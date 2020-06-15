Наемники РФ из ПТРК обстреляли украинские позиции у Новоселовки Второй, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новоселовки Второй противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался.

Итоги за прошлые сутки

14 июня вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Луганское, Хутор Вильный, Авдеевка, Орехово, Майское, Каменка, Марьинка и Пески.

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По данным разведки, 14 июня украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения кража и 5 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 28 административных правонарушений.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 75 человек, в обратном направлении - 105 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов.

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