На проведение одного общенационального референдума может понадобиться около 2 млрд грн, средства на это будут ограничены, - Стефанчук

Общенациональные референдумы будут финансироваться из госбюджета. По оценкам экспертов, на проведение одного потребуется около 2 миллиардов гривен.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил на брифинге 15 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Каждый референдум - это средства, в среднем, по оценкам экспертов, 2 миллиарда гривен. Именно поэтому (на референдумах. - Ред.) надо ставить важные для развития государства вопросы", - отметил он.

Позже Стефанчук добавил, что финансирование общенациональных референдумов будет осуществляться за счет госбюджета.

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"Мы предлагаем в нашей редакции (закона о народовластии. - Ред.), чтобы фонд (всеукраинского референдума. - Ред.) ограничивался 20 тысячами минимальных заработных плат (не более 95 млн гривен. - Ред.)", - добавил первый заместитель спикера.

Напомним, 9 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, который призван улучшить процедуру проведения общенациональных референдумов.

Планируется, что Верховная Рада 18 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета министров.