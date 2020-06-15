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Новости
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За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроено 7,7 тысячи дорожников, - Укравтодор

За полтора месяца на

В "Укравтодоре" заявили, что по состоянию на 12 июня в рамках проекта "Дороги и работа" трудоустроено 7729 дорожников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Отмечается, что на сайте проекта актуальными остаются 1415 вакансий в области дорожного строительства. Среди них - инженерные специальности, геодезисты, машинисты, прорабы, водители и др.

Общее количество привлеченных граждан к дорожному строительству с началу 2020 года составил 18729 человек.

Отмечается, что несмотря на то, что строительный сезон начался еще в марте, темпы трудоустройства не приходят.

"Мы запустили проект "Дороги и работа" - к нему присоединилось 15 компаний. Есть дорожная отрасль, которую мы непосредственно привлекаем - на пике сезона это 38 000 человек и является смежные отрасли (карьеры, логистические компании и т.д.) - там примерно 110 000, как мы рассчитываем. Мы можем точно считать вакансии компаний, присоединившихся к проекту. Таким образом, за небольшой промежуток времени (менее 2 месяцев) эти 15 дорожных компаний, участвующих в проектах - трудоустроили за этот период 7500 человек. В этих расчетах, кстати, мы вообще не учитывали те компании и тех людей, которые работают на местных дорогах - потому что они не совсем в нашей зоне ответственности", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Напомним, Программу "Велике Будівництво" инициировал Президент Владимир Зеленский. По планам Программы в течение текущего года в Украине должны быть построены, отремонтированы и реконструированы 6500 км дорог как национального, так и местного значения, а также сотни объектов социальной инфраструктуры, среди которых школы, детские сады, спортивные объекты и медицинские учреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работы по Программе "Велике Будівництво" ведутся уже на 2600 км дорог Украины, - глава Укравтодора Кубраков

Автор: 

Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+9
За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроено 7,7 тысячи дорожников, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 3352
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15.06.2020 17:27
+7
осталось трудоустроить 492,3 тыс человек
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15.06.2020 17:29
+6
За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроено 7,7 тысячи дорожников, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4535
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15.06.2020 17:25
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Правила форума Совет форумчан
всі на цілину !
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15.06.2020 17:25 Ответить
Не все, только 1,415.
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15.06.2020 17:48 Ответить
За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроено 7,7 тысячи дорожников, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4535
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15.06.2020 17:25 Ответить
турецких???????
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15.06.2020 17:27 Ответить
За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроено 7,7 тысячи дорожников, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 3352
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15.06.2020 17:27 Ответить
осталось трудоустроить 492,3 тыс человек
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15.06.2020 17:29 Ответить
А где обещанные Шмыгалем 300 000 рабочих мест?
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15.06.2020 17:30 Ответить
там же где и ремонт дорог в 14-19 годах и гиперлуп.
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15.06.2020 17:34 Ответить
ты и над ассоциацией смеялся, как на гиперлупом,

ты и над безвизом прикалывался, как над гиперлупом,

ты и про Томос шутил, как про гиперлуп.

А при Гройсмане построили 7 тыщ км дорог.
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15.06.2020 17:41 Ответить
https://www.kmu.gov.ua/news/za-ostanni-roki-v-********-onovleno-j-pobudovano-ponad-7-tis-km-dorig-volodimir-grojsman За останні роки (2016-2019) в Україні оновлено і побудовано понад 7 тис. км доріг, що є найбільшим показником за останні 30 років. Доречі, не за рахунок субсидій, місцевого самоврядування та інших типу фондів по боротьбі з коронавірусом.
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15.06.2020 17:45 Ответить
воно тупе
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15.06.2020 17:48 Ответить
То - за роки. А це за рік!!!
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15.06.2020 23:13 Ответить
Нацик! ну коль пошла такая тема, то расскажи про достижения Зе-команды за год. И да. Я тебе настоятельно рекомендовал сменить ник. Портками Гиммлера воняет
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15.06.2020 17:47 Ответить
Коли на Магнітогорськой кратер засипемо, блеат? Там броварські заробітчани корок влаштовують на 1 км!!!! Не проїхати!
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15.06.2020 17:34 Ответить
К чему этот трёп о высоких достижениях большого театра на просторах космоса?!
Задолжали подрядчикам за работы уже сколько?!
Или времена Беломорканала дедушки ЗЕЛЕНСКОГО вернулись?!
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15.06.2020 17:46 Ответить
Хм!!? 7729 из 500 000 обещанньіх за 1,5 месяца правительство. Таким образом целевой показатель будет достигнути через 8 лет.
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15.06.2020 18:00 Ответить
Не...тут другая математика...
7729 в плюс...10000...а то и больше в минус...так что эти 500000 придется ждать аж до китайской пасхи...
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15.06.2020 18:51 Ответить
На сегодня мы видим, что у нас уже почти 500 тыс. зарегистрированных безработных», - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что эти рабочие места не будут созданы за один день.

«Часть из них уже создана и создается, часть будет создана через неделю, часть - через месяц, но задача наша на выходе из карантина и при переходе адаптивном обеспечить всех зарегистрированных безработных работой. Это мы перед собой ставим и реализуем », - подытожил Премьер-министр.

а как дышал, 500 тыщ...
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15.06.2020 18:08 Ответить
А сколько украинцев за это время лишились работы?
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15.06.2020 18:49 Ответить
 
 