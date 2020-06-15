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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за коронавируса, - Иран

Черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за коронавируса, - Иран

Черные ящики ошибочно сбитого в небе над Ираном украинского самолета не были отправлены Киеву в срок из-за пандемии коронавируса, заявил в понедельник представитель правительства Ирана Али Рабей.

"С самых первых дней после этого прискорбного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в изучении черных ящиков украинского самолета. С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае их расшифруют во Франции", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вынужденная задержка (в отправке - ИФ) была вызвана приостановкой международных рейсов из-за пандемии коронавируса", - добавил Рабей.

По его словам, этот процесс возобновится после хотя бы частичного возвращения к нормальной работе международных рейсов, а также по итогам переговоров между Ираном и другими вовлеченными в этот процесс сторонами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран все еще не взял на себя международную правовую ответственность за катастрофу самолета МАУ, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Читайте также: Делегация Украины потребует от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ, - Енин

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.

Автор: 

Иран (1794) МАУ (330) черный ящик (90)


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Топ комментарии
+5
о как! да ради такого я думаю небо б открыли на один рейс и обратно (не?)
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15.06.2020 19:40
+4
і ще фак покажіть зебілам
вони схавають
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15.06.2020 19:39
+3
Дитячий лепет дипломатів країни - спонсора тероризму.
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15.06.2020 19:45
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і ще фак покажіть зебілам
вони схавають
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15.06.2020 19:39 Ответить
о как! да ради такого я думаю небо б открыли на один рейс и обратно (не?)
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15.06.2020 19:40 Ответить
Дитячий лепет дипломатів країни - спонсора тероризму.
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15.06.2020 19:45 Ответить
Враньё абсолютное и полный провал зЭлоха на оманских дипфронтах
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15.06.2020 19:45 Ответить
пусть этот премьер на официальной бумаге это напишет. и в МИД пришлет - это будет ответ. а эти заявления - до лампочки. завтра аятолла проснется и еще что-то заявит.
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15.06.2020 19:45 Ответить
Что Иран гонит? Самолет сбили 8 января, а пандемию объявили в марте.
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15.06.2020 19:48 Ответить
Представим на минуточку, что вместо украинского самолёта сбили израильский. И иранцы такие говорят "так коронавирус, мы вам ящики не отдадим". Думаю через пару дней овцейопы охренели бы от количества и качества ответки. Но украинцы - мирная нация. Самое страшное что может быть - гамма в ля-минор в исполнении *********** на пианино.
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15.06.2020 19:48 Ответить
Це брехня від Ірану. Треба розслідувати мотиви знищення цього літака.
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15.06.2020 19:54 Ответить
Ложь. Лживый народ. Лживая его власть.
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15.06.2020 19:55 Ответить
Видимость расследования может и будет. А о мотивах никто ничего не скажет.
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15.06.2020 20:14 Ответить
Вислати нахер всіх чорножопих з ірану, іраку і т.д. - нахер макак
студентів херових
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15.06.2020 20:21 Ответить
Долго думали персы. Низачот.
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15.06.2020 20:26 Ответить
Только мне показалось что нас набебуливают?
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15.06.2020 20:34 Ответить
До одного места теперь эти ящики.
Главный вопрос : как узкоязычные консультанты заглушили связь оператору ПВО производства РФ ???
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15.06.2020 20:36 Ответить
Напомню, все ПВО Ирана были в боевой позиции отбивать атаки ударных БПЛА США, вся радиосвязь работала и тут вдруг глушится радиосвязь ближайшего к украинскому борту оператора ПВО. Глушится в момент когда альтернативы нет.
Кому это выгодно ? Только ГРУ - выслужится на внеочередное звание.
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15.06.2020 20:40 Ответить
киздуны, такие же как и их друзья кацапы
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15.06.2020 21:00 Ответить
Неужели не ясно, что поезд ушёл? Персы отпетляли от трамповских люлей, а козлом выбрали Украину, как слабого.
Нужно было сразу подключать в помощь американцев, тогда бы какой-нибудь взыск получили. А сейчас уже поздно нюни распускать, только позоритесь.
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16.06.2020 15:05 Ответить
 
 