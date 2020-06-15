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Новости Оккупация Крыма
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Депутат из Германии Эме хвалил "выборы" в оккупированном Крыму за полученные от России деньги, - Der Spiegel

Депутат из Германии Эме хвалил

Весной 2018 года депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Эме уехал в оккупированный украинский Крым. На полуострове он расхваливал то, как на захваченной Москвой украинской территории были проведены выборы президента России.

Но, как выяснило издание Der Spiegel, поездка Эме была профинансирована российским парламентом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В письменном заявлении к Парламентской ассамблее Совета Европы Эме указал, что находился на оккупированных Москвой территориях на протяжении четырех дней в марте 2018 года. Там он следил за переизбранием Владимира Путина президентом РФ в рамках "миссии наблюдателей на выборах". Но поездку полностью оплатил Комитет по иностранным делам Госдумы России. Впечатления Эме от "выборов", за которыми он наблюдал, полностью соответствовали интересам его спонсоров в Москве.

С точки зрения Германии, голосование на оккупированной территории противоречит международному закону. Кроме того, были сообщения о нарушениях. Но депутат от "Альтернативы для Германии" публично заявлял о том, что был "приятно удивлен" тем, "насколько хорошо организованы" российские выборы.

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Финансовые вливания со стороны России опасны не только в политическом смысле. Согласно закону Германии, депутатам Бундестага запрещено получать "денежное вознаграждение", если "услуга" за это предусматривает использование их полномочий в интересах донора. Эме агрессивно продвигает пророссийские позиции в Бундестаге. В мае 2019 года, например, он вел кампанию за то, чтобы Россию вернуть в Совет Европы. Эме не захотел давать комментарий Der Spiegel о своей поездке в Крым. Всю информацию он передал администрации немецкого парламента.

Автор: 

Германия (6952) депутат (3314) пропаганда (3675) россия (95502) СМИ (3835)


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Топ комментарии
+5
но просто совковые штампы это жесть.

вы же в курсе, почему после "вероломщины", совки сразу перешли на "фошисты напале"?(рабочая соц. партия совкам была как - два народа "братья" воюют)
а перед этим, в годы сюсюканья, даже фильм про "алексцандра невского" сняи с проката и запретили.
совок = ложь.
как с Финляндией было - с 20-ю танками напали на "случайно" проводившую учения группировку варваров - тыща танков, самолетов и прочего и миллион пушмяса.
сорри, ненавижу совок просто.
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15.06.2020 15:53
+3
це для нас така новина!
ай-ай-ай!
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15.06.2020 15:37
+3
Спокойно Борис, я абсолютно вас поддерживаю.
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15.06.2020 15:55
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Правила форума Совет форумчан
це для нас така новина!
ай-ай-ай!
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15.06.2020 15:37 Ответить
Депутат з Німеччини Еме хвалив "вибори" в окупованому Криму за отримані від Росії гроші, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 9816
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15.06.2020 15:57 Ответить
Схожа ситуація ...
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15.06.2020 15:58 Ответить
"Шось пробзділось в Датському королівстві ... " (С) Гамлєт , Лесь Подеревлянський.
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15.06.2020 16:00 Ответить
Книга рекордов Гиннеса ещё внесла как самые быстрые выборы.
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15.06.2020 15:38 Ответить
Фашисты, что в рашке, что в хермашке. Не зря все царевны в рашке из хермашки были.
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15.06.2020 15:39 Ответить
фашистов там не было!
ты совок?

Депутат из Германии Эме хвалил "выборы" в оккупированном Крыму за полученные от России деньги, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 3144
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15.06.2020 15:41 Ответить
Ну нацисты, ошибся трошки.
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15.06.2020 15:43 Ответить
но просто совковые штампы это жесть.

