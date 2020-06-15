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За фигуранта дела о рекордной взятке в $6 млн Кичу внесли залог 40,36 млн грн

За фигуранта дела о рекордной взятке в $6 млн Кичу внесли залог 40,36 млн грн

За директора по правовым вопросам Burisma Андрея Кичу, который фигурирует в деле о передаче 6 миллионов долларов взятки антикоррупционным органам за закрытие дела против владельца указанной компании Николая Злочевского, внесли залог в размере 40,36 миллионов гривен.

Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Внесли залог сегодня, 15 июня", - уточнили там, отказавшись раскрывать подробности, кто именно это сделал.

Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Откуда можно взять $6 млн кэша? Это результат работы нелегальной системы уклонения от уплаты налогов, которая процветает сейчас в Украине

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. На следующий день Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании его под стражей.

ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

Также читайте: Вход в ЕРДР для закрытия дела по Злочевскому был произведен с электронного ключа высокопоставленной чиновницы Офиса Генпрокурора Ирины Бакай, - Бутусов

Автор: 

залог (515) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1208) Кича Андрей (4)


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Топ комментарии
+22
джентельмены, кажется, эти была комедия.....
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15.06.2020 17:30
+19
ХЗА-ХА-ХА-ХА !!!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2020 17:29
+15
В стране где преЗЕдент клоун трудно ожидать другого жанра.
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15.06.2020 17:36
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ХЗА-ХА-ХА-ХА !!!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2020 17:29 Ответить
джентельмены, кажется, эти была комедия.....
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15.06.2020 17:30 Ответить
и финал в ней будет как с Бочковским , к сожелению... вернем ему зарплату из наших карманов за вынужденный прогул !
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15.06.2020 17:35 Ответить
https://censor.net/user/254659

и финал в ней будет как с Бочковским
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15.06.2020 19:44 Ответить
В стране где преЗЕдент клоун трудно ожидать другого жанра.
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15.06.2020 17:36 Ответить
справедливости ради нужно сказать что и при остальных наших презах этих жуликов отпустили бы.Здесь работает система,которую еще никто не ломал.Олигархат рулит.
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15.06.2020 18:23 Ответить
ух-ты--гнуты
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15.06.2020 18:44 Ответить
ТОесть Зэбил не виноватый, это всё папередники? Молодец! Красиво свернул!
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15.06.2020 19:53 Ответить
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15.06.2020 17:47 Ответить
А что он сидит? У нас разве люди с таким баблом сидят? Нет. Разве что во властных креслах. Нет в Украине правосудия и с зеленым змием не будет.
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15.06.2020 17:31 Ответить
Хто вніс та походження грошей вже зʼясували?
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15.06.2020 17:29 Ответить
стоит спросить в американском посольстве.
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15.06.2020 17:32 Ответить
А они-то тут при чем, козлюк??? Мне звонили, сказали, шо ********** внес на радостях ...
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15.06.2020 17:34 Ответить
А ось це державна таємниця!
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15.06.2020 17:32 Ответить
А ти думаєш нащо вони декларують мільйони готівки. У слуг урода більше мільярда готівки на руках

https://24ks.news/vs-novini/10432-slugi-narodu-zadeklaruvali-blshe-mlyarda-nalom-sered-nih-nardep-z-hersona.html "Слуги народу" задекларували більше мільярда налом
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15.06.2020 17:34 Ответить
Кто же мог кроме любимой жены?
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15.06.2020 18:28 Ответить
а происхождение денег при внесении залога не проверяют ????
не три сотни все таки )))))
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15.06.2020 17:29 Ответить
Звичайно, то була його бабця, фрейліна двору його імператорського вялічєйства.
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15.06.2020 17:33 Ответить
а! ось так?.. оцей варіант якось випав з моєї уяви...))) а я зразу про корупцію! тю на мене))))
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15.06.2020 17:38 Ответить
проверяют...только на короновирус
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15.06.2020 18:25 Ответить
Очень неожиданно... А почему не называют имя "поручителя"?
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15.06.2020 17:31 Ответить
Деньги конфисковать, как краденые, поручителя посадить.
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15.06.2020 17:32 Ответить
строили мы, строили и, наконец, построили...
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15.06.2020 17:33 Ответить
Кто давал 6 лямов тот и залог заплатил, чтоб меньше языком болтал этот директор Борисмы.
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15.06.2020 17:33 Ответить
А почему молчат КТО ВНЁС ЗАЛОГ ?

