За фигуранта дела о рекордной взятке в $6 млн Кичу внесли залог 40,36 млн грн

За директора по правовым вопросам Burisma Андрея Кичу, который фигурирует в деле о передаче 6 миллионов долларов взятки антикоррупционным органам за закрытие дела против владельца указанной компании Николая Злочевского, внесли залог в размере 40,36 миллионов гривен.

Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Внесли залог сегодня, 15 июня", - уточнили там, отказавшись раскрывать подробности, кто именно это сделал.

Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

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По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. На следующий день Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании его под стражей.

ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

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