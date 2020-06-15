Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, как его фракция планирует проводить партийные праймериз перед местными выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится праймериз, передает Цензор.НЕТ.

"У нас была недавно встреча с президентом по этому поводу, присутствовали потенциальные кандидаты в праймериз. И мы договорились следующим образом сделать: мы закажем как политическая партия в нескольких авторитетных компаниях социологическое исследование, и мы увидим реальные цифры поддержки того или иного кандидата от нашей политической силы", - отметил Качура.

После этого, отметил он, среди самых сильных кандидатов будет презентация их программ. "И партия определится с тем, кто именно будет представлять политическую партию на этих выборах", - сказал депутат и добавил, что этот процесс должен быть открытым.

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Качура также сообщил, что он приглашал "коллег по праймериз" Александра Дубинского и Николая Тищенко уже сейчас принять участие в публичных дебатах на каком-то из информационных ресурсов. "Я думаю, что на этой или на следующей неделе такие первые дебаты состоятся", - сказал депутат и отметил, что презентация его программы как кандидата в мэры Киева на праймериз от "Слуги народа" может состояться уже в четверг-пятницу.

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.

Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз. Также о планах участвовать в предварительном отборе заявлял Александр Ткаченко, которого позже назначили министром культуры.

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