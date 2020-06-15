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Влияние RAB-тарифа на цену потребительских продуктов составляет всего 3 копейки, - отчет Минфина

Влияние RAB-тарифа на цену потребительских продуктов составляет всего 3 копейки, - отчет Минфина

Переход на стимулирующее регулирование в области распределения электроэнергии поднимет цену на продукты потребительской корзины лишь на 3-4 копейки.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовали РБК, ссылаясь на данные Министерства финансов.

В среднем по Украине тариф за распределение электроэнергии составляет 20% всего тарифа за электроэнергию. Если компании-операторы перейдут на RAB-регулирование, то розничный тариф может вырасти на 10-12%.

При этом стоимость услуг по распределению электроэнергии в структуре себестоимости товаров потребительской корзины – от 0.4 до 3.3%. Журналисты разобрались, как рост тарифа на распределение электроэнергии скажется на цене хлеба:

"В среднем буханка стоит 16 гривен 84 копейки. Доля затрат на электроэнергию в себестоимости – 2.3%. Это 39 копеек. Рост розничного тарифа – 10% от этих 39 копеек. То есть всего 4 копейки".

Вместе с тем аналитики утверждают, что миф, что RAB-регулирования приведет к росту тарифов и цен на товары искусственно создается популистами, пользуясь страхом населения о высоких тарифах.

"Опрос Центра Разумкова показал, что важнейшими темами украинцы считают "снижение тарифов" и "повышение зарплат". Этим пользуются политики-популисты, которые играют на эмоциях масс, чтобы поднять рейтинг", – говорится в расследовании.

Журналисты утверждают, что производство RAB-тарифа – необходимый шаг для решения проблемы изношенности электросетей и ее последствий – аварий и скачков напряжения. Экс-посол США в Украине, старший вице-президент IHS Energy Карлос Паскуаль описал это так:

"Внедряя RAB-регулирование, страны стремятся получить не только низкие цены на электричество, но и создать инфраструктуру, которая позволяет пользоваться современными технологиями и инновациями, предоставлять более экологичные и дешевые технологии потребителю".

Напомним, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что система тарифообразования "Расходы+" исчерпала себя. Ей на замену должны прийти стимулирующие тарифы.

Автор: 

Минфин (1556) тарифы (1878) RAB (34)


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Топ комментарии
+10
верим,отчего не верить? не врали ж ни разу...
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15.06.2020 21:22
+8
на киловатте. В масштабах страны совсем неплохие деньги
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15.06.2020 21:21
+8
Влияние RAB-тарифа на цену потребительских продуктов составляет всего 3 копейки, - отчет Мифина - Цензор.НЕТ 7493
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15.06.2020 21:25
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Правила форума Совет форумчан
на киловатте. В масштабах страны совсем неплохие деньги
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15.06.2020 21:21 Ответить
верим,отчего не верить? не врали ж ни разу...
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15.06.2020 21:22 Ответить
Назва раб-тариф, зглузду зовсім з'їхали. Про популістів згадали, ги-ги, а самі хто.
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15.06.2020 21:24 Ответить
Влияние RAB-тарифа на цену потребительских продуктов составляет всего 3 копейки, - отчет Мифина - Цензор.НЕТ 7493
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15.06.2020 21:25 Ответить
А якщо постраждає Коломойський?
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15.06.2020 21:26 Ответить
Це анекдот такий новий?
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15.06.2020 21:27 Ответить
Коломойський справжній президент! Він не повинен страждати, тому йому не можна підвищувати вартість електроенергії.
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15.06.2020 21:31 Ответить
Всего 3-4 копейки заплатит каждый терпила и зебанда в наваре, разве вам жалко?
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15.06.2020 21:35 Ответить
"Рост розничного тарифа - 10%"

А тепер най кожен порахує: скільки сім'я витрачає на товари та послуги, в які включено вартість електроенергії (продукти харчування, пальне, госп.товари, комуналка, одяг, взуття і т.п.) та додасть до цієї суми ще 10%
Якесь задзеркалля виходить: зростання економіки та наповнення бюджету у нас зі знаком "-", а зниження витрат пересічного громадянина - зі знаком "+"...
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15.06.2020 21:39 Ответить
А ще торгові мережі повинні будуть перекрити вартість витрат на електроенергію.
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15.06.2020 21:47 Ответить
А потім виявиться , що забули порахувать, бо електрика треба не тільки для випікання хліба, а і для отримання муки з зерна, а потім скажуть що ще забули порахувати, що елеватори теж діфіга електрики витрачають на провітрювання зерна,охолодження , яке майже рік лежить і на сушку його після закладки, та й поїзда возять зерно на електриці.......
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15.06.2020 22:56 Ответить
Отож! В самое "яблочко".
Шулера-напёрсточники.
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15.06.2020 23:10 Ответить
Они грабители, а не мошенники. Грабители и разбойники. Бандиты.
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16.06.2020 07:55 Ответить
Сейчас 3 лишь для того чтоб заглотили, потом оп! и 303 и т.д.
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15.06.2020 21:44 Ответить
С миру по нитке - Ахметке новый особняк.
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15.06.2020 22:29 Ответить
Ой! Дарагие ЗЕдебилы, Ваше регулирование на 3 копейки в квитанциях у меня записано как 247 грн ежемесячно. И там пишут, что я должен это заплатить, поскольку компания платит типа это бабло за меня. Хватит гнать пургу!
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15.06.2020 22:57 Ответить
Всё сводят к буханке социального хлеба - как будто это вся потребительская корзина.
А сколько будет стоить само электричество ? А бензин ? А прмышленные товары ?
Если ветряки неконкурентососпособны - это проблемы Ахметова, а не наши.
Есть солнечные батареи, есть Солар-Сити Илона Маска - там всё прекрасно окупается.
Хватит нам ахметовского рабства.
ШОБ ОН СДОХ, СКОТТИНА !
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15.06.2020 23:05 Ответить
Ахметовского RABства.
Последнее предложение - гениально!
Предложил бы даже расширить и углУбить.
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15.06.2020 23:16 Ответить
Идите в Ж.
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15.06.2020 23:45 Ответить
3-4 копейки на буханке хлеба. Хм интересный такой подсчет. Начинать нужно с зерна. Его сушке, хранении. Затем переработке на элеваторе в муку, затем доставка муки производителю. Да-да. Таки не только бензин. Ибо те же самые заправки используют электроэнергию.И не только они. Затем доставка готового хлеба дистрибьютору. Опять незадачка - магазины тоже оказывается ее электроэнергию используют и воду используют, для очистки и прокачки которой тоже электроэнергия нужна. Наверняка что-то еще не учел. Что-то мне слабо верится что всего 4 копейки на булке хлеба. Вся предыдущая практика всех без исключения правительств за все время независимости меня убеждала в обратном. А цифры у нас рисовать красивые умеют в статистике. Только по факту получается все далеко не так радужно.
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16.06.2020 00:29 Ответить
"Только по факту получается все далеко не так радужно" - Да нет. Именно так как им нужно и получается.
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16.06.2020 07:58 Ответить
 
 