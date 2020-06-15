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Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы

Качура о праймериз перед местными выборами:

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, как его фракция планирует проводить партийные праймериз перед местными выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится праймериз, передает Цензор.НЕТ.

"У нас была недавно встреча с президентом по этому поводу, присутствовали потенциальные кандидаты в праймериз. И мы договорились следующим образом сделать: мы закажем как политическая партия в нескольких авторитетных компаниях социологическое исследование, и мы увидим реальные цифры поддержки того или иного кандидата от нашей политической силы", - отметил Качура.

После этого, отметил он, среди самых сильных кандидатов будет презентация их программ. "И партия определится с тем, кто именно будет представлять политическую партию на этих выборах", - сказал депутат и добавил, что этот процесс должен быть открытым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" проведет праймериз кандидатов на пост мэра Киева, - Зеленский

Качура также сообщил, что он приглашал "коллег по праймериз" Александра Дубинского и Николая Тищенко уже сейчас принять участие в публичных дебатах на каком-то из информационных ресурсов. "Я думаю, что на этой или на следующей неделе такие первые дебаты состоятся", - сказал депутат и отметил, что презентация его программы как кандидата в мэры Киева на праймериз от "Слуги народа" может состояться уже в четверг-пятницу.

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.

Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз. Также о планах участвовать в предварительном отборе заявлял Александр Ткаченко, которого позже назначили министром культуры.

Также читайте: Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко

Автор: 

