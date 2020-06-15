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Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор Радионов в суде обвинил Венедиктову в давлении, - адвокат Маси Найем. ВИДЕО

Экс-старший группы прокуроров по делу Сергея Стерненко Андрей Радионов заявил в суде о давлении на него со стороны Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Давайте о хорошем. Просто осознайте. Сейчас в суде допрашивают прокурора Офис Генерального прокурора Андрея Радионова, который был старшим группы прокуроров по делу Сергея Стерненко. Он отказался подписывать подозрение Сергею, поскольку из анализа доказательств в совокупности он не считает, что в действиях Сергея был состав преступления, предусмотренного ст. 115 УК (умышленное убийство). Он говорит, что было давление И. Венедиктовой, потому что она публично говорила о возможности сообщения подозрения Сергею, при том, что не заслушала и не знакомилась с делом. А в суде сидит прокурор Николай Бовзуляк, который подписал. И это происходит сейчас в суде. На весь ОГПУ нашелся ОДИН прокурор, который заявил о давлении! Его зовут Андрей Радионов", - рассказал Найем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп "Голоса" Лозинский о задержаниях на акции в поддержку Стерненко: "Беркута" образца 2013-го вернулись. В автозаки пакуют без разбора". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В комментарии после заседания суда Радионов поблагодарил сторону защиты за возможность выступить в суде и озвучить свою позицию.

Напомним, отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор был переведен в другое подразделение.

Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор Радионов в суде обвинил Венедиктову в давлении, - адвокат Маси Найем 01
Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор Радионов в суде обвинил Венедиктову в давлении, - адвокат Маси Найем 02

Напомним, на акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

прокурор (1131) Стерненко Сергей (394) Найем Маси (138) Венедиктова Ирина (726) Радионов Андрей (1)


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Топ комментарии
+93
Є ще пристойні люди в прокуратурі.
Чи були...до Бенядіктової
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15.06.2020 17:00
+54
Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор Радионов в суде обвинил Венедиктову в давлении, - адвокат Маси Найем - Цензор.НЕТ 6453
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15.06.2020 17:15
+50
Прокурор Радіонов, який відмовився підписувати підозру Стерненкові, у суді заявив про тиск Венедіктової, - адвокат Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5641
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15.06.2020 17:18
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А може "на палю!"?
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15.06.2020 19:07 Ответить
заявил в суде на него о стороны Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.Источник: https://censor.net/n3202107

