Жители Севастополя, покинувшие оккупированный Крым, решили провести выборы в горсовет, - пресс-секретарь ПС Скоропадский. ДОКУМЕНТ

В Киеве прошли сборы жителей оккупированного Севастополя.

Соответствующий документ опубликовал в Facebook спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский, информирует Цензор.НЕТ.

На них принято решение о проведении 30 октября 2020 года в Киеве выборов в Севастопольский городской совет.

"В связи с невозможностью голосовать во время очередных выборов в местные органы власти из-за временной оккупации Крыма и города Севастополя Российский Федерацией, мы, граждане Украины - жители города Севастополя - объявляем о выборах в Севастопольский городской совет", - отмечается в документе.

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Как сообщил Скоропадский в комментарии Цензор.НЕТ, сборы организовали инициативные жители Севастополя, вынужденные покинуть город после оккупации Россией в 2014 году. Он жил в Севастополе некоторое время, поэтому тоже получил приглашение. На встрече присутствовали 64 человека.









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Напомним, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

В то же время, на проведение местных выборов, которые запланированы на 25 октября, в госбюджете предусмотрено 1 млрд грн, необходимо еще 1,252 млрд. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование.

Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям без прописки голосовать. Также ЦИК разрешил голосование на местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации.