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Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов

Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов

Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки единственного в Украине предприятия по добыче урана - Восточного горно-обогатительного комбината.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, остановка "ВостГОКа" приведет к энергетической катастрофе.

"Завтра, 16 июня, остановится "Восточный ГОК" из-за завершения срока действия лицензии. Это единственное в Украине предприятие по добыче урана, и это произойдет из-за отсутствия решений Министерства энергетики по проблемам "ВостГОКа" и из-за катастрофических неплатежей и долгов энергорынка перед государственной компанией "Энергоатом", которые также не могут разрешить власти", - отмечает он.

Государственная инспекция по ядерному регулированию останавливает лицензию госпредприятия "Восточный ГОК", так как Минэнергетики не смогло подготовить вовремя необходимую документацию для оформления допуска для особых работ руководителя предприятия.

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Однако это не единственная проблема.

"Проблемы на "ВостГОКе" накапливались все годы независимости - все это сводилось к смене посредников, к грабежу прибылей, а системные проблемы все нарастали. Так и не построила страна за 30 лет своего производства сборок для атомных реакторов, мы производим сырье. Сохраняется полная зависимость от РФ, плюс определенное место в поставках для ряда реакторов получили США, но "Вестингауз" уже более полугода не получает необходимых платежей - "Энергоатому" нечем платить", - сообщает Бутусов.

Из-за этого предприятию нечем платить зарплаты, взносы в государственные фонды, даже счета за электричество.

Системные проблемы начались в октябре 2019-го, еще при прошлом министре Алексее Оржеле. Он их не решил. Теперь ответственность лежит на и.о. министра Ольге Буславец, отмечает журналист.

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2 июня чиновница посетила "ВостГОК", но этот визит "не привел к решениям".

"У "Энергоатома" нет денег не только для выплат "ВостГОКу", но даже для выплат зарплаты своим сотрудникам, причина проста - госпредприятие, продающее электроэнергию, перестало платить атомщикам. За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов, за июнь будет еще больше. А из каких средств все это гасить? Банки не дают кредиты и смежники, которые завязаны в топливную цепочку, начинают чувствовать на себе кризис неплатежей. Минэнерго обязано в экстренном порядке решить проблему лицензирования и не допустить остановки "ВостГОКа". Нужны решения, а не протоколы и обещания. Нужны деньги за произведенную продукцию", - подчеркнул Бутусов.

Он расписал, к чему может привести дальнейший кризис:

  • К остановке предприятия и убыткам госбюджета.
  • К экологическим рискам, которые будут закрыты за счет госбюджета.
  • К дальнейшему падению доходов "Энергоатома", росту дефицита НАЭК, что приведет к уходу с нашего рынка компании "Вестингауз" и возвращению монополии на поставки из РФ.
  • К полному отказу от проектов энергонезависимости в атомной сфере - постройка своего завода ТВЭЛов, своего хранилища ядерных отходов.
  • К росту себестоимости электроэнергии в Украине.
  • К увеличению тепловой генерации на угольных станциях, и увеличению поставок угля, который либо дотируется из бюджета, либо импортируется из РФ.

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"Казалось бы, Украина - один из 19 производителей уранового концентрата в мире, это огромное конкурентное преимущество. Но вместо развития мы получаем убытки и проблемы. Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Ольга Буславец должны определить стратегию выхода из кризиса украинской энергетики, ситуация катастрофическая, последствия для экономики страны в случае дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому", - уверен Бутусов.

Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов 01

Автор: 

кризис (3070) уран (86) энергетика (2560) Энергоатом (410) атомная энергетика (294) Бутусов Юрий (4358) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+9
вони вміють лише створювати кризи.
до їхньої появи все було більш менш пристойно.
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15.06.2020 18:53
+7
Там стратегия была только на вход в кризис, на выход Порошенка с Яценюклм надо ззвать
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15.06.2020 18:48
+7
Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6881
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15.06.2020 18:56
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Зеленський?
Юрію, я вам дивуюсь!
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15.06.2020 18:47 Ответить
Там стратегия была только на вход в кризис, на выход Порошенка с Яценюклм надо ззвать
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15.06.2020 18:48 Ответить
Ахахаха, диким зелёным обезьянам в клетку дали гранату. Они выдернули чеку. Бутусов ( ну хватит меня уже банить, а?!) наивно ожидает пока они вставят чеку обратно )))
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15.06.2020 18:49 Ответить
Зачьот Влучно про "зельоних обєз"ян"
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15.06.2020 21:26 Ответить
зєлєнський, шмигаль і буславєц можуть опрєдєліть тільки стратєгію входа в крізіс.
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15.06.2020 18:49 Ответить
поки Шмигаль і Буславець будуть визначати, бубочка зможе їм на роялі збацать
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15.06.2020 18:53 Ответить
зеля в открытую все сливает коцапам
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15.06.2020 18:51 Ответить
вони вміють лише створювати кризи.
до їхньої появи все було більш менш пристойно.
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15.06.2020 18:53 Ответить
у всех тот же самый вопрос по отношению к тебе
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15.06.2020 18:55 Ответить
Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3856
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15.06.2020 18:55 Ответить
Зеленое стадо и стратегия...любая...это не совместимо...
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15.06.2020 18:55 Ответить
Зеленский, Шмыгаль и Буславец должны определить стратегию выхода из энергетического кризиса, последствия дальнейшего падения атомной энергетики ударят по каждому, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6881
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15.06.2020 18:56 Ответить
стратегия выхода:
- кризиса становится меньше
- энергии становится больше
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15.06.2020 18:56 Ответить
То ли смеятся , то ли плакать ????

