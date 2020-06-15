Порошенко после суда о госизмене Януковича: Нельзя допустить реванша пророссийских сил, Украина заплатила слишком высокую цену за это
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал нынешнюю власть остановить пророссийский реванш.
Об этом он заявил у стен Киевского апелляционного суда, где проходит заседание по делу о государственной измене Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Сегодня здесь решается дальнейшая судьба нашего государства, и каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы защитить будущее Украины. Вы слышали в этом зале, что "пятая колонна", соратники Януковича пытаются оправдать клику Януковича, которая сдала Украину России. Какие еще доказательства нужны, когда эти преступники написали письмо вопреки Конституции и законодательству Украины пригласили оккупантов в Украину? Это доказано и не опровергнуто никем", - отметил пятый президент.
По его словам, цель Януковича и его приспешников - переложить ответственность из страны-агрессора на украинцев.
"К сожалению, я вынужден это констатировать, что при действующей власти в Украине эти приспешники начали возвращаться. И не просто возвращаться, используя и чувствуя собственную безнаказанность, - но и прорвались в ряды действующей власти", - добавил Порошенко.
"Они называют события 2014 года и Революции Достоинства мятежом, захватом власти. Они избегают слова "агрессия". Они избегают называть того, кто должен нести ответственность за эту агрессию. И поназначали в руководство высших правоохранительных органов государства адвокатов Януковича. В Офисе Президента находятся адвокаты Ефремова, которые координируют работу правоохранительных органов и судов по преследованию не тех, кто убивал украинцев, не тех, кто работал на Россию. А по преследованию добровольцев, волонтеров, преследованию Маруси Звиробоий и София Федыны, Татьяны Чорновол и Стерненко, преследованию добровольцев, которые проходили по делу Шеремета", - рассказал лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко поблагодарил активистов, которые пришли под стены Апелляционного суда, чтобы выразить свою четкую позицию о недопустимости реванша и обратился к нынешней власти с требованием прекратить попытки ревизии событий Революции Достоинства в угоду Путину и пророссийским силам.
"Потому что первыми приедут соратники Януковича, вторым приедет сам Янукович, а третьим, а может и первым - Путин. И нам, народу, который заплатил такую высокую цену за это все, нельзя этого допустить", - подчеркнул Порошенко.
Он также отметил, что гражданское общество и демократическая оппозиция не позволят реализовать путинские сценарии в Украине: "Мы сильные, мы вместе, мы остановим ползучий российский реванш. Именно поэтому сегодня я здесь, именно поэтому сегодня вы все здесь. Мы вместе победим".
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Хіба не помітно ? Кому ще посліпило ?
Не заморилась?
Може досить вже?
але не ту нарвався.
Так що про ;порохоботів; не тринди. Краще вже за вбитого Порошенком брата розповідай. Ручний песик Бєні Ткаченко нещодавно, правда, заявив що то він для приколу видумав.
І чи не тебе я тут зупиняю в "фсьо прапала" вже майже рік? Чи то я сьогодні вперше написав тобі про "не заморилась"?
На Цензоре эта паника передалась как обычно Ксении. Теперь прогнозирую зраду и капитуляцию на 6 страницах - Ксения профессиональная паникерша.
Щоби ржалось веселіше.
Ратуйце краiну, падымайце людзей на путч- тым болей я абяцай фарумчанам 6 стр. на гэтай галiне форума.
Но бревно в вашем глазу покрупнее нашей веточки будет. Всего хорошего.
=ви всьо врьоті,...реванш....
а не платять через зелю
Він кацапів чекає.
Привет всем гнидам, которые привели к власти зеленых гнид, которые почитают за счастье заглядывать в глаза кровавому карлику.
Это ваш реванш. Вам пусть хоть страна перестанет существовать - главное насрать в борщ Порошенку.
Агов ! Петя тут !!!
Зебильчик должен лишь был послужить управляемым коломойским фактором уничтожения институтов государственной власти и расслоения гражданского общества. Так сказать , подорвать ситуацию изнутри.
