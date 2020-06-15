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Новости Силовики
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Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР

Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР

Государственное бюро расследований даст правовую оценку факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского районного суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, во время избрания меры пресечения подозреваемому в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, у здания Шевченковского районного суда города Киева произошел конфликт. По результатам которого полицейские задержали пятерых человек.

По результатам служебного расследования Национальной полиции, Государственное бюро расследований предоставит правовую оценку факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского районного суда города Киева, которое состоялось 15 июня 2020 г.", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Стерненко Сергей (394) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+15
Нет, это не Москвабад.
Это Киев 2020.
"Беркуты" Зеленского ..........................

Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 5192

Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 6969
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15.06.2020 19:11
+10
Погрозят пальчиком, отстранят на неделю, потом примут обратно - трудно власти без цепных псов...
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15.06.2020 19:05
+9
Этой власти надо перечитать историю Украины.Хотя бы за последние 16 лет.Третий Майдан будет уже ооочень не мирный.
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15.06.2020 19:13
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Погрозят пальчиком, отстранят на неделю, потом примут обратно - трудно власти без цепных псов...
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15.06.2020 19:05 Ответить
а був би нігером було б цікаво
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15.06.2020 19:09 Ответить
Так мы для них и есть "ниггеры" - рабы...
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15.06.2020 19:11 Ответить
Знав би ти що богообраний народ думає про гоїв.
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15.06.2020 19:22 Ответить
Нет, это не Москвабад.
Это Киев 2020.
"Беркуты" Зеленского ..........................

Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 5192

Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 6969
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15.06.2020 19:11 Ответить
Швидко ж поліцейські стали мусорами.
Вкотре дякуємо 73%.Зробили себе разом!
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15.06.2020 19:14 Ответить
ЦЕ ПЕТІНЕ ІЗ ХАТІЄЮ НАСЛЄДІЄ, НИМИ СТВОРЕНЕ ЯКЕ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ЗЕ КОМАНДІ.
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15.06.2020 21:37 Ответить
"Правову оцінку"?! Скаженим псам?!
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15.06.2020 19:13 Ответить
Этой власти надо перечитать историю Украины.Хотя бы за последние 16 лет.Третий Майдан будет уже ооочень не мирный.
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15.06.2020 19:13 Ответить
А ГБР расчистило место в музее Гончара для экспозиции всех незаконных действий?
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15.06.2020 19:15 Ответить
НУ ВОТ И НАЧИНАЕТСЯ !!! Факту применения силы полицейскими у здания Шевченковского райсуда будет дана правовая оценка, - ГБР - Цензор.НЕТ 2358
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15.06.2020 19:16 Ответить
Якщо читати пост Богдана поміж рядків, то Богдан назвав Зе тупою казліною. І це не може не радувати.
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15.06.2020 19:20 Ответить
ЗеЛю уже ничего не спасет.только ростов
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15.06.2020 19:18 Ответить
Или сдохнуть от короновируса.
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15.06.2020 19:20 Ответить
так он и тут жену подставил !
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15.06.2020 19:21 Ответить
Мне кажется он хочет от нее избавиться, еще и она пользуется им как тряпкой.
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15.06.2020 19:24 Ответить
Да он на той ленке только через 8лет сожительства женился!) А в крывом рогУ -це ж позор! Похоже, она нарику отомстить мечтает. Наследства ждьоть...)
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15.06.2020 19:35 Ответить
Відправлять у відпуску за державний кошт на час, начебто, розслідування. Нехай хлопчики відпочинуть, у них стільки роботи попереду
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15.06.2020 19:26 Ответить
На фронте каждый день раненные и убитые, а гидрант тем временем ест супчик, стреляет из лука, катается на велике с Шустером и затариваеться алкоголем в Good Wine.
Главное в жизни этого клоуна - показуха ...

Факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського райсуду буде дано правову оцінку, - ДБР - Цензор.НЕТ 6143

Факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського райсуду буде дано правову оцінку, - ДБР - Цензор.НЕТ 8261
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15.06.2020 19:28 Ответить
И всё с охраной - ЗА НАШ СЧЁТ !
Нах нам этот цирк сдался ?
Парламентская республика намного результативнее.
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15.06.2020 23:40 Ответить
от дійсно на ХЕРА нам презик???
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16.06.2020 07:41 Ответить
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16.06.2020 07:40 Ответить
ГБР при Зеленском превратился в антукраинский политический карательный орган, какая, нафиг, "правовая оценка"? Попридуриваются пару дней и всё.
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15.06.2020 19:35 Ответить
Сподіваюся, шо тому портновському гебееру також буде надана належна правова оцінка.
Ну може трохи пізніше...
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15.06.2020 19:41 Ответить
Гнида, як ти, не потребує підтвердження особи, тому заочний профілактичний підсрачник буде, як маркер, для очного.
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16.06.2020 00:03 Ответить
Гбр и право вещи не совместимие.
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15.06.2020 20:33 Ответить
Авакову надо смотреть, чтобы его за колонной Верховной Рады вот так ногами не *********.
Все в масках, и депутатская неприкосновенность.
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15.06.2020 23:11 Ответить
 
 