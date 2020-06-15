Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор Радионов в суде обвинил Венедиктову в давлении, - адвокат Маси Найем. ВИДЕО

Экс-старший группы прокуроров по делу Сергея Стерненко Андрей Радионов заявил в суде о давлении на него со стороны Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Давайте о хорошем. Просто осознайте. Сейчас в суде допрашивают прокурора Офис Генерального прокурора Андрея Радионова, который был старшим группы прокуроров по делу Сергея Стерненко. Он отказался подписывать подозрение Сергею, поскольку из анализа доказательств в совокупности он не считает, что в действиях Сергея был состав преступления, предусмотренного ст. 115 УК (умышленное убийство). Он говорит, что было давление И. Венедиктовой, потому что она публично говорила о возможности сообщения подозрения Сергею, при том, что не заслушала и не знакомилась с делом. А в суде сидит прокурор Николай Бовзуляк, который подписал. И это происходит сейчас в суде. На весь ОГПУ нашелся ОДИН прокурор, который заявил о давлении! Его зовут Андрей Радионов", - рассказал Найем.

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В комментарии после заседания суда Радионов поблагодарил сторону защиты за возможность выступить в суде и озвучить свою позицию.

Напомним, отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор был переведен в другое подразделение.





Напомним, на акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.