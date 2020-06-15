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Новости Убийство Гандзюк
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Суд дал разрешение на силовой привод на судебное заседание Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Суд дал разрешение на силовой привод на судебное заседание Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Суд принял решение о возможности силовой доставки на заседание суда в Киев из Херсона подозреваемого в организации убйиства Катерины Гандзюк Владистава Мангера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк".

В сообщении отмечается: "Друзья! У нас хорошие новости: только в Печерском суде. Киева было вынесено решение о предоставлении разрешения на задержание Мангера с целью привода его на заседание.

Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу.

Будем ждать Владислава с хлебом и солью".

Суд дал разрешение на силовой привод на судебное заседание Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть основания полагать, что Мангера прячут в медучреждении. Независимые врачи проверят достоверность поставленного ему диагноза, - прокурор Сенюк

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

Автор: 

суд (25092) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+6
что даже без клетчатого пледа ? ....ох и Хунта....
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15.06.2020 20:01
+4
Дивно, що він ще нікуди не втік. Хіба знає, що нічого йому за то не буде.
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15.06.2020 20:04
+2
А насіровську ковдру надали?
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15.06.2020 20:58
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Такое страшное лицо. Как можно было его избрать во власть?
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15.06.2020 19:57 Ответить
что даже без клетчатого пледа ? ....ох и Хунта....
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15.06.2020 20:01 Ответить
Дивно, що він ще нікуди не втік. Хіба знає, що нічого йому за то не буде.
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15.06.2020 20:04 Ответить
Ще не припекло, а можливо бере розгін.
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15.06.2020 20:22 Ответить
А насіровську ковдру надали?
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15.06.2020 20:58 Ответить
Откосить больше не получится. Теперь можно прикинуться шлангом (неадекватом)
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15.06.2020 21:06 Ответить
 
 