Шо жто за секреты от граждан Украины!
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15.06.2020 17:34 Ответить
да друзей у чела много , кто по 100 , кто и 200 кидал....
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15.06.2020 17:38 Ответить
По 100 гр 😀😀😀?
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15.06.2020 17:51 Ответить
засевали???
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15.06.2020 18:26 Ответить
Да Злочевский вообще наверно на паперти стоял 😀😀😀
Так и 40 млн собрал
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15.06.2020 18:28 Ответить
ну мож кто и 120 кидал , и даж 150 ... не губить же жизню безневинной душе
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15.06.2020 18:56 Ответить
А почему молчит контрразведка? Ведь это провокация против Украины и США ( друга Украины)
Кто организовал эту операцию ?

Гнать в шею всю контрразведку , которой украинцы платят зарплаты из своих налогов
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15.06.2020 17:36 Ответить
А может для тебя чразу все списки агентуры выложить, чтоб так не волновалась?
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15.06.2020 17:42 Ответить
Видимо и Вам я плачу зарплату , раз Вы так хамите 😀😀😀
Хамят обычно те , которые не знают откуда деньги в бюджете
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15.06.2020 17:50 Ответить
А вопросы "А почему молчит контрразведка?" обычно задают или глупцы или кацапские провокаторы.
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15.06.2020 17:54 Ответить
ИЛИ ТЕ , КТО СОДЕРЖИТ ЭТУ ВЛАСТЬ НА СВОИ НАЛОГИ
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ , что бизнес - первичен в государстве . ЭТО БАЗИС
А государство нанимают охранять бизнес .

