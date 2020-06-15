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Нардепы фракции "ЕС" принимают участие в суде по делу Стерненко и готовы взять его на поруки

Нардепы фракции

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" принимают участие в судебных заседаниях над активистом Сергеем Стерненком и готовы взять его на поруки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В судебном зале находятся народные депутаты София Федына, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Виктория Сюмар и Мария Ионова.

Ионова сообщила, что народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" готовы взять на поруки Андрея Антоненко, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

"География заседаний суда расширяется, сегодня Шевченковский суд над Сергеем Стерненко. Готовы брать на поруки. 14.45 Апелляционный суд. Киева. Очередное судилище над Андреем Антоненко. Готовы брать на поруки. Мы с коллегами из "Европейской Солидарности" разделились, потому что везде телепортироваться бы не успели", - отметила Ионова.

Читайте: На акции в поддержку Стерненко задержали пять человек, - Нацполиция

Автор: 

Бондарь Михаил (104) Сюмар Виктория (420) Стерненко Сергей (394) Зинкевич Яна (62) Ионова Мария (31) Европейская Солидарность (1051) Федына София (72)


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Топ комментарии
+6
Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 703
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15.06.2020 16:29
+4
Соевая ботва, зрада зрадная нарисовалась:
"Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту, нардепу Петру Порошенко 18 июня, сообщает https://www.unn.com.ua/ru/news/1875067-sud-rozglyane-klopotannya-pro-obrannya-zapobizhnogo-zakhodu-poroshenku-18-chervnya УНН"
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15.06.2020 16:22
+4
если бзде попробует посадить Порошенка вылетит из кресла как пробка из бутылки никакие фсбешные ермаки не помогут.
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15.06.2020 16:33
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Соевая ботва, зрада зрадная нарисовалась:
"Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту, нардепу Петру Порошенко 18 июня, сообщает https://www.unn.com.ua/ru/news/1875067-sud-rozglyane-klopotannya-pro-obrannya-zapobizhnogo-zakhodu-poroshenku-18-chervnya УНН"
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15.06.2020 16:22 Ответить
Гончаренко возьмёт Петю на поруки.
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15.06.2020 16:26 Ответить
Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 703
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15.06.2020 16:29 Ответить
Печерский райсуд Киева рассмотрит ....

