившую учения группировку варваров - тыща танков, самолетов и прочего и миллион пушмяса.
сорри, ненавижу совок просто.
мы по-сути и взрастили с голланцами, англичанами и пруссами, Московию.
Правда как всегда выгребает тот кто ближе всех, территориально.
в Германии есть такое ссущество как Маас - взвалило ответственность за войну на "свою" страну. но если почитать что и как там было, то Мааса я бы..... посадил, включив круглосуточное видео и заставив читать тексты - что именно и как было.
https://twitter.com/ItechVK Homer @ItechVK
*************, як ми бачимо, це проблема всього людства.
На одного чесного журналіста - сотня відвертих мерзотників. І саме ці мерзотники є натхненниками ескалації насилля.
Маніпулюючи людським емоціями, вони "просто роблять свою роботу"
Завдяки ним Флойд з наркомана-рецидивіста перетворюється на "зразкового брата і сина", а Брукс на "зразкового батька". І знову нові погроми не лише в Міннеаполісі чи Атланті, але і в Варшаві зі Стокгольмом. Тільки ніхто з них не розкаже, що колись в Швеції не закривали двері.
https://twitter.com/XoMunchen XO.München https://twitter.com/XoMunchen @XoMunchen https://twitter.com/XoMunchen/status/1272186772206817283 1 ч
мы живем уже в другом мире - возник лишь в последние 10-12 лет
быстрая сеть, смарты, планшеты,
немножко уметь писать
вуаля - уже блогер
вуаля - уже сотнетысячник подписантов (ледок)
вуаля - звезда инсты телеги ютуба...
а раньше?
вуз. проба пера. работа. коллеги, чекинг главреда - в печать
Нижегородское отделение движения «Голос» отказалось
организовывать наблюдение на так
называемом «голосовании».
ПольшаУкраина, которую делят