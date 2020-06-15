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На проведение одного общенационального референдума может понадобиться около 2 млрд грн, средства на это будут ограничены, - Стефанчук

На проведение одного общенационального референдума может понадобиться около 2 млрд грн, средства на это будут ограничены, - Стефанчук

Общенациональные референдумы будут финансироваться из госбюджета. По оценкам экспертов, на проведение одного потребуется около 2 миллиардов гривен.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил на брифинге 15 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Каждый референдум - это средства, в среднем, по оценкам экспертов, 2 миллиарда гривен. Именно поэтому (на референдумах. - Ред.) надо ставить важные для развития государства вопросы", - отметил он.

Позже Стефанчук добавил, что финансирование общенациональных референдумов будет осуществляться за счет госбюджета.

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"Мы предлагаем в нашей редакции (закона о народовластии. - Ред.), чтобы фонд (всеукраинского референдума. - Ред.) ограничивался 20 тысячами минимальных заработных плат (не более 95 млн гривен. - Ред.)", - добавил первый заместитель спикера.

Напомним, 9 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, который призван улучшить процедуру проведения общенациональных референдумов. 

Планируется, что Верховная Рада 18 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета министров.

Автор: 

законопроект (3221) референдум (1504) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+2
И какой же вы так мчитесь провести первый ?
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15.06.2020 17:55
+1
Какой пуйло закажет.
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15.06.2020 18:00
+1
Этот жирдяй у тещи пусть своей займёт.
Не смотря на его купленные и « порешанные» регалии, его мозг давно жиром заплыл
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15.06.2020 18:30
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И какой же вы так мчитесь провести первый ?
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15.06.2020 17:55 Ответить
Какой пуйло закажет.
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15.06.2020 18:00 Ответить
На проведение одного общенационального референдума может понадобиться около 2 млрд грн, средства на это будут ограничены, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4757
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15.06.2020 18:15 Ответить
Пуйла?
Владимир владимирович.
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15.06.2020 18:19 Ответить
я имел ввиду предполагаемое имя референдума, который нам грозит произойти первым
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15.06.2020 18:24 Ответить
Я же не пуйло...
Как вариант, о язьіке, потом о НАТО.
Хотя, для усьіпления бдительности, первьій может бьіть нейтральньім.
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15.06.2020 18:31 Ответить
ДА НЕТ референдум что делать с субботними??? ВЕШАТЬ РАССТРЕЛИВАТЬ ЧЕТВЕРТОВАТЬ ВЫРЫВАТЬ КОНЕЧНОСТИ ОРГАНЫ И РУКИ С НОГАМИ СТАВИТЬ МЕЖДУ ДВУХ БТР... НА РАСТЯЖКУ.. ВЫБОР ПРОСТО ОГРОМНЫЙ куда там Зелиному Кварталу мулов то браться даже...
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15.06.2020 18:20 Ответить
Кому вообще нужен этот референдум?
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15.06.2020 17:57 Ответить
Горилл озвучил что это всё предвыборные Лохторальные понты!!!
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15.06.2020 18:00 Ответить
Підняв пальця - бреше.
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15.06.2020 18:11 Ответить
Пуйлофюррер и тексты референдумов пришлёт и бабки на них через Козыря передаст
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15.06.2020 18:19 Ответить
Этот жирдяй у тещи пусть своей займёт.
Не смотря на его купленные и « порешанные» регалии, его мозг давно жиром заплыл
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15.06.2020 18:30 Ответить
Карабасу-Барабасу нужно 2 млрд гривен на театр.
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15.06.2020 19:14 Ответить
 
 