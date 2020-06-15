С 19 июня будут курсировать прямые поезда из Харькова и Запорожья в Ужгород, - Укрзализныця

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования: Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон. Они начнут курсировать с 19 июня, а билеты можно приобрести уже сейчас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, поезд №17 / 18 Харьков - Ужгород отправится из Харькова 19 июня, из Ужгорода - 20 июня. Поезд №4 / 3 Запорожье - Ужгород из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня. Поезд №15 / 16 Харьков - Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня. Поезд №768 / 767 Киев - Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня. Указанные поезда будут курсировать через день

Кроме того, увеличится периодичность курсирования трех поездов: с 18 июня поезд №106 / 105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102 / 101 Киев - Херсон и с 1 июля №12 / 11 Киев - Новоалексеевка будут курсировать ежедневно.

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Для перевозки пассажиров к местам отдыха в "Укрзализныце" также изучают возможность назначения ближайшее время поезда №145 / 146 Киев - Измаил.