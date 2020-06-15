Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук

Народные депутаты и фракция "Слуга народа" представят годовой отчёт о своей деятельности 21 июля, заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сделаем публичный отчет и каждого депутата, и в целом как фракция, в июле, 21 июля, когда будет ровно год от выборов (внеочередных выборов депутатов Верховной Рады)", - сказала Кравчук журналистам в понедельник во время заседания фракции.

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