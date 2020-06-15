За месяц смертность от COVID-19 в Украине выросла почти вдвое, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

С 15 мая по 15 июня количество смертей в Украине, вызванных осложнениями от COVID-19 выросла почти вдвое. В частности, по состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрирован уже 901 случай смертей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

Показатель смертности - 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19 преобладают мужчины - 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%).

Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в Ивано-Франковской (5,4%); Кировоградской (5,3%); Полтавской (4,7%); Черновицкой (4,3%); Черкасской (3,7%); Львовсой (3,6%) областях.

70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такого нашествия пневмоний не видел за все 24 года своей трудовой деятельности, - главврач больницы в Сарнах Иванюк

Среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика. Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%). Среди умерших медиков преобладали женщины - 25 человек (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%).

Все умершие имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 794 человека были госпитализированы, 52% из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации до смерти - 9 дней.

Также смотрите: С начала года в мире из-за коронавируса умерло больше людей, чем от малярии, гриппа, алкоголизма и наркотиков. ИНФОГРАФИКА