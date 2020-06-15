Руководители крупнейших химпредприятий обратились к Зеленскому по вопросу квот на импорт удобрений после заявлений главы Госгеокадастра

Химики выразили обеспокоенность заявлениями экс-уполномоченного президента Украины по земельным вопросам, главы Госгеокадастра Романа Лещенко о возможном отказе Кабинета Министров Украины ввести квоты на импорт минеральных удобрений в Украину.

Директора крупнейших химических предприятий призывают Кабинет министров Украины, а также Офис Президента Украины, объявить четкую позицию по вопросу квот на импорт минеральных удобрений в Украину после заявлений Романа Лещенко, которые он сделал от имени Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, под обращением, текстом которого располагает УНИАН, стоят подписи главы правления АО "Днепразот" Сергея Сидорова, главы правления ЧАО "Ривнеазот" Михаила Заблуды, главы правления ЧАО "Азот" (г. Черкассы) Виталия Склярова, главы правления "ЧАО" Северодонецкое объединение Азот" Леонида Бугаева, генерального директора "Днепровского завода минеральных удобрений" (ДЗМУ) Сергея Москаленко и председателя правления ПАО "Сумыхимпром" Игоря Лазаковича.

Как отмечается в открытом письме представителей отечественной химической промышленности к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, в мае 2020 года было завершено расследование Министерства развития экономики в отношении импорта минеральных удобрений в Украину.

"Межведомственная комиссия по международной торговле 22 мая должна была принять решения, устанавливающие четкие правила игры на рынке минеральных удобрений Украины, которые позволили бы украинским химическим предприятиям эффективно и бесперебойно обеспечивать украинский АПК качественной и доступной продукцией. Эти давно ожидаемые решения также предоставили бы украинским производителям стабильность и возможность планировать работу предприятий в разрезе ближайших двух-трех лет", - сообщают директора заводов.

Они также отмечают, что Министерство развития экономики продлило сроки рассмотрения вопроса на один месяц. В то же время, подчеркивают украинские химики, на консультациях в Минэкономразвития, которые прошли в конце мая, представителям химпрома было предложено совместно с чиновниками и представителями конечных потребителей выработать общие подходы и решения.

"Ключевые слова, звучащие во время этих консультаций, были слова "диалог" и "компромисс". Мы не отказались от такого подхода, и приняли активное участие во всех консультациях, понимая, что идею диалога и компромисса в данном вопросе также разделяет глава государства", - отмечается в письме.



По словам химиков, защита отечественного производителя невыгодна многим игрокам, заинтересованным в максимальной зависимости украинского АПК от импорта, а видимость противостояния между производителями удобрений и фермерами создается искусственно

"Отказ от введения квот дает сигнал, что Украина не планирует защищаться, а отечественным химикам – что отрасль не является важной для национальной экономики. Если полный отказ от введения ограничительных мер – это и есть компромисс между участниками рынка, то мы не согласны с таким "компромиссом", - заявляют руководители предприятий.

Авторы письма подчеркивают, что вопрос защиты химпрома затрагивает судьбу десятков тысяч работников отрасли.

"Мы представляем интересы отрасли, в которой задействованы десятки тысяч сотрудников. Именно химпром в первые месяцы текущего года удержал кривую падения промышленного производства в Украине от полного провала. Сегодня решается вопрос о том сколько людей останется на своих рабочих местах на химических предприятиях Украины буквально через полгода. Какой объем продукции мы сможем произвести. Смогут ли украинские химики побороться за внешние рынки, или оставят их навсегда. В конце концов, решается вопрос о том, останется ли наша продукция в принципе на отечественном рынке, или наш рынок будет отдан на откуп иностранным компаниям", - констатируют авторы письма.

Директора крупнейших предприятий химпрома призывают президента и премьер-министра озвучить свою позицию по данному вопросу, так как заявления главы Госгеокадастра Романа Лещенко противоречат изначальным заявлениям представителей Кабинета министров Украины о необходимости защиты отечественных производителей в кризис.

"Сегодня официальные лица фактически заявляют, что меры по защите химической отрасли не являются приоритетными. При этом ссылаются на позицию Президента Украины, которую для нас было бы важно услышать напрямую. Просим вас, как первых лиц государства, донести до нашей отрасли свою позицию. А также назвать причины, по которым подготовленные решения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства оказались заблокированы", - заключают авторы письма.