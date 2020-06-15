"Это великий день для украинского правосудия", - член правления Приватбанка Сульжик о решении об отказе выплатить Суркисам 1 млрд

Член правления Приватбанка Роман Сульжик назвал "великим" решение Верховного Суда об отказе выплачивать Суркисам 1 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сульжик отметил: "Победа! Великий день для украинского правосудия! Верховный Суд решил дело, которое могло повлечь за собой потерю более 30 млрд грн налогоплательщиков, в пользу государственного Привата!

Очень благодарен юристам Привата, Кабмина, НБУ, представителям прокуратуры за прекрасную работу! Особенно спасибо всем кто болел за нас, даже приходил поддержать под суд! А тем порядочным судьям Верховного Суда доказавших что и в нашей стране есть правосудие искренне говорю - молодцы! Именно так и строили правовые государства в других странах - принимая справедливые решения, которые не нравились влиятельным людям которые привыкли все "решать".

Будут еще суды, и будут непонятные решения, но сегодня мы должны праздновать".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 июня Суркисы проиграли суд по иску НБУ в деле Приватбанка и не получат 1 млрд грн выплат от государства. такое решение принял Верховный суд Украины.