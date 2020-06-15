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Задержанным участникам акции в поддержку Стерненко "шьют неповиновение правоохранительным органам и хулиганку", - нардеп "Голоса" Стефанишина. СПИСОК ЗАДЕРЖАННЫХ

Задержанным участникам акции в поддержку Стерненко

Народный депутат партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила, что пяти задержанным на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которому Шевченковский райсуд столицы сегодня избирает меру пресечения, шьют неповиновение правоохранительным органам и хулиганку.

Об этом Стефанишина написала в Facebook и опубликовал список задержанных, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, всего задержано 5 человек:

  • Овчаренко Виталий
  • Выговский Николай
  • Кирьяков Александр
  • Андрей Мартыненко
  • Коваленко Антон

"Что полиция сделала с активистами под судом по делу Сергея Стерненко, можно видеть на 1-м фото. Это Овчаренко Виталий. Николай Выговский - все более-менее норм. Маме позвонил 🙂 Сейчас адвокат Borys Danevych помогает давать показания. Делаем все, чтобы активистов как можно скорее отпустили. Им шьют неповиновение правоохранительным органам и хулиганку", - написала Стефанишина.

Задержанным участникам акции в поддержку Стерненко шьют неповиновение правоохранительным органам и хулиганку, - нардеп Голоса Стефанишина 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко

Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Лозинский о задержаниях на акции в поддержку Стерненко: "Беркута" образца 2013-го вернулись. В автозаки пакуют без разбора". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

акция (2425) Нацполиция (16458) суд (25092) Стерненко Сергей (394) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Топ комментарии
+14
Ага.
Чекаємо повстання тимошенкоботів, гриценкоботів, тянибокоботів, хмароботів, гриценкоботів, садовоботів, дроздовоботів, скрипіноботів !
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15.06.2020 17:01
+13
это начало конца зелеНого мародерины
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15.06.2020 16:54
+12
Зеленое падло, отпусти людей и Стерненка оставь в покое. Ты рептилоида кусок. Иди геть из власти.
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15.06.2020 17:15
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Правила форума Совет форумчан
это начало конца зелеНого мародерины
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15.06.2020 16:54 Ответить
Это конец эпохи гидности...
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15.06.2020 17:08 Ответить
Зеленое падло, отпусти людей и Стерненка оставь в покое. Ты рептилоида кусок. Иди геть из власти.
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15.06.2020 17:15 Ответить
Может зеленая нечисть специально хочет запустить в стране беспорядки, такие как в Америке? Может ему это нужно или приказали сверху? В любом случае это подозрительно.
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15.06.2020 17:17 Ответить
просто у валоди свои,альтернативные способы сплочения нации..
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15.06.2020 17:46 Ответить
Не запугают. Часы уже запущены
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15.06.2020 16:55 Ответить
Ага.
Чекаємо повстання тимошенкоботів, гриценкоботів, тянибокоботів, хмароботів, гриценкоботів, садовоботів, дроздовоботів, скрипіноботів !
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15.06.2020 17:01 Ответить
а-ха)))
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15.06.2020 17:02 Ответить
Какое восстание, идиот? Все что тобой названо было после. Янукович уже 6 лет "легитимный"
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15.06.2020 17:09 Ответить
Вау! ;неповиновение правоохранительным органам;.Наголосували?
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15.06.2020 16:56 Ответить
Ну да, в США негр неповиновался полиции и его задушили - мусора красавцы. Тут неповиновались их задержали - мусора не люди. Главное не перепутай.
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15.06.2020 17:00 Ответить
Чувак, його не «задушілі».
Поліцейський провів СТАНДАРТНИЙ прийом, фіксаціїї НАРКОМАНІВ.
А сконав той, у лікарні від ПЕРЕДОЗУ.
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15.06.2020 17:06 Ответить
А как полицейский узнал, что он наркоман без проведения экспертизы? И почему тогда их арестовали за "стандартный" прием?
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15.06.2020 17:16 Ответить
Чтобы возмущенные братья по отсидкам и по пивбару к нему не приставали.
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15.06.2020 17:20 Ответить
Чего вы спорите? Это все ритуальная постановка от властей. Об этом много статей и видео. Все спланировано и сыграно, люди обмануты, их внимание переключено с коронавируса на негра.
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15.06.2020 17:45 Ответить
То что потом ситуацией воспользовались те кому выгодно это понятно, но это следствие. Я о причинах говорю.
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15.06.2020 17:52 Ответить
Бот под прокси, а то, что мусора при задержании избили, в том числе и лежачего ногами, это в рамках, есть фото. Давай, прокукарекай отмазку мусарне..
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15.06.2020 17:07 Ответить
Ну по твоему они должны были на коленях просить повиноваться полиции. Не включай дурака, ты же понимаешь что если бы они не сопротивлялись, никто бы их не тронул.
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15.06.2020 17:12 Ответить
Там журналисты Радио Свободы работами и выложили видео избиения.
Явно не с целью похвалить ментов.
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15.06.2020 17:19 Ответить
Ты видимо страну перепутала. В США нет такой статьи закона и арестовывают там за преступления.
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15.06.2020 17:26 Ответить
Это ответ на комментарий который выше.
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15.06.2020 17:27 Ответить
Так успокойся, отвечай прицельно, а то непонятно что, кому и на что отвечал.
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15.06.2020 17:31 Ответить
Так что там по поводу причин ареста, или ты так решила с темы соскочить?
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15.06.2020 17:35 Ответить
Предыдущий ответ остается в силе.
Побудет под защитой сослуживцев, пока протестующие погромщики немного не успокоятся, заодно и расследование проведут.
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15.06.2020 17:42 Ответить
Каких сослуживцев? его уволили. Тоесть ты считаешь, что в США могут так просто выгнать с работы и арестовать просто потому что захотели? Нет, ты все прекрасно понимаешь, но начинаешь велять хвостом.
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15.06.2020 17:49 Ответить
Прием, примененный полицейским, предусмотрен инструкцией?
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15.06.2020 17:58 Ответить
Получается, что нет. Если бы он все делал по инструкции этого не произошло. Инструкции же не дебилы разрабатывают и все факторы в них учитываются.
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15.06.2020 18:03 Ответить
Не получается.
Да и причина смерти по результатам первой экспертизьі не удушение.
Колено стояло на боковой стороне шеи и Флойд мог говорить, что не возможно при зажатом горле.
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15.06.2020 18:25 Ответить
Судебно-медицинская экспертиза постоновила "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" это официальная и окончательная позиция. Что там было при первом вскрытии которое делалось в спешке не имеет значения.
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15.06.2020 18:37 Ответить
По интернету гуляют разные версии экспертиз от разных источников.
Пусть разберется суд.
Но мне ни разу не встречалась информация о том, что полицейский применил запрещенный метод успокоения нарушителя закона.
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15.06.2020 19:07 Ответить
Радио "свобода" такие же пропогандоны как и кацапские сми, только вид сбоку. Они тебе покажут как им нужно, не смеши.
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15.06.2020 17:31 Ответить
Человек с голыми руками повален на землю, а оно еще и лупит его ногой в тяжелом берце.
Это по какой инструкции?