ПОТОМУ Я СПРАШИВАЮ - почему молчит Контрразведка, которой я плачу зарплату
ТАК ЯСНО ?
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15.06.2020 18:08 Ответить
Ты платишь зарплату украинской контрразведке? Ты ничего не путаешь?
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15.06.2020 18:16 Ответить
Вижу Вы пенсионер или бюджетник
Иначе что нибудь понимали - кто и кому платит
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15.06.2020 18:26 Ответить
А я вижу, что ты какая-то неадекватная. Украинские спецслужбы финансируются из бюджета Украины, а так же есть такое понятие, как тайна следствия. И у тебя в Словакии спецслужбы тоже не разглашают информацию первому встречному.
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15.06.2020 19:01 Ответить
А в бюджет откуда деньги попадают , неуч?
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15.06.2020 19:12 Ответить
Какие залоги для коррупционных преступлений?! Надо урегулировать залоговую систему. Если залог, то должен быть в двойном размере от понесенного ущерба,чтобы у злодеев морды скривылыся. Эта норма должна быть прописана в законе. Судьи не должны иметь права самостоятельно определять сумму залога и штрафа. Все это должно быть прописано в законодательстве. В данной случае залог должен быть 324000 грн. Почему судьи идут на поводу у злыднев?
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15.06.2020 17:39 Ответить
Простите.Изменения.Какие залоги для коррупционных преступлений?! Надо урегулировать залоговую систему. Если залог, то должен быть в двойном размере от понесенного ущерба,чтобы у злодеев морды скривылыся. Эта норма должна быть прописана в законе. Судьи не должны иметь права самостоятельно определять сумму залога и штрафа. Все это должно быть прописано в законодательстве. В данной случае залог должен быть 324000000 грн. Почему судьи идут на поводу у злыднев?
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15.06.2020 17:40 Ответить
Ха ... А збиток вже доказано ?
Мо це не хабар був, а подарунок для ПФ ??
А Холодницький не зрозумів...
Ги ...
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15.06.2020 19:11 Ответить
Под ущербом я имел ввиду полученную сумму взятки. Если получено 6 млн. дол., то залог должен быть 12 млн. дол. в грн. Полученная сумма взятки вполне реальная и документально зафиксированная. Тогда судья не сможет произвольно назначить залог, только на основе закона.- в двойном размере от суммы полученной взятки.Дополнительно к этому ввести минимальный залог, ниже которого он не может быть, например 20 млн. грн. Этот вариант возможен,когда небольшие взятки.
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15.06.2020 20:12 Ответить
а между прочим...могли б и не вносить...а просто выкупили б у малюськи тюрьму на месяц и устроили б там бальдельеро )))) (дешевле б вышло) ))))))
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15.06.2020 17:40 Ответить
Очень ценный сотрудник .
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15.06.2020 17:41 Ответить
Осенью начнутся волнения на Рассии, с плавным переходом в пестец империи. Сдается мне, что когда рухнет Рассея, за дело примется украинский народ. А это уже не комедия, господа коррупционеры, а трагедия.
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15.06.2020 17:42 Ответить
Кича не на "киче" ...
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15.06.2020 17:44 Ответить
Антикоррупционеры типа Шабунина требовали чтобы по коррупционным делам небвло залогов, но порохоботы их так гряз поливали как не поливали жопоблоковцы. Так что бениным ворам ****** даже не приходится напрягаться.
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15.06.2020 17:44 Ответить
Цю, а що на це казали ЗєБОТи? Вже більше року турбодятли кожен день кнопки пальцями тиснуть, аж мозолями взялися...
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15.06.2020 18:08 Ответить
Им всем Порох не даёт! Потянется зебил к кнопке, шоб проголосовать, а Порох ему так пальчиком - нини! Прослезится зебил, обосрётся и кнопку за антикоррупционный проект не нажмёт. А то как же? Иначе Порох прийдёт и съест.
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15.06.2020 19:56 Ответить
Так нехер голосовать за всякое коррупционное чмо, вне зависимости от партии,
порох именно на корупции потерял 40% голосов за 5 лет, но что самое плохое - раздавил рейтинги всех вменяемых партий и личностей способных бороться с коррупцией.
В итоге 40%+ вата перешли зелени, хорошими намерениями выложена дорога в ад?
те бенины уроды что пришли еще большие коррупционеры.
Поэтому зелень голоса растеряет, а порох останетсяс пигмейским рейтингом, зато он сделал всё чтобы усилить клоуна и жопоблок.
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15.06.2020 22:01 Ответить
Рекордная взятка-рекордный залог.Клоунада пля.
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15.06.2020 17:44 Ответить
Да никакой борьбы с коррупцией не будет, ведь судьи работают на коррупционеров. Порошенко вместо того чтобы реформировать суды, лишь еще больше укрепил в судах коррупцию. А судьи сейчас сидят в своих креслах пожизненно, так что про борьбу с коррупцией лет на 20 - 30 можно забить.

И если уж Конституционный суд внаглую выносит решения в пользу коррупционеров, то про другие суды и говорить нечего. Только чего стоит отмена уголовной отвественности за незаконное обогащение госслужащих и за вынесение судьей заведомо неправосудного приговора.
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15.06.2020 17:45 Ответить
Статья серьезная,пусть бы привыкал.Закантачили бы хоть гондона.
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15.06.2020 17:46 Ответить
Да Злочевский и заплатил,что тут гадать.
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15.06.2020 17:48 Ответить
ТСС. Это большой секрет 😀😀😀
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15.06.2020 17:51 Ответить
А жто Злочевского БРСМ ? Или он кому-то толкнул ?
такие уже новенькие Как ОККО
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15.06.2020 17:53 Ответить
Падсудімий,ваше паслєднее слово! - 40,36 лімонав грівасов! -Невіновен,пля...
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15.06.2020 17:54 Ответить
Бариги, нє??
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15.06.2020 18:00 Ответить
Я бы сделал так:


Деньги которые принесли на залог 40 млн. - конфисковать в бюджет.


