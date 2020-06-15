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Из-за внедрения второго уровня пенсионной системы украинский бизнес будет вынужден регистрироваться за границей, - экономист

Из-за внедрения второго уровня пенсионной системы украинский бизнес будет вынужден регистрироваться за границей, - экономист

Это будет дополнительный налог, который будет уменьшать рентабельности бизнеса, пояснил эксперт.


Украинский бизнес и экономисты предупреждают о высоких рисках несвоевременного внедрения накопительного пенсионного обеспечения, так называемого "второго уровня" пенсионной системы, передает 5 канал.


Согласно подсчетам, по предложенному законопроекту дополнительная нагрузка на предприятия и рабочих составит более ста миллиардов гривен в год, что в условиях текущего кризиса ставит компании на грань выживания.


Так, по словам, экономиста и управляющего партнера консалтинговой компании Юрия Нетесаного: "Это негативно повлияет на финансовую составляющую компаний. То есть это будет дополнительный, скажем, налог, который будет уменьшать рентабельность бизнеса. Соответственно его лучше бы было направить на инвестирование, на развитие в будущем ".


По словам эксперта, украинский бизнес будет вынужден регистрироваться за границей, где условия ведения бизнеса мягче.
"Учитывая общую мировую практику помощи бизнесу от европейских стран до Соединенных Штатов Америки и Японии, я уверен, что часть украинских компаний будет рассматривать возможность, скажем, изменения своей юрисдикции на другие какие-то более лояльные к бизнесу страны , которые помогают бизнесу переживать нелегкие времена", - сообщил Нетесаный.


Ранее публично не поддержали внедрение системы министр экономики Украины Игорь Петрашко, а Председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили назвал инициативу "катастрофой".

Автор: 

бизнес (1620) пенсионная реформа (1205)


