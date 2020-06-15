За фигуранта дела о рекордной взятке в $6 млн Кичу внесли залог 40,36 млн грн
За директора по правовым вопросам Burisma Андрея Кичу, который фигурирует в деле о передаче 6 миллионов долларов взятки антикоррупционным органам за закрытие дела против владельца указанной компании Николая Злочевского, внесли залог в размере 40,36 миллионов гривен.
Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Внесли залог сегодня, 15 июня", - уточнили там, отказавшись раскрывать подробности, кто именно это сделал.
Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. На следующий день Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании его под стражей.
ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.
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и финал в ней будет как с Бочковским
https://24ks.news/vs-novini/10432-slugi-narodu-zadeklaruvali-blshe-mlyarda-nalom-sered-nih-nardep-z-hersona.html "Слуги народу" задекларували більше мільярда налом
не три сотни все таки )))))
Шо жто за секреты от граждан Украины!
Так и 40 млн собрал
Кто организовал эту операцию ?
Гнать в шею всю контрразведку , которой украинцы платят зарплаты из своих налогов
Хамят обычно те , которые не знают откуда деньги в бюджете
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ , что бизнес - первичен в государстве . ЭТО БАЗИС
А государство нанимают охранять бизнес .
ПОТОМУ Я СПРАШИВАЮ - почему молчит Контрразведка, которой я плачу зарплату
ТАК ЯСНО ?
Иначе что нибудь понимали - кто и кому платит
Мо це не хабар був, а подарунок для ПФ ??
А Холодницький не зрозумів...
Ги ...
порох именно на корупции потерял 40% голосов за 5 лет, но что самое плохое - раздавил рейтинги всех вменяемых партий и личностей способных бороться с коррупцией.
В итоге 40%+ вата перешли зелени, хорошими намерениями выложена дорога в ад?
те бенины уроды что пришли еще большие коррупционеры.
Поэтому зелень голоса растеряет, а порох останетсяс пигмейским рейтингом, зато он сделал всё чтобы усилить клоуна и жопоблок.
И если уж Конституционный суд внаглую выносит решения в пользу коррупционеров, то про другие суды и говорить нечего. Только чего стоит отмена уголовной отвественности за незаконное обогащение госслужащих и за вынесение судьей заведомо неправосудного приговора.
такие уже новенькие Как ОККО
Деньги которые принесли на залог 40 млн. - конфисковать в бюджет.
1. Сразу бы увидели кто там за них начал пищать.
2. Не было бы прицендента в будущем платить залоги) ибо его отберут.
Всё тюрьма.
Але ж клоун... до осени дотянет?
oежники.
А далі суди тянуться роками.