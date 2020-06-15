Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов

Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки единственного в Украине предприятия по добыче урана - Восточного горно-обогатительного комбината.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, остановка "ВостГОКа" приведет к энергетической катастрофе.

"Завтра, 16 июня, остановится "Восточный ГОК" из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам "ВостГОКа" и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией "Энергоатом", которые также не могут разрешить власти", - отмечает он.

Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК", так как Минэнергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.

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Однако это не единственная проблема.

"Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но "Вестингауз" уже более полугода не получает необходимых платежей - "Энергоатому" нечем платить", - сообщает Бутусов.

Из-за этого предприятию нечем платить зарплаты, взносы в государственные фонды, даже счета за электричество.

Системные проблемы начались в октябре 2019-го, еще при прошлом министре Алексее Оржеле. Он их не решил. Теперь ответственность лежит на и.о. министра Ольге Буславец, отмечает журналист.

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2 июня чиновница посетила "ВостГОК", но этот визит "не привел к решениям".

"У "Энергоатома" нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам. За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов, за июнь будет еще больше. А из каких средств все это гасить? Банки не дают кредиты и смежники, которые завязаны в топливную цепочку, начинают чувствовать на себе кризис неплатежей. Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию", - подчеркнул Бутусов.

Он расписал, к чему может привести дальнейший кризис:

К остановке предприятия и убыткам госбюджета.

К экологическим рискам, которые будут закрыты за счет госбюджета.

К дальнейшему падению доходов "Энергоатома", росту дефицита НАЭК, что приведет к уходу с нашего рынка компании "Вестингауз" и возвращению монополии на поставки из РФ.

К полному отказу от проектов энергонезависимости в атомной сфере - постройка своего завода ТВЭЛов, своего хранилища ядерных отходов.

К росту себестоимости электроэнергии в Украине.

К увеличению тепловой генерации на угольных станциях, и увеличению поставок угля, который либо дотируется из бюджета, либо импортируется из РФ.

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"Казалось бы, Украина - один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы. Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Ольга Буславец должны определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для экономики страны в случае дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому", - уверен Бутусов.