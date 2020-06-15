Украина начала реализовать программу ускорения инвестиций в агробизнес за $200 млн, полученных от МБРР, - Минфин

Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". Заем на нее в размере $200 млн предоставил Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 200 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В ведомстве отметили, что соглашение о займе заключили 27 августа 2019 года. 20 мая этого года, после внутригосударственных процедур, оно вступило в силу.

Планируется, что программа позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий, в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынка товаров Украины.

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На полученные средства будет создан открытый Государственный аграрный реестр, проведена инвентаризация земель госсобственности, обновлен земельный кадастр, проведено спутниковое картографирование территории Украины, усилена система государственного контроля на государственной границе, разработана и введена в эксплуатацию интерактивная информационная система о безопасности пищевых продуктов и требованиях рынков экспорта и другое.

Напомним, в апреле 2020 года Кабмин одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно соглашения по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат..