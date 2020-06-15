Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР

Государственное бюро расследований даст правовую оценку факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского районного суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, во время избрания меры пресечения подозреваемому в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, у здания Шевченковского районного суда города Киева произошел конфликт. По результатам которого полицейские задержали пятерых человек.

По результатам служебного расследования Национальной полиции, Государственное бюро расследований предоставит правовую оценку факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского районного суда города Киева, которое состоялось 15 июня 2020 г.", - говорится в сообщении.

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