Холодницкий похвалился перед Венедиктовой первым тюремным приговором ВАКС: "Просто делаю свою работу"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий похвастался первым приговором с тюремным сроком, вынесенным Высшим антикоррупционным судом.

Об этом Холодницкий написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"JUST DOING MY JOB... (просто делаю свою работу. - Ред.)", - написал Холодницкий и опубликовал колаж из скринов сообщений САП о первом приговоре ВАКС с тюремным сроком и сообщением Офиса Генпрокурора о выступлении Ирины Венедиктовой во время представления нового главы Запорожской ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова

Комментируя первый тюремный приговор ВАКС, Холодницкий написал: "О "ПОСАДКАХ"... ПЕРВЫЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...".







Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила о бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.