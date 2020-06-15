РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10735 посетителей онлайн
Новости
1 045 46

Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук

Депутаты и фракция

Народные депутаты и фракция "Слуга народа" представят годовой отчёт о своей деятельности 21 июля, заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сделаем публичный отчет и каждого депутата, и в целом как фракция, в июле, 21 июля, когда будет ровно год от выборов (внеочередных выборов депутатов Верховной Рады)", - сказала Кравчук журналистам в понедельник во время заседания фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главой партии "Слуга народа" в Киеве избран Тищенко

Автор: 

отчет (412) Слуга народа (2630) Кравчук Евгения (367)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Ото буде хохма. Сподіваюся головним доповідачем буде Юзик!

Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 499
показать весь комментарий
15.06.2020 21:11
+7
Украдено масок на $3 млн. Украдено зерна из Держ.резерва - 150 тыс. тонн. Перекачано в карман Бени из Центрэнерго - 4 млрд гривен. Скандалов с США - 3 шт. Шо я пропустил?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:11
+4
То конечно и Бандюкович твой великий собиратель земель украинских? ты еще расскажи что это Украина напала на парашу. У рыгов сейчас это в тренде
показать весь комментарий
15.06.2020 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Беркут будут приглашать, чтобы били ногами?
показать весь комментарий
15.06.2020 20:52 Ответить
о чем будет БАЗАР---- о омане, о ермаке, о продажной венедиктовой, об украденном, возле крыма , солдате (о котором оманский осел так ни разу и не вспомнил), или МЛЯ--"какая разница"---как жрал шаурму ??????
показать весь комментарий
15.06.2020 21:33 Ответить
Ти відрізняєш фракцію СН від Зеленського, ОП, ВСУ, чи що ти тут ще намолов? От у тебе як раз - "какая разница".
показать весь комментарий
16.06.2020 09:54 Ответить
могут не трудиться с составлением отчетности, там все просто - просрали все, что можно было, а чего еще не просрали, надеются просрать в будущем.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:52 Ответить
А всім проти Порошенка на наступних виборах треба не забути знову за Зе проголосувати.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:56 Ответить
после следующих выборов парашенка должен на параше сидеть
показать весь комментарий
15.06.2020 21:03 Ответить
Тобто я не помилився, що ви за Зе. Їжте його лайно.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:04 Ответить
ты такой же скудоуиный, как все кацапские тролли - у них или ты за путлера или ты против расеи, а у тебя если не за пэдру - то за зелю. Ваша узколобость и привела к тому, что пэдру народ сцаными тряпками с трона согнал.
ПЫ.СЫ. Для того, кто считает, что сторонники очередного сцарька обязательно должны жрать его говно и считающие, что у пэдры говно вкуснее, чем у зели - говно, я так думаю, у всех одинаковое, хотя, не имея опыта его поедания, наверняка сказать не могу. Может, тебе пэдрино говно нравится, потому, что у него диабет?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:10 Ответить
Ти навіть не можеш відповісти українською мовою. Міняй нік на триколорний. Можеш не дякувати, зебіл. Я пам'ятаю хто ти.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:11 Ответить
у скудоумных всегда только два варианта - их и неправильный. Переродились пэдровские боты - всё более узколобые и ограниченные. Не интересно уже с вами. Вы, тут, на цензоре, хоть обосритесь, за пределами вашего болотца с вами и вашим пэдрой уже никто всеръез не считается. И тупость зеленых не делает вас умнее.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:17 Ответить
А что так? Членограй уже обгадился.? А ты наверное рыгов ждешь?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:05 Ответить
Не всё, зебилы тут решают не всё. 25% многое не дали зебилам просрать
показать весь комментарий
15.06.2020 20:58 Ответить
если ты про свидетелей секты мальдивского хенералиссимуса, то их 8%, и землю пэдра просырал вместе с зелей.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:05 Ответить
То конечно и Бандюкович твой великий собиратель земель украинских? ты еще расскажи что это Украина напала на парашу. У рыгов сейчас это в тренде
показать весь комментарий
15.06.2020 21:07 Ответить
дурачок ты, что ли? какой, нахер мой бандюкович? Тобой тут еще и не пахло, когда я тут с его троллями бодался. Он, скорее, твой. У него же пэдра на побегушках бегал. А по мне, шо шапкократ, шо барыга - должны в соседних камерах через стенки перестукиваться.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:31 Ответить
Нашел чем хвастать? тимошенко тоже на втором Майдане зажигала, а сейчас скурвилась. Не зря тебя спамят. Расскажи "ветеран " за какие уг. дела должен сидеть Петя. Стаж на сайте никого авторитетом не делает
показать весь комментарий
15.06.2020 21:56 Ответить
я не про свой авторитет, а про свое отношение к рыгам. Сидеть при зеле пэдра не будет. А спамите вы просто всех подряд, кто пэдре сраку не лижет - это легко проверить, пробежав по веткам, так, что это не аргумент моей неправоты.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:58 Ответить
Запомни навсегда - ни один из президентов Украины сейчас и генеральных секретарей КПСС ранее, не был для меня непререкаемым авторитетом. Спамят тебя не просто так, а за антиукраинские комментарии. И самое подленькое в тебе, то что сам начинаешь оскорблять других участников форума. Ты не ответил на вопрос за что должен сидеть Порошенко?
показать весь комментарий
15.06.2020 22:08 Ответить
в паРаше критику путлера называют антироссийской
пэдровские боты критику пэдры нахывают антиукраинской.