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Топ комментарии
+5
.."бізнес вважає", "бізнес змушений", "бізнес не може", "бізнес вирішив"... Бізнес - це що партія якась? Що про "бізнес" говориться в Конституції? Є народ, є влада, обрана народом (як би це не звучало в епоху безмежної пропаганди і фейків), вони і визначають, як країні жити. У нас типова картина бізнесу така: завод з 1000 робітників, у яких середня зарплатка десь 8-10 тис.грн і директор чи правління, де вже не зарплатка, а зарплатіще в мільйони гривень, і власник -мільярдер. І потім нам розказують, що із введенням накопичувальної пенсійної системи постраждає "бізнес". Де ваша совість (пам"ятаєте, може ще що це?)? Ведіть бізнес чесно, платііть 1005 податків, без подвійної бухгалтерії, офшорів і т.п... Людина виходить на пенсію, пропрацювавши на бізнес 40 років, і їй дають пенсію у розмірі 2 тис.грн, а потім вона отримує платіжки за опалення на 5-7 тисяч гривень... Такий ось бізнес
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15.06.2020 16:48
+4
Да отмените уже пенсию, я хоть буду знать что меня ждёт.
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15.06.2020 16:10
+4
И пенсии, грамотные граждане тоже будут накапливать там )))
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15.06.2020 16:11
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Да отмените уже пенсию, я хоть буду знать что меня ждёт.
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15.06.2020 16:10 Ответить
Я ничего не жду . Купил два гаража и сдаю в аренду .
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15.06.2020 16:12 Ответить
А налог платите ?
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15.06.2020 16:44 Ответить
не он в офшоры все переводит ))
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15.06.2020 16:47 Ответить
Ну хоть часть от этой колоссальной суммы , я надеюсь , оставляет в нашем экономическом пространстве .
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15.06.2020 17:07 Ответить
А-ха-ха ... Він оренду тут витрачає і вважає свою функцію виконаною.
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15.06.2020 18:45 Ответить
Все правильно, как Зеленский, есть у кого поучиться
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15.06.2020 19:00 Ответить
Кому ? Я ещё не готов .
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15.06.2020 16:49 Ответить
Эээ да вы хапуга , олигарх, офшорник.
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15.06.2020 17:09 Ответить
. Льстит
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15.06.2020 17:12 Ответить
Что значит «отмените»?!
А на какие шиши зелемойский с придворной швалью хамон кушать будут и в уши 73%-ному лошью дуть в уши о бесконечных победах над петровыми эпохами гидности?!
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15.06.2020 16:13 Ответить
И пенсии, грамотные граждане тоже будут накапливать там )))
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15.06.2020 16:11 Ответить
А на что же будут харчеваться миллионная армия мусоров, чиновников, судей и прочей нечисти?
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15.06.2020 16:21 Ответить
Страны, где нет пенсии в 2020 году: Таиланд, Индия, Нигер, Кения, Суринам, Нигерия, Танзания, Гондурас, Ирак, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Китай.
Источник: https://visasam.ru/emigration/vybor/strany-gde-net-pensii.html
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15.06.2020 16:11 Ответить
У них там фрукты падают с неба .
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15.06.2020 16:15 Ответить
Є в Китаї пенсія, днями "Мир на виворот" про Гонконг була передача, Дмитро Комаров там з пенсами як раз і спілкувався, теж скаржилися шо мала...
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15.06.2020 16:17 Ответить
Гонконг это не Китай, пока еще.
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15.06.2020 16:25 Ответить
Та вже майже, там тиждень тому якийсь закон вже прийняли що до Гонконгу.
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15.06.2020 16:28 Ответить
В городах, у крупных работодателей. А спросите в сельской местности, там миллионов 500 не имеют её.
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15.06.2020 18:14 Ответить
о да. бусинесу в Украине госсударство помогает. Думаю фамилии этого бусинеса и так все знают.
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15.06.2020 16:16 Ответить
державний лохотрон.
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15.06.2020 16:16 Ответить
Дашовыгаваритеее? А типо сейчас *украинский* бизнес не зарегистрирован за границей в офшорах?
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15.06.2020 16:19 Ответить
На кшталт Бразидії?
Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений реєструватися за кордоном, - економіст - Цензор.НЕТ 6407
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15.06.2020 16:19 Ответить
Через впровадження другого рівня пенсійної системи український бізнес буде змушений реєструватися за кордоном, - економіст - Цензор.НЕТ 4991
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15.06.2020 16:29 Ответить
короче, пенсий не будет, хлеба не будет, реформ не будет, виноваты коронавирус, мыши и хулиган-порошенко.
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15.06.2020 16:22 Ответить
с последним перечислением я согласен.
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15.06.2020 16:52 Ответить
И где вы взяли этого нетесаного иксперда?
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15.06.2020 16:22 Ответить
От такі от інвестиційні няні.
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15.06.2020 16:24 Ответить
Это наглая обдираловка украинцев
Пенсия в гривне обесценится Уже через год; а через двадцать лет будут жалкие крохи
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15.06.2020 16:25 Ответить
Так зебилам "какая разница". Лишь бы не стреляли и в лагере были дороги со светом
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15.06.2020 16:35 Ответить
.."бізнес вважає", "бізнес змушений", "бізнес не може", "бізнес вирішив"... Бізнес - це що партія якась? Що про "бізнес" говориться в Конституції? Є народ, є влада, обрана народом (як би це не звучало в епоху безмежної пропаганди і фейків), вони і визначають, як країні жити. У нас типова картина бізнесу така: завод з 1000 робітників, у яких середня зарплатка десь 8-10 тис.грн і директор чи правління, де вже не зарплатка, а зарплатіще в мільйони гривень, і власник -мільярдер. І потім нам розказують, що із введенням накопичувальної пенсійної системи постраждає "бізнес". Де ваша совість (пам"ятаєте, може ще що це?)? Ведіть бізнес чесно, платііть 1005 податків, без подвійної бухгалтерії, офшорів і т.п... Людина виходить на пенсію, пропрацювавши на бізнес 40 років, і їй дають пенсію у розмірі 2 тис.грн, а потім вона отримує платіжки за опалення на 5-7 тисяч гривень... Такий ось бізнес
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15.06.2020 16:48 Ответить
Так боритесь за повышение ЗП, а не за доп.налоги. Иначе попахивает коммунизмом...
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15.06.2020 16:59 Ответить
Нет чтоб написать прямо: будем платить в конвертах и нанимать в чёрную!
В словосочетании "дополнительная нагрузка" следует вставить "налоговая"
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15.06.2020 16:56 Ответить
Власть сделала большие пенсии определенной категории - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 10 -12 раз больше пенсий учителей, рабочих, медиков). Не обижены военнослужащие и силовики, тоже нужные люди.
А на остальных власть экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии. Странная пенсионная политика - одним густо, остальным пусто.
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15.06.2020 17:39 Ответить
Наразі розмір пенсії визначається розміром ЗП.
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15.06.2020 18:48 Ответить
Бизнесу невыгодно платить в пенс.фонд? Да.
А бизнесу выгодно платить зрплаты? Нет. Идеально бы за бесплатно чтоб все работали.
Бизнесу невыгодно соблюдать эко-стандарты, платить больничные, гулять на праздники, давать отпуски.
Бизнесу невыгодна международная конкуренция.
Бизнесу невыгодно нанимать украинцев, а не северокорейцев.
Бизнесу только дай палец, откусит голову.
В этом и заключается роль государства, найти баланс между интересами бизнеса и людей.
Но не в Украине, где всегда власть = бизнес.
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15.06.2020 18:22 Ответить
О какой регистрации за границей речь? Мне работодатель платит официально только минималку, и ставит в табеле 4 часа. Вот с этой половины и платятся налоги. И это не тайна.
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15.06.2020 20:01 Ответить
 
 