А шо, судьи Печерского суда уже не хотят свободно ездить в Европу и Америку ?
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15.06.2020 16:29 Ответить
К чему ты ото вывалил?
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15.06.2020 16:30 Ответить
к твоей блевотине
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15.06.2020 16:35 Ответить
Какой вумный ответ!
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15.06.2020 16:36 Ответить
максимально конкретный.
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15.06.2020 16:37 Ответить
Т.е. это то, что "максимально" смог родить твой мозг? Не густо...
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15.06.2020 16:39 Ответить
Они хотят ездить в Европу и Америку, но, видимо, у Портнова есть более убедительные аргументы, чем Европа и Америка.
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15.06.2020 16:53 Ответить
та вряд ли.
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15.06.2020 17:22 Ответить
если бзде попробует посадить Порошенка вылетит из кресла как пробка из бутылки никакие фсбешные ермаки не помогут.
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15.06.2020 16:33 Ответить
Пойдешь на соемайдан за святого Рошенко или будешь только букафки клацать?
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15.06.2020 16:34 Ответить
та ты, малохольный, сначала дождись этой посадки ))))
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15.06.2020 16:36 Ответить
Почитают вашу стряпню в тырнэте зебильные судьи и отпустят святого гэтьмана, да?
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15.06.2020 16:37 Ответить
та я думаю, что стряпню Европейского Парламента они уже прочитали три дня тому назад
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15.06.2020 17:25 Ответить
А ти за шмарклю зелену підеш?
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15.06.2020 16:37 Ответить
З якого переляку ти вирішив, що мені є якесь діло до вашої улюбленної "зеленої шмарклі"?
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15.06.2020 16:38 Ответить
судячи з швидкості перевзування в польоті, ти тваринка з лугандону.
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15.06.2020 16:48 Ответить
Ще одне розумово обдароване вилізло...Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 3517
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15.06.2020 16:51 Ответить
а текст спросувати нічим, так що стандартний висєр.
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15.06.2020 16:57 Ответить
пойду, янелох успешно настраивает против себя народ Украины.
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15.06.2020 16:38 Ответить
я зимой уже ездил и не один
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15.06.2020 16:39 Ответить
Що за товари?
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15.06.2020 16:44 Ответить
країна розвивалася а зараз вона в повній сраці за словами бздикуна
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15.06.2020 16:46 Ответить
А что там при шмарклях все хорошо, кончилась торговля? Электроэнергия, уголь, сериалы вон министр говорит надо покупать?))))
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15.06.2020 16:46 Ответить
Це для кого кацапчику інформація? Ми це знаємо, але цифри трішечки не такі. Наші прокацапи, які тут живуть до цього часу купують кацапські ПАЗіки, ГЕЗЕЛі КАМАЗи, ЗІЛи і Газони, навіть в Запоріжжі будуть випускати ВАЗи, аби не Богдани. І виходить така цифра. А ще купують різний кацапський ширпотреб і навіть картошку. Але то вже "мелочовка". Ви хочь не кажіть це Зіміну, Грішину(Семенченко) і Парасюку, ато розберуть ж.д.колії. Ось вони вже поїхали під кордон московії і будуть заварювати колії, які возять вугілля з московії на "центренерго" для Бені. А як взнають за це, то перериють всі дороги.
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15.06.2020 16:51 Ответить
Категорически осуждают политическое преследование Пороха по выдуманым делам - евродепутаты, екс генсек НАТО, Курт Волкер, интелегенция, ученые, поддерживают :зебилы, сепарня,кацапня, ОПЗЖ. Интересно получается)))
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15.06.2020 16:50 Ответить
Верю тебе, ботва, охотно верю!Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 1474
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15.06.2020 16:52 Ответить
Как ты там писал, это все что ты высрать смог?))) А если пруфы кину напишешь под своим первым коментом: простите меня тупого имбицила?)))))
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15.06.2020 16:54 Ответить
Соевое недоразумение, "паддержка прогрессивной апществиннасти" - это один из видов оболванивания еще с времен совка. Пешы истчо!
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15.06.2020 16:56 Ответить
Ой, обделался мальчик, ну ты как Бубочка возьми фен, подсуши стульчик, как лучше подготовишься заходи😂
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15.06.2020 17:03 Ответить
у тебя аргументы есть??? ну или ты просто как и все зе ... ****...ул шо нибудь и в кусты... сравни пожалуйста деятельность своего зе с порохом ... в каких то реальных свершениях ... по моему твой зе ... мальчик не лох с интеллектом 4,2 годика
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15.06.2020 21:31 Ответить
Для тех, кто в танке с броней во лбу: это дословная цитата с новостной ленты. Все претензии к УНН, а не ко мне.
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15.06.2020 22:07 Ответить
ирония...
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15.06.2020 16:22 Ответить
Зачем мараться?
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15.06.2020 16:24 Ответить
может до моники дойдет если выйдет 20000 - хотя я смотрю аваков на Италию готовиться
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15.06.2020 16:28 Ответить
Зря они это делают.Стерненко в свое время приложил много усилий,чтобы привести к власти тех кто его сейчас мочит.
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15.06.2020 16:39 Ответить
А разве ктото звал сою? Вы зачем пришли? Увидели что к Стерненку больше приходят чем к пеця и тани черновол вместе взятых?
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15.06.2020 17:37 Ответить
Где грамоте обучался,зебилоид?
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15.06.2020 17:51 Ответить
А Стерненко тоже зебилоид, соя? И зачем соевые депутаты пришли тянуть мазу за зебилоида? Обьясни соя, без тебя никак?😷
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15.06.2020 17:56 Ответить
Соя - это то,что ты по праздникам жрешь,нищеброд неграмотный.
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16.06.2020 18:42 Ответить
Согласен что мазу за этого поца ЕС тянуть не стоит.
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16.06.2020 21:57 Ответить
А де ж тимошенкоботи, гриценкоботи, смєшкоботи, скрипіноботи, хмароботи, фаріоноботи ?
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15.06.2020 16:39 Ответить
Надо же. А порохосрань так усердно и азартно забрасывала говном протестующих что забросали и своих по инерции
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15.06.2020 16:39 Ответить
оо, патриоты ватные репетируют)) та не тронут вашего аппазиционера карманного, вы ж знаете, так потягают немножко, штоб петькин-вовкин быдлорат подеражать в тонусе: типо вовка из шкуры лезет, как хочет ворюгу посадить, а петьку прессует антинародный режим и он - единственная настоящая аппазиция, обе в плюсе))
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15.06.2020 16:42 Ответить
Люди, вчора з цензора перейшов за посиланням на ютюб ватного зіка і не втерпів з коментарями. Розумію, що зробив дурницю і таким чином покращую їх рейтинг. Але так тупо і безсовісно ллють грязь на Стерненка... Однім словом, ті курви з зіка якось так роблять, що мої коменти не проходять. Я не лаюсь, ну згадав там трохи про кацапські трупаки іхтамнєтов, не знаю. Якщо можна, зайдіть хто туди і дайте їм по морді добрим коментом і лайком. Бо мені не так багато часу воювати з троляками. Посилання на той грьобаний зік https://www.youtube.com/watch?v=1gpcDGHb2VI&lc=Ugxh6lWnLYkcXaoxj4J4AaABAg.99rgmEloPgT99vdgR7yLuv Якщо треба - видаляйте мій пост тут або прямо зараз, або пізніше.
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15.06.2020 16:42 Ответить
Попиариться решили на этом клоуне
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15.06.2020 17:21 Ответить
Странно, форумная соя говорила что Стерненко ящик пандоры открыл и пусть теперь сам? А тут такой паворот😷. Обьясни соя, без тебя никак?😂
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15.06.2020 17:34 Ответить
Галімий секс,а не нардепи!!!
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15.06.2020 21:47 Ответить
 
 