И тут по задумке хйла и бени ситуацию должен «подхватить» спаситель мертвеччук, который все уладит...
Не верите? )))
Следите за их руками...
Я все сказал.
в моїй же реальності я - українка, а ти дуркуватий коцап.
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ДБР підозрює, що Порошенко досі президент.
- джерело
А где был и трудился безальтернативный мыролюбец во время легитимного пенькобежца?
При тебе медведчук приобретал каналы, такие как ЗИК, чувствовал он превосходно при порошенко, при зеленском вообще расцвёл.
При тебе порошенко начали гонять и сажать патриотов добровольцев.
При тебе подтягивали аброськиных, и голубанов.
При тебе порошенко пороховой завод не построили.
Ну а про зелёные коридоры согласованные с врагом, это отдельно.
Минские протоколы, шуганули порошенко, он и подписал.
"Прямий" приєднується до цього звернення і публікує повний текст заяви.
Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує "винести за дужки" питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає "яка різниця?", невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла.
Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер.
Упродовж першого року президентства Зеленського жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір.
Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади - неухильно їх виконувати.
Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов'язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь "іншу сторону" (?!) яку треба "почути", про таємничих "вчених", руками яких влада хоче розворушити вже вирішене на законодавчому рівні питання державної мови і ощасливити українців "правильними" мовними ініціативами.
"Слуги народу" не обмежилися словами і переходять до практичних руйнівних дій, які потребують належної реакції з боку суспільства.
По-перше, влада з маніакальною впертістю намагається протягнути законопроєкт №2362 одіозного депутата Максима Бужанського, який уже втретє (!) виносять на засідання комітету з гуманітарної та інформаційної політики. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.
Проти цього антиукраїнського проєкту виступають не лише громадські й експертні середовища, але й Міністерство освіти й науки. Адже за три роки надруковані підручники та посібники, проведені курси для вчителів і ніщо не заважає переходу шкіл на українську мову. Очевидно, що форсований розгляд проєкту 2362 на комітеті потрібен для того, щоб проштовхнути його на пленарному засіданні Ради до канікул.
Причому в останній "доопрацьованій" редакції законопроєкт став ще небезпечнішим. Він до всього іншого руйнує мовні норми ухваленого вже нинішнім складом парламенту і підписаного Зеленським закону "Про повну загальну середню освіту", відкриваючи шлюзи для русифікації освітнього процесу.
Не менше обурення викликає і підготовлена до реєстрації і розгляду на комітеті нова версія законопроєкту №2693 "Про медіа". У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Законопроєкт пропонує скасувати чинний перелік 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в Україні. Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіапростору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з "Кварталу 95" і студії "1+1". Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали "артистів-рашистів" з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави.
Це - червоні лінії, які влада не має права перетинати ні заради комерційних інтересів олігархічних медіа, ні, тим більше, на догоду Москві і її п'ятій колоні.
Ми закликаємо керівництво держави і парламенту, народних депутатів України:
1. Зняти з розгляду провокаційний законопроєкт Бужанського №2362 і припинити спроби відновлення русифікації освіти.
2. Під час реєстрації та розгляду в першому читанні нового законопроєкту "Про медіа" не допустити послаблення жодної чинної законодавчої норми, що захищає українську мову та національний інформаційний простір, зберегти чинний Перелік осіб, що загрожують національній безпеці та механізми його наповнення і застосування.
3. Відмовитися від спроб ревізії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і зосередитися на його неухильному виконанні. А в цілому замість збурення і розколу суспільства на мовному ґрунті - сконцентруватися на розв'язанні соціальних та економічних проблем українських громадян.
Захист нашої мови і культурно-інформаційного простору - це речі, які українці боронитимуть за будь-яку ціну всіма передбаченими законом засобами. Ми закликаємо владу дослухатися до наших справедливих вимог і не провокувати громадянське протистояння.
https://prm.ua/pripiniti-nastup-na-**********-movu-ta-informatsiyniy-prostir-vidkrite-zvernennya-do-vladi/