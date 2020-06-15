Порошенко после суда о госизмене Януковича: Нельзя допустить реванша пророссийских сил, Украина заплатила слишком высокую цену за это

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал нынешнюю власть остановить пророссийский реванш.

Об этом он заявил у стен Киевского апелляционного суда, где проходит заседание по делу о государственной измене Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Сегодня здесь решается дальнейшая судьба нашего государства, и каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы защитить будущее Украины. Вы слышали в этом зале, что "пятая колонна", соратники Януковича пытаются оправдать клику Януковича, которая сдала Украину России. Какие еще доказательства нужны, когда эти преступники написали письмо вопреки Конституции и законодательству Украины пригласили оккупантов в Украину? Это доказано и не опровергнуто никем", - отметил пятый президент.

По его словам, цель Януковича и его приспешников - переложить ответственность из страны-агрессора на украинцев.

"К сожалению, я вынужден это констатировать, что при действующей власти в Украине эти приспешники начали возвращаться. И не просто возвращаться, используя и чувствуя собственную безнаказанность, - но и прорвались в ряды действующей власти", - добавил Порошенко.

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"Они называют события 2014 года и Революции Достоинства мятежом, захватом власти. Они избегают слова "агрессия". Они избегают называть того, кто должен нести ответственность за эту агрессию. И поназначали в руководство высших правоохранительных органов государства адвокатов Януковича. В Офисе Президента находятся адвокаты Ефремова, которые координируют работу правоохранительных органов и судов по преследованию не тех, кто убивал украинцев, не тех, кто работал на Россию. А по преследованию добровольцев, волонтеров, преследованию Маруси Звиробоий и София Федыны, Татьяны Чорновол и Стерненко, преследованию добровольцев, которые проходили по делу Шеремета", - рассказал лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко поблагодарил активистов, которые пришли под стены Апелляционного суда, чтобы выразить свою четкую позицию о недопустимости реванша и обратился к нынешней власти с требованием прекратить попытки ревизии событий Революции Достоинства в угоду Путину и пророссийским силам.

"Потому что первыми приедут соратники Януковича, вторым приедет сам Янукович, а третьим, а может и первым - Путин. И нам, народу, который заплатил такую высокую цену за это все, нельзя этого допустить", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что гражданское общество и демократическая оппозиция не позволят реализовать путинские сценарии в Украине: "Мы сильные, мы вместе, мы остановим ползучий российский реванш. Именно поэтому сегодня я здесь, именно поэтому сегодня вы все здесь. Мы вместе победим".

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