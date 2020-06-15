За месяц смертность от COVID-19 в Украине выросла почти вдвое, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
С 15 мая по 15 июня количество смертей в Украине, вызванных осложнениями от COVID-19 выросла почти вдвое. В частности, по состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрирован уже 901 случай смертей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
Показатель смертности - 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19 преобладают мужчины - 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%).
Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в Ивано-Франковской (5,4%); Кировоградской (5,3%); Полтавской (4,7%); Черновицкой (4,3%); Черкасской (3,7%); Львовсой (3,6%) областях.
70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.
89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
Среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика. Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%). Среди умерших медиков преобладали женщины - 25 человек (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%).
Все умершие имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 794 человека были госпитализированы, 52% из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации до смерти - 9 дней.
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збудник ХТО ?
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-influenza Пандемия гриппа - это глобальная эпидемия, вызываемая новым вирусом гриппа, против которого в человеческой популяции нет исходного иммунитета или он весьма низок. Возникновение пандемий гриппа невозможно прогнозировать. Они бывают легкими или характеризуются тяжелыми формами заболеваний, вплоть до смертельного исхода. Заболевания в тяжелой форме возникают в определенных группах риска, которые могут совпадать с аналогичными группами риска в отношении тяжелых форм сезонного гриппа. Однако и у здоровых лиц, не входящих в группы риска, во время пандемии чаще возникают более тяжелые формы заболевания по сравнению с сезонным гриппом. Последняя пандемия произошла в 2009 г. и была вызвана вирусом гриппа А (H1N1). В глобальном масштабе, по оценкам, эта пандемия стала причиной от 100 000 до 400 000 случаев смерти только за первый год.
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/news/news/2018/9/groundbreaking-pledge-of-united-nations-agencies-to-end-hiv,-tb-and-viral-hepatitis-epidemics-in-europe-at-high-level-meeting-on-ending-tb Важнейшее обязательство в отношении искоренения эпидемий ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусного гепатита в Европе принято ведомствами ООН на совещании высокого уровня по ликвидации туберкулеза
89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
Это цитата из статьи. Вы статью читали? 89% люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. Хотя я и здесь вижу манипуляцию. Старше 50 это и 51 и 95 лет может быть. Почему детально не дали информацию в данной возрастной категории непонятно. Люди умирали и умирают всегда. При сезонном гриппе смертность от осложнений не ниже. Просто ее не озвучивают. Все под Богом ходим.
Як приклад заголовок цієї статті. Це ж маячня повна. На 15 травня померло 476 людей із 17303 зафіксованих випадків, зараз 901 із 31810. Де підвищення смертності у 2 рази. Статистика рівна - смертність стала, а у заголовку інше.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
А вот еще
"Семья отказывалась лечить девочку и других детей общепринятыми методами из-за религиозных взглядов. По http://www.rosbalt.ru/piter/2017/08/30/1642325.html данным «Росбалта», супруги считали, что от современной медицины «больше вреда, чем пользы», и отказывались от терапии, якобы следуя позиции РПЦ в этом вопросе. Также они были убеждены, что СПИД - это «выдумка фармакологических компаний», которые хотят заработать на препаратах. В результате отказа от лечения болезнь Кристины прогрессировала. После очередного планового осмотра врачи Центра СПИД, где на учете состояла девочка, заявили о критическом состоянии Кристины. В ответ на просьбы врачей семья отвезла ребенка в клинику в Германии, где ВИЧ пытаются излечить альтернативными методами и дают больным только БАДы - биологически активные добавки."
Кк думаете, ее вылечили?
А з недавнього часу запустили лабораторію в 5-ій лікарні, а також розширили лабораторії в Олександрівській та 4-ій лікарні. Тобто референт-лабораторія робить тести для всіх, а перелічені лікарні роблять тести для власних хворих.- Чи правда, що зараз час від здачі тестів до отримання результатів по Києву займає до 12 днів?
- Є різні ситуації. Одне діло - коли йдеться про амбулаторного хворого, який перебуває у себе вдома і йому діагностику замовляє сімейний лікар додому. До нього приїжджає мобільна бригада і робить забір зразків у нього вдома. Ці тести, кажуть, справді приходять через 10 - 12 днів, може бути навіть довше. В лікарнях ситуація інша. Спочатку і в нас було погано, були моменти, що ми до тижня чекали тести. Але останнім часом з цим покращилося. В ідеалі ми отримуємо результати через два дні, в гіршому - через чотири.
Така пріоритетність, аби швидше робити тести для стаціонару - вона правильна. Тому що амбулаторний хворий може сидіти собі вдома на самоізоляції скільки потрібно, а для стаціонару така ситуація неприйнятна.- Наскільки є задовільною та кількість тестів, що проводяться в Україні?
- Безумовно, вона недостатня. Чим буде більша кількість тестів, тим буде більшим процес виявлених інфікованих. Але, з іншого боку, в північній Італії на піку епідемії просто перестали тестувати здорових людей, бо змучилися і вирішили, що в цьому немає ніякого сенсу. А наприклад у Південній Кореї проводили трохи не стовідсоткове тестування. Тому зараз якісь коректні порівняння проводити зарано. Це можна буде зробити за рік - два. Коли епідеміологи, статистики зроблять відповідні висновки.- Але чому у нас робиться так мало тестів?
- Мабуть, очевидно, що медицина сьогодні в Україні перебуває в страшному стані. Ми так і не провели реформування медичної галузі. Ту реформу, яку планували провести Олександр Квіташвілі та Уляна Супрун - їм так і не дали зробити цього. Не вистачає ні обладнання, ні тест-систем. Навіть у Києві не вистачає. Як я вже казав, у нас обладнання для проведення тестів є лише в окремих лікарнях, а на початках не було й цього. - https://texty.org.ua/articles/101233/kovid-mozhe-sprychyny-navit-infarkt-intervyu-z-kerivnykom-odniyeyi-z-kyyivskyh-likaren/?src=main
ЕСЛИ есть у человека положительный тест , мониторят всех его окружающих Человека
У кого из окружающих находят положительный тест - мониторят всех Окружающих этих окружающих
И так до тех пор, пока не выйдут на чистый материал
В ГОЛОМ ПОЛЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ
А в Украине народ обзывает венгров цыганами , а какашки собак везде
пускай расскажет про дикунов, которые не научились мыть руки с мылом и не носят маски..., и поэтому вот эта вся эпидемия...
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://censor.net/comments/locate/3202102/019214e2-fb8e-70e7-81d2-985ca2649648
https://covid19.healthdata.org/ukraine
а общая смертность почем-то уменьшилась
https://www.bbc.com/russian/news-52802682