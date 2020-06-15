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Украина начала реализовать программу ускорения инвестиций в агробизнес за $200 млн, полученных от МБРР, - Минфин

Украина начала реализовать программу ускорения инвестиций в агробизнес за $200 млн, полученных от МБРР, - Минфин

Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". Заем на нее в размере $200 млн предоставил Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 200 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В ведомстве отметили, что соглашение о займе заключили 27 августа 2019 года. 20 мая этого года, после внутригосударственных процедур, оно вступило в силу.

Планируется, что программа позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий, в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины.

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На полученные средства будет создан открытый Государственный аграрный реестр, проведена инвентаризация земель госсобственности, обновлен земельный кадастр, проведено спутниковое картографирование территории Украины, усилена система государственного контроля на государственной границе, разработана и введена в эксплуатацию интерактивная информационная система о безопасности пищевых продуктов и требованиях рынков экспорта и другое.

Напомним, в апреле 2020 года Кабмин одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно соглашения по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат..

Автор: 

земля (1947) Минфин (1556) сельское хозяйство (332) Госгеонедр (83) Госгеокадастр (171) МБРР (10)


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Топ комментарии
+7
Украина начала реализовать программу ускорения инвестиций в агробизнес за $200 млн, полученных от МБРР, - Минфин - Цензор.НЕТ 6221.

..
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15.06.2020 19:52
+4
А де няня?
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15.06.2020 19:50
+3
ускоренный распил агрохолдингами
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15.06.2020 19:49
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ускоренный распил агрохолдингами
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15.06.2020 19:49 Ответить
лише хотів сказати - розпил пенсій через агррохолдинги.
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15.06.2020 19:55 Ответить
Турбораспил 💵💴💶💷💰🤑 МБРР !
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15.06.2020 19:58 Ответить
А де няня?
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15.06.2020 19:50 Ответить
бородата?
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15.06.2020 19:52 Ответить
Сісю миє.
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15.06.2020 20:43 Ответить
Прям фестиваль прекрасных событий.
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15.06.2020 19:51 Ответить
Украина начала реализовать программу ускорения инвестиций в агробизнес за $200 млн, полученных от МБРР, - Минфин - Цензор.НЕТ 6221.

..
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15.06.2020 19:52 Ответить
Мыши приготовились)
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15.06.2020 19:53 Ответить
Косюк приготовился.(сидит и очередную яхту заказывает)
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15.06.2020 19:55 Ответить
З якого боку тут не дивитися, а уряду, разом з Зеленським і квартальними корєшами пора в утіль. Це грабіжники повним ростом.
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15.06.2020 19:57 Ответить
Знову - турборежим ..?? ДОКОЛЕ .?? Ну аграрии , держитесь теперь . ! Вам снова счастье подвалило .
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15.06.2020 19:57 Ответить
Воруют миллиардами и ничего за это ! А на зарплаты и пенсии у них денег нет ! Суки.
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15.06.2020 20:02 Ответить
агрохолдинги для України - це лихо. Тим всим можуть займатися фермери. Олігархи, великий капітал в с/г зайвий і шкідливий.
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15.06.2020 20:02 Ответить
частота пил увеличивается и переходит в ультразвуковой диапазон длин волн.....
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15.06.2020 20:02 Ответить
200/6=33,333333...какая мелочная коэффициентишка...
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15.06.2020 20:04 Ответить
Я чогось не розумію? Вони досягли згоди у серпні 2019, коли закону про землю ще не було? А тепер, коли той закон є вони тіко збираються створити
"открытый Государственный аграрный реестр, проведена инвентаризация земель госсобственности, обновлен земельный кадастр, проведено спутниковое картографирование территории Украины, усилена система государственного контроля на государственной границе..." Источник: https://censor.net/n3202155
Цікаво, а вони в житті теж спочатку підтираються та вдягають спіднє, а потім справляють природні потреби?
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15.06.2020 20:04 Ответить
Не, сразу и без заморочек гадят себе прямо в портки, крича при этом: « Клятый, парашенка, прикрати! Сколько уже можно?!»
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15.06.2020 21:08 Ответить
Ах...вігеть. Зараз іевєсісі як рвонуть...
Прискорені ж рехворми, ****!
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15.06.2020 22:39 Ответить
 
 