писать научите лаптей на цензоре, понабирают по желтой газете
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15.06.2020 17:47 Ответить
Вся ця "движуха" пришвидшуе скидання зеленого кловуна.
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15.06.2020 17:50 Ответить
суд должен это учесть!
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15.06.2020 17:51 Ответить
Нит... глухонемой прокурор никуда же с заявлением о преступлении не обращался...
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15.06.2020 17:54 Ответить
С прокурорами Сашко Билыи́ умел находить консенсус. Но один, очень ценныи́ министр, его приказал убить. Другого Сашка к сожалению нету.
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15.06.2020 17:51 Ответить
Так пусть этот бумеранг, к нему и вернётся...
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15.06.2020 18:41 Ответить
Даю 100% гарантию, что в стране, где все решают "сашки белые" вы бы жить точно не захотели
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15.06.2020 19:04 Ответить
К сожалению, ситуация такова, что другими методами не получается. Да, не цивилизованно, но эффективно.
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15.06.2020 19:37 Ответить
Відкрию таємницю. Музичко фактично врятував того прокурвора від розлюченого натовпу.
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16.06.2020 08:23 Ответить
ну може б якого синяка йому поставили, але Сашко загинув, а той мудило і далі прокурором працює.
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16.06.2020 09:05 Ответить
Как стало известно Порошенко со своей партией крышует этого министра.
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16.06.2020 16:52 Ответить
Сопля этот ваш прокурор слабохарактерная. Если процессуальный руководитель нарушает Закон - об этом не блеять нужно в мамочек и не ножкой топать и дверью хлопать, а этих тварей с их делишками на свет божий вытаскивать: публично через прессконференцию и с приглашением сми публично заявить об этом в определенные законодательством ведомства. ДБР и прочее. И не надо про дбр сейчас и ' рука руку моет». - после общественного резонанса бубочке лохмандейскрй придётся делать выбор : или свой рейтинг «на полшестого» спасать или бездарную тупарь творящую юридический трэш нахер выкидывать...
А так новость ни о чем. Про маси наема и мямлянье каблучары... фу...
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15.06.2020 17:53 Ответить
Ох как ты разошелся. Наверное уже всех коррупционеров победил.
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15.06.2020 19:28 Ответить
)) не понял всей глубины ваших претензий ...
Или вы пишете мне прямиком из офиса простых реформ и решений?!
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15.06.2020 19:53 Ответить
Честно говоря не очень то помогают пресс-конференции, сколько уже было разоблачения от бывших чиновников, которые после увольнений начинают "рубить правду-матку" и что? Вон недавно так и вообще записи обнародовали на которых воскресший брат дерьмака торгует должностями и что из этого вышло? А практически ничего, бубочка тупо отморозился. зебильное быдло схавало, у клоуна после этого даже рейтинг фактически не изменился.
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16.06.2020 01:53 Ответить
ну рейтинго вони самі собі малюють, я б не став звертати на них увагу
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16.06.2020 09:07 Ответить
НЕлох еще не понял что его личная прокурорша еще та ЛОШИЦЯ ? ЕЕ ПОРОХ НАНЯЛ РЕЙТИНГ НЕЛОХУ УБИВАТЬ
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15.06.2020 18:14 Ответить
А есть ли противостояние Пороха и Зеленского вообще в природе? Похоже, на шоу для лохов. Самопиар и выставление власти идиотами. Ведь с идиотов спроса нет
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15.06.2020 19:06 Ответить
не понял,зачем власть "выставлять идиотами",зачем лишний труд???
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15.06.2020 21:31 Ответить
Нелох и сам прекрасно справляется.
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15.06.2020 19:26 Ответить
- Да, оказывается белые вороны ещё существуют.
- В природе это большая редкость, но по-счастью у нас есть.
- По-счастью у вас есть.
Из фильма «https://greatwords.org/sources/750/ Гараж »
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15.06.2020 18:15 Ответить
А вам,шановне панство,нічого не нагадують оці чотири літери- ОГПУ? Якщо ні,то я нагадаю- абьедіньонное гасударствєнное палітіческое управленіе. Верной дарогой ідьоте,таваріщі...
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15.06.2020 18:24 Ответить
Чому,цікаво,так посміливішав Масі Найєм,який два роки тому при Порошенко,коли втік нападник на Стерненка за кордон, тільки сподівався, що за цю "втечу" відповідатиме конкретна посадова особа в правоохоронних органах, оскільки вони не вжили жодних заходів для того, щоб не допустити втечі людини, яка намагалася вбити громадського активіста.Ніхто тоді не відповів-та й Найєм більше не рипався.
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15.06.2020 18:31 Ответить
а хто адвокат у Стерненка, якщо цей пуштун, то посадять.
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16.06.2020 09:09 Ответить
Зенедіктова не лох... я так думаю
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15.06.2020 18:32 Ответить
пшла она вон!
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15.06.2020 18:45 Ответить
Я думал что Рябошапка это дно.
Но потом пришла ВенИкдиктова.
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15.06.2020 18:55 Ответить