вы же в курсе, почему после "вероломщины", совки сразу перешли на "фошисты напале"?(рабочая соц. партия совкам была как - два народа "братья" воюют)
а перед этим, в годы сюсюканья, даже фильм про "алексцандра невского" сняи с проката и запретили.
совок = ложь.
как с Финляндией было - с 20-ю танками напали на "случайно" проводившую учения группировку варваров - тыща танков, самолетов и прочего и миллион пушмяса.
сорри, ненавижу совок просто.
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15.06.2020 15:53 Ответить
Спокойно Борис, я абсолютно вас поддерживаю.
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15.06.2020 15:55 Ответить
сoциалисты если тoчнo
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15.06.2020 15:55 Ответить
так типо у нас мало было "искр и кочубеев"?

мы по-сути и взрастили с голланцами, англичанами и пруссами, Московию.
Правда как всегда выгребает тот кто ближе всех, территориально.

в Германии есть такое ссущество как Маас - взвалило ответственность за войну на "свою" страну. но если почитать что и как там было, то Мааса я бы..... посадил, включив круглосуточное видео и заставив читать тексты - что именно и как было.
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15.06.2020 15:40 Ответить
ніхто не сховається ніде, час тотальної прозорості надворі

https://twitter.com/ItechVK Homer @ItechVK
*************, як ми бачимо, це проблема всього людства.
На одного чесного журналіста - сотня відвертих мерзотників. І саме ці мерзотники є натхненниками ескалації насилля.
Маніпулюючи людським емоціями, вони "просто роблять свою роботу"

Завдяки ним Флойд з наркомана-рецидивіста перетворюється на "зразкового брата і сина", а Брукс на "зразкового батька". І знову нові погроми не лише в Міннеаполісі чи Атланті, але і в Варшаві зі Стокгольмом. Тільки ніхто з них не розкаже, що колись в Швеції не закривали двері.

https://twitter.com/XoMunchen XO.München https://twitter.com/XoMunchen @XoMunchen https://twitter.com/XoMunchen/status/1272186772206817283 1 ч
мы живем уже в другом мире - возник лишь в последние 10-12 лет
быстрая сеть, смарты, планшеты,
немножко уметь писать
вуаля - уже блогер
вуаля - уже сотнетысячник подписантов (ледок)
вуаля - звезда инсты телеги ютуба...
а раньше?
вуз. проба пера. работа. коллеги, чекинг главреда - в печать
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15.06.2020 15:40 Ответить
Да, быть того не может! Это все наговоры и вранье клеветников! Депутат - это же "совесть" нации, честь и сама "правда", чист как слеза, его же выбирал "народ" (такой же алчный до бабла и беспринципный как и он сам)!
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15.06.2020 15:43 Ответить
За хорошую похлёбку от хозяина и пёс готов денно и нощно лаять на пролёт.
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15.06.2020 15:45 Ответить
Корупція за "європейськими стандартами"...
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15.06.2020 15:45 Ответить
продажная немецкая харя
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15.06.2020 15:46 Ответить
Ну и вот,пожалуйста,новая-старая проститутка Наталья Орейро просит рассейское гражданство! Самое время обос.аться и получить клеймо на лбу!
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15.06.2020 15:46 Ответить
"Ніколи такого не було і ось знову!" (с)
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15.06.2020 15:47 Ответить
Какая неожиданность. Вот такие Штанмаеры и на окупированном даунбасе хотят провести выборы
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15.06.2020 15:53 Ответить
«Мы не сможем спасти их голоса, потому что у этого фарса нет правил».
Нижегородское отделение движения «Голос» отказалось
организовывать наблюдение на так
называемом «голосовании».
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15.06.2020 20:44 Ответить
Ничего не напоминает? С одной стороны фашисты с другой комуняки, посредине Польша Украина, которую делят
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15.06.2020 15:54 Ответить
Депутат з Німеччини Еме хвалив "вибори" в окупованому Криму за отримані від Росії гроші, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 7006
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15.06.2020 15:58 Ответить
AFD треба курва вже давно заборонити , але ж лібералізм ***** !
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15.06.2020 16:07 Ответить
 
 