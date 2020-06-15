В Турции после ослабления карантина третий день более тысячи случаев COVID-19 за сутки

В Турции после длительного периода вновь наблюдается увеличение ежедневного количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За последние трое суток количество новых больных ежедневно превышает тысячу. В частности, 14 июня их было 1 562, 13 июня - 1 459, а 12 июня - 1 195. В то же время, 11 июня этот показатель был на уровне 987 человек. До этого более тысячи новых случаев было зафиксировано в последний раз 29 мая - 1 141.

Таким образом, показатель роста между 7 июня (914 новых случаев) и 14 июня (1 562) увеличился на 70,9%. При этом уровень смертности снизился на 34,8% - с 23 летальных случаев 7 июня по 15 14 июня.

Наблюдается также рост количества больных в реанимации - почти на 17% с 7 по 14 июня. За минувшие сутки летальных случаев зарегистрировано 15, выздоровели 1330 человек. В реанимации находится 717 инфицированных.

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В Турции постепенно ослабляют ограничительные меры. Вторые выходные подряд отсутствуют введенние комендантского час в тех провинциях, где это делали раньше. Детям и людям старше 65 лет разрешили выходить из дома.