Что вы можете сказать о Рябошапке? Что он вообще делал на этой должности? Говорил?
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15.06.2020 19:07 Ответить
Эту ЗЕлину мочалку тут кто-то правильно назвал - Бенядиктова. Интересно, а эта **** уже выбрала маршрут, куда бежать? Для Зели и Бени она - гой, на них пусть не расчитывает.
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16.06.2020 08:40 Ответить
Андрей Розанов очень похож на генерального прокурора Украины
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15.06.2020 19:06 Ответить
Этим заявлением Родионов убил свою карьеру не только в прокуратуре, но и в любых "правоохранительных органах" УКраины. И он это прекрасно знает. Смелые и принципиальные люди нигде не нужны, при любой власти, при Порохе или при Зелени, один черт. Нужны тупые исполнители "чего изволите". Поэтому мы и барахтаемся в этом дерьме четвертое десятилетие и нет просвета.
За этот смелый и принципиальный поступок ему респект.
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15.06.2020 19:24 Ответить
зато когда Президентом Украины станет патриот, У Радионова есть большой шанс стать Генеральным прокурором Украины
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15.06.2020 20:57 Ответить
А что есть предпосылки для того чтобы президентом стал патриот? Ты рейтинги видел, там почти 40% наяривают на клоуна, по 15% на шоколадку и ватную шваль гнойко, и жулина секта 8-10%. И где тут патриоты? народу нас тупое быдло, именно поэтому мы как страна деградируем последние 30лет превратившись из научно и индустриально развитой страны в отсталую агроколонию, при этом быдло с каждым разом выбирает все более худшую власть. Единственный шанс привести к власти патриота - это военный путч, но в условиях внешней агрессии боюсь это нереально.
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16.06.2020 01:58 Ответить
пдц..., позорище......
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15.06.2020 19:50 Ответить
Странно, что Родионов не заявил, что Венедиктова еще и изнасиловала его в извращенной форме
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15.06.2020 19:58 Ответить
Чій Крим?
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15.06.2020 21:00 Ответить
Наш, Украинский. А ты еще не определился?
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15.06.2020 23:16 Ответить
венидиктова- чертиха
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15.06.2020 20:17 Ответить
Точно!!! БЕНЯдиктова - это штатная сотрудница ВОВЫ *******, от него и ХАРЧУЕТСЯ. Жалко конечно, но на ЗОНЕ, в косыночке, она на швейной машинке шить не будет.
При первом же ШУХЕРЕ, достанет свой РАССЕЙСКИЙ ПАСПОРТ и вылетит на МАСКВУ.
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16.06.2020 05:28 Ответить
Из за зеленых клованов (которые мерзкими были до *********** зе) мне теперь мерзко смотреть даже дизель шоу ... и слушать всякую музыку ... и вообще ... хрен знает чо можно от этих пропиаринных низко интеллектуальных клоунов ожидать ... охлократия плин
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15.06.2020 21:24 Ответить
Хоч один з прокурорів заслуговує на повагу! Після зміни влади таких прокурорів і суддів треба обв'язково призначити на великі посади!
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15.06.2020 22:44 Ответить
ну то что бенедиктова шлюха это ясно, но судья после такого конченный урод... нужно было личное обязательство влупить и все...короче проституток страна должна знать в лицо
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16.06.2020 00:04 Ответить
то якійсь "недолюстрований" суддя
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16.06.2020 07:27 Ответить
Кажись нашёлся таки новый Генпрокурор...
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16.06.2020 01:51 Ответить
Менять систему. Новый суспильный договор где будут выборы и отзыв прокуроров на местах
Это и есть слом систмы ее вертикали.
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16.06.2020 03:46 Ответить
Громадяни,готуйте матеріали до Народного,а згодом і Державного,Трибуналу по безпеці держави і державності. Кожен випадок по приниженню та насиллю від дій некомпетентної влади або ворожої до Української державності особи до громадян України за всі роки Незалежності України,які встали на захист України,її Конституції,Державності,життєвого і територіального простору, будуть розглянуті з винесенням суворих покарань: від полишення громадянства до багаторічного відбування з полишенням усіх прав та наслідувань з Статусом "Державний злочинець". Все це буде,повірьте, лише при умові відновлення Єдиновладного Управління Україною. А час показує,що Державність України та статки економічних резервів,залишені каденцією Порошенка П.О.,суспільне єднання та солідарність ,державницькі політичні заходи по укріпленню Української Незалежності, відновлених державницьких ознак,територіальної цілісності, поверненню земель,загарбаних підступним ворогом та зазіханням на інші Українські території від недружніх сусідів Украіни показують нам ЗУПИНЕННЯ та МАСШТАБНЕ РОЗПОРОШЕННЯ з елементом реверсу до часів Януковича в усіх проявів набутої ДЕРЖАВНОСТІ. Оголошення має ознаки офіційного документу і буде поширено в ЗМІ та с-мережах.
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16.06.2020 06:44 Ответить
Гражданин Минасцали, вы считаете себя виновным? - Нэт. Он сам бежал, бежал, бежал.... Споткнулся и упал на нож. И так, 5 раз. - Ну, что ж, на нет и суда нет.
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18.06.2020 08:30 Ответить
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