местные выборы (2752) праймериз (46) Слуга народа (2630) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+8
Орган вам по всей роже, а не победа на выборах
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15.06.2020 21:53
+6
Щас вам за Стерненко прилетит так, что будет не до выборов....
Пакуйте чемоданы!
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15.06.2020 21:55
+6
Как сказал Поярков, - Стерненко сделал большое дело. Если бы он не оказал достойного сопротивления нападавшим, его и еще многих патриотов Украины ждала бы судьба Гандзюк
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15.06.2020 22:01
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Правила форума Совет форумчан
Орган вам по всей роже, а не победа на выборах
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15.06.2020 21:53 Ответить
Так вот как соцопросы показывают слуге народа 30% и 40% Зеле
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15.06.2020 21:53 Ответить
Щас вам за Стерненко прилетит так, что будет не до выборов....
Пакуйте чемоданы!
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15.06.2020 21:55 Ответить
Как сказал Поярков, - Стерненко сделал большое дело. Если бы он не оказал достойного сопротивления нападавшим, его и еще многих патриотов Украины ждала бы судьба Гандзюк
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15.06.2020 22:01 Ответить
Нравится мне эта фраза - "закажет соц. опросы" . Вы рейтинги партии "СН" тоже заказываете?
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15.06.2020 21:58 Ответить
Именно так они делают свои фейковые соцопросы
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15.06.2020 22:25 Ответить
обьявят свои рейтинги и под них будут фальцифицыровать
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15.06.2020 22:00 Ответить
Фальсификации были на выборах Яныка и все знают что он липовый президент, к чему привело уже все знают, поэтому больших наверно не будет, это будет финал всему.
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15.06.2020 22:04 Ответить
А ці зелені тваринки досить такі кумедні.
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15.06.2020 22:01 Ответить
Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы - Цензор.НЕТ 8050
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15.06.2020 22:02 Ответить
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15.06.2020 22:05 Ответить
Звідки у вас гроші на цей бенкет? Державне фінансування партії? Тобто наші з вами гроші? Чи пожертви приватних осіб? Якщо так, то де можна подивитись фінансову звітність цієї "партії" та надходження до "общака" від приватних осіб?
З Порохом все ясно - в нього мільйонні статки і він таке міг робити (але ж не робив). А от що з ЗЕ? В нього ж всі компанії збиткові! (ну... майже всі, але тих прибутків на сплату соц.опиту не вистачить)
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15.06.2020 22:02 Ответить
А юзик сильнее стефанчука...или жирнее???
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15.06.2020 22:05 Ответить
Прожорливее
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15.06.2020 22:26 Ответить
Та не світить вам нічого після липових арештів .
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15.06.2020 22:06 Ответить
Среди зеленого провели тест.
Суть - вставить в отверстия на дощечке (круг, треугольник, квадрат) подходящие по форме фигуры.
Результаты показали, что 20% - не справились, а 80% - очень сильные!!!
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15.06.2020 22:11 Ответить
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15.06.2020 22:35 Ответить
впихнули невпихуемое
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15.06.2020 22:38 Ответить
Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы - Цензор.НЕТ 488
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15.06.2020 22:16 Ответить
Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы - Цензор.НЕТ 1610
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15.06.2020 22:18 Ответить
Конец эпохи безпесочницы!
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15.06.2020 23:06 Ответить
На эту рожу гнусную глядя, плюнуть хочется не глядя). А как рот раскроет-блевать кидает. Что тут обсуждать то в его речах бессвязных??
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15.06.2020 22:28 Ответить
Алигархи со своими слугами сначала порешают, кто из слуг само сильно услужливый того и возьмут в свои слуги районами рулить, как им сейчас на данный момент кажется, что они будут, по их мнению "лохторатом" на районах. Ну-ну.
А еще алигархи и районы собрались поурезают минимум с 8 до 2-3, шоб было меньше слуг и меньше бабла им было платить, а по их мнению "крепостной лохторат" по району при этом увеличится и все стерпит. Ну-ну.
Господи Боже. куда нас катят. Видимо у нас, в Украине хотят кацапский вариант попробовать. Ну-ну.
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15.06.2020 22:35 Ответить
Качура о праймериз перед местными выборами: "Слуга народа" закажет несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы - Цензор.НЕТ 8108
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15.06.2020 22:53 Ответить
Яке ж воне гидке
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15.06.2020 22:53 Ответить
Мене одне цікавить- де знайшли таку кількість дебілів? Брат ермака шукав?
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15.06.2020 22:53 Ответить
Это все из кривага рога от тех у кого денех не было на аборты.
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15.06.2020 23:47 Ответить
гівнюкам ппц..
тільки вата за них буде голосувати, але у вати є "кращий" мертвечук
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15.06.2020 22:54 Ответить
Кстати, а преЗЕдент Ваш хоть покажет, спустя год, свою программу? ли то не по-пацански?
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15.06.2020 22:55 Ответить
Его программа это вечерние видосики😀
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15.06.2020 23:05 Ответить
Праймериз это не "несколько соцопросов, а потом самые сильные кандидаты представят свои программы", а кандидаты представляют свои программы, и проводится единственный соцопрос "кого вы поддерживаете".
А это адаптация кандидатов под общественное мнение.
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15.06.2020 22:59 Ответить
От спасибо. Разьяснил мне, убогому. Ждем запиленых видосиков с "разьяснениями"
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15.06.2020 23:46 Ответить
Лучше такие "примитивные" видосики, чем там чушь, которая льётся с 112 и КРТ. Вы наверное удивитесь сколько людей не понимают таких "примитивных" вещей и им промывают мозги "шокирующей правдой" вышеукзанные.
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15.06.2020 23:50 Ответить
А программу нашего бубочки, как прЭзЭдента там тоже комментируют. А то я что-то пропустил. Она вообще была? Оно понятно, что это "лучше", но с чем сравнивать?
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16.06.2020 14:39 Ответить
Закажите , лучше , столики в "велюре" .
А не тот ли это Качур , что подал в прокурватуру на Федыну ?
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15.06.2020 23:08 Ответить
Схема відпрацьована...нема що думати. Лохотрон скоро увікнуть. Сідайте до ящиків, ви того варті.
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15.06.2020 23:18 Ответить
Качура про праймеріз перед місцевими виборами: "Слуга народу" замовить кілька соцопитувань, а потім найсильніші кандидати представлять свої програми - Цензор.НЕТ 4279
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15.06.2020 23:51 Ответить
Це будуть дорогі батли, тим більш брати участь будуть члени обраної меншини.
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15.06.2020 23:54 Ответить
Я так зрозумів, що виключно жиди. Так?
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16.06.2020 14:42 Ответить
Социологии как науки в стране нет. Именно поэтому необходимо для получения "нужного " результата платить в несколько контор. А дальше можно выбирать "наиболее подходящий результат общественного мнения" или "усреднит в свою пользу". Короче этот фарс называется жидовский выпендреж.
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16.06.2020 01:07 Ответить
Гнать ЗЕленых до Ростова!
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16.06.2020 09:14 Ответить
 
 