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Новости Национализация "Приватбанка"
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Суркисы проиграли суд по иску НБУ в деле Приватбанка и не получат 1 млрд грн выплат от государства

Суркисы проиграли суд по иску НБУ в деле Приватбанка и не получат 1 млрд грн выплат от государства

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев), отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает с места событий корреспондент "Интерфакс-Украина".

Заседание суда длилось более семи часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех.

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В тексте судебного решения говорится: "Верховный Суд завершил рассмотрение дела № 826/20221/16 по иску И. Суркиса, Г. Суркиса, Р. Суркиса, С. Суркис, М. Суркис и П. Ковалик к Национальному банку Украины, Министерству финансов Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, уполномоченных лиц Фонда на осуществление временной администрации в ПАО "КБ"  "Приватбанк", ОАО "КБ "Приватбанк" и ПАО "Укргазбанк".

Во время финансового оздоровления Приватбанка депозиты связанных с банком лиц подлежали обязательному обмену на акции банка, которые в дальнейшем государство приобрело у акционеров за 1 гривну.

В этом деле истцы доказывали, что они не были связанными лицами, а были неправомерно лишены своих депозитов. Требовали отмены ряда решений НБУ, ФГВФЛ и в исполнение этих решений просили взыскать с Приватбанка средства в размере своих вкладов с процентами.

Судами первой и апелляционной инстанции требования истцов были удовлетворены полностью.

Спор был передан на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда в связи со ссылкой жалобщика на нарушения судами предыдущих инстанций правил юрисдикции.

БП ВС отменила эти судебные решения и закрыла производство по делу.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что иск по этому делу подан в защиту имущественных прав на вклад, которые истцы считают нарушенными в связи с признанием их связанными лицами. Спор по субъектному составу подлежит рассмотрению судами гражданской юрисдикции".

Автор: 

Суркис (338) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+41
Ну че Зебилушки, вот вам и ответ на ваш тупорылый вопрос про реформу судов при Порохе, Верховный суд успели реформировать, реформу судов низшей инстанции Бубочка отменил.
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15.06.2020 20:08
+27
Демсокира добилась свого!!! Файно хлопці! Слава Україні!
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15.06.2020 20:08
+20
Удивительно
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15.06.2020 20:07
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Думаю суркисята с беней пробовали провернуть гешефт - на самом деле все в расчете а вот по оформленным ними между собой бумагам государство забрав обанкроченный Приват окажется "должным" суркисятам. Прибыль будет поделена между суркисятами и беней. Вот так оно работает. А беня такой жлоб что даже сдохнет только тогда когда ему гарантируют похороны за счет Украины....
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16.06.2020 00:52 Ответить
Я ЧТО-ТО не понял, хер с этими БАРЫГАМИ-СУРКИСАМИ, но а БЕНЯ будет отдавать стыренные у ПРИВАТА 170млр. гривен???
Или сняв сериал "СЛУГА НАРИДА", он уже свой ОТКАТ в ОРКЕСТР занес???
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16.06.2020 06:12 Ответить
буде націоналізація рошену...
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16.06.2020 14:28 Ответить
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