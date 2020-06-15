Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский. ДОКУМЕНТ
В Киеве прошли сборы жителей оккупированного Севастополя.
Соответствующий документ опубликовал в Facebook спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский, информирует Цензор.НЕТ.
На них принято решение о проведении 30 октября 2020 года в Киеве выборов в Севастопольский городской совет.
"В связи с невозможностью голосовать во время очередных выборов в местные органы власти из-за временной оккупации Крыма и города Севастополя Российский Федерацией, мы, граждане Украины - жители города Севастополя - объявляем о выборах в Севастопольский городской совет", - отмечается в документе.
Как сообщил Скоропадский в комментарии Цензор.НЕТ, сборы организовали инициативные жители Севастополя, вынужденные покинуть город после оккупации Россией в 2014 году. Он жил в Севастополе некоторое время, поэтому тоже получил приглашение. На встрече присутствовали 64 человека.
Напомним, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.
В то же время, на проведение местных выборов, которые запланированы на 25 октября, в госбюджете предусмотрено 1 млрд грн, необходимо еще 1,252 млрд. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование.
Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям без прописки голосовать. Также ЦИК разрешил голосование на местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации.
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"вибори в Севастополі" - НЕЛЕГЕТИМНІ, бо ООН не визнав анексії Криму
Скоропадському зачьот !
стосовно ж виборів в ОРДЛІ, то в них обовязково повинні брати участь біженці, а за кого вони проголосують, самі розумієте.
отож, ОРДЛА за виборами українська !!!!!
Спуститесь на землю: Крым не покупает на Украине ни электроэнергию, ни газ, ни воду. Нечего отключать.
я тебе по секрету скажу, что взорвали линию, которая даже в масштаб этой карты не попадает. а 250 кв. работали и работают мыролюбно и сейчас.
https://vz.ru/news/2019/10/3/1001084.html
«Это от Украины должно зависеть. Линии (электропередачи) как были взорваны, так они и остались взорваны. Это не наша часть, с нашей стороны все осталось в том виде, в котором оно есть. Мы готовы в любой момент включить, если будет такая необходимость, и Украина будет к этому готова», - цитирует https://tass.ru ТАСС Черезова.
Более того,
Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
"Сколько ни говори "халва халва", во рту слаще не станет".
А советская власть на территории бывшей РИ была легитимна? если была, то почему её признали легитимной?
В последнее время идет сближения факт состояния людей, находящихся в юридически оформленном и фактическом браке. В ряде стран они практ уравнены. Так и тут.
Очень интересная мысль, а то никак не мог понять, кому выборы нужны. А так - выберут горсовет, мэра, всякие комиссии... так всех 64 чела и пристроят. А затем обратятся в правительство Украины за дотацией в бюджет законно избранной власти Севастополя.
Остап Бендер с его билетами на ремонт провала отдыхает... там одноразовый развод лохов, а тут - семейный бизнес на поколения вперед....
І сказати, що Крим наш.
Якщо ми самі себе дуримо, то які можуть бути претензії до "західних партнерів" за невикорання гарантій
Не в заявлениях дуреж - политика, словеса. все всё понимают. А в том, что Украина торгует и оказывает платные услуги РФ, при этом требуя отказа от того же у Запада. Вот в этом - в деньгах - дурных нет.
в новоутвореній "Кримсько-Таврійській області" отримує блок українських партій
альо, пацани, що скажете ?
Нет. Мэра Донецка выбранного в Киеве, РФ не признает и всё. А вот не признать мэра Севастополя, выбранного в Киеве, придется уже укр правительству, а это ай-ай-ай...)))))
у нас типа "гражданская война".
какое дело России до нашей войны и мэра Донецка ?
Выборы мэра Донецка - дело внутреннее, но ведь пан Шрек предлагает пхнуть его на переговоры с РФ..... а такие фигуры скорее ослабляют позицию.
В ожерелье синих озер..."
и мы не "можем повторить", мы обязательно повторим, когда рашка поскользнется на нефтяной жиже