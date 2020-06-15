Из-за внедрения второго уровня пенсионной системы украинский бизнес будет вынужден регистрироваться за границей, - экономист

Это будет дополнительный налог, который будет уменьшать рентабельности бизнеса, пояснил эксперт.



Украинский бизнес и экономисты предупреждают о высоких рисках несвоевременного внедрения накопительного пенсионного обеспечения, так называемого "второго уровня" пенсионной системы, передает 5 канал.



Согласно подсчетам, по предложенному законопроекту дополнительная нагрузка на предприятия и рабочих составит более ста миллиардов гривен в год, что в условиях текущего кризиса ставит компании на грань выживания.



Так, по словам, экономиста и управляющего партнера консалтинговой компании Юрия Нетесаного: "Это негативно повлияет на финансовую составляющую компаний. То есть это будет дополнительный, скажем, налог, который будет уменьшать рентабельность бизнеса. Соответственно его лучше бы было направить на инвестирование, на развитие в будущем ".



По словам эксперта, украинский бизнес будет вынужден регистрироваться за границей, где условия ведения бизнеса мягче.

"Учитывая общую мировую практику помощи бизнесу от европейских стран до Соединенных Штатов Америки и Японии, я уверен, что часть украинских компаний будет рассматривать возможность, скажем, изменения своей юрисдикции на другие какие-то более лояльные к бизнесу страны , которые помогают бизнесу переживать нелегкие времена", - сообщил Нетесаный.



Ранее публично не поддержали внедрение системы министр экономики Украины Игорь Петрашко, а Председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили назвал инициативу "катастрофой".