Между вами нет никакой разницы, подозреваю, что половина пэдриных ботов нанята в паРаше.
Для тех, кто не в состоянии усваивать элементарный текст привожу его еще раз, можешь прочитать по слогам : "спамите вы просто всех подряд, кто пэдре сраку не лижет - это легко проверить, пробежав по веткам". Если и после этого не дошло, объясняю - вы спамите ВСЕХ, кто критикует пэдру. Спамине оголтело и без разбора. Рыги меньше спамили, вы вообще другого мнения не признаете. Превратились в бесноватых. Потому тут и редко появляются те, кто раньше был завсегдатаями этого форума - просто противно с вами иметь дело. Захожу все реже и скорее по привычке.
Правда, пусть это не создает у вас обманчивого мнения, что вы кого то побеждаете. Скорее, вы превратились в экзотический зоопарк зверушек, мнение которых в реальной жизни не интересует никого и влияет на реальность все меньше.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:18 Ответить
А ты тупее чем я предполагал, раз в пример приводишь ру.сру и парашу в целом. А критиковать власть это правильно. Не хочешь критиковать, так защищай, Я тебя, глухонемого, в третий раз спрашиваю - какие достижения президента Зеленского за год работы?
показать весь комментарий
15.06.2020 23:31 Ответить
шизик Кива анонсировал создание движения "Патриоты - За жизнь" для "борьбы с хаосом
показать весь комментарий
15.06.2020 20:53 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2020 21:01 Ответить
Кто-нибудь сообщите ему прямо в мозг, что эта космологическая теория уже непопулярна ( все во вселеннной стремится к хаосу). Сейчас стала модной другая: всё во Вселенной приходит к балансу
показать весь комментарий
15.06.2020 21:03 Ответить
А ще є група, яка стверджує, що Земля пласка🤗
показать весь комментарий
15.06.2020 21:09 Ответить
Терри Пратчетта помер. Земля йому пухом.
Ну, а если серьезно , то физики, говоря о «плоской земле», подразумевают лишь вероятносуществующее двухмерное измерение )))
показать весь комментарий
15.06.2020 21:41 Ответить
Та, бляха, дЄятЄлі... Навіть слова підібрати важко...
показать весь комментарий
15.06.2020 20:53 Ответить
Типа раньше по другому было
показать весь комментарий
15.06.2020 20:55 Ответить
Про діяльність партії чи про діяльність законодавчого органу? Чи будуть озвучені цифри нанесених збитків державі від прийняття законів в "турборежимі" цією монобільшістю та призначених нею урядів? Якщо ні - то це знову буде шоу відбілювання одного актора...
показать весь комментарий
15.06.2020 20:59 Ответить
Хм. Хтось дрочив, зтось спав з проститутками, хтось жер шаурму. Ще минулого літа питав, нафіга ви що попало набираєте. Ви що, іншого від них чекали? Разумков, наприклад, може написати, що він маску носив. Дуже важлива робота.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:00 Ответить
А чего там представлять - все очень хйво для всех , робяты!
Скоро вам платить нам по счетам
Так што лярдики наличности своей далеко не прячьте: вам ещё до аэропортов и погранпунктов прорываться )))
показать весь комментарий
15.06.2020 21:01 Ответить
Годовой отчет должны начать с ответа на простой вопрос: куда они дели 300 млрд из бюджета?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:01 Ответить
Их за это коломойский расстреляет
показать весь комментарий
15.06.2020 21:04 Ответить
Отчитаются сколько было заказано анала...и какой процент был табу???
показать весь комментарий
15.06.2020 21:09 Ответить
Может лучше скромно промолчать с румянцем стыда на щеках?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:11 Ответить
Украдено масок на $3 млн. Украдено зерна из Держ.резерва - 150 тыс. тонн. Перекачано в карман Бени из Центрэнерго - 4 млрд гривен. Скандалов с США - 3 шт. Шо я пропустил?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:11 Ответить
Ах да...Актера, исполнеющего роль Президента Украины, потрепал по щечке престарелый Юнкер, получены и куда-то сразу загадочно исчезли ************* инвестиции из Омана, одержана великая перемога в Иране. Но это - личные великие достижения на международной арене величайшего лидера современности.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:16 Ответить
Насчёт бени ошибаетесь. Дыра в бюджете под 500 лярдов и его хотелки к Украине без Петра на 15 лярдов зелени прямопропорционально связаны между собой
показать весь комментарий
15.06.2020 21:44 Ответить
Ну добре. 2 из 3 тоже неплохо.
показать весь комментарий
15.06.2020 22:06 Ответить
Ото буде хохма. Сподіваюся головним доповідачем буде Юзик!

Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 499
показать весь комментарий
15.06.2020 21:11 Ответить
Слушание годового отчета "СН"
Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9172
показать весь комментарий
15.06.2020 21:12 Ответить
Про распродажу госрезервов поведают народу?
Про дырищу в бюджете?
Про заброшенную Армию?
Про просраную внешнюю политику?
И много еще подобных "достижений"
А главное это что нашли "мир" в глазах пуйла.
показать весь комментарий
15.06.2020 21:16 Ответить
слуги и годовой отчет
Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2078
показать весь комментарий
15.06.2020 21:22 Ответить
А назовут фамилии мышей которые сожрали зерно из держрэзэрву?
показать весь комментарий
15.06.2020 21:37 Ответить
Зебилы, вы находитесь посередине со своим "годовым отчётом".
Депутаты и фракция "Слуга народа" представят публичный годовой отчет о своей деятельности 21 июля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3640
показать весь комментарий
15.06.2020 21:38 Ответить
Євреї вміють непогано говорити (брехати0, то я представляю,які там будуть "великі досягнення"--вже живемо в раю.
показать весь комментарий
16.06.2020 08:06 Ответить
 
 