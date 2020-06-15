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Полиция выпустила трех задержанных на акции в поддержку Стерненко, еще двух активистов скоро выпустят, - нардеп "Голоса" Стефанишина

Полиция выпустила трех задержанных на акции в поддержку Стерненко, еще двух активистов скоро выпустят, - нардеп

Правоохранители отпустили трех из пяти задержанных на акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат партии "Голос" Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

"Овчаренко, Коваленко, Выговский входят на свободу. Еще двух активистов скоро выпустят!", - написала она.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек. По словам Стефанишиной, задержали: Овчаренко Виталия, Выговского Николая, Кирьякова Александра, Андрея Мартыненко и Коваленко Антона.

Отметим, сегодня, 15 июня, Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанным участникам акции в поддержку Стерненко "шьют неповиновение правоохранительным органам и хулиганку", - нардеп "Голоса" Стефанишина. СПИСОК ЗАДЕРЖАННЫХ

Полиция выпустила трех задержанных на акции в поддержку Стерненко, еще двух активистов скоро выпустят, - нардеп Голоса Стефанишина 01

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор Радионов в суде обвинил Венедиктову в давлении, - адвокат Маси Найем. ВИДЕО

Автор: 

задержание (6675) Нацполиция (16458) Стерненко Сергей (394) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Топ комментарии
+8
Звичайно ні! Це тільки поліції можна бити, гвалтувати, вбивати.
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15.06.2020 17:46
+7
Сядь на плішку і сиди рівно.
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15.06.2020 17:46
+6
Эти активисты сами на рожон лезут, провоцируют, чтобы в своих фейсбуках потом фоточки выкладывать как их бедненьких футболят полицаи.
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15.06.2020 17:53
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А что уже можно безнаказанно на полицию нападать? Нападение на полицию это уже не нарушение закона?
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15.06.2020 17:44 Ответить
Звичайно ні! Це тільки поліції можна бити, гвалтувати, вбивати.
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15.06.2020 17:46 Ответить
Зеленого рептилоида геть, а Стерненка в президенты. Он в 100 раз умнее и честнее, порядочнее и культурнее. В 200 раз.Хватит держать во власти идиотов наглых.
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15.06.2020 17:47 Ответить
та да, пробежать за раненным стометровку и самомоборониться окончательно - ножом в сердце - верх культуры.
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15.06.2020 17:53 Ответить
Стерненко бий кацяпів, туди їм дорога, українці тебе підтримують.
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15.06.2020 17:56 Ответить
Пока что Стерненко зарезал только своего побратима по "Правому Сектору", ещё и атошника к тому же.
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15.06.2020 18:02 Ответить
Сашя Гєґштейн, а ти такі єдва-єдва поц!
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15.06.2020 18:19 Ответить
А может это был провокатор. Ты же ничего по делу не знаешь. Пусть разбираются, но не садят человека, если у него нет миллионов залога.
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15.06.2020 18:22 Ответить
Президент шапкокрад был, для полного счастья еще убийцы-отморозка не хватает.
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15.06.2020 17:59 Ответить
Пусть докажут убийство. На Майдане голубые рептилии убили более 100 людей и не нашли до сих пор виновных, заказчиков в Раде, кто подписал возможность расстрела безоружных людей. А тут прямо напали на одного и бездоказательно. Выборочное правосудие.
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15.06.2020 18:25 Ответить
Ну так для этого и существует суд, чтобы разобраться в ситуации и определить виновен человек или нет.
А то придумали касту "неприкосновенных активистов", его же судят не за убеждения, а за УБИЙСТВО.
Суд определит было это умышленное или не умышленное убийство. Но для этого суд должен СОСТОЯТЬСЯ, без массовых беспорядков, устраиваемой группой поддержки "АКТИВИСТА".
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15.06.2020 20:37 Ответить
так начинался майдан! лучшее, что случилось со страной!
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15.06.2020 17:49 Ответить
А неспровокований напад шакалів-мусорів на людей ти вважаєш нормою? Ти з-за парєбріка через VPN? Для вас це - норма.
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15.06.2020 17:50 Ответить
Задокументували, тепер тушканчики відкриють полювання на них?
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15.06.2020 17:45 Ответить
Вести себя надо нормально и не будет таких задержаний, а то у нас всегда только полиция виновата в подобных случаях.
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15.06.2020 17:45 Ответить
Сядь на плішку і сиди рівно.
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15.06.2020 17:46 Ответить
походу клиенты наркоточек, которые крышевал патриот стерненко
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15.06.2020 17:47 Ответить
не,не тот типаж,наркетов я каждый день вижу,по работе,кстати 99% из них голосовали за валодю..
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15.06.2020 17:52 Ответить
То це ти та марамойка, яка у мусорів служить "підсадною качкою"?
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15.06.2020 17:53 Ответить
Ага точно. С этим разабрались. Я вот с другим не могу разабраться: почему петушарий в гейропе живет? Он что гей?
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15.06.2020 18:03 Ответить
№43
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15.06.2020 18:16 Ответить
А якого буя їх взагалі затримували?
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15.06.2020 17:48 Ответить
Есть куча видео провокаций с нападением на полицию, вот самых буйных и охладили на несколько часов.
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15.06.2020 17:50 Ответить
Поліцію на фронт , Крим визволяти, сидять нероби під судом.
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15.06.2020 17:58 Ответить
Мусорам треба був привід для провокації. Мусори тебе хапають у будь-який момент, а ти не маєш права опиратись цим шакалам.
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15.06.2020 17:59 Ответить
ой, а соплей то было, что "пакуют всех подряд". задержали самых буйных - кого смогли, составили протоколы и отпустили. Звери, канешно, взять и выпустить, надо было, чтобы они с полки в камере попадали и убились? Вот где торжество демократии было?
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15.06.2020 17:50 Ответить
Эти активисты сами на рожон лезут, провоцируют, чтобы в своих фейсбуках потом фоточки выкладывать как их бедненьких футболят полицаи.
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15.06.2020 17:53 Ответить
так у вас в штатах за флойда. ваще хаос. и не за фоточки. грабят и жгут.
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15.06.2020 17:56 Ответить
Такие же имбецилы.
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15.06.2020 18:00 Ответить
Ну да слепили себе образ мученика из наркомана-преступника с четырьмя ходками, который беременную женщину в заложники брал, угрожая выстрелить ей в живот, которого копы неаккуратно упаковали на месте преступления.
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15.06.2020 18:06 Ответить
Соя обьясните, зачем ваши депутаты пришли к Стерненку? Ведь Стерненко не приходил ни к пеце ни к тане черновол? 😷
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15.06.2020 18:00 Ответить
Вот как получается, судить АКТИВИСТА за убийство ну никак нельзя, тем более убитый был НЕАКТИВИСТ.
А вот что делать когда один АКТИВИСТ зарежет другого АКТИВИСТА?
Судить его тогда или нет?
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15.06.2020 18:03 Ответить
А побитого відпустили, чи ще виховують ?
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15.06.2020 20:25 Ответить
зеленский мразь
мусора падаль
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15.06.2020 21:47 Ответить
 
 