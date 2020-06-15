Холодницкий похвалился перед Венедиктовой первым тюремным приговором ВАКС: "Просто делаю свою работу"
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий похвастался первым приговором с тюремным сроком, вынесенным Высшим антикоррупционным судом.
Об этом Холодницкий написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"JUST DOING MY JOB... (просто делаю свою работу. - Ред.)", - написал Холодницкий и опубликовал колаж из скринов сообщений САП о первом приговоре ВАКС с тюремным сроком и сообщением Офиса Генпрокурора о выступлении Ирины Венедиктовой во время представления нового главы Запорожской ОГА.
Комментируя первый тюремный приговор ВАКС, Холодницкий написал: "О "ПОСАДКАХ"... ПЕРВЫЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...".
Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила о бездействии САП.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.
В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.
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6 лет прошло.... и тишина!