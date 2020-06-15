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Холодницкий похвалился перед Венедиктовой первым тюремным приговором ВАКС: "Просто делаю свою работу"

Холодницкий похвалился перед Венедиктовой первым тюремным приговором ВАКС:

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий похвастался первым приговором с тюремным сроком, вынесенным Высшим антикоррупционным судом.

Об этом Холодницкий написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"JUST DOING MY JOB... (просто делаю свою работу. - Ред.)", - написал Холодницкий и опубликовал колаж из скринов сообщений САП о первом приговоре ВАКС с тюремным сроком и сообщением Офиса Генпрокурора о выступлении Ирины Венедиктовой во время представления нового главы Запорожской ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова

Комментируя первый тюремный приговор ВАКС, Холодницкий написал: "О "ПОСАДКАХ"... ПЕРВЫЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...".

Холодницкий похвалился перед Венедиктовой первым тюремным приговором ВАКС: Просто делаю свою работу 01
Холодницкий похвалился перед Венедиктовой первым тюремным приговором ВАКС: Просто делаю свою работу 02
Холодницкий похвалился перед Венедиктовой первым тюремным приговором ВАКС: Просто делаю свою работу 03

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила о бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

Автор: 

Холодницкий Назар (706) САП (2064) Антикоррупционный суд (1208) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+6
Холодницький - Венедиктова 1:0.
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15.06.2020 16:38
+6
Посадили потому что тупо денег на откуп не хватило.
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15.06.2020 16:39
+6
А шо там з Центренерго?
шо там з дубинским?
шо там з Держрезервом?
шо там з герусом?
шо там з Енергоатомом?
шо там ......
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15.06.2020 16:42
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Холодницький - Венедиктова 1:0.
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15.06.2020 16:38 Ответить
Холодницкий+Венедиктова+Ряботряпка+Сытник+Баканов+Аваков+..........НОЛЬ!!!
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15.06.2020 16:40 Ответить
За сколько лет "успешной работы" первым приговором... Единственное, что можно сказать...это "Браво!"...
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15.06.2020 16:42 Ответить
У Холодницького реальні справи а у Венедіктової тупо заказухи.
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15.06.2020 17:01 Ответить
Справы на Холодницкого реальные, начиная с аквариума.......
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15.06.2020 17:09 Ответить
аваков-чорт!
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15.06.2020 17:12 Ответить
Интересно, а что скажет папа Ганзюк про Рябошапка? Про югика он говорил что он говно😷
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15.06.2020 17:32 Ответить
https://ukr.lb.ua/news/2020/03/03/451591_batko_gandzyuk_zastupivsya.html
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15.06.2020 18:42 Ответить
вот. дайте человеку минималку, а за хорошую работу поощрение.
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15.06.2020 16:38 Ответить
Хи...хи....пять лет зарплаты по 170 тысяч и отпускных по пол ляма....и вот снесли яйцо! Ублюдки, весь состав САП, НАБУ...ну и уже АнтиКор Суд.......
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15.06.2020 16:39 Ответить
Так вона недоучка. Що вона може в цьому розуміти?
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15.06.2020 16:39 Ответить
Посадили потому что тупо денег на откуп не хватило.
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15.06.2020 16:39 Ответить
всё потратило на любовниц, квартиры, рэйнджики........
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15.06.2020 16:41 Ответить
но потом "посаженный" в ЕСПЧ добьется компенсации(не за счет Холодняцкого) и ""герой новости" сделает вот так:
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15.06.2020 16:40 Ответить
Эта палитические преследования! Как только ворюгу, коррупционера ловят так сразу вопли....истошные.......
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15.06.2020 16:42 Ответить
так еще и смешно(посполитые смеются как миллионеры прячутся под одеялком), правда потом - не очень смешно.
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15.06.2020 17:33 Ответить
А шо там з Центренерго?
шо там з дубинским?
шо там з Держрезервом?
шо там з герусом?
шо там з Енергоатомом?
шо там ......
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15.06.2020 16:42 Ответить
... миші ...
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15.06.2020 17:37 Ответить
А как там брилиантовые прокуроры??
6 лет прошло.... и тишина!
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15.06.2020 16:44 Ответить
Суді портновкие.
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15.06.2020 17:03 Ответить
парашенковские, нечуйно рехформовани!
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15.06.2020 17:10 Ответить
холодницкий, а следующий осужденный когда будет? у наступни 5 рокив? а зарплату ты себе ловкую нарезал.... мы ждали большего , а ты нашел одного клоуна низкого по посаде, зато сколько апломба.... нет холодницкий такая кпд в твоей работе украинцев не устраивает ! слишком дорого ты обходишься стране....
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15.06.2020 16:46 Ответить
Це він не похвалився,а з українського народу так поглузував-при 6млн.підкупу-за 5000 стрілочника знайшов.
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15.06.2020 16:48 Ответить
Холодницкий похвалился перед Венедиктовой первым тюремным приговором ВАКС: "Просто делаю свою работу" - Цензор.НЕТ 6470
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15.06.2020 16:48 Ответить
Такими темпами сап наведет порядок в стране в 1000000000-надцатом году
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15.06.2020 16:49 Ответить
После апелляции - условно дадут...
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15.06.2020 16:50 Ответить
Первый приговор за 5 лет работы?! Гордиться особо нечем, можно сказать. А если бы не обращение Венедиктовой, может быть и этого б не было приговора
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15.06.2020 16:54 Ответить
Аппеляцию никто не отменял по приговору, могут оправдать. И сядете вы твари в смердячую лужу с вашими "приговорами". Скоты.
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15.06.2020 16:57 Ответить
А че так возбудился? Скоты прям? Ты за коррупционную погань? Сам из этой сволочи?
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15.06.2020 17:32 Ответить
Что это за ВАКСа? За полгода работы-1 приговор с тюремным сроком! Почему это мы.граждане, за такую "работу" "судей" должны им платить по 60-100 тыс. грн. в месяц?
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15.06.2020 17:09 Ответить
и "гора" родила мышь ... пов'язали прибираьницю за хабар знайдений у туалеті у вигляді "гаманця" депутата ?
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15.06.2020 17:35 Ответить
Прикольный спор. У одного - КПД как у Сизифа. А вторая вообще мертворожденная.
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15.06.2020 18:00 Ответить
..первыЙЙЙЙ...))) = пусть напомнит нам всем - за скоко лет работы тяжкой.......................
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15.06.2020 22:32 Ответить
Цей хитрожопый начинает так хвастаться только тогда, когда за яйца схватят.
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16.06.2020 15:27 Ответить
 
 