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Аграрии просят Президента не допустить рост цен на продукты питания из-за пошлины на импортное дизтопливо

Аграрии просят Президента не допустить рост цен на продукты питания из-за пошлины на импортное дизтопливо

Аграрии просят Президента не допустить введения пошлины на импортное дизтопливо и сжиженный газ, в результате которого аграрии дополнительно потратят почти 2 млрд грн, а для украинцев существенно возрастет стоимость продуктов питания.

Открытое обращение к Президенту опубликовано на сайте Аграрного союза Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Аграрном союзе призвали Президента и Премьер-министра вмешаться в ситуацию и не допустить принятия Межведомственной комиссией по международной торговле при Минэкономики разрушительного для экономики решения о введении пошлины на импортируемое дизельное топливо и сжиженный газ.

"В случае принятия решения о введении пошлины, нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас. Что приведет к подорожанию себестоимости выращенной сельхозпродукции. Дополнительные расходы аграриев на дизельное топливо могут вырасти до 1,9 млрд грн. Соответственно стоимость сельхозпродукции повысится, но продавать ее по ценам выше мировых аграрии не смогут, поэтому будут нести убытки", – отмечено в заявлении.

Аграрии напомнили, что в этом году Украина оказалась в крайне тяжелом положении: засуха, мировой кризис и пандемия COVID-19. Из-за всех перечисленных факторов осенью страна может столкнуться с повышением цен на продукты питания.

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"Однако этого мало отдельным, приближенным к власти, олигархам. Прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, компании Укрнафта, Укргаздобыча и Укртатнафта инициировали введение пошлины на дизель и сжиженный газ. На этой неделе решение по их заявлению должна принять Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", – подчеркнул Аграрный союз Украины.

Этого, считают авторы обращения, допустить нельзя. Подобное страна уже проходила в 2019 году, когда после введения пошлин на дизель и сжиженный газ все поставщики подняли цены на эти виды топлива.

"В итоге, страну ждет инфляция, вызванная только аппетитами олигархов. И это – в дополнение к засухе, мировому кризису и пандемии COVID-19. Это нескрываемое олигархическое мародерство", –резюмировали аграрии.

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Автор: 

аграрии (270) пошлина (462) топливо (627)


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Топ комментарии
+4
Все просят, скулят. Улыбайтесь и радуйтесь и «Сватов» смотрите! Вы это заслужили ВСЕ РАЗОМ!!
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15.06.2020 18:42
+2
вы как челобитную царю подаёте?! Он то не знает, это бояре плохие........Бред. Технику подгоните в Киев и заблокируйте нахрен основные магистрали для ПРОЗРЕНИЯ.
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15.06.2020 18:02
+2
Бог ты мой, какое же лошьё...
А может это так они его тонко тролят?
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15.06.2020 18:13
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вы как челобитную царю подаёте?! Он то не знает, это бояре плохие........Бред. Технику подгоните в Киев и заблокируйте нахрен основные магистрали для ПРОЗРЕНИЯ.
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15.06.2020 18:02 Ответить
Бог ты мой, какое же лошьё...
А может это так они его тонко тролят?
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15.06.2020 18:13 Ответить
о!, мертветчук уже и аграриев подключил)
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15.06.2020 18:15 Ответить
хотели - получили, кушай.те
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15.06.2020 18:21 Ответить
Так у аграриев жеж новый вошдь, как его....ну этот, с дебильными песенками, любитель домогаться до легкодоступных девиц. Нехай его в Раду запускают интересы отстаивать.
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15.06.2020 18:22 Ответить
Ректор педофил.
Вся страна в курсе пристрастий этого хряка.
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15.06.2020 18:34 Ответить
Распорядитель филькиных грамот и липовых дипломов. Прямо как в мауп когда-то
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15.06.2020 19:44 Ответить
Нашли у кого просить. Быстрее от Бога ответа дождешься, чем от Зели.
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15.06.2020 18:29 Ответить
Ціни і так виросли. А тепер перспектива ще вищі будуть.
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15.06.2020 18:32 Ответить
Бенька охерел
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15.06.2020 18:38 Ответить
Все просят, скулят. Улыбайтесь и радуйтесь и «Сватов» смотрите! Вы это заслужили ВСЕ РАЗОМ!!
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15.06.2020 18:42 Ответить
а импортное дизтопливо из кацапии.
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15.06.2020 19:09 Ответить
Сёма, какие цены, какое придержать... вы видели сколько стоят яблочки после перекрытия польской границы? хорошо хоть бананы у нас растут и стоят таки дешевле яблочек...
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15.06.2020 20:08 Ответить
Для СПА, Пентхаузів, таунхаузів, потрібні кошти тому рабів будуть чмирити плутократи, як доморощені виродки, так і економічні вбивці з офісів МВФ. Єдине що доступно, це зробити дірочку і затягнути пасок, поки ще на поясі.
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16.06.2020 10:00 Ответить
 
 