Из-за внедрения второго уровня пенсионной системы украинский бизнес будет вынужден регистрироваться за границей, - экономист
Это будет дополнительный налог, который будет уменьшать рентабельности бизнеса, пояснил эксперт.
Украинский бизнес и экономисты предупреждают о высоких рисках несвоевременного внедрения накопительного пенсионного обеспечения, так называемого "второго уровня" пенсионной системы, передает 5 канал.
Согласно подсчетам, по предложенному законопроекту дополнительная нагрузка на предприятия и рабочих составит более ста миллиардов гривен в год, что в условиях текущего кризиса ставит компании на грань выживания.
Так, по словам, экономиста и управляющего партнера консалтинговой компании Юрия Нетесаного: "Это негативно повлияет на финансовую составляющую компаний. То есть это будет дополнительный, скажем, налог, который будет уменьшать рентабельность бизнеса. Соответственно его лучше бы было направить на инвестирование, на развитие в будущем ".
По словам эксперта, украинский бизнес будет вынужден регистрироваться за границей, где условия ведения бизнеса мягче.
"Учитывая общую мировую практику помощи бизнесу от европейских стран до Соединенных Штатов Америки и Японии, я уверен, что часть украинских компаний будет рассматривать возможность, скажем, изменения своей юрисдикции на другие какие-то более лояльные к бизнесу страны , которые помогают бизнесу переживать нелегкие времена", - сообщил Нетесаный.
Ранее публично не поддержали внедрение системы министр экономики Украины Игорь Петрашко, а Председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили назвал инициативу "катастрофой".
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А на какие шиши зелемойский с придворной швалью хамон кушать будут и в уши 73%-ному лошью дуть в уши о бесконечных победах над петровыми эпохами гидности?!
Источник: https://visasam.ru/emigration/vybor/strany-gde-net-pensii.html
Пенсия в гривне обесценится Уже через год; а через двадцать лет будут жалкие крохи
В словосочетании "дополнительная нагрузка" следует вставить "налоговая"
А на остальных власть экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии. Странная пенсионная политика - одним густо, остальным пусто.
А бизнесу выгодно платить зрплаты? Нет. Идеально бы за бесплатно чтоб все работали.
Бизнесу невыгодно соблюдать эко-стандарты, платить больничные, гулять на праздники, давать отпуски.
Бизнесу невыгодна международная конкуренция.
Бизнесу невыгодно нанимать украинцев, а не северокорейцев.
Бизнесу только дай палец, откусит голову.
В этом и заключается роль государства, найти баланс между интересами бизнеса и людей.
Но не в Украине, где всегда власть = бизнес.