1. Сразу бы увидели кто там за них начал пищать.
2. Не было бы прицендента в будущем платить залоги) ибо его отберут.


Всё тюрьма.


Але ж клоун... до осени дотянет?
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15.06.2020 18:01 Ответить
А що толку з залогу? Ну взяли з Добкіна залог, а далі що? А нічого, гуляє по ТБ каналам пикою торгує, гівном Україну поливає...
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15.06.2020 18:10 Ответить
взялы залог й не видпустылы ось вся ризныця.
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15.06.2020 18:22 Ответить
https://censor.net/news/3201913/antikorruptsionnyyi_sud_arestoval_na_2_mesyatsa_figuranta_dela_o_vzyatke_6_mln_doll_kichu_s_vozmojnostyuкича поехал на кичу но он вывалит кучу и поедет домойhttps://censor.net/comments/locate/3201913/019214e3-6184-71cc-972a-80a38eebebadhttps://censor.net/comments/locate/3201913/019214e3-6184-71cc-972a-80a38eebebad Мне нравится 6
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15.06.2020 18:10 Ответить
Ленка запоатила...больше некому...😃
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15.06.2020 18:17 Ответить
Путин, на Рассее, своих дурачков епет, как может, а в Украине нас наша власть родненькая трахает, тоже как может. И никакой разницы, господа хорошие...
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15.06.2020 18:19 Ответить
Можно еще по закону установить мин. размер залога по видам преступлений, прописав их размер в законе: например по коррупции установить мин. залог -120 млн. грн. независимо от суммы взятки. Хочешь на свободу до суда плати 120 млн. грн. залог. не можешь заплатить сиди в тюрьме. Не нравится-тогда не надо было взятки брать. Главное не давать "судьям" самим определять сумму залога, все суммы конкретно должны быть прописаны в законе. Конечно, лучше вообще запретить залоги - пусть все сидят-так будет полезнее для общества и страны.
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15.06.2020 18:21 Ответить
Считаю данное решение "суда" разрушительным, подрывным для государства. Те,кто его принимал, хотели показать перед всем обществом никчемность правоохранительной системы и государства в целом.
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15.06.2020 18:25 Ответить
Кичу на кичу!
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15.06.2020 18:32 Ответить
Оригинально-он ведь Кича-на киче за 5 тыщ должны 5 лет мотать незалoежники.
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15.06.2020 18:47 Ответить
Можно сказать саркастически - "Мы опять все пре@ли" ...только "прое@ли" мы все давно: во всех ветвях власти бывший "быколобый" рекет, в полиции - "оборотни в погонах", в ГФС - вчерашние "кидалы с рынков", в мерах городов - "криминальные авторитеты" и "спортсмены" в СБУ : "российский ФСБ", а в президентах : "сатирически-политическое безобразие" и т.д. .... Мы давно свернули НЕ ТУДА!!!!!
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15.06.2020 18:58 Ответить
Насправді, за бугром, залоги звичайне явище для багатіїв.
А далі суди тянуться роками.
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15.06.2020 19:15 Ответить
Безнаказанность пораждает преступление.
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15.06.2020 19:31 Ответить
Оце нежданчик! Ніхто і в думках не чекав на це??! Сподіваюся грошики взяли не з тих 6 лямчиків, Уроди?!
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15.06.2020 19:40 Ответить
Залог меньше взятки?Ребята , по вам петля плачет!
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16.06.2020 03:05 Ответить
Вносят 40 млн.и "стыдливо" умалчивают КТО. Очень даже интересно КТО за ВОРА вносит деньги. И что это за залоги,взятка в 160млн,а залог 40? Эти ******** суды( необходимо посредством ВЫБОРОВ переизбрать этих тварей продажних)Скидка? И ПОЧЕМУ?
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16.06.2020 06:11 Ответить
 
 