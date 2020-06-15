Суд дал разрешение на силовой привод на судебное заседание Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Суд принял решение о возможности силовой доставки на заседание суда в Киев из Херсона подозреваемого в организации убйиства Катерины Гандзюк Владистава Мангера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк".

В сообщении отмечается: "Друзья! У нас хорошие новости: только в Печерском суде. Киева было вынесено решение о предоставлении разрешения на задержание Мангера с целью привода его на заседание.

Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу.

Будем ждать Владислава с хлебом и солью".

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.