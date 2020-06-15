Задержанным участникам акции в поддержку Стерненко "шьют неповиновение правоохранительным органам и хулиганку", - нардеп "Голоса" Стефанишина. СПИСОК ЗАДЕРЖАННЫХ
Народный депутат партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что пяти задержанным на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которому Шевченковский райсуд столицы сегодня избирает меру пресечения, шьют неповиновение правоохранительным органам и хулиганку.
Об этом Стефанишина написала в Facebook и опубликовал список задержанных, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, всего задержано 5 человек:
- Овчаренко Виталий
- Выговский Николай
- Кирьяков Александр
- Андрей Мартыненко
- Коваленко Антон
"Что полиция сделала с активистами под судом по делу Сергея Стерненко, можно видеть на 1-м фото. Это Овчаренко Виталий. Николай Выговский - все более-менее норм. Маме позвонил 🙂 Сейчас адвокат Borys Danevych помогает давать показания. Делаем все, чтобы активистов как можно скорее отпустили. Им шьют неповиновение правоохранительным органам и хулиганку", - написала Стефанишина.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек.
Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекаємо повстання тимошенкоботів, гриценкоботів, тянибокоботів, хмароботів, гриценкоботів, садовоботів, дроздовоботів, скрипіноботів !
Поліцейський провів СТАНДАРТНИЙ прийом, фіксаціїї НАРКОМАНІВ.
А сконав той, у лікарні від ПЕРЕДОЗУ.
Явно не с целью похвалить ментов.
Побудет под защитой сослуживцев, пока протестующие погромщики немного не успокоятся, заодно и расследование проведут.
Да и причина смерти по результатам первой экспертизьі не удушение.
Колено стояло на боковой стороне шеи и Флойд мог говорить, что не возможно при зажатом горле.
Пусть разберется суд.
Но мне ни разу не встречалась информация о том, что полицейский применил запрещенный метод успокоения нарушителя закона.
Это по какой инструкции?
Видео
https://twitter.com/i/status/1272504807874592770
Когда?! Все давалось фактически в прямом эфире.
Так переживать за своего смуглого товарища и так говорить о нем!