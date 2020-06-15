Двое полицейских травмированы возле Кабмина во время акции инвесторов ЖК, - Нацполиция. ФОТО
При обеспечении правопорядка возле Кабинета Министров Украины в центре Киева пострадали двое полицейских, а правонарушителей, которые их травмировали, задержали.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня, 15 июня, в столице проводится акция инвесторов жилых комплексов: сначала участники находились на улице Банковой, возле Офиса президента Украины, а затем переместились на улицу Грушевского - к Кабинету Министров Украины. Там они перекрыли движение транспорта", - говорится в сообщении.
На просьбы представителей полиции диалога об освобождении проезжей части участники мероприятия не реагировали, зато пытались поставить на дорогу металлические бочки.
"До момента перекрытия улицы Грушевского акция проходила мирно и в правовом поле. Но при попытке восстановить движение транспорта одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого - ударили металлической палкой. Таким образом отдельные лица пытались устроить провокацию и спровоцировать столкновение с полицейскими. В настоящее время обоих правонарушителей задержали, они будут отвечать за свои действия", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Правонарушителей задержали и доставили в управление полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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