РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11674 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 074 53

В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки

В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки

В Турции после длительного периода вновь наблюдается увеличение ежедневного количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За последние трое суток количество новых больных ежедневно превышает тысячу. В частности, 14 июня их было 1 562, 13 июня - 1 459, а 12 июня - 1 195. В то же время, 11 июня этот показатель был на уровне 987 человек. До этого более тысячи новых случаев было зафиксировано в последний раз 29 мая - 1 141.

Таким образом, показатель роста между 7 июня (914 новых случаев) и 14 июня (1 562) увеличился на 70,9%. При этом уровень смертности снизился на 34,8% - с 23 летальных случаев 7 июня по 15 14 июня.

Наблюдается также рост количества больных в реанимации - почти на 17% с 7 по 14 июня. За минувшие сутки летальных случаев зарегистрировано 15, выздоровели  1330 человек. В реанимации находится 717 инфицированных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция возобновят взаимные туристические поездки с 1 июля, - МИД

В Турции постепенно ослабляют ограничительные меры. Вторые выходные подряд отсутствуют введенние комендантского час в тех провинциях, где это делали раньше. Детям и людям старше 65 лет разрешили выходить из дома.

Автор: 

карантин (16729) Турция (3379) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки - Цензор.НЕТ 987
показать весь комментарий
15.06.2020 19:37
+4
М да,хотел в теплые края полететь летом,-но увы .Ждет меня прохладное Балтийское море в Гданьске.Я так поимаю такие новости.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:37
+3
Не,в этом году хотел в Болгарию.Из Вроцлава час лету до Бургаса.Но наверное обойдусь местным,и холодным морем даже в пекло.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки - Цензор.НЕТ 987
показать весь комментарий
15.06.2020 19:37 Ответить
Так будет пока все не переболеют.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:37 Ответить
Ви не той, за кого себе видаєте.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:49 Ответить
Сколько ты меня будешь доставать?
показать весь комментарий
15.06.2020 19:58 Ответить
М да,хотел в теплые края полететь летом,-но увы .Ждет меня прохладное Балтийское море в Гданьске.Я так поимаю такие новости.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:37 Ответить
понимаю
показать весь комментарий
15.06.2020 19:38 Ответить
Давай на Азовське там тепла вода.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:49 Ответить
Біля Маріуполя?
показать весь комментарий
15.06.2020 19:51 Ответить
Не могу уже выбрал весь отпуск еще зимой,в Украине был почти месяц.Теперь только так,на 2-3 дня
Наверное будет Гданьск или Сопот.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:58 Ответить
Давай в Хорватію.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:50 Ответить
Не,в этом году хотел в Болгарию.Из Вроцлава час лету до Бургаса.Но наверное обойдусь местным,и холодным морем даже в пекло.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:53 Ответить
В липні минулого року відпочивав в Гданську. Як на диво, вода була тепла, але часто закривалі пляжі із-за якихось мікроорганізмів
показать весь комментарий
15.06.2020 21:04 Ответить
она закрыта
показать весь комментарий
15.06.2020 22:11 Ответить
не ходите, украинцы, в турцию гулять.....
показать весь комментарий
15.06.2020 19:57 Ответить
Так тож там турки безобразничают,а у нас,благодаря степашкеляшке,усе путем...
показать весь комментарий
15.06.2020 19:42 Ответить
То коронабєсіє.
показать весь комментарий
15.06.2020 19:45 Ответить
билл гейтс гадюка....
показать весь комментарий
15.06.2020 19:58 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
показать весь комментарий
15.06.2020 20:03 Ответить
Мне понравилось,как пожилой человек сказал про молодых: -Ты носи маску,чтобы меня не заразить,а боишься ты смерти от коронавируса или нет,-меня не интересует! Если не боишься смерти,то мне все ровно, -можешь хоть сейчас положить шею на рельсы!
показать весь комментарий
15.06.2020 20:16 Ответить
типична эгоистична стара сволочь. такую скотину не грех и...
показать весь комментарий
15.06.2020 20:20 Ответить
А в чем он не прав?
показать весь комментарий
15.06.2020 20:24 Ответить
в том, что сильно тянет одеяло на себя и считает, что вправе это делать.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:26 Ответить
Что в праве делать?
показать весь комментарий
15.06.2020 20:29 Ответить
требовать разумного компромисса интересов двух групп.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:32 Ответить
Пожилой человек виноват в том,что требует разумного компромисса интересов двух групп?
показать весь комментарий
15.06.2020 20:37 Ответить
дурники, що прогуляли 5й клас школи, де на математиці вивчались пропорції, ніяк не збагнуть, що при збільшенні кількості тестів (протестованих людей) збільшується кількість "випадків зараження"
оскільки 10-20% будь-якої кількості протестованих виявляються ковід-позитивними
показать весь комментарий
15.06.2020 20:09 Ответить
За ковідопанікерською теорією, основний принцип якої "завтра ми всі помремо від коронавірусу", населення штату Флорида повинно було вже зменшитися до нуля. Нагадаю: тут пляжі відкриті з середини березня, немає, де каменю впасти, носіння масок є дуже рідким явищем.
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
показать весь комментарий
15.06.2020 20:09 Ответить
В это время над Европой:
В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки - Цензор.НЕТ 9127
показать весь комментарий
15.06.2020 20:50 Ответить
Пишут,что в Италии,вакцина против Ковида,будет стоить около двух с половиной евро.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:10 Ответить
при тестуванні вакцини 20% піддослідних, що були відібрані за найкращими можливими показниками здоров'я, мали дуже серйозні побічні реакції
що буде при вакцинуванні усього населення з дуже різним станом здоров'я, одному Богу відомо

особисто я та моя родина піддослідними мишами бути не плануємо
показать весь комментарий
15.06.2020 20:15 Ответить
И правильно! И никто не имеет право заставить! Другим достанется больше вакцин.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:18 Ответить
Курва, а я тільки но на море зібрався...
показать весь комментарий
15.06.2020 20:20 Ответить
хорошо что нас там нет. и не будет. пусть дикие руцкие абизяны туда ехають и там прыгают.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:40 Ответить
Наши граждане загадят всю Украину своим "отдыхом".
показать весь комментарий
15.06.2020 20:41 Ответить
На балтике придется морозится
показать весь комментарий
15.06.2020 22:01 Ответить
Что, согласитесь, гораздо лучше чем в холодильнике морга???
показать весь комментарий
15.06.2020 22:25 Ответить
Согласен через пару недель зайдет гольфстрим и будет 🏊🏄🏖🍺🎸
показать весь комментарий
16.06.2020 20:31 Ответить
Дорогие туристы добро пожаловать.. а потом Украина вас эвакуирует.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:23 Ответить
 
 