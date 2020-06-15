"Это великий день для украинского правосудия", - член правления Приватбанка Сульжик о решении об отказе выплатить Суркисам 1 млрд
Член правления Приватбанка Роман Сульжик назвал "великим" решение Верховного Суда об отказе выплачивать Суркисам 1 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Сульжик отметил: "Победа! Великий день для украинского правосудия! Верховный Суд решил дело, которое могло повлечь за собой потерю более 30 млрд грн налогоплательщиков, в пользу государственного Привата!
Очень благодарен юристам Привата, Кабмина, НБУ, представителям прокуратуры за прекрасную работу! Особенно спасибо всем кто болел за нас, даже приходил поддержать под суд! А тем порядочным судьям Верховного Суда доказавших что и в нашей стране есть правосудие искренне говорю - молодцы! Именно так и строили правовые государства в других странах - принимая справедливые решения, которые не нравились влиятельным людям которые привыкли все "решать".
Будут еще суды, и будут непонятные решения, но сегодня мы должны праздновать".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 июня Суркисы проиграли суд по иску НБУ в деле Приватбанка и не получат 1 млрд грн выплат от государства. такое решение принял Верховный суд Украины.
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1. Поки що в Приватбанку, а значить і в держави, тобто - в українців, ніхто не забиратиме сім мільярдів гривень.
2. Суркіси навряд чи полишать спроби ******** наші з вами гроші, але це вже буде набагато складніше та довше.
3. То що робити тепер? По перше - отримати нашу подяку, бо без вашої підтримки і уваги до цієї справи, все могло би піти не так.
4. Скромно, без пафосу подякувати "Демократичній Сокирі", що не здавалась протягом року, днювала й ночувала під судами і Верховною Радою, і гатила по Коломойському і Суркісам з усіх калібрів. Знову маленька партія без спонсора-олігарха зєкономила країні, а отже і вам, мільярди гривень.
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1090159384689699?__cft__[0]=AZX1EsBu9VAW7fNWR0QOe1I1tJscKXlzqP0vLu1HJOWDfJf-RirXny56NnNaFhx1Brv5L1COSo2FMa4Wiy5HPqjkA6r_YrtleM6vyJbutpGpaDR3ytisC7noXLC7_S76fTU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
ПЕРЕМОГА, але як завжди не остаточна.
Рішення судів першої та другої інстанції на користь Суркісів у справі депозитів його та його сім'ї скасовано рішенням Верховного Суду. Провадження по стягуванню закрите.
Але Верховний суд НЕ застосував антиколомойський закон, а натомість відмінив нижчі рішення по юрисдикції і відправив Суркісів у цивільний суд. Який вже буде змушений(чи ні) використати банківський закон. Дивно але раніше Верховний суд відмовлявся слухати що це не адмінсправа.
Це рішення прямо вказує що де потрібно далі розбирати такі справи, але не вказує як. Нас чекають нові виклики.
Але саме сьогодні Суркіс іде у дупу. Рішалово а ОАСК за допомогою Аблова не спрацювало.
Велика подяка всім хто допомогав і був присутній. Це ваша перемога.
Півроку тому всі вважали, що Суркіс/Коломойський вже переміг. Тепер він буде змушений багато що починати знов.
Саме ви стали йому на заваді.
Дякую всім.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVFIBtJAhGseRNd29_rSsQ6djj-pGh_5xHgJmsoUWvUXtrNqvqwtcILHAB58VtERBhgcnWedTw81s7pjhr9p6xAdXuhFG0U0BezFaqV63AXsQ7po5c3pD0vHQ2Z4x3fwKw1TS8gg22rrxor-AdlsACe&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1089971798041791?__cft__[0]=AZVFIBtJAhGseRNd29_rSsQ6djj-pGh_5xHgJmsoUWvUXtrNqvqwtcILHAB58VtERBhgcnWedTw81s7pjhr9p6xAdXuhFG0U0BezFaqV63AXsQ7po5c3pD0vHQ2Z4x3fwKw1TS8gg22rrxor-AdlsACe&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·
Судья Пророк в составе Большой Палаты Верховного Суда просто божила. Это он сегодня был добавлен в число судей.
Первый судья который задал все вопросы, который выяснил обстоятельства использования револьвера сурками и загнал представителей Суркиса фактами их участия в зловживанни правосудием.
Наглядные примеры, четкие вопросы, короче первый раз я увидел попытку установить истину, а не рассуждения про бедного Суркиса.
Нагуглите мне при него что-то. Весь онлайн по ссылке.