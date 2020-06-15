Нардепы фракции "ЕС" принимают участие в суде по делу Стерненко и готовы взять его на поруки

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" принимают участие в судебных заседаниях над активистом Сергеем Стерненком и готовы взять его на поруки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В судебном зале находятся народные депутаты София Федына, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Виктория Сюмар и Мария Ионова.

Ионова сообщила, что народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" готовы взять на поруки Андрея Антоненко, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

"География заседаний суда расширяется, сегодня Шевченковский суд над Сергеем Стерненко. Готовы брать на поруки. 14.45 Апелляционный суд. Киева. Очередное судилище над Андреем Антоненко. Готовы брать на поруки. Мы с коллегами из "Европейской Солидарности" разделились, потому что везде телепортироваться бы не успели", - отметила Ионова.

Читайте: На акции в поддержку Стерненко задержали пять человек, - Нацполиция