Просто КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
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15.06.2020 18:56 Ответить
за Геруса не забудьте
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15.06.2020 18:59 Ответить
Герус с зелеными сотоварищами 50 миллиардов гривен уже скоммуниздил...и не жужжит...
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15.06.2020 19:11 Ответить
Коломойский ежедневно экономику на лярды нагибает.
Что ни день с то победа в судах над Украиной на десятки лярдов грн при полном бездействии и попустительстве моллюска из Минюста и ручного клоуна на банковой
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15.06.2020 19:40 Ответить
Та вони є невчені
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15.06.2020 19:09 Ответить
По ходу у них складывается стратегия на ростофф...
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15.06.2020 19:09 Ответить
Блиин. Буславец считает, что от дождей зависит работа ГЭС! Бутусов, у кого спрашивать?
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15.06.2020 19:09 Ответить
Вони тільки завести в болото можуть, а витягнути - це не в ту палату.
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15.06.2020 19:10 Ответить
для этих особей стратегия одна: идти в отставку.
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15.06.2020 19:11 Ответить
Зеленський пацан не гордий, він електроенергію і в кацапів купить.
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15.06.2020 19:20 Ответить
Зрозуміло,що зелене стадо винне,але ще раніше станом на 28 лютого 2019 року заборгованість при ПП (ПороПанді)самому"Енергоатому" складала 11,6 млрд грн.Як зрозуміти навіть Юркове,що"За апрель долги 1,5 миллиарда, за май - более 2 миллиардов, за июнь будет еще больше".Звичайно,що комбінат має ліцензуватися,але це залежить найперше від директорату самого комбінату,а не від муток та схем у міністерствах та відомствах,які не вирішать стару проблему,поки не зламають стару систему взаєморозрахунків.
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15.06.2020 20:08 Ответить
Хе-хе. Тоді хоч позитивна динаміка була. Ви ж цитату обрізали."Заборгованість перед "Енергоатомом" за поставлену електроенергію становить 11,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн менше, ніж торік". А зараз - вперед до "рекордів"?
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15.06.2020 21:33 Ответить
Хе-хе.Звісно за енергію.А торік то хто був і що змінилося?Я про систему,в якій ,образно, феодал за кріпака платит податки(систему феодалізму у чистому вигляді,де-надра,земля,трудові ресурси-поза будь яким демократичним інститутом).
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15.06.2020 22:16 Ответить
не сьезжай. Не нужно умных словесов. Достаточно сравнить цыфры при Петре и Вавию
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15.06.2020 22:23 Ответить
сирьозно ? вот только что то при ПП в коем то веке державне підприємство енергоатом начало виходити в плюс а не як завжди залишатися чорною діркою
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15.06.2020 20:23 Ответить
Ну да. Для того вони його створювали, щоб виправляти. Наївність.
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15.06.2020 20:35 Ответить
"Зеленский должен определить стратегию" - вы вообще о чем???!!!!!
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15.06.2020 21:42 Ответить
Воровать меньше надо, петухи зеленые
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15.06.2020 22:20 Ответить
Петюхи то вони такі-чи зелені чи шоколадні-аби зелень поклювати.
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15.06.2020 22:27 Ответить
Господин Бутусов, какая стратеги я? Там выше в новостях - наркокурьера Потерпевшего повязали с коксом на лимон гривен. Так, что Бубочка полностью выпадет в осадок, если только Рюкзаков не сжалится и не отсыпит Харанту толику малую, чтоб не загнулся зеленый нарколыга.
А если серьезно, то налицо все признаки госизмены харанта - это не залатность Вавия - это диверсия
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15.06.2020 22:21 Ответить
Тупе бла-бла не в тему,просто стара система взаєморозрахунків між Госатомрегулюванням і комбінатом має бути реструктуризована.
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15.06.2020 22:48 Ответить
Просто чудес не бывает, как и "дешевой" атомной энергии.
Рассказывая сказки про страшный Зеленый тариф и дешевую атомную энергию, зедебилы забывают рассказывать, что при нынешних расценках на энергию необходимо еще платить достойные зарплаты целой индустрии, менять или модернизировать вышедшие за срок годности атомные реакторы, перерабатывать и хранить отходы топлива и тд и тп.
Если все это приводить в норму - цена на электроэнергию станет такая, что Зеленый тариф дешевым еще окажется)))
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15.06.2020 22:31 Ответить
Короче, ждем повышения цен
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15.06.2020 22:31 Ответить
Молимся на Зе-е-е и дружно кричим Бе-е-е-е!
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15.06.2020 23:54 Ответить
Зеленський, Шмигаль і Буславец мають визначити стратегію виходу з енергетичної кризи, наслідки подальшого падіння атомної енергетики вдарять по кожному, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1545
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15.06.2020 23:56 Ответить
 
 