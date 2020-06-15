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Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский. ДОКУМЕНТ

Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский. ДОКУМЕНТ

В Киеве прошли сборы жителей оккупированного Севастополя.

Соответствующий документ опубликовал в Facebook спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский, информирует Цензор.НЕТ.

На них принято решение о проведении 30 октября 2020 года в Киеве выборов в Севастопольский городской совет.

"В связи с невозможностью голосовать во время очередных выборов в местные органы власти из-за временной оккупации Крыма и города Севастополя Российский Федерацией, мы, граждане Украины - жители города Севастополя - объявляем о выборах в Севастопольский городской совет", - отмечается в документе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Реформа децентрализации будет завершена путем проведения местных выборов, - Шмыгаль. ВИДЕО

Как сообщил Скоропадский в комментарии Цензор.НЕТ, сборы организовали инициативные жители Севастополя, вынужденные покинуть город после оккупации Россией в 2014 году. Он жил в Севастополе некоторое время, поэтому тоже получил приглашение. На встрече присутствовали 64 человека.

Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский 01
Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский 02
Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский 03
Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование: свой выбор можно будет изменить в течение дня, - Федоров

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

В то же время, на проведение местных выборов, которые запланированы на 25 октября, в госбюджете предусмотрено 1 млрд грн, необходимо еще 1,252 млрд. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование.

Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям без прописки голосовать. Также ЦИК разрешил голосование на местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации.

Автор: 

горсовет (667) Киев (25516) Крым (26377) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+9
Поддерживаю инициативу этих людей. Враг должен знать - ни кто не забыт и ни что не забыто
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15.06.2020 21:16
+9
Це треба робити, щоб потім говорити про окупаційну владу Севастополя, як нелегітимну.
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15.06.2020 21:20
+6
Севастопольский горсовет в Киеве? Не работа, а мечта
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15.06.2020 21:12
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Севастопольский горсовет в Киеве? Не работа, а мечта
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15.06.2020 21:12 Ответить
Те не понять, рузге раб!
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15.06.2020 21:20 Ответить
Законними будуть вибори цих 64 вимушених мігрантів, а так звані

"вибори в Севастополі" - НЕЛЕГЕТИМНІ, бо ООН не визнав анексії Криму

Скоропадському зачьот !

стосовно ж виборів в ОРДЛІ, то в них обовязково повинні брати участь біженці, а за кого вони проголосують, самі розумієте.

отож, ОРДЛА за виборами українська !!!!!
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15.06.2020 22:28 Ответить
Бросили жильё или сдали его в аренду?
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15.06.2020 21:13 Ответить
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15.06.2020 21:13 Ответить
Поддерживаю инициативу этих людей. Враг должен знать - ни кто не забыт и ни что не забыто
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15.06.2020 21:16 Ответить
Наші!
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15.06.2020 21:18 Ответить
им мало т.н. крымской мусарни, которая на юге Херсонщины промышляет и беспредельничает?
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15.06.2020 21:20 Ответить
Це треба робити, щоб потім говорити про окупаційну владу Севастополя, як нелегітимну.
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15.06.2020 21:20 Ответить
кому трэба, и за чей счет главное?
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15.06.2020 21:22 Ответить
Тим, хто хоче повернути Крим. А рахунок оплатять ті, хто Зе обирав.
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15.06.2020 21:28 Ответить
а для начала нужно наконец отключить крысам электрику и газ.
Спуститесь на землю: Крым не покупает на Украине ни электроэнергию, ни газ, ни воду. Нечего отключать.
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15.06.2020 21:49 Ответить
На Украине? Ви кацап?
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15.06.2020 21:55 Ответить
удмурт. та ты шо.
Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский - Цензор.НЕТ 6701
я тебе по секрету скажу, что взорвали линию, которая даже в масштаб этой карты не попадает. а 250 кв. работали и работают мыролюбно и сейчас.
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15.06.2020 22:00 Ответить
Картинка красивая, но речь идет не о существовании инфраструктуры, а о поставках элэнергии из Украины в Крым

https://vz.ru/news/2019/10/3/1001084.html

«Это от Украины должно зависеть. Линии (электропередачи) как были взорваны, так они и остались взорваны. Это не наша часть, с нашей стороны все осталось в том виде, в котором оно есть. Мы готовы в любой момент включить, если будет такая необходимость, и Украина будет к этому готова», - цитирует https://tass.ru ТАСС Черезова.

Более того,

Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
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15.06.2020 22:12 Ответить
Це треба робити, щоб потім говорити про окупаційну владу Севастополя, як нелегітимну.
"Сколько ни говори "халва халва", во рту слаще не станет".
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15.06.2020 21:47 Ответить
Окупаційна влада в Криму нелегітимна. Халва ні до чого.
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15.06.2020 21:53 Ответить
Окупаційна влада в Криму нелегітимна.
А советская власть на территории бывшей РИ была легитимна? если была, то почему её признали легитимной?

