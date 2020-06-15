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Новости Силовики
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Двое полицейских травмированы возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК, - Нацполиция. ФОТО

При обеспечении правопорядка возле Кабинета Министров Украины в центре Киева пострадали двое полицейских, а правонарушителей, которые их травмировали, задержали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое полицейских травмированы возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК, - Нацполиция 01

"Сегодня, 15 июня, в столице проводится акция инвесторов жилых комплексов: сначала участники находились на улице Банковой, возле Офиса президента Украины, а затем переместились на улицу Грушевского - к Кабинету Министров Украины. Там они перекрыли движение транспорта", - говорится в сообщении.

На просьбы представителей полиции диалога об освобождении проезжей части участники мероприятия не реагировали, зато пытались поставить на дорогу металлические бочки.

"До момента перекрытия улицы Грушевского акция проходила мирно и в правовом поле. Но при попытке восстановить движение транспорта одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого - ударили металлической палкой. Таким образом отдельные лица пытались устроить провокацию и спровоцировать столкновение с полицейскими. В настоящее время обоих правонарушителей задержали, они будут отвечать за свои действия", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двое полицейских травмированы возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК, - Нацполиция 02

Правонарушителей задержали и доставили в управление полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте: Нацполиция: Назначено служебное расследование из-за применения силы правоохранителями при задержании участников акции в поддержку Стерненко

Автор: 

Киев (25516) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) протест (5858) силовики (2798) столкновения (503)


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Топ комментарии
+10
Двое полицейских травмированы возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2089
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15.06.2020 17:16
+4
полицаев беркутовцев скоро на улице будут отстреливать по одному.
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15.06.2020 17:20
+3
Если бы полицаи действительно сдохли ето был бы праздник. А так обычная подстава мусоров-рюкзаковцев , для оправдания применения силы против протеста. Точно как на *********.
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15.06.2020 17:24
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Двое полицейских травмированы возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2089
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15.06.2020 17:16 Ответить
Ногой на шеи напоминает Флойда, Крищенко говорит что тех полицейских отстранилиhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/15/7255766
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15.06.2020 17:29 Ответить
Двох поліцейських травмовано біля Кабміну під час акції інвесторів ЖК, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 827
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15.06.2020 17:33 Ответить
єто расиянец,к гадалке не ходи..
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15.06.2020 17:39 Ответить
бои лохов ( обманутых вкладчиков) с мусорами. Прелестно. они друг друга стоят.
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15.06.2020 17:19 Ответить
Травмовані пластиковими стаканчиками?
У московських мусорів досвід перемають?
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15.06.2020 17:20 Ответить
полицаев беркутовцев скоро на улице будут отстреливать по одному.
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15.06.2020 17:20 Ответить
Треба пояснювати, що вони живуть в Україні, а не за кордоном, тому їх теж можна "вирахувати".
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15.06.2020 17:22 Ответить
вони не малі діти що б таке їм пояснювати.
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15.06.2020 17:25 Ответить
Где фото пострадавших?
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15.06.2020 17:21 Ответить
Дивись відео "Радіо Свобода". Микола Виговський вже знову під судом.
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15.06.2020 17:23 Ответить
Я о "полицейских". Статья о них, пострадавших.
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15.06.2020 17:25 Ответить
Важко травмованих пластиковими стаканчиками вже відвезли до патологоанатомів.
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15.06.2020 17:27 Ответить
Если бы полицаи действительно сдохли ето был бы праздник. А так обычная подстава мусоров-рюкзаковцев , для оправдания применения силы против протеста. Точно как на *********.
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15.06.2020 17:24 Ответить
Ноготь сломали?
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15.06.2020 17:26 Ответить
а моніка ще досі на обсерації? бо її вже чекає утилізація
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15.06.2020 17:28 Ответить
не заважайте, Монiка відшліфовує свою технiку на фортепіано...

Двох поліцейських травмовано біля Кабміну під час акції інвесторів ЖК, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1363
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15.06.2020 17:57 Ответить
чем там травмированы эти бугаи? пластиковыми стаканчиками?

пример с обосРахи и ее мордоворотов позорных берут?
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15.06.2020 17:50 Ответить
Впевнений,що відстоювати свої права потрібно в межах діючого законодавства. А так це такі ж бандюки. А інвестори в більшості самі винуваті коли підписують договора то не читають що підписують, ну а забудовникі це каста бандюків. рішал і хабарників і вони завжди "підсовують" лохам договір,який не має ні грама відповідальності цих жуліків.
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15.06.2020 20:24 Ответить
Отбили пальцы на ногах об лица протестующих?
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15.06.2020 20:29 Ответить
Чим аваковські шавки травмовані? Черевики об людей пообдерали?
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16.06.2020 00:20 Ответить
 
 