Видео
https://twitter.com/i/status/1272504807874592770
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15.06.2020 17:35 Ответить
А что было до этого тебя конечно же не интересует, что ты как маленькая, неужели не понимаешь как можно все смонтировать и показать.
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15.06.2020 17:54 Ответить
Журналисты смонтировали это видео?
Когда?! Все давалось фактически в прямом эфире.
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15.06.2020 17:57 Ответить
Смонтировать видео, не значит сделать нарезку. Достаточно показать только конец записи.
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15.06.2020 18:08 Ответить
Пусть полиция покажет все видео.
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15.06.2020 18:26 Ответить
Оно есть только у журналистов, более подробное есть на ютюбе. Там видно что эти парни пытались наехать на журналистов и к ним подошла полиции, что бы остановить. Но активистам это не понравилось и завязалась потасовка. Естественно полиция приминила силу для защиты.
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15.06.2020 18:43 Ответить
Ссылку на видео можно увидеть?
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15.06.2020 19:04 Ответить
* работали
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15.06.2020 17:20 Ответить
Какой-такой негр?
Так переживать за своего смуглого товарища и так говорить о нем!
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15.06.2020 17:16 Ответить
По твоему он не негр? Ну извините, я видимо не такой толерантый как ты.
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15.06.2020 17:21 Ответить
Разве в Германии так можно называть темнокожих?
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15.06.2020 17:22 Ответить
А кто мне запретит?
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15.06.2020 17:33 Ответить
Как минимум, это двуличие и двойные стандарты.
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15.06.2020 17:36 Ответить
Какое двуличие? Я не расист, нормально отношусь ко всем нациях и рассам, просто я не считаю что называть негра негром это обязательно проявление нетерпимости.
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15.06.2020 17:47 Ответить
Якутська генпрокурорка буде здійснювати процесуальне керівництво)))
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15.06.2020 16:56 Ответить
Надо было думать до 21.4.19
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15.06.2020 17:00 Ответить
Показательная порка,чтоб боялись,это только начало,учитесь у полиции Мордора?я так понимаю Вова хочет в Ростов
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15.06.2020 17:00 Ответить
Пилили сук на котором сидели. Ну и спилили. Наслаждайтесь.
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15.06.2020 17:01 Ответить
https://ru.krymr.com/a/news-deputaty-slugi-naroda-millionery-deklaracii/30671834.html Половина фракции «Слуга народа» - миллионеры: Комитет избирателей Украины изучил декларации ...что это у нас за СЛУГИ такие,наверное дети кухарок?
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15.06.2020 17:07 Ответить
Это расплата за неблагодарность и непонимание. Наголосовали идиоты вечно не довольные жизнью и зубожилие.
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15.06.2020 17:19 Ответить
Зеленобанда от ответа не уйдет.
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15.06.2020 17:23 Ответить
уйдёт,но частично..
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15.06.2020 17:47 Ответить
Зебіли, обвинувачення Кацапію не нагадують?
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15.06.2020 18:26 Ответить
Зелено-аваковская банда вся будет в каталажке! От ответа они не уйдут.
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15.06.2020 18:46 Ответить
А не пора ли коктейлями забросать эму ментуру? Давно видно они своего жареного мяса не нюхали... ПОРА!
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15.06.2020 19:46 Ответить
Людям шиють з гімна справи, а ми мовчимо
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16.06.2020 00:13 Ответить
 
 