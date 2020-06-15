РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10553 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
977 4

Наемники РФ из ПТРК обстреляли украинские позиции у Новоселовки Второй, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ из ПТРК обстреляли украинские позиции у Новоселовки Второй, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новоселовки Второй противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался.

Итоги за прошлые сутки

14 июня вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Луганское, Хутор Вильный, Авдеевка, Орехово, Майское, Каменка, Марьинка и Пески.

Также читайте: 13 июня в зоне ООС погиб прапорщик 30-й ОМБр Леонид Добрянский. ФОТО

По данным разведки, 14 июня украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения кража и 5 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 28 административных правонарушений.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 75 человек, в обратном направлении - 105 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов.

Читайте также: Оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка", более трех суток не пропускают двух человек в легковом автомобиле, - пресс-центр ОС

Автор: 

обстрел (27114) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось сюди треба наших мусорів-беркутів вивезти на передову і прикувати їх кайданками на місці.
Як вони з переляку обісруться, від того смороду сєпари відступлять вглиб своїх позицій.
Мусори - хімічна зброя!
показать весь комментарий
15.06.2020 17:36 Ответить
горіть у пеклі москалі (с) ... гори-палай і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
показать весь комментарий
15.06.2020 17:42 Ответить
Донбасс и Крым всегда были тормозом УКРАИНЕ . Там толпа быдла прорассейского, Я всегда был против возвращения ,в особенности лугандонии в УКРАИНУ Зачем нам эта масса быдла? Они всегда голосовали против всего УКРАИНСКОГО.Я не против территории но я против того дебильного населения Там сегодня даже 10 - летние лугандончики испытывают ненависть до УКРАИНЫ Даже те жители, что находятся на украинской территории поддерживают жопоблок медведчука, жида рабиновича, магната -хохла бойка. но не украинские партии.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:59 Ответить
но больше всего нас интересует, сколько из этих "восточных" обезьян уехало на московию вперед ногами..... и если таковых нет, то день, можно сказать, на смарку.....
показать весь комментарий
15.06.2020 19:45 Ответить
 
 