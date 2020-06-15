Суркисы проиграли суд по иску НБУ в деле Приватбанка и не получат 1 млрд грн выплат от государства

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев), отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает с места событий корреспондент "Интерфакс-Украина".

Заседание суда длилось более семи часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех.

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В тексте судебного решения говорится: "Верховный Суд завершил рассмотрение дела № 826/20221/16 по иску И. Суркиса, Г. Суркиса, Р. Суркиса, С. Суркис, М. Суркис и П. Ковалик к Национальному банку Украины, Министерству финансов Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, уполномоченных лиц Фонда на осуществление временной администрации в ПАО "КБ" "Приватбанк", ОАО "КБ "Приватбанк" и ПАО "Укргазбанк".

Во время финансового оздоровления Приватбанка депозиты связанных с банком лиц подлежали обязательному обмену на акции банка, которые в дальнейшем государство приобрело у акционеров за 1 гривну.

В этом деле истцы доказывали, что они не были связанными лицами, а были неправомерно лишены своих депозитов. Требовали отмены ряда решений НБУ, ФГВФЛ и в исполнение этих решений просили взыскать с Приватбанка средства в размере своих вкладов с процентами.

Судами первой и апелляционной инстанции требования истцов были удовлетворены полностью.

Спор был передан на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда в связи со ссылкой жалобщика на нарушения судами предыдущих инстанций правил юрисдикции.

БП ВС отменила эти судебные решения и закрыла производство по делу.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что иск по этому делу подан в защиту имущественных прав на вклад, которые истцы считают нарушенными в связи с признанием их связанными лицами. Спор по субъектному составу подлежит рассмотрению судами гражданской юрисдикции".