В последнее время идет сближения факт состояния людей, находящихся в юридически оформленном и фактическом браке. В ряде стран они практ уравнены. Так и тут.
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15.06.2020 23:09 Ответить
Нужно ещё провести референдум переселенцев с Крыма с вопросом ..."Нужен керченский мост или подлежит демонтажу"?
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15.06.2020 21:23 Ответить
И если проголосуют за демонтаж.то можно официально его подорвать
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15.06.2020 21:24 Ответить
Спочатку продати московитам, а потім вже підірвати
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15.06.2020 21:31 Ответить
Щоб ця міська рада була повноцінною у неї повинен бути тоді і бюджет. А яким чином його формувати і потім використовувати?
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15.06.2020 21:27 Ответить
Щоб ця міська рада була повноцінною у неї повинен бути тоді і бюджет.
Очень интересная мысль, а то никак не мог понять, кому выборы нужны. А так - выберут горсовет, мэра, всякие комиссии... так всех 64 чела и пристроят. А затем обратятся в правительство Украины за дотацией в бюджет законно избранной власти Севастополя.
Остап Бендер с его билетами на ремонт провала отдыхает... там одноразовый развод лохов, а тут - семейный бизнес на поколения вперед....
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15.06.2020 21:55 Ответить
вот это уже ближе к телу.
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15.06.2020 22:01 Ответить
Нагадало: "Український уряд у вигнанні"... Дуже сподіваюсь, що це не чергова маячня і доля "уряду у вигнанні" не повториться з Кримом та Донбасом
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15.06.2020 21:30 Ответить
Ще можна кусок Херсонської області перейменувати на Крим.
І сказати, що Крим наш.

Якщо ми самі себе дуримо, то які можуть бути претензії до "західних партнерів" за невикорання гарантій
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15.06.2020 21:30 Ответить
Якщо ми самі себе дуримо, то які можуть бути претензії до "західних партнерів" за невикорання гарантій
Не в заявлениях дуреж - политика, словеса. все всё понимают. А в том, что Украина торгует и оказывает платные услуги РФ, при этом требуя отказа от того же у Запада. Вот в этом - в деньгах - дурных нет.
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15.06.2020 21:58 Ответить
так воно і буде - країна міняє свій адміністративно-територіальний устрій (ну не Росія ж, яка не має на це прав) і проводить вибори, за якими більшість

в новоутвореній "Кримсько-Таврійській області" отримує блок українських партій

альо, пацани, що скажете ?
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15.06.2020 22:37 Ответить
Блін...Хороша ідея! Провести вибори мера Донецька,і виставити його на переговорах з кацапстаном!
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15.06.2020 21:40 Ответить
Блін...Хороша ідея! Провести вибори мера Донецька,і виставити його на переговорах з кацапстаном!
Нет. Мэра Донецка выбранного в Киеве, РФ не признает и всё. А вот не признать мэра Севастополя, выбранного в Киеве, придется уже укр правительству, а это ай-ай-ай...)))))
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15.06.2020 22:02 Ответить
так мы же не воюем с Россией !
у нас типа "гражданская война".
какое дело России до нашей войны и мэра Донецка ?
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15.06.2020 22:40 Ответить
какое дело России до нашей войны и мэра Донецка ?

Выборы мэра Донецка - дело внутреннее, но ведь пан Шрек предлагает пхнуть его на переговоры с РФ..... а такие фигуры скорее ослабляют позицию.
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15.06.2020 23:17 Ответить
и шо ты такой нервный ?
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15.06.2020 22:41 Ответить
ты не просто идиот. ты удмурт.
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15.06.2020 22:41 Ответить
по-моему это называется правительством в изгнании и раньше было довольно популярно...в Японии тоже губернатора Шикотана избирали...сейчас уже не выбирают...
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15.06.2020 21:42 Ответить
"Встречай нас, Суоми красавица,
В ожерелье синих озер..."

и мы не "можем повторить", мы обязательно повторим, когда рашка поскользнется на нефтяной жиже
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15.06.2020 23:26 Ответить
Давно пора,
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15.06.2020 22:19 Ответить
Так, для самоутверждения пойдёт это дело. Но учитывая что Севастополь и при совке имел особый статус, и потом после 1991г являлся базой ЧФ РФ и был тоже вне всех договоров между странами, а особенно когда шапкокрад весной в 2010г в Харькове кажись продлил аренду вроде до или 37 ил 47гг---то вся эта затея чуть удивляет. Нам выгодней разыгрывать татарскую карту. И напомню кину вишенку на тортик. Когда США окончательно обустроили свою базу ВМС США на о. Окинава в конце 1945г, то аренду платили не точно 4-6 миллиардов дол. А мы с Севастополя при Кучме-чучме и по последние дни февраля 2014 г крепко зашибали 96 миллионов дол---и газом. И по текущей цене рыночной на газ. И кстати был шум по весне 2014 г что Крым не расплатился за воду по итогам 2013г! Слава-слава шапкокраду, а особо сыновьям!!!
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15.06.2020 22:39 Ответить
ага. щас. какие 96 млн. долларов? тогда на газе в украине пинкес сидел и подельник винницкого мыролюбца фирташ. вот они и зарабатывали на его реэкспорте.
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15.06.2020 22:43 Ответить
Та вроде как и я о том же. Можно копнуть по цифрам, всё есть---но кому сегодня надо! Цепочка событий 29 лет банального шалопайства, поедания окорочков и прочей дряни, беспринципность на выборах всяких и загнали нас на задворки. Ведь тема была о сборняке севастопольцев в Киеве. Сразу хотел опереткой всё назвать. Оглянитесь по события только уходящего дня сегодня---та же комедуха и дешёвое исполнение---ну как платят---так и танцуют. Скоро кончится.
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15.06.2020 23:37 Ответить
раньше просто всем всего хватало и народ Украины тогдашние реформаторы особо не стригли. А сейчас на протяжении последних шести лет до корыта дорвались ну очень голодные мыролюбцы и стали усиленно шалить по карманам людей. Вот и начали люди вспоминать истоки мыролюбного реформизма. А главное задавать очень неприятные и не мыролюбные вопросы - а деньги где?
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16.06.2020 00